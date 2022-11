Creatie van eindpunten

Nu is het tijd om uw eigen eindpunt te maken! In de vorige module hebben we al een eigen bedrijfsproces gemaakt, maar tot nu toe hebben we nog niet de gelegenheid gehad om het in de praktijk uit te proberen. Nu gaan we dat doen.

Eindpunt instellen

Om dit te doen, kunnen we het beste een aparte groep eindpunten maken door op de New Group knop te drukken. Laten we het AppMaster Course en voegen er een nieuw eindpunt aan toe.





De benodigde instellingen zijn zichtbaar in de schermafbeelding en zouden niet moeilijk moeten zijn. U moet een methode selecteren (het is logisch om te gebruiken GET), de URL (module4-basic is een voorbeeld, maar u kunt elke andere specificeren), en het vereiste bedrijfsproces selecteren (het is aangemaakt in de 4e module en heet Basic functions).

Op het Middleware tabblad, kunt u onmiddellijk Token Auth (het is standaard ingeschakeld) en de toegang tot dit eindpunt openen zonder het te beperken tot geautoriseerde gebruikers.

Hiermee is het aanmaken van het endpoint voltooid. U kunt de toepassing publiceren en gebruiken! Het rest alleen nog uit te zoeken hoe het te gebruiken.

Dit kan op dezelfde manier als in de eerste module, via de commandoregel. Of, zoals in de tweede module, via de mogelijkheden van de External API Request. Beide opties zijn echter niet de handigste.

Swagger

AppMaster heeft een handiger hulpmiddel genaamd Swagger, dat we zullen gebruiken.

Wat is Swagger? Kort gezegd is dit een verzameling hulpmiddelen voor het maken van interactieve documentatie. In de toekomst zullen we de mogelijkheid hebben om het in meer detail te bestuderen. In het huidige stadium is het voldoende om te begrijpen dat Swagger het mogelijk maakt om alle eindpunten van onze toepassing te zien, hun aanvraagparameters te bestuderen en het verwachte antwoord te zien. En nog belangrijker, het maakt het mogelijk om elk verzoek uit te voeren en snel het resultaat te krijgen.

Om het te openen, klik op de knop Preview en selecteer Development in de sectie Project API (Vergeet niet de app te publiceren!).





In de geopende browsertab moeten we het aangemaakte eindpunt vinden. Klik op de Try it out knop, voer de vereiste gegevens in, en verstuur het verzoek door op de Execute knop te klikken.





Als alles goed is gedaan, komt het resultaat overeen met de schermafbeelding. Het antwoord toont het resultaat van wiskundige bewerkingen met X en Y (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en nog een keer delen, maar dan al afgerond op de eerste decimaal).

In de volgende module zullen we de creatie van de frontend analyseren, en zullen we een webapplicatie maken, en ons eigen handige admin paneel maken.