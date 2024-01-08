İşbirliği Çalışması

AppMaster Web Designer'daki işbirliği özelliği, aynı uygulama üzerinde birden fazla kullanıcının eşzamanlı çalışmasını destekleyecek şekilde ustalıkla tasarlanmıştır. Temel işlevi, eş zamanlı değişikliklerden kaynaklanan çakışmalara karşı koruma sağlamak ve uygulama dosyasında yapılan değişikliklerin kaybını önleyerek sorunsuz ve verimli bir ekip çalışması deneyimi sağlamaktır.

Artık tüm değişiklikler tüm ortak çalışanlara anında iletiliyor ve asla kaybolmuyor!

Bu mod, uygulamanın tasarımını ve işlevselliğini incelemesi gereken ekip arkadaşlarıyla veya müşterilerle çalışırken kullanışlıdır.

İşbirliğini kullanma

İşbirliği tüm abonelik planlarında mevcuttur ve tüm AppMaster kullanıcıları tarafından erişilebilir. Her koltuk için ödeme yapmanıza gerek yok.

İşbirliğini başlatmak için uygulamanın projesine ortak çalışanlar ekleyin. Bunu proje oluştururken veya proje ayarlarında yapabilirsiniz.

Uygulama projesi güvenliği için ortak çalışanlara, proje üzerinde tam kontrol sağlayan salt okunur, düzenleme veya yönetici erişimi dahil olmak üzere farklı erişim düzeyleri atayabilirsiniz.

Birden fazla kullanıcı aynı uygulama projesi üzerinde çalıştığından, düzenleyici her kullanıcının imlecini ve gerçek zamanlı değişikliklerini görüntüleyerek kimin ne üzerinde çalıştığını görmeyi kolaylaştırır ve çakışmaları veya çakışan değişiklikleri önler.

❗️Birisi zaten üzerinde çalışıyorsa aynı bileşeni aynı anda düzenleyemezsiniz. Bunun amacı düzenleme sırasında çarpışmaları ve çakışmaları önlemektir.

Gözlem modu

🔔 Bu özellik şu anda kapalı test aşamasındadır ancak gelecek bir güncellemeyle kullanıma sunulacaktır.

Uygulama ortak çalışanlarından birini takip etmek için ortak düzenleme sırasında Gözlem modunu etkinleştirebilirsiniz.

Bu modu etkinleştirmek için sağ üst köşedeki herhangi bir avatara tıklayın. Ekran paylaşımına benzer şekilde, ekranınız onların ekranında gördüklerini yansıtacaktır. Metni güncellemekten, bir nesne üzerinde imleçlerini tıklatmaya ve mevcut uygulama çözünürlüğüne kadar yaptıkları her eylemi gözlemleyeceksiniz.

Uygulama ortak çalışanlarından herhangi biri AppMaster Web Designer'da Gözlem moduna erişebilir.

Gözlem modu aşağıdakiler için idealdir: