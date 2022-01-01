AppMasterile ortak olmaya başlayın

AppMaster avantajlar

Geleneksel yazılım geliştirmeye kıyasla iki kat daha az proje süresi gerekir. Sezgisel bir sürükle ve bırak arabirimiyle üretime hazır uygulamalar oluşturun, bunları herhangi bir buluta dağıtın veya çevrimdışı çalıştırın ve hatta kaynak kodunu dışa aktarın. AppMasterile, yapay zeka kodu oluşturma sayesinde bir MVP'den üretim düzeyinde bir çözüme dönüşebilirsiniz.