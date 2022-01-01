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AppMasterile ortak olmaya başlayın

Müşterilerinize AppMaster Kodsuz Platformun gücünü verin ve kod oluşturma ile yazılım geliştirme işinizde AppMaster en iyi haksız avantajı elde edin.

Build your success with AppMaster
Programın Faydaları

AppMasterile iş ortaklığı yapmanın faydaları

Kodlama olmadan yalnızca AppMaster platformunu kullanarak tek bir araçta tek seferde tüm sunucu, web ve mobil uygulama projelerinizi oluşturun ve kârınızı artırın.

Gelişmiş Geliştirme Araçları

Gelişmiş Geliştirme Araçları

Geliştirmek için akıllı araç, iş akışlarınızı optimize edin ve en önemli şey olan işiniz için ekstra zaman yaratın.

Müşteri Adayları Oluştur

Müşteri Adayları Oluştur

AppMaster ajans hizmetleri için proje istekleri aldığında, sizin gibi iş ortakları potansiyel müşteriler oluşturabilir.

Cömert Komisyonlar

Cömert Komisyonlar

Bir müşteri AppMasterile kaldığı sürece lisans satışlarının bir yüzdesini alın.

En iyi fiyatlandırma

En iyi fiyatlandırma

İş Ortağı Ajanslar, projeleri için AppMaster Planlarında tercih edilen fiyatlandırmaya özel erişime sahiptir.

Rekabetçi Fiyatlandırma Sunun

Rekabetçi Fiyatlandırma Sunun

Değerden ödün vermeden müşterilerinize rekabetçi bir yazılım geliştirme fiyatı sunun.

Eğitim ve Etkinleştirme Alın

Eğitim ve Etkinleştirme Alın

AppMaster İş ortakları ve müşterileri, plan boyutları ne olursa olsun birinci sınıf destek ve ek araçlar alır.

AppMasterile daha fazla kazanın

Proje başına gereken daha az geliştiriciyle daha fazla kar elde edin

Programlama Dili Agnostik uygulaması, tam programlama dili için arka uç, ön uç ve mobil geliştiricilere sahip olmanız gerekmediği anlamına gelir.

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Frontend Backend Mobile
AppMaster avantajlar

İki kat daha az proje zaman çerçevesi

Geleneksel yazılım geliştirmeye kıyasla iki kat daha az proje süresi gerekir. Sezgisel bir sürükle ve bırak arabirimiyle üretime hazır uygulamalar oluşturun, bunları herhangi bir buluta dağıtın veya çevrimdışı çalıştırın ve hatta kaynak kodunu dışa aktarın. AppMasterile, yapay zeka kodu oluşturma sayesinde bir MVP'den üretim düzeyinde bir çözüme dönüşebilirsiniz.

Daha Az Kaynak Gerekiyor
Daha Az Kaynak Gerekiyor

Yazılım geliştirmeyi daha az kaynakla gerçekleştirin.

Esnek ve Güvenli Arka Uç
Esnek ve Güvenli Arka Uç

Çok sayıda modül içeren esnek ve güvenli arka uç.

Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü
Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü

Mobil uygulamalar için arka uç odaklı kullanıcı arayüzü ve iş mantığı.

Kod Oluşturma
Kod Oluşturma

Kaynak kodu oluşturma ve merkezi proje yönetimi ile üretkenlikte hızlı artış.

Gerçek Zamanlı Telemetri
Gerçek Zamanlı Telemetri

Proje yaşam döngünüzle ilgilenmek için gerçek zamanlı telemetri ve kalite kontrol.

Harici API İstekleri
Harici API İstekleri

Olağanüstü hızlı entegrasyon için son teknoloji harici API İstek Tasarımcısı.

Otomatik Olarak Oluşturulan Uygulamalar
Otomatik Olarak Oluşturulan Uygulamalar

Otomatik olarak oluşturulan yönetici panelleri ve müşteri portalları.

Otomatik Olarak Dağıt
Otomatik Olarak Dağıt

Arka uç, web ve mobil uygulamaları otomatik olarak dağıtın.

Birim Testini Otomatikleştirin
Birim Testini Otomatikleştirin

Bir Kuru Çalıştırma modunda İş Süreci ile birim testini otomatikleştirin.

Bizim ortaklarımız

iyi bir şirkettesin

AppMaster İş Ortağı Programına katılın ve kod gerektirmeyen geliştirmenin tüm avantajlarından yararlanın.

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Bir AppMaster uzmanı olun!

Ajansınız için AppMaster'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve kullanmanıza yardımcı olarak, işinizde size daha da fazla özgürlük vereceğiz! Size tavsiyelerde bulunmaktan ve tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.