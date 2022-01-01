AppMasterile ortak olmaya başlayın

Müşterilerinize AppMaster Kodsuz Platformun gücünü verin ve kod oluşturma ile yazılım geliştirme işinizde AppMaster en iyi haksız avantajı elde edin.
Kodlama olmadan yalnızca AppMaster platformunu kullanarak tek bir araçta tek seferde tüm sunucu, web ve mobil uygulama projelerinizi oluşturun ve kârınızı artırın.
Geliştirmek için akıllı araç, iş akışlarınızı optimize edin ve en önemli şey olan işiniz için ekstra zaman yaratın.
AppMaster ajans hizmetleri için proje istekleri aldığında, sizin gibi iş ortakları potansiyel müşteriler oluşturabilir.
Bir müşteri AppMasterile kaldığı sürece lisans satışlarının bir yüzdesini alın.
İş Ortağı Ajanslar, projeleri için AppMaster Planlarında tercih edilen fiyatlandırmaya özel erişime sahiptir.
Değerden ödün vermeden müşterilerinize rekabetçi bir yazılım geliştirme fiyatı sunun.
AppMaster İş ortakları ve müşterileri, plan boyutları ne olursa olsun birinci sınıf destek ve ek araçlar alır.
Programlama Dili Agnostik uygulaması, tam programlama dili için arka uç, ön uç ve mobil geliştiricilere sahip olmanız gerekmediği anlamına gelir.
Geleneksel yazılım geliştirmeye kıyasla iki kat daha az proje süresi gerekir. Sezgisel bir sürükle ve bırak arabirimiyle üretime hazır uygulamalar oluşturun, bunları herhangi bir buluta dağıtın veya çevrimdışı çalıştırın ve hatta kaynak kodunu dışa aktarın. AppMasterile, yapay zeka kodu oluşturma sayesinde bir MVP'den üretim düzeyinde bir çözüme dönüşebilirsiniz.
Yazılım geliştirmeyi daha az kaynakla gerçekleştirin.
Çok sayıda modül içeren esnek ve güvenli arka uç.
Mobil uygulamalar için arka uç odaklı kullanıcı arayüzü ve iş mantığı.
Kaynak kodu oluşturma ve merkezi proje yönetimi ile üretkenlikte hızlı artış.
Proje yaşam döngünüzle ilgilenmek için gerçek zamanlı telemetri ve kalite kontrol.
Olağanüstü hızlı entegrasyon için son teknoloji harici API İstek Tasarımcısı.
Otomatik olarak oluşturulan yönetici panelleri ve müşteri portalları.
Arka uç, web ve mobil uygulamaları otomatik olarak dağıtın.
Bir Kuru Çalıştırma modunda İş Süreci ile birim testini otomatikleştirin.
AppMaster İş Ortağı Programına katılın ve kod gerektirmeyen geliştirmenin tüm avantajlarından yararlanın.
Ajansınız için AppMaster'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve kullanmanıza yardımcı olarak, işinizde size daha da fazla özgürlük vereceğiz! Size tavsiyelerde bulunmaktan ve tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız.