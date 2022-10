Création de points de terminaison

Il est maintenant temps de créer votre propre endpoint ! Dans le dernier module, nous avons déjà créé notre propre processus métier, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion de l'essayer en pratique. Nous allons maintenant le faire.

Configuration du point de terminaison

Pour ce faire, il est préférable de créer un groupe séparé de points de terminaison en appuyant sur le bouton New Group bouton. Appelons-le AppMaster Course et ajoutons-y un nouveau point de terminaison.





Les paramètres nécessaires sont visibles dans la capture d'écran et ne devraient pas être difficiles. Vous devez sélectionner une méthode (il est logique d'utiliser GET), définir le URL (module4-basic est un exemple, mais vous pouvez en spécifier n'importe quel autre), et sélectionner le processus d'affaires requis (il a été créé dans le 4ème module et appelé Basic functions).

Dans l'onglet Middleware vous pouvez immédiatement désactiver Token Auth (il est activé par défaut) et ouvrir l'accès à ce point de terminaison sans le restreindre aux utilisateurs autorisés.

Ceci termine la création de l'endpoint. Vous pouvez publier l'application et l'utiliser ! Il ne reste plus qu'à trouver comment l'utiliser.

Il est possible de le faire de la même manière que dans le premier module, en utilisant la ligne de commande. Ou, comme dans le deuxième module, grâce aux capacités de la fonction External API Request. Cependant, ces deux options ne peuvent pas être considérées comme les plus pratiques.

Swagger

AppMaster En effet, l'API dispose d'un outil plus pratique appelé Swaggerque nous allons utiliser.

Qu'est-ce que Swagger? En bref, il s'agit d'un ensemble d'outils permettant de créer une documentation interactive. Dans le futur, nous aurons l'occasion de l'étudier plus en détail. Et au stade actuel, il suffit de comprendre que Swagger permet de voir tous les endpoints de notre application, d'étudier leurs paramètres de requête, et de voir la réponse attendue. Et surtout, il permet d'exécuter n'importe quelle requête et d'obtenir le résultat rapidement.

Pour l'ouvrir, cliquez sur le bouton Preview et sélectionnez Development dans la section Project API (N'oubliez pas de publier l'application !)





Dans l'onglet ouvert du navigateur, nous devons trouver le endpoint créé. Cliquez sur le bouton Try it out entrez les données requises et envoyez la requête en cliquant sur le bouton Execute bouton.





Si tout est fait correctement, le résultat correspondra à la capture d'écran. La réponse montre le résultat d'opérations mathématiques avec X et Y (addition, soustraction, multiplication, division, et encore une division, mais déjà arrondie à la première décimale).

Dans le prochain module, nous analyserons la création du frontend, et nous créerons une application web, et ferons notre propre panneau d'administration pratique.