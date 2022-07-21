Gelişmiş özelliklere sahip Görsel İş Süreci Tasarımcısı

AppMaster Backend Builder, iş süreçlerini otomatikleştirmek için istediğiniz kadar karmaşık mobil ve web iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için bir dizi sürükle ve bırak aracı sunar.
Artık görsel iş akışı oluşturucumuzla e-posta bildirimlerini otomatikleştirebilir, kayıt ekleyip güncelleyebilir, form alanlarını kısıtlayabilir, üçüncü taraf uygulamalarla entegre edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz - kodlama gerekmez.
Her iş akışı, bir eylem, bir olay ve bir tetikleyici olmak üzere üç bölümden oluşur. İş gereksinimlerinizi bu bileşenlerle eşleştirmek, iş akışları oluşturmanın en önemli adımıdır. Eşleme tamamlandıktan sonra, iş akışlarını oluşturmak kolay bir yol haline gelir.
İş sürecini programa göre çalıştırmak için bir iş oluşturun. İş sürecinizi planlarsanız, aşağıdaki gelişmiş zamanlama özelliklerinden yararlanabilirsiniz: günlük, aylık, dönemi ayarlayın veya bir iş sürecini çalıştırmak için tetikleyiciyi seçin.
Harici API İstekleri, istek şablonları tanımlamanıza ve ardından iş süreçlerinden herhangi bir API'ye giden çağrıları tetiklemenize olanak tanır. Piyasada henüz onun için bir modül bulunmasa bile projenizi herhangi bir üçüncü taraf hizmetine bağlayın.
Artık her iş sürecinde tekrarlanan değişkenler oluşturmak zorunda değilsiniz: global değişkenlere her yerden erişilebilir. Disklere erişim ihtiyacını ortadan kaldırarak yanıt sürelerini en aza indirin ve In-memory veri yapısıyla önbelleğe alma yoluyla performansı artırın.
Sınırsız veri akışı için mobil ve web uygulamanızı ve iş akışlarınızı üçüncü taraf platformlara bağlayın. Birkaç adımda CRM'ler, ödeme ağ geçitleri, harici veritabanları, API'ler vb. ile entegrasyon.
Goroutine'ler, bazı görevleri sıralı bir şekilde yazıldığından çok daha hızlı gerçekleştirebilen eşzamansız paralel programlar oluşturmamıza izin verir. Yüzlerce veya binlerce goroutini tek bir iş parçacığına eşleyerek, uygulamamızın performansı hakkında endişelenmemize gerek kalmaz.
Verilerdeki kaliteyi kontrol etmek için küçük bir problem bile, birkaç haftalık bir çabayı temsil eden 500 satırlık kod gerektirebilir. Ancak AppMaster İş Süreci Düzenleyicisi bunu otomatik olarak yapabilir. İşlem Mantığı, büyük ve önemli bir sistem öğesidir - iş süreçlerinizin otomasyonu için ideal bir adaydır.
Anlık bildirimler, sosyal kimlik doğrulama, e-posta vb. — iş akışınızı yüzlerce uygulama ve hizmete bağlayın veya içeriğinize API ile programlı olarak erişin.
Veri Tekilleştirme ve çöp toplama, depolama alanının verimli kullanılmasını sağlar. Depolama kapasitesi ihtiyaçlarını karşılamak için gereken toplam depolama ortamı miktarını azaltarak sermaye harcamalarını azaltabilir.
Veri büyümesi, geleneksel depolama türlerini maliyetli ve yönetimi zor hale getirdi. Nesne depolama, sınırsız ölçeklenebilir mimariyle kapasite sorununu çözer. Bulut dosya sistemlerinin oluşturulmasını veya yapılandırılmış veri kümelerinin veya blokların depolanmasını kolaylaştırır.
Kodsuz AppMaster Business Process Designer ile işinizi hızlı başlatmak ve paradan tasarruf etmek için nasıl yükseltebileceğinizi öğrenin.
AppMaster Platformunda uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek yol videoları için bilgi tabanımızı ziyaret edin.
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Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.
Sürükle ve bırak ile yerel mobil uygulamalar oluşturun. Uygulamayı kişiselleştirin ve değişikliği gerçek zamanlı olarak izleyin.
Basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle bir veritabanı tasarlayın ve tablolar arasında ilişkiler oluşturun.
AppMaster Web App Designer'da yalnızca sürükleyip bırakarak güçlü web uygulamaları oluşturun.
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