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Gelişmiş özelliklere sahip Görsel İş Süreci Tasarımcısı

AppMaster Backend Builder, iş süreçlerini otomatikleştirmek için istediğiniz kadar karmaşık mobil ve web iş akışlarını görsel olarak oluşturmak için bir dizi sürükle ve bırak aracı sunar.

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Real Backend
herhangi bir karmaşıklığın iş akışı

İş süreçlerinin birleşik mimarisi

Artık görsel iş akışı oluşturucumuzla e-posta bildirimlerini otomatikleştirebilir, kayıt ekleyip güncelleyebilir, form alanlarını kısıtlayabilir, üçüncü taraf uygulamalarla entegre edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz - kodlama gerekmez.

PostgreSQL and project deployment to cloud service
Nasıl çalışır

AppMasterile görsel iş akışları oluşturun

Her iş akışı, bir eylem, bir olay ve bir tetikleyici olmak üzere üç bölümden oluşur. İş gereksinimlerinizi bu bileşenlerle eşleştirmek, iş akışları oluşturmanın en önemli adımıdır. Eşleme tamamlandıktan sonra, iş akışlarını oluşturmak kolay bir yol haline gelir.

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Gelişmiş özelliklerle programa uygun olarak çalışacak İş Süreci Zamanlayıcı
Gelişmiş özelliklerle programa uygun olarak çalışacak İş Süreci Zamanlayıcı Gelişmiş özelliklerle programa uygun olarak çalışacak İş Süreci Zamanlayıcı

İş sürecini programa göre çalıştırmak için bir iş oluşturun. İş sürecinizi planlarsanız, aşağıdaki gelişmiş zamanlama özelliklerinden yararlanabilirsiniz: günlük, aylık, dönemi ayarlayın veya bir iş sürecini çalıştırmak için tetikleyiciyi seçin.

Yeni İş Oluştur
Tam REST API desteğine sahip Harici API İstekleri Oluşturucu
Tam REST API desteğine sahip Harici API İstekleri Oluşturucu Tam REST API desteğine sahip Harici API İstekleri Oluşturucu

Harici API İstekleri, istek şablonları tanımlamanıza ve ardından iş süreçlerinden herhangi bir API'ye giden çağrıları tetiklemenize olanak tanır. Piyasada henüz onun için bir modül bulunmasa bile projenizi herhangi bir üçüncü taraf hizmetine bağlayın.

Harici API İstekleri Oluşturucu'yu deneyin
Global Değişkenler ve Bellek içi veri yapıları
Global Değişkenler ve Bellek içi veri yapıları Global Değişkenler ve Bellek içi veri yapıları

Artık her iş sürecinde tekrarlanan değişkenler oluşturmak zorunda değilsiniz: global değişkenlere her yerden erişilebilir. Disklere erişim ihtiyacını ortadan kaldırarak yanıt sürelerini en aza indirin ve In-memory veri yapısıyla önbelleğe alma yoluyla performansı artırın.

Genel değişken oluştur

1000'den fazla önceden oluşturulmuş çeşitli iş süreci blokları

Sınırsız veri akışı için mobil ve web uygulamanızı ve iş akışlarınızı üçüncü taraf platformlara bağlayın. Birkaç adımda CRM'ler, ödeme ağ geçitleri, harici veritabanları, API'ler vb. ile entegrasyon.

İş süreci oluşturun
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
Çoklu kullanım ve Goroutines ile eşzamansız yürütme desteği
Çoklu kullanım ve Goroutines ile eşzamansız yürütme desteği Çoklu kullanım ve Goroutines ile eşzamansız yürütme desteği

Goroutine'ler, bazı görevleri sıralı bir şekilde yazıldığından çok daha hızlı gerçekleştirebilen eşzamansız paralel programlar oluşturmamıza izin verir. Yüzlerce veya binlerce goroutini tek bir iş parçacığına eşleyerek, uygulamamızın performansı hakkında endişelenmemize gerek kalmaz.

İş Süreci Düzenleyicisine Git
Yürütülen iş süreçleri için işlem modu
Yürütülen iş süreçleri için işlem modu Yürütülen iş süreçleri için işlem modu

Verilerdeki kaliteyi kontrol etmek için küçük bir problem bile, birkaç haftalık bir çabayı temsil eden 500 satırlık kod gerektirebilir. Ancak AppMaster İş Süreci Düzenleyicisi bunu otomatik olarak yapabilir. İşlem Mantığı, büyük ve önemli bir sistem öğesidir - iş süreçlerinizin otomasyonu için ideal bir adaydır.

İşlem Modunu Deneyin
PostgreSQL and project deployment to cloud service
Etkileşimler
Modüllerle kolayca genişletilebilen devasa blok koleksiyonu

Anlık bildirimler, sosyal kimlik doğrulama, e-posta vb. — iş akışınızı yüzlerce uygulama ve hizmete bağlayın veya içeriğinize API ile programlı olarak erişin.

Etkileşimleri Keşfedin
Tekilleştirme ve çöp toplama ile dosya depolama
Tekilleştirme ve çöp toplama ile dosya depolama Tekilleştirme ve çöp toplama ile dosya depolama

Veri Tekilleştirme ve çöp toplama, depolama alanının verimli kullanılmasını sağlar. Depolama kapasitesi ihtiyaçlarını karşılamak için gereken toplam depolama ortamı miktarını azaltarak sermaye harcamalarını azaltabilir.

İnşaata Başla
AWS S3 ve OpenStack SWIFT modülleriyle desteklenen Nesne Depolama sağlayıcıları
AWS S3 ve OpenStack SWIFT modülleriyle desteklenen Nesne Depolama sağlayıcıları AWS S3 ve OpenStack SWIFT modülleriyle desteklenen Nesne Depolama sağlayıcıları

Veri büyümesi, geleneksel depolama türlerini maliyetli ve yönetimi zor hale getirdi. Nesne depolama, sınırsız ölçeklenebilir mimariyle kapasite sorununu çözer. Bulut dosya sistemlerinin oluşturulmasını veya yapılandırılmış veri kümelerinin veya blokların depolanmasını kolaylaştırır.

Nesne Depolamayı Bağlayın

Müşterilerimizin AppMaster ile çözdüğü sorunlar

Kodsuz AppMaster Business Process Designer ile işinizi hızlı başlatmak ve paradan tasarruf etmek için nasıl yükseltebileceğinizi öğrenin.

Özel İYS Özel İYS
İş zekası İş zekası
Özel SRM Özel SRM
Admin Paneli Admin Paneli
müşteri portalı müşteri portalı
Sunucu Uygulaması Sunucu Uygulaması
API Entegrasyonu API Entegrasyonu
Uygulamalar Ekosistemi Uygulamalar Ekosistemi
Müşteri Hikayelerini Okuyun

Bilgi tabanımızla rehberlik alın

AppMaster Platformunda uygulama yapma sürecini açıklayan eksiksiz kılavuzlar ve izlenecek yol videoları için bilgi tabanımızı ziyaret edin.

İş Süreçleri İş Süreçleri Blok Listesi Blok Listesi genel değişkenler genel değişkenler Harici API İsteği Harici API İsteği
Bilgi Bankasını ziyaret edin
"Bütçeyi 10 kattan fazla kıstık ve çözümü, AppMaster platformunu kullanarak 6 ay yerine 4 haftadan kısa sürede kullanıma sunduk." Ücretsiz Uygulama Oluşturun

SSS

AppMaster Business Process Designer hakkında daha fazla bilgi edinin ve kodsuz platformumuzla nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardım Merkezimizi ziyaret edin
AppMaster , arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılımlar oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster , uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, derler ve herhangi bir bulut sağlayıcısına veya özel sunucuya dağıtır.
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14 günlük deneme süresiyle AppMaster ile ücretsiz deneme yapın. Hazır olduğunuzda uygun ücretli planı seçebilirsiniz.

Mobil ve Web Uygulamaları Mobil ve Web Uygulamaları
Dağıt ve Yayınla Dağıt ve Yayınla
AMPS Bulut AMPS Bulut
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AppMaster Platformunun diğer özelliklerini keşfedin

Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer güçlü görsel düzenleme araçları hakkında daha fazlasını okuyun.

Mobil Uygulama Tasarımcısı

Sürükle ve bırak ile yerel mobil uygulamalar oluşturun. Uygulamayı kişiselleştirin ve değişikliği gerçek zamanlı olarak izleyin.

Mobil Uygulama Tasarımcısı
Veritabanı Tasarımcısı

Basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle bir veritabanı tasarlayın ve tablolar arasında ilişkiler oluşturun.

Veritabanı Tasarımcısı
Web Uygulaması Tasarımcısı

AppMaster Web App Designer'da yalnızca sürükleyip bırakarak güçlü web uygulamaları oluşturun.

Web Uygulaması Tasarımcısı

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Kodlama ve manuel geçişler olmadan işinize uygun veritabanını hızla tasarlayın. 14 günlük AppMasterdeneme sürümüyle ücretsiz olarak deneyin.

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