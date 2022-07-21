Gelişmiş özelliklere sahip Görsel İş Süreci Tasarımcısı

Yürütülen iş süreçleri için işlem modu

Verilerdeki kaliteyi kontrol etmek için küçük bir problem bile, birkaç haftalık bir çabayı temsil eden 500 satırlık kod gerektirebilir. Ancak AppMaster İş Süreci Düzenleyicisi bunu otomatik olarak yapabilir. İşlem Mantığı, büyük ve önemli bir sistem öğesidir - iş süreçlerinizin otomasyonu için ideal bir adaydır.