URL'de kimliği kullanma

Global değişkenlerin kullanılması tüm durumları kapsayamaz - seçilen girişe bir bağlantı veremiyoruz. Sonuçta, bir değişkenin değeri yalnızca ayarlandığı tarayıcı sekmesinde saklanır. Bu sorunu çözmek için gerekli bilgileri doğrudan URL'ye yazmak ve tam bağlantıyı belirli bir öğeye iletmek mümkündür.

Bunu belirli bir örnekle nasıl yapacağımızı görelim. Ülkeler listesinin olduğu tabloda herhangi bir satıra çift tıklamak sadece bu ülkeye ait şehirler hakkında bilgi açsın diye yapalım. Bu, bir üst öğeden onun alt öğelerine gidebildiğinizde hiyerarşik bir veri yapısıyla gezinmeyi uygulamamıza olanak tanır.

Sayfa ayarları

Öncelikle şehirler tablosu ile sayfanın adresini değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için ilgili menü öğesinin ayarlarını açın ve URL adresinde :id değişkenini belirtin.

Ardından, yalnızca belirtilen sayfaya gitmekle kalmayıp aynı zamanda URL'ye ID parametresini de eklemesi gereken navigasyonu ayarlamanız gerekir. Bunu yapmak için, ülkelerin listesini içeren tabloya geri dönelim ve onRowDoubleClick tetikleyicisinde eylemler ayarlayalım. Şimdi, tablodaki bir satıra çift tıklamak, adresi seçilen kaydın kimliğini içerecek olan sayfaya gidecektir.

URL'den kimlik almak için iş süreci

Bir sonraki adım, verilen kimliği URL'den almaktır. Bu özelliğe çeşitli iş süreçlerinde ihtiyaç duyulabilir, bu nedenle en iyi çözüm bunun için ayrı bir işlev oluşturmak olacaktır. Web uygulamaları bölümünün ilgili sekmesinde oluşturulabilir. Aynı zamanda, daha önce arka uç için oluşturulan iş süreçlerinden farklı olarak, sunucuda değil, doğrudan onu başlatan kullanıcının cihazında yürütülecektir.

İş sürecinde aşağıdaki blokları kullanıyoruz:

Geçerli URL'yi almak için Get Current Page .

. Split string ayırın.

ayırın. Belirli bir sayfa için, sonuçtaki diziden istenen String indeksine göre hemen belirtebiliriz. Ancak iş süreci evrenseldir ve farklı bir yapının URL'si için kullanılabilir, bu nedenle mantığı biraz karmaşık hale getirmek daha iyidir. Array size bloğunu kullanarak böldükten sonra dizideki String elemanlarının sayısını kontrol edelim.

indeksine göre hemen belirtebiliriz. Ancak iş süreci evrenseldir ve farklı bir yapının URL'si için kullanılabilir, bu nedenle mantığı biraz karmaşık hale getirmek daha iyidir. bloğunu kullanarak böldükten sonra dizideki elemanlarının sayısını kontrol edelim. Subtract bloğunu kullanarak, elde edilen miktardan 3 çıkarın (bizim öğemiz sondan ikincidir ve dizin numaralandırmasının kendisi 0'dan başlar).

bloğunu kullanarak, elde edilen miktardan 3 çıkarın (bizim öğemiz sondan ikincidir ve dizin numaralandırmasının kendisi 0'dan başlar). Diziden gerekli Dizeyi almak için hesaplanan değeri bir dizin olarak String Array Element bloğuna iletin.

bloğuna iletin. String to Integer son dönüşümünü yapın.



Ve şimdi tabloya veri almak için GET isteklerinde oluşturulan iş sürecinden gelen değeri kullanmamız gerekiyor.