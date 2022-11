Uygulamamızı test etmek ve hatalarını ayıklamak için kullanabileceğimiz bir sonraki araç Swagger . Onunla daha önce tanışmıştık; Hatırladığınız gibi, içinde geliştirilmekte olan uygulamanın tüm uç noktalarını görebilir, çalıştırabilir ve sonucu alabilirsiniz. Buna daha detaylı bakalım.

Swagger yetkilendirme

Her şeyden önce, çoğu uç nokta için uç noktaya erişimi kontrol eden Middleware Token Auth varsayılan olarak etkin olduğunu unutmayın. Yetkilendirilmemiş veya hatta onu geçmiş, ancak uygun erişim haklarına sahip olmayan kullanıcıların erişimini reddeder (örneğin, Users grubuna aittir ve uç nokta yalnızca Admins yöneliktir).

Gerekli yetkilendirme belirteci, Developer Tools kullanılarak bulunabilir. Yapmanız gereken tek şey yayınlanan web uygulamasına giriş yapmak ve ardından herhangi bir isteği yerine getirmek. Belirteç, Request Headers kullanılacaktır. Örneğin, ülkeler hakkında veri almak için bir GET isteği yaptığımız anda ekran görüntüsünde biraz daha yüksek görebilirsiniz.

Şimdi doğrudan Swagger nasıl alabileceğinizi görelim. Bunu yapmak için yetkilendirmeden sorumlu olan uç noktayı ( Auth group, POST /Auth/ endpoint) bulun ve " Try it out" butonuna tıklayın. Bu uç nokta, Login ve Password olmak üzere iki parametre alır. Bunları belirtin ve isteği göndermek için Execute tıklayın. Bu arada, burada Developer Tools kullanmak da faydalı olabilir; istek ve yanıtın daha ayrıntılı bir incelemesi için bunları açabilirsiniz.





Yanıt, gerekli belirteci ve ayrıca kullanıcı ve oturumları hakkında ayrıntılı bilgileri alacaktır.





Alınan yanıtın Developer Tools zaten gördüğümüzden çok farklı olmadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda Swagger , herhangi bir isteği test etmeyi ve gerekli parametrelerle uç noktaları uygun bir biçimde başlatmayı mümkün kıldığından yadsınamaz bir avantaja sahiptir. Ancak, bu tür testlere devam etmeden önce, Authorize ve yetkilendirmeyi onaylamak için alınan belirteci kullanalım.





Swagger kullanarak istek gönderme

Şimdi, 5 milyondan fazla nüfusu ve açıklamasında " World " kelimesi ile karşımıza çıkan ilk şehir hakkında veri almak için Swagger üzerinden bir istek gönderelim. Bunu yapmak için GET /city/ uç noktasını açın ve gerekli parametreleri girin:

_limit = 1 (sadece bir şehir gerekli)

(sadece bir şehir gerekli) population_from = 5000000 (popülasyon değeri kontrol edilmelidir)

(popülasyon değeri kontrol edilmelidir) _search_in = info (yalnızca info alanında arama yapın)

(yalnızca alanında arama yapın) _search = World ( World kelimesini arıyor)





Alınan yanıt, isteğin doğru şekilde yürütüldüğünü gösterir. Böyle bir şehir hakkında bilgi aldık ( count = 3 olduğunu görüyoruz, bu, veritabanının üç uygun şehir hakkında bilgi içerdiği anlamına gelir) ve bulunduğu ülke hakkında herhangi bir veri almadık ( “country”: null ), çünkü sorgunun ilgili tablolardan veri sunması gerekmiyordu (gerekirse _with parametresini kullanmaya değerdi).