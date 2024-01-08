AppMaster'da web uygulamaları oluşturmaya başlamak için doğrulanmış bir hesaba ve hedef çalışma alanında en az bir projeye sahip olmanız gerekir.

Hesap, çalışma alanı ve projenin nasıl oluşturulacağıyla ilgili kılavuzumuzu buradan okuyun.

İlk Web Uygulamasını Oluşturun

Hedef projeyi AppMaster Studio'da açın ve sol kenar çubuğundan Web'e gidin. Web Apps Kontrol Panelinden Uygulama Oluştur düğmesine tıklayın.

İlk adımda uygun şablonu seçin veya Boş Başvuru seçeneğini seçerek sıfırdan başlayın ve İleri butonunu tıklayarak bir sonraki adıma geçin.

İkinci adımda uygulamanız hakkında gerekli bilgileri doldurun.

Doldurma alanı:

Uygulama Adı : Uygulamayı AppMaster Studio'da tanımlayan ve Başlık meta etiketinde varsayılan değer olarak kullanılan uygulama adı

: Uygulamayı AppMaster Studio'da tanımlayan ve Başlık meta etiketinde varsayılan değer olarak kullanılan uygulama adı Önek URL'si : yönlendirme sırasında tanımlayıcı olarak kullanılan web uygulaması URL'sinin bir kısmı

: yönlendirme sırasında tanımlayıcı olarak kullanılan web uygulaması URL'sinin bir kısmı Favicon : Ziyaretçilerin sayfanızı daha kolay bulmasına yardımcı olmak için tarayıcı sekmelerinde görüntülenen küçük simge

: Ziyaretçilerin sayfanızı daha kolay bulmasına yardımcı olmak için tarayıcı sekmelerinde görüntülenen küçük simge Varsayılan Uygulama : Mevcut projedeki web uygulamalarından herhangi birinde sunucuda hata oluşması durumunda

☝️ Not: Projede yalnızca bir uygulama varsayılan olarak seçilebilir

Başka bir şablon seçmek için Şablon kitaplığına dönmek üzere Şablonu değiştir düğmesini tıklayın.

Şimdi ayarları kontrol edin ve Oluştur düğmesine tıklayın. Uygulama ayarlarını daha sonra AppMaster Web Designer'ın Uygulama Ayarları bölümünde değiştirebilirsiniz.

🎉 Harika! İlk web uygulamanızı oluşturdunuz! Uygulama oluşturulduğunda web editörü otomatik olarak açılacaktır.

Web Uygulama Listesi

Oluşturduğunuz tüm web uygulamaları, web uygulamaları listesinde görüntülenecektir. Ancak oluşturabileceğiniz uygulama sayısı abonelik planınız ile sınırlıdır. Kullanabileceğiniz uygulama sayısını artırmak istiyorsanız abonelik planınızı yükseltmeniz gerekir.

Oluşturulan ve mevcut uygulamaların mevcut sayısını web uygulamaları listesinin başlığında bulabilirsiniz. Ayrıca başlıktaki arama özelliği, aradığınız uygulamayı listede hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

Her proje kartı, başvurunuzla ilgili aşağıdakiler dahil temel bilgileri içerir:

Uygulama favicon'u. Uygulama Adı. Son güncelleme tarihi. Son yayın tarihi ve uygulamanın yayınlandığı dağıtım planı. Uygulamanın mevcut olduğu URL öneki. Uygulama kimlik anahtarınızı hızlı bir şekilde kopyalamak için kullanılan düğme. Uygulamanızın yayınlanmış tüm sürümlerine hızlı erişim sağlayan düğme. Ek eylemler için düğme.

Uygulama kartına tıkladığınızda Web Düzenleyici açılacaktır.

Bir uygulamayı silme

Bir uygulamayı silmek istiyorsanız uygulama kartındaki Elips butonuna tıklayın ve "Sil" seçeneğini seçin.

Yanlışlıkla silme işlemini önlemek için, silmek istediğiniz uygulamanın tam adını alana girerek işlemi onaylamanızı isteyen bir onay penceresi görünecektir.

❗️ Lütfen bu işlemin geri alınamayacağını ve geri alınamayacağını unutmayın.