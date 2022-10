이제 자신만의 엔드포인트를 만들 차례입니다! 마지막 모듈에서 우리는 이미 자체 비즈니스 프로세스를 만들었지만 지금까지는 실제로 사용해 볼 기회가 없었습니다. 이제 우리가 할 것입니다.

엔드포인트 설정

이렇게 하려면 New Group 버튼을 눌러 별도의 끝점 그룹을 만드는 것이 가장 좋습니다. AppMaster Course 라고 부르고 여기에 새 끝점을 추가해 보겠습니다.





필요한 설정은 스크린샷에 표시되며 어렵지 않습니다. 메소드를 선택하고( GET 을 사용하는 것이 논리적임) URL 을 설정하고( module4-basic 이 예시이지만 다른 것을 지정할 수 있음) 필요한 비즈니스 프로세스를 선택해야 합니다(4번째 모듈에서 생성되고 호출됨). Basic functions ).

Middleware 탭에서 즉시 Token Auth 을 비활성화하고(기본적으로 활성화됨) 승인된 사용자로 제한하지 않고 이 끝점에 대한 액세스를 열 수 있습니다.

이것으로 끝점 생성이 완료됩니다. 응용 프로그램을 게시하고 사용할 수 있습니다! 그것을 사용하는 방법을 알아내는 것만 남아 있습니다.

명령줄을 사용하여 첫 번째 모듈과 동일한 방식으로 이 작업을 수행할 수 있습니다. 또는 두 번째 모듈에서와 같이 External API Request 기능을 통해. 그러나이 두 가지 옵션 모두 가장 편리하다고 할 수는 없습니다.

멋진

AppMaster 에는 우리가 사용할 Swagger 라는 더 편리한 도구가 있습니다.

Swagger 란? 간단히 말해서, 이것은 대화형 문서를 만들기 위한 도구 모음입니다. 앞으로 더 자세히 공부할 기회가 있을 것입니다. 그리고 현재 단계에서는 Swagger 를 사용하여 애플리케이션의 모든 엔드포인트를 보고, 요청 매개변수를 연구하고, 예상 응답을 볼 수 있다는 점을 이해하는 것으로 충분합니다. 그리고 가장 중요한 것은 모든 요청을 실행하고 결과를 빠르게 얻을 수 있다는 것입니다.

그것을 열려면 Preview 버튼을 클릭하고 Project API 섹션에서 Development 을 선택하십시오(앱을 게시하는 것을 잊지 마세요!)





열린 브라우저 탭에서 생성된 엔드포인트를 찾아야 합니다. Try it out 버튼을 클릭하고 필요한 데이터를 입력한 후 Execute 버튼을 클릭하여 요청을 보냅니다.





모든 것이 올바르게 완료되면 결과가 스크린샷과 일치합니다. 답은 X와 Y(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 그리고 하나 이상의 나눗셈, 그러나 이미 소수점 첫째 자리로 반올림됨)를 사용한 수학 연산의 결과를 보여줍니다.

다음 모듈에서는 프론트엔드 생성을 분석하고 웹 애플리케이션을 생성하고 편리한 자체 관리자 패널을 만듭니다.