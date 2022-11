Oświadczenia warunkowe. If-Else

Na tym etapie natychmiast pojawia się kilka problemów:

Jak ustalić, że istnieją dokładnie dwa pliki?

Jak ustalić, że są to odpowiednie pliki?

Co z nimi dalej zrobić i jak przekazać je na serwer do analizy?

Zacznijmy od najprostszego. Select File dostarcza pliki jako tablicę (nawet jeśli jest to jeden osobny plik), a liczbę elementów w tablicy można znaleźć za pomocą Array Size blok. Przyjmuje on tablicę jako wejście i zwraca jako wyjście Integer z liczbą elementów w tablicy.

Bloki porównawcze

Następnie trzeba dokonać porównania. Stwierdzić, czy rzeczywista ilość odpowiada naszym oczekiwaniom. Blok Equal nadaje się do tego celu. Przyjmuje on dwie wartości jako wejście i podaje swoją odpowiedź, czy są one równe czy nie. Pierwsza wartość zostanie przekazana z poprzedniego bloku (liczba plików), a drugą wartość określimy sami (2).

Zwróć uwagę na to, jakie inne bloki porównawcze są dostępne do wykorzystania. Często trzeba sprawdzić nie fakt równości, ale czy wartość mieści się w pewnym przedziale (Less, Greater Or Equal, a do tego nadają się inne bloki) lub ogólnie sam fakt występowania jakiejkolwiek wartości (Is Null).

Wynik sprawdzenia bloku Equal ma postać Boolean. True jeśli wartości są zgodne, lub False w przeciwnym wypadku. Informacja ta może być wykorzystana do podjęcia decyzji o dalszych działaniach; tu właśnie przydaje się If-Else blok jest przydatny.

If-Else

Wcześniej używaliśmy tylko bloków, które były wykonywane w ścisłej kolejności, jeden po drugim. Blok If-Else pozwala na stworzenie widełek i w zależności od wartości boolean na wejściu kieruje przepływ w jednym z dwóch możliwych kierunków.

W naszym przykładzie istnieje opcja, gdy liczba wybranych przez użytkownika plików nie jest równa dwóm. W takim przypadku możliwe będzie pokazanie odpowiedniego powiadomienia i zatrzymanie procesu biznesowego. Aby to zrobić, należy użyć bloku Show Notification , połączyć go z blokiem False i ustawić niezbędne parametry (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Jeśli rzeczywiście istnieją dwa pliki, to proces będzie kontynuowany wzdłuż True ścieżką i przejdzie do kolejnego etapu - sprawdzenia, czy potrzebne pliki zostały wybrane, a ich format odpowiada oczekiwaniom. Aby to zrobić, należy poznać nazwę każdego pliku i sprawdzić jego rozszerzenie.