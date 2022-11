Dichiarazioni condizionali. If-Else

A questo punto sorgono immediatamente diversi problemi:

Come determinare che esistono esattamente due file?

Come stabilire che si tratta di file adatti?

Cosa fare con essi e come trasferirli al server per l'analisi?

Cominciamo con il più semplice. Select File fornisce i file come array (anche se si tratta di un file separato) e il numero di elementi nell'array può essere trovato usando il blocco Array Size . Prende un array come input e restituisce un Integer con il numero di elementi dell'array come output.

Blocchi di confronto

Successivamente, è necessario effettuare un confronto. Scoprire se la quantità effettiva corrisponde alle nostre aspettative. Il blocco Equal è adatto a questo scopo. Prende due valori come input e fornisce la risposta, se sono uguali o meno. Il primo valore viene passato dal blocco precedente (numero di file), mentre il secondo valore viene specificato da noi stessi (2).

Prestare attenzione a quali altri blocchi di confronto sono disponibili per l'uso. Spesso è necessario verificare non l'uguaglianza, ma se il valore rientra in un certo intervallo (Less, Greater Or Equale altri blocchi sono adatti a questo scopo) o, in generale, il fatto stesso della presenza di qualsiasi valore (Is Null).

Il risultato del controllo del blocco Equal si presenta sotto forma di un Boolean. True se i valori corrispondono, o False altrimenti. Queste informazioni possono essere utilizzate per decidere ulteriori azioni; è qui che il blocco If-Else si rivela utile.

If-Else

In precedenza, si usavano solo blocchi che venivano eseguiti in un ordine rigoroso, uno dopo l'altro. Il blocco If-Else permette di creare una biforcazione e, a seconda del valore boolean dell'ingresso, dirige il flusso in una delle due possibili direzioni.

Nel nostro esempio, è prevista un'opzione quando il numero di file selezionati dall'utente non è pari a due. In questo caso, sarà possibile mostrare la notifica appropriata e interrompere il processo aziendale. Per fare ciò, utilizzare il blocco Show Notification e collegarlo con l'opzione False e impostare i parametri necessari (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Se ci sono davvero due file, il processo continuerà lungo il percorso e passerà alla fase successiva. True e passerà alla fase successiva: verificare che i file necessari siano selezionati e che il loro formato corrisponda alle aspettative. A tale scopo, è necessario scoprire il nome di ciascun file e verificarne l'estensione.