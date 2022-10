सशर्त बयान। यदि नहीं तो

इस स्तर पर, कई समस्याएं तुरंत उत्पन्न होती हैं:

कैसे निर्धारित करें कि वास्तव में दो फाइलें हैं?

कैसे निर्धारित करें कि ये उपयुक्त फाइलें हैं?

आगे उनके साथ क्या करना है, और उन्हें विश्लेषण के लिए सर्वर पर कैसे स्थानांतरित करना है?

आइए सबसे सरल से शुरू करें। Select File एक सरणी के रूप में फ़ाइलें प्रदान करता है (भले ही यह एक अलग फ़ाइल हो), और Array Size ब्लॉक का उपयोग करके सरणी में तत्वों की संख्या पाई जा सकती है। यह इनपुट के रूप में एक सरणी लेता है और आउटपुट के रूप में सरणी में तत्वों की संख्या के साथ एक Integer देता है।

तुलना ब्लॉक

अगला, आपको तुलना करने की आवश्यकता है। पता करें कि वास्तविक मात्रा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। Equal ब्लॉक इसके लिए उपयुक्त है। यह इनपुट के रूप में दो मान लेता है और अपना उत्तर देता है, चाहे वे बराबर हों या नहीं। पहला मान पिछले ब्लॉक (फ़ाइलों की संख्या) से पारित किया जाएगा, और दूसरा मान स्वयं द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा (2)।

इस बात पर ध्यान दें कि उपयोग के लिए अन्य तुलना ब्लॉक क्या उपलब्ध हैं। अक्सर यह जांचना आवश्यक है कि समानता के तथ्य की जांच नहीं की जाती है, लेकिन क्या मूल्य एक निश्चित सीमा में आता है ( Less, Greater Or Equal , और अन्य ब्लॉक इसके लिए उपयुक्त हैं) या, सामान्य तौर पर, किसी भी मूल्य की उपस्थिति का तथ्य ( Is Null )।

Equal ब्लॉक की जाँच का परिणाम एक Boolean के रूप में आता है। True है अगर मान मेल खाते हैं, या False अन्यथा। इस जानकारी का उपयोग आगे की कार्रवाइयों पर निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है; यहीं पर If-Else ब्लॉक काम आता है।

यदि नहीं तो

पहले, हम केवल उन ब्लॉकों का उपयोग करते थे जिन्हें एक के बाद एक सख्त क्रम में निष्पादित किया गया था। If-Else ब्लॉक आपको एक कांटा बनाने की अनुमति देता है और इनपुट पर boolean मान के आधार पर, प्रवाह को दो संभावित दिशाओं में से एक में निर्देशित करता है।

हमारे उदाहरण में, एक विकल्प होता है जब उपयोगकर्ता द्वारा चुनी गई फाइलों की संख्या दो के बराबर नहीं होती है। इस मामले में, उचित अधिसूचना दिखाना और व्यवसाय प्रक्रिया को रोकना संभव होगा। ऐसा करने के लिए, Show Notification ब्लॉक का उपयोग करें, इसे False विकल्प से कनेक्ट करें और आवश्यक पैरामीटर सेट करें ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files )।

यदि वास्तव में दो फाइलें हैं, तो प्रक्रिया True पथ के साथ जारी रहेगी और अगले चरण पर आगे बढ़ेगी - यह जांचना कि आपके लिए आवश्यक फाइलें चुनी गई हैं और उनका प्रारूप अपेक्षाओं से मेल खाता है। ऐसा करने के लिए, आपको प्रत्येक फ़ाइल का नाम पता लगाना होगा और उसके एक्सटेंशन की जांच करनी होगी।