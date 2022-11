งบเงื่อนไข ถ้า-Else

ในขั้นตอนนี้ ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นทันที:

จะทราบได้อย่างไรว่ามีสองไฟล์กันแน่

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นไฟล์ที่เหมาะสม

จะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ต่อไป และจะถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างไร

เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดกันก่อน Select File ให้ไฟล์เป็นอาร์เรย์ (แม้ว่าจะเป็นไฟล์แยกต่างหาก) และจำนวนองค์ประกอบในอาร์เรย์สามารถพบได้โดยใช้บล็อก Array Size ใช้อาร์เรย์เป็นอินพุตและส่งกลับ Integer พร้อมจำนวนองค์ประกอบในอาร์เรย์เป็นเอาต์พุต

บล็อกเปรียบเทียบ

ถัดไป คุณต้องทำการเปรียบเทียบ ค้นหาว่าปริมาณจริงสอดคล้องกับความคาดหวังของเราหรือไม่ บล็อกที่ Equal เหมาะสำหรับสิ่งนี้ ใช้ค่าสองค่าเป็นอินพุตและให้คำตอบ ไม่ว่าจะเท่ากันหรือไม่ก็ตาม ค่าแรกจะถูกส่งผ่านจากบล็อกก่อนหน้า (จำนวนไฟล์) และค่าที่สองจะถูกระบุด้วยตัวเอง (2)

ให้ความสนใจกับบล็อกการเปรียบเทียบอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงของความเท่าเทียมกัน แต่ดูว่าค่านั้นอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ ( Less, Greater Or Equal และบล็อกอื่น ๆ เหมาะสำหรับสิ่งนี้) หรือโดยทั่วไปแล้ว ข้อเท็จจริงของการมีอยู่ของค่าใด ๆ ( Is Null )

ผลลัพธ์ของการตรวจสอบบล็อก Equal จะอยู่ในรูปของ Boolean เป็น True หากค่าตรงกัน หรือ False หากไม่เป็นเช่นนั้น ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตัดสินใจดำเนินการต่อไป นี่คือจุดที่บล็อก If-Else มีประโยชน์

ถ้า-Else

ก่อนหน้านี้เราใช้เฉพาะบล็อกที่ถูกดำเนินการตามลำดับที่เข้มงวดเท่านั้น บล็อก If-Else ช่วยให้คุณสร้างทางแยกและกำหนดทิศทางการไหลในหนึ่งในสองทิศทางที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่า boolean บนอินพุต

ในตัวอย่างของเรา มีตัวเลือกเมื่อจำนวนไฟล์ที่เลือกโดยผู้ใช้ไม่เท่ากับสอง ในกรณีนี้ จะสามารถแสดงการแจ้งเตือนที่เหมาะสมและหยุดกระบวนการทางธุรกิจได้ ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้บล็อก Show Notification เชื่อมต่อกับตัวเลือก False และตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files )

หากมีไฟล์สองไฟล์จริง ๆ กระบวนการจะดำเนินต่อไปตามเส้นทาง True และไปยังขั้นตอนถัดไป - ตรวจสอบว่าไฟล์ที่คุณต้องการถูกเลือกและรูปแบบตรงกับความคาดหวัง ในการทำเช่นนี้คุณต้องค้นหาชื่อของแต่ละไฟล์และตรวจสอบนามสกุล