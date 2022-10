조건문. 다른 경우라면

이 단계에서 몇 가지 문제가 즉시 발생합니다.

정확히 두 개의 파일이 있는지 확인하는 방법은 무엇입니까?

적합한 파일인지 확인하는 방법은 무엇입니까?

다음에 무엇을 하고 분석을 위해 서버로 전송하는 방법은 무엇입니까?

가장 간단한 것부터 시작합시다. Select File 은 파일을 배열로 제공하며(하나의 개별 파일인 경우에도) 배열의 요소 수는 Array Size 블록을 사용하여 찾을 수 있습니다. 배열을 입력으로 사용하고 배열의 요소 수와 함께 Integer 를 출력으로 반환합니다.

비교 블록

다음으로 비교를 해야 합니다. 실제 수량이 예상과 일치하는지 확인하십시오. Equal 블록이 이에 적합합니다. 두 개의 값을 입력으로 받아 같은지 아닌지에 대한 답을 제공합니다. 첫 번째 값은 이전 블록(파일 수)에서 전달되고 두 번째 값은 스스로 지정합니다(2).

사용할 수 있는 다른 비교 블록에 주의하십시오. 종종 같음의 사실이 아니라 값이 특정 범위에 속하는지( Less, Greater Or Equal 및 기타 블록이 이에 적합함) 또는 일반적으로 값이 존재한다는 바로 그 사실( Is Null )입니다.

Equal 블록을 검사한 결과는 Boolean 형식으로 제공됩니다. 값이 일치하면 True , 그렇지 않으면 False 입니다. 이 정보는 추가 조치를 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 여기서 If-Else 블록이 유용합니다.

다른 경우라면

이전에는 엄격한 순서로 실행되는 블록만 차례로 사용했습니다. If-Else 블록을 사용하면 포크를 생성하고 입력의 boolean 값에 따라 흐름을 두 가지 가능한 방향 중 하나로 지정할 수 있습니다.

이 예에서는 사용자가 선택한 파일 수가 2개가 아닌 경우 옵션이 있습니다. 이 경우 적절한 알림을 표시하고 비즈니스 프로세스를 중지할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Show Notification 블록을 사용하고 False 옵션으로 연결하고 필요한 매개변수를 설정합니다( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files ).

실제로 두 개의 파일이 있는 경우 프로세스는 True 경로를 따라 계속 진행되고 다음 단계로 이동합니다. 필요한 파일이 선택되었고 형식이 예상과 일치하는지 확인합니다. 이렇게 하려면 각 파일의 이름을 찾고 확장자를 확인해야 합니다.