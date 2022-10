Declarações Condicionais. If-Else

Nesta fase, vários problemas surgem imediatamente:

Como determinar que existem exactamente dois ficheiros?

Como determinar que estes são ficheiros adequados?

O que fazer com eles a seguir, e como transferi-los para o servidor para análise?

Comecemos com o mais simples. Select File fornece ficheiros como um array (mesmo que seja um ficheiro separado), e o número de elementos do array pode ser encontrado utilizando o Array Size bloco. É necessário uma matriz como entrada e devolve um Integer com o número de elementos da matriz como saída.

Blocos de comparação

A seguir, é necessário fazer uma comparação. Descobrir se a quantidade real corresponde às nossas expectativas. O Equal bloco é adequado para isto. São necessários dois valores como entrada e dá a sua resposta, quer sejam iguais ou não. O primeiro valor será passado a partir do bloco anterior (número de ficheiros), e o segundo valor será especificado por nós próprios (2).

Preste atenção a que outros blocos de comparação estão disponíveis para utilização. Muitas vezes é necessário verificar, não o facto da igualdade, mas se o valor se enquadra num determinado intervalo (Less, Greater Or Equale outros blocos são adequados para tal) ou, em geral, o próprio facto da presença de qualquer valor (Is Null).

O resultado da verificação do Equal O bloco vem na forma de um Boolean. True se os valores corresponderem, ou False caso contrário. Esta informação pode ser utilizada para decidir sobre outras acções; é aqui que o If-Else bloco vem a calhar.

If-Else

Anteriormente, só utilizávamos blocos que eram executados numa ordem estrita, um após o outro. O If-Else bloco permite criar um garfo e, dependendo do valor boolean na entrada, direcciona o fluxo numa de duas direcções possíveis.

No nosso exemplo, existe uma opção quando o número de ficheiros seleccionados pelo utilizador não é igual a dois. Neste caso, será possível mostrar a notificação apropriada e interromper o processo de negócio. Para o fazer, utilizar o Show Notification bloco, ligá-lo com o False e definir os parâmetros necessários (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Se houver realmente dois ficheiros, então o processo continuará ao longo da opção True caminho e passar à fase seguinte - verificando se os ficheiros de que necessita são seleccionados e se o seu formato corresponde às expectativas. Para tal, é necessário descobrir o nome de cada ficheiro e verificar a sua extensão.