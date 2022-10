条件语句。 If-Else

在这个阶段,立即出现了几个问题。

如何确定正好有两个文件?

如何确定这些是合适的文件?

接下来该如何处理它们,以及如何将它们转移到服务器上进行分析?

让我们从最简单的开始。 Select File提供文件作为一个数组(即使是一个独立的文件),数组中的元素数量可以用 Array Size块找到。它接受一个数组作为输入,并返回一个Integer ,其中有数组中的元素数量作为输出。

比较块

接下来,你需要做一个比较。找出实际数量是否与我们的预期相符。该 Equal块适用于此。它接受两个值作为输入,并给出答案,即它们是否相等。第一个值将由前一个块传递(文件数量),第二个值由我们自己指定(2)。

注意还有哪些比较块可供使用。通常情况下,需要检查的不是相等的事实,而是数值是否落入某个范围内(Less, Greater Or Equal,其他块也适用于此),或者,一般来说,任何值的存在这一事实 (Is Null).

检查的结果 Equal块的形式出现,Boolean 。如果数值匹配,则True ,否则False 。这些信息可以用来决定进一步的行动;这就是 If-Else块派上用场了。

If-Else

以前,我们只使用按严格顺序执行的块,一个接一个。这个 If-Else块允许你创建一个分叉,并根据输入的boolean 值,将流向两个可能的方向之一。

在我们的例子中,当用户选择的文件数量不等于两个时,有一个选项。在这种情况下,将有可能显示适当的通知并停止业务流程。要做到这一点,使用 Show Notification块,将其与 False选项,并设置必要的参数(Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files)。

如果真的有两个文件,那么这个过程将继续沿着 True路径,进入下一个阶段--检查你需要的文件是否被选中,其格式是否符合预期。要做到这一点,你需要找出每个文件的名称并检查其扩展名。