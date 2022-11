Voorwaardelijke verklaringen. If-Else

In dit stadium doen zich onmiddellijk verschillende problemen voor:

Hoe bepaal je dat er precies twee bestanden zijn?

Hoe bepaal je dat het geschikte bestanden zijn?

Wat doe je er vervolgens mee, en hoe breng je ze naar de server voor analyse?

Laten we beginnen met de eenvoudigste. Select File biedt bestanden aan als een array (zelfs als het één apart bestand is), en het aantal elementen in de array kan worden gevonden met het Array Size blok. Het neemt een array als invoer en geeft als uitvoer een Integer met het aantal elementen in de array.

Vergelijkingsblokken

Vervolgens moet je een vergelijking maken. Uitzoeken of de werkelijke hoeveelheid overeenkomt met onze verwachtingen. Het blok Equal blok is hiervoor geschikt. Het neemt twee waarden als invoer en geeft zijn antwoord, of ze gelijk zijn of niet. De eerste waarde wordt doorgegeven uit het vorige blok (aantal bestanden), en de tweede waarde wordt door onszelf opgegeven (2).

Let op welke andere vergelijkingsblokken kunnen worden gebruikt. Vaak moet niet de gelijkheid worden gecontroleerd, maar of de waarde in een bepaald bereik valt (Less, Greater Or Equal, en daarvoor zijn andere blokken geschikt) of, in het algemeen, het feit zelf van de aanwezigheid van een willekeurige waarde (Is Null).

Het resultaat van de controle van het Equal blok komt in de vorm van een Boolean. True als de waarden overeenkomen, of False anders. Deze informatie kan worden gebruikt om te beslissen over verdere acties; dit is waar het If-Else blok van pas komt.

If-Else

Voorheen gebruikten we alleen blokken die in een strikte volgorde werden uitgevoerd, de een na de ander. Het blok If-Else blok maakt het mogelijk een fork te maken en stuurt, afhankelijk van de boolean waarde op de input, de stroom in één van twee mogelijke richtingen.

In ons voorbeeld is er een optie wanneer het aantal door de gebruiker geselecteerde bestanden niet gelijk is aan twee. In dat geval is het mogelijk de juiste melding te tonen en het bedrijfsproces te stoppen. Hiervoor gebruikt u het Show Notification blok, verbindt het met de False optie en stelt u de nodige parameters in (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Als er werkelijk twee bestanden zijn, dan zal het proces doorgaan langs het True pad en gaat het door naar de volgende fase - controleren of de bestanden die u nodig hebt zijn geselecteerd en hun formaat overeenkomt met de verwachtingen. Hiervoor moet u de naam van elk bestand achterhalen en de extensie ervan controleren.