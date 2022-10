Pernyataan bersyarat. Jika-Lain

Pada tahap ini, beberapa masalah segera muncul:

Bagaimana menentukan bahwa ada tepat dua file?

Bagaimana menentukan bahwa ini adalah file yang cocok?

Apa yang harus dilakukan dengan mereka selanjutnya, dan bagaimana cara mentransfernya ke server untuk dianalisis?

Mari kita mulai dengan yang paling sederhana. Select File menyediakan file sebagai array (bahkan jika itu adalah satu file terpisah), dan jumlah elemen dalam array dapat ditemukan menggunakan blok Array Size . Dibutuhkan array sebagai input dan mengembalikan Integer dengan jumlah elemen dalam array sebagai output.

Blok perbandingan

Selanjutnya, Anda perlu membuat perbandingan. Cari tahu apakah jumlah sebenarnya sesuai dengan harapan kita. Blok Equal cocok untuk ini. Dibutuhkan dua nilai sebagai input dan memberikan jawabannya, apakah mereka sama atau tidak. Nilai pertama akan diteruskan dari blok sebelumnya (jumlah file), dan nilai kedua akan ditentukan sendiri (2).

Perhatikan apa blok perbandingan lain yang tersedia untuk digunakan. Seringkali perlu untuk memeriksa bukan fakta kesetaraan tetapi apakah nilainya jatuh ke dalam kisaran tertentu ( Less, Greater Or Equal , dan blok lain cocok untuk ini) atau, secara umum, fakta keberadaan nilai apa pun ( Is Null ).

Hasil pemeriksaan blok Equal datang dalam bentuk Boolean . True jika nilainya cocok, atau False jika sebaliknya. Informasi ini dapat digunakan untuk memutuskan tindakan lebih lanjut; di sinilah blok If-Else berguna.

Jika-Lain

Sebelumnya, kami hanya menggunakan blok yang dieksekusi dalam urutan yang ketat, satu demi satu. Blok If-Else memungkinkan Anda membuat fork dan, bergantung pada nilai boolean pada input, mengarahkan aliran ke salah satu dari dua kemungkinan arah.

Dalam contoh kami, ada opsi ketika jumlah file yang dipilih oleh pengguna tidak sama dengan dua. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk menampilkan pemberitahuan yang sesuai dan menghentikan proses bisnis. Untuk melakukan ini, gunakan blok Show Notification , hubungkan dengan opsi False dan atur parameter yang diperlukan ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files ).

Jika benar-benar ada dua file, maka proses akan berlanjut di sepanjang jalur True dan melanjutkan ke tahap berikutnya - memeriksa apakah file yang Anda butuhkan telah dipilih dan formatnya sesuai dengan harapan. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencari tahu nama setiap file dan memeriksa ekstensinya.