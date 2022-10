条件付きステートメント。 If-Else

この段階で、すぐにいくつかの問題が発生します。

2つのファイルがあることをどうやって判断するか?

これらのファイルが適切なファイルであることをどのように判断するか?

次にそれらをどうするか、そして解析のためにサーバーに転送するか?

最も単純なものから始めましょう。 Select Fileはファイルを配列として提供し(1つの独立したファイルであっても)、配列の要素数を求めるには Array Sizeブロックを使用します。これは配列を入力として受け取り、配列の要素数を持つInteger を出力として返します。

比較ブロック

次に、比較をする必要があります。実際の数量が期待値と一致するかどうかを調べます。これには Equalブロックはこれに適しています。これは2つの値を入力として受け取り、それらが等しいかどうか、その答えを出します。最初の値は前のブロックから渡され(ファイル数)、2番目の値は自分自身で指定する(2)。

他にどのような比較ブロックが使用可能であるかに注意を払う。しばしば、値が等しいかどうかではなく、値がある範囲に収まっているかどうかをチェックする必要があります (Less, Greater Or Equal他のブロックがこれに適しています)、あるいは、一般的には、何らかの値が存在するという事実そのものを確認する必要があります(Is Null).

をチェックした結果は Equalブロックのチェックの結果は、値が一致すればBoolean...True 、そうでなければFalse という形で得られます。この情報は、次のアクションを決定するために使用することができます。 If-Elseブロックが便利なのです。

if-Else

以前は、厳密な順序で次々に実行されるブロックしか使用しませんでした。この If-Elseブロックではフォークを作成することができ、入力のboolean の値に応じて、フローを2つの可能な方向のうちの1つに誘導します。

この例では、ユーザーが選択したファイルの数が2つに等しくない場合のオプションがあります。この場合、適切な通知を表示し、ビジネスプロセスを停止させることができるようになる。これを行うには Show Notificationブロックを使用し、それを Falseオプションで接続し、必要なパラメータを設定します(Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files)。

本当に2つのファイルがある場合、プロセスはパスに沿って継続され、次のステージに進みます。 True必要なファイルが選択されているか、その形式が期待に合っているかをチェックします。これを行うには、各ファイルの名前を調べ、その拡張子をチェックする必要があります。