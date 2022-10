Bedingte Anweisungen: If-Else

In diesem Stadium treten sofort mehrere Probleme auf:

Wie kann man feststellen, dass es genau zwei Dateien gibt?

Wie stellt man fest, dass es sich um geeignete Dateien handelt?

Was ist mit ihnen zu tun, und wie können sie zur Analyse auf den Server übertragen werden?

Beginnen wir mit dem einfachsten. Select File stellt Dateien als Array bereit (auch wenn es sich um eine einzelne Datei handelt), und die Anzahl der Elemente im Array lässt sich mit dem Array Size Block ermittelt werden. Er nimmt ein Array als Eingabe und gibt ein Integer mit der Anzahl der Elemente im Array als Ausgabe zurück.

Vergleichsblöcke

Als nächstes müssen Sie einen Vergleich anstellen. Finden Sie heraus, ob die tatsächliche Menge mit unseren Erwartungen übereinstimmt. Der Equal Block ist dafür geeignet. Er nimmt zwei Werte als Eingabe und gibt die Antwort, ob sie gleich sind oder nicht. Der erste Wert wird vom vorhergehenden Block übergeben (Anzahl der Dateien), und der zweite Wert wird von uns selbst festgelegt (2).

Achten Sie darauf, welche anderen Vergleichsblöcke für die Verwendung zur Verfügung stehen. Oft ist es notwendig, nicht die Gleichheit zu prüfen, sondern ob der Wert in einen bestimmten Bereich fällt (Less, Greater Or Equalund dafür eignen sich andere Blöcke) oder ganz allgemein das Vorhandensein eines beliebigen Wertes (Is Null).

Das Ergebnis der Prüfung des Equal Blocks kommt in Form von Boolean. True, wenn die Werte übereinstimmen, oder False, wenn nicht. Diese Informationen können verwendet werden, um über weitere Aktionen zu entscheiden; hier ist der If-Else Block sehr nützlich.

Wenn-Else

Bisher haben wir nur Blöcke verwendet, die in einer strikten Reihenfolge nacheinander ausgeführt wurden. Der If-Else Block ermöglicht es Ihnen, einen Fork zu erstellen und je nach dem boolean Wert der Eingabe den Fluss in eine von zwei möglichen Richtungen zu lenken.

In unserem Beispiel gibt es eine Option, wenn die Anzahl der vom Benutzer ausgewählten Dateien nicht gleich zwei ist. In diesem Fall ist es möglich, eine entsprechende Meldung anzuzeigen und den Geschäftsprozess zu stoppen. Verwenden Sie dazu den Show Notification Block, verbinden Sie ihn mit der False und setzen Sie die erforderlichen Parameter (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Wenn es wirklich zwei Dateien gibt, wird der Prozess entlang des True Pfad weiter und geht zum nächsten Schritt über - der Überprüfung, ob die benötigten Dateien ausgewählt sind und ihr Format den Erwartungen entspricht. Zu diesem Zweck müssen Sie den Namen jeder Datei herausfinden und ihre Erweiterung überprüfen.