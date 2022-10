Операции ветвления. If-Else

На этом этапе сразу возникает несколько задач:

Как определить, что файлов именно два?

Как определить, что это подходящие файлы?

Что делать с ними дальше, как передать на сервер для анализа?

Начнем с самого простого. Select File предоставляет файлы в виде массива (даже если это один отдельный файл), а количество элементов в массиве можно узнать с помощью блока Array Size. На вход он принимает массив, на выходе возвращает Integer с количеством элементов в данном массиве.

Блоки сравнения

Дальше необходимо выполнить сравнение. Узнать соответствует ли реальное количество нашим ожиданиям. Для этого подойдет блок Equal. Он принимает два значения на вход и выдает свой ответ, равны они или нет. Первое значение передадим из предыдущего блока (количество файлов), второе укажем сами (2).

Обратите внимание на то, какие еще блоки сравнений доступны для использования. Часто необходимо проверить не факт равенства, а попадание значения в определенный диапазон (для это подойдут блоки Less, Greater Or Equal и другие) или вообще сам факт наличия кого либо значения (Is Null).

Результат проверки блока Equal приходит в виде Boolean. True, если значения совпадают, или False, в обратном случае. Эту информацию можно использовать для решения о дальнейших действиях и тут нам пригодится блок If-Else.

If-Else

Ранее мы использовали только блоки, которые выполнялись в строгом порядке, один за другим. Блок If-Else дает возможность создания развилки и, в зависимости от значения boolean на входе, направляет поток по одному из двух возможных направлений.

В нашем примере существует вариант, когда количество файлов выбранных пользователем не равно двум. В таком случае можно будет показать соответствующее уведомление и остановить бизнес-процесс. Для этого используем блок Show Notification, соединим его с вариантом False и установим необходимые параметры (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Если же файлов действительно два, то процесс продолжится по пути True и перейдет на следующий этап - проверка того, что выбраны нужные файлы и их формат соответствует ожиданиям. Для этого необходимо узнать имя каждого файла и проверить его расширение.