عبارات شرطية. إذا كان غير ذلك

في هذه المرحلة ، تظهر على الفور عدة مشاكل:

كيف يمكن تحديد أن هناك ملفين بالضبط؟

كيف يمكن تحديد أن هذه الملفات مناسبة؟

ما العمل معهم بعد ذلك ، وكيفية نقلهم إلى الخادم للتحليل؟

لنبدأ بالأبسط. يوفر Select File الملفات كمصفوفة (حتى لو كان ملفًا منفصلاً) ، ويمكن العثور على عدد العناصر في المصفوفة باستخدام كتلة Array Size . يأخذ مصفوفة كمدخلات ويعيد عددًا Integer مع عدد العناصر في المصفوفة كمخرجات.

كتل المقارنة

بعد ذلك ، تحتاج إلى إجراء مقارنة. اكتشف ما إذا كانت الكمية الفعلية تتوافق مع توقعاتنا. كتلة Equal مناسبة لهذا. يأخذ قيمتين كمدخلات ويعطي إجابته ، سواء كانت متساوية أم لا. سيتم تمرير القيمة الأولى من الكتلة السابقة (عدد الملفات) ، وسيتم تحديد القيمة الثانية من قبل أنفسنا (2).

انتبه لما هي كتل المقارنة الأخرى المتاحة للاستخدام. غالبًا ما يكون من الضروري التحقق ليس من حقيقة المساواة ولكن ما إذا كانت القيمة تقع في نطاق معين ( Less, Greater Or Equal ، وتكون الكتل الأخرى مناسبة لذلك) أو ، بشكل عام ، حقيقة وجود أي قيمة ( Is Null ).

تأتي نتيجة فحص كتلة Equal في شكل Boolean . True إذا كانت القيم متطابقة ، أو False في الحالات الأخرى. يمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات ؛ هذا هو المكان الذي تكون فيه كتلة If-Else مفيدة.

إذا كان غير ذلك

في السابق ، استخدمنا فقط الكتل التي تم تنفيذها بترتيب صارم ، واحدة تلو الأخرى. تسمح لك كتلة If-Else بإنشاء شوكة ، واعتمادًا على القيمة boolean على الإدخال ، توجه التدفق في أحد الاتجاهين المحتملين.

في مثالنا ، يوجد خيار عندما لا يكون عدد الملفات التي حددها المستخدم مساويًا لملفين. في هذه الحالة ، سيكون من الممكن إظهار الإخطار المناسب وإيقاف عملية الأعمال. للقيام بذلك ، استخدم كتلة Show Notification ، وقم بتوصيلها بخيار False وقم بتعيين المعلمات الضرورية ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files ).

إذا كان هناك ملفان بالفعل ، فستستمر العملية على طول المسار True وتنتقل إلى المرحلة التالية - للتحقق من تحديد الملفات التي تحتاجها وأن تنسيقها يطابق التوقعات. للقيام بذلك ، تحتاج إلى معرفة اسم كل ملف والتحقق من امتداده.