Déclarations conditionnelles. Si-Else

A ce stade, plusieurs problèmes se posent immédiatement :

Comment déterminer qu'il y a exactement deux fichiers ?

Comment déterminer que ce sont des fichiers appropriés ?

Que faire d'eux ensuite, et comment les transférer sur le serveur pour analyse ?

Commençons par le plus simple. Select File fournit les fichiers sous forme de tableau (même s'il s'agit d'un seul fichier séparé), et le nombre d'éléments du tableau peut être trouvé en utilisant le bloc Array Size bloc. Il prend un tableau en entrée et renvoie un Integer avec le nombre d'éléments dans le tableau en sortie.

Blocs de comparaison

Ensuite, vous devez effectuer une comparaison. Découvrez si la quantité réelle correspond à nos attentes. Le bloc Equal est pour cela approprié. Il prend deux valeurs en entrée et donne sa réponse, à savoir si elles sont égales ou non. La première valeur sera transmise par le bloc précédent (nombre de fichiers), et la deuxième valeur sera spécifiée par nous-mêmes (2).

Faites attention aux autres blocs de comparaison qui peuvent être utilisés. Souvent, il est nécessaire de vérifier non pas le fait de l'égalité mais si la valeur se situe dans une certaine fourchette (Less, Greater Or Equalet d'autres blocs conviennent pour cela) ou, en général, le fait même de la présence d'une valeur quelconque (Is Null).

Le résultat de la vérification du bloc Equal se présente sous la forme d'un Boolean. True si les valeurs correspondent, ou False sinon. Ces informations peuvent être utilisées pour décider d'autres actions ; c'est là que le bloc If-Else s'avère utile.

Si-Else

Auparavant, nous n'utilisions que des blocs qui étaient exécutés dans un ordre strict, l'un après l'autre. Le bloc If-Else vous permet de créer une bifurcation et, en fonction de la valeur boolean de l'entrée, de diriger le flux dans l'une des deux directions possibles.

Dans notre exemple, il existe une option lorsque le nombre de fichiers sélectionnés par l'utilisateur n'est pas égal à deux. Dans ce cas, il sera possible d'afficher la notification appropriée et d'arrêter le processus de gestion. Pour ce faire, utilisez le bloc Show Notification le connecter avec l'option False et définir les paramètres nécessaires (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

S'il y a vraiment deux fichiers, le processus continuera le long du chemin True et passera à l'étape suivante - vérifier que les fichiers dont vous avez besoin sont sélectionnés et que leur format correspond aux attentes. Pour ce faire, vous devez trouver le nom de chaque fichier et vérifier son extension.