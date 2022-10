Declaraciones condicionales. If-Else

En esta fase, surgen inmediatamente varios problemas:

¿Cómo determinar que hay exactamente dos archivos?

¿Cómo determinar que se trata de archivos adecuados?

¿Qué hacer con ellos y cómo transferirlos al servidor para su análisis?

Empecemos por el más sencillo. Select File proporciona los archivos como un array (aunque sea un solo archivo), y el número de elementos del array se puede encontrar utilizando el bloque Array Size bloque. Toma un array como entrada y devuelve un Integer con el número de elementos del array como salida.

Bloques de comparación

A continuación, hay que hacer una comparación. Averiguar si la cantidad real se corresponde con nuestras expectativas. El bloque Equal es adecuado para ello. Toma dos valores como entrada y da su respuesta, si son iguales o no. El primer valor lo pasaremos desde el bloque anterior (número de archivos), y el segundo valor lo especificaremos nosotros (2).

Preste atención a qué otros bloques de comparación están disponibles para su uso. A menudo es necesario comprobar no el hecho de la igualdad, sino si el valor entra en un determinado rango (Less, Greater Or Equaly otros bloques son adecuados para ello) o, en general, el hecho mismo de la presencia de cualquier valor (Is Null).

El resultado de la comprobación del bloque Equal viene en forma de un Boolean. True si los valores coinciden, o False en caso contrario. Esta información puede utilizarse para decidir otras acciones; aquí es donde el bloque If-Else es muy útil.

If-Else

Anteriormente, sólo utilizábamos bloques que se ejecutaban en un orden estricto, uno tras otro. El bloque If-Else permite crear una bifurcación y, en función del valor boolean de la entrada, dirige el flujo en una de las dos direcciones posibles.

En nuestro ejemplo, existe una opción cuando el número de archivos seleccionados por el usuario no es igual a dos. En este caso, será posible mostrar la notificación correspondiente y detener el proceso de negocio. Para ello, utilice el bloque Show Notification bloque, conéctelo con la opción False y establezca los parámetros necesarios (Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files).

Si realmente hay dos archivos, el proceso continuará por el True camino y pasará a la siguiente etapa: comprobar que los archivos que necesita están seleccionados y su formato coincide con las expectativas. Para ello, es necesario averiguar el nombre de cada archivo y comprobar su extensión.