শর্তসাপেক্ষ বিবৃতি। অন্যথায় যদি

এই পর্যায়ে, অবিলম্বে বেশ কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়:

ঠিক দুটি ফাইল আছে তা কিভাবে নির্ধারণ করবেন?

এইগুলি উপযুক্ত ফাইলগুলি কীভাবে নির্ধারণ করবেন?

তাদের সাথে পরবর্তীতে কী করবেন এবং বিশ্লেষণের জন্য সার্ভারে কীভাবে স্থানান্তর করবেন?

এর সবচেয়ে সহজ সঙ্গে শুরু করা যাক. Select File সরবরাহ করে (এমনকি এটি একটি পৃথক ফাইল হলেও), এবং Array Size ব্লক ব্যবহার করে অ্যারের উপাদানের সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে। এটি ইনপুট হিসাবে একটি অ্যারে নেয় এবং আউটপুট হিসাবে অ্যারের উপাদানগুলির সংখ্যা সহ একটি Integer প্রদান করে।

তুলনা ব্লক

এর পরে, আপনাকে একটি তুলনা করতে হবে। প্রকৃত পরিমাণ আমাদের প্রত্যাশার সাথে মিলে যায় কিনা তা খুঁজে বের করুন। Equal ব্লক এর জন্য উপযুক্ত। এটি ইনপুট হিসাবে দুটি মান নেয় এবং তার উত্তর দেয়, তারা সমান হোক বা না হোক। প্রথম মানটি পূর্ববর্তী ব্লক (ফাইলের সংখ্যা) থেকে পাস করা হবে এবং দ্বিতীয় মানটি নিজেদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে (2)।

অন্যান্য তুলনা ব্লক ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ কি মনোযোগ দিন. প্রায়শই সমতার সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন হয় না তবে মানটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পড়ে কিনা ( Less, Greater Or Equal , এবং অন্যান্য ব্লক এটির জন্য উপযুক্ত) বা, সাধারণভাবে, কোনও মানের উপস্থিতির সত্যটি ( Is Null )।

Equal ব্লক চেক করার ফলাফল একটি Boolean আকারে আসে। মান মিলে গেলে True বা অন্যথায় False । এই তথ্য পরবর্তী কর্মের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহার করা যেতে পারে; এখানেই If-Else ব্লক কাজে আসে।

অন্যথায় যদি

পূর্বে, আমরা শুধুমাত্র ব্লকগুলি ব্যবহার করতাম যেগুলি কঠোর ক্রমে কার্যকর করা হয়েছিল, একের পর এক। If-Else ব্লক আপনাকে একটি কাঁটা তৈরি করতে দেয় এবং ইনপুটের boolean মানের উপর নির্ভর করে, দুটি সম্ভাব্য দিকগুলির মধ্যে একটিতে প্রবাহকে নির্দেশ করে।

আমাদের উদাহরণে, একটি বিকল্প আছে যখন ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্বাচিত ফাইলের সংখ্যা দুটি সমান নয়। এই ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি দেখানো এবং ব্যবসা প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব হবে। এটি করার জন্য, Show Notification ব্লক ব্যবহার করুন, এটিকে False বিকল্পের সাথে সংযুক্ত করুন এবং প্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেট করুন ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files )।

যদি সত্যিই দুটি ফাইল থাকে, তাহলে প্রক্রিয়াটি True পথ ধরে চলতে থাকবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে যেতে হবে - আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের বিন্যাস প্রত্যাশার সাথে মেলে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। এটি করার জন্য, আপনাকে প্রতিটি ফাইলের নাম খুঁজে বের করতে হবে এবং এর এক্সটেনশনটি পরীক্ষা করতে হবে।