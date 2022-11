Câu điều kiện. Nếu khác

Ở giai đoạn này, một số vấn đề ngay lập tức phát sinh:

Làm cách nào để xác định rằng có chính xác hai tệp?

Làm thế nào để xác định rằng đây là những tập tin phù hợp?

Phải làm gì với chúng tiếp theo và làm cách nào để chuyển chúng đến máy chủ để phân tích?

Hãy bắt đầu với cái đơn giản nhất. Select File cung cấp các tệp dưới dạng một mảng (ngay cả khi đó là một tệp riêng biệt) và có thể tìm thấy số phần tử trong mảng bằng cách sử dụng khối Array Size . Nó lấy một mảng làm đầu vào và trả về một Integer với số phần tử trong mảng làm đầu ra.

khối so sánh

Tiếp theo, bạn cần phải so sánh. Tìm hiểu xem số lượng thực tế có tương ứng với mong đợi của chúng tôi hay không. Khối Equal thích hợp cho việc này. Nó lấy hai giá trị làm đầu vào và đưa ra câu trả lời, cho dù chúng có bằng nhau hay không. Giá trị đầu tiên sẽ được chuyển từ khối trước đó (số lượng tệp) và giá trị thứ hai sẽ do chính chúng tôi chỉ định (2).

Hãy chú ý đến những khối so sánh khác có sẵn để sử dụng. Thông thường, cần phải kiểm tra không phải sự thật về đẳng thức mà là liệu giá trị có nằm trong một phạm vi nhất định ( Less, Greater Or Equal và các khối khác phù hợp với điều này) hay nói chung, thực tế về sự hiện diện của bất kỳ giá trị nào ( Is Null ).

Kết quả của việc kiểm tra khối Equal có dạng Boolean . True nếu các giá trị khớp hoặc False nếu không. Thông tin này có thể được sử dụng để quyết định các hành động tiếp theo; đây là nơi mà khối If-Else có ích.

Nếu khác

Trước đây, chúng tôi chỉ sử dụng các khối được thực thi theo thứ tự nghiêm ngặt, lần lượt từng khối một. Khối If-Else cho phép bạn tạo một ngã ba và tùy thuộc vào giá trị boolean trên đầu vào, hướng luồng theo một trong hai hướng có thể.

Trong ví dụ của chúng tôi, có một tùy chọn khi số lượng tệp được người dùng chọn không bằng hai. Trong trường hợp này, có thể hiển thị thông báo thích hợp và dừng quy trình kinh doanh. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng khối Show Notification , kết nối nó với tùy chọn False và đặt các tham số cần thiết ( Type = Error, Text = Please select 2 (TWO) files ).

Nếu thực sự có hai tệp, thì quy trình sẽ tiếp tục dọc theo đường dẫn True và chuyển sang giai đoạn tiếp theo - kiểm tra xem các tệp bạn cần đã được chọn chưa và định dạng của chúng khớp với mong đợi. Để làm điều này, bạn cần tìm ra tên của từng tệp và kiểm tra phần mở rộng của nó.