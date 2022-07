Pandemi öncesi tahminler , mobil uygulama geliştirmenin 2023 yılına kadar 935 milyar dolar gelir üreteceğini tahmin ediyor. Pandemi bu süreci hızlandırıyor ve kârlılığı artırıyor. İnsanlar tüm işlerini (işten ev işlerine kadar) en önemli şeyler ellerinde ve her an ellerinde olduğunda kelimenin tam anlamıyla ceplerine taşıma eğilimindedir. Ayrıca İnternet, 5G teknolojisi hızla gelişiyor ve veri aktarım hızı artıyor. Dünya giderek daha fazla çevrimiçi hareket ediyor.

Mobil ve web uygulaması geliştirme için bir fırsat ve meydan okuma alanı yaratır. İşinizi geliştirmeye başlamanın en iyi yolu nedir? Bir girişim için karlı ve faydalı uygulamalar nelerdir? Ve yeni başlayanlar için hangi uygulamalar daha erişilebilir? Yeni başlayanlar için mükemmel uygulamalar için bazı fikirler nelerdir? Uygulama geliştirmedeki en son trendlerden haberdar olmak için okumaya devam edin.

Bu yazıda, girişiminiz için en iyi mobil uygulama ve web uygulaması fikirlerini topladık. Kolaylık sağlamak için tüm uygulamaları ana konularına göre 5 bloğa ayırdık: rutin, iş, iletişim, sağlık, hobiler. Her blok, 2022'de uygulama geliştirme için en umut verici seçenekleri vurgular.

RUTİN

2020'den beri insanlık evde çok daha fazla zaman geçiriyor. Bu nedenle ev hayatı, günlük rutinler ve görevler çok dikkat çekmiş ve daha önce iş süreçlerinin gerektirdiği şekilde optimizasyona ihtiyaç duymuştur. İşte 2022'de bölgenizde bir startup olarak başlatabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz on mobil ve web uygulaması örneği.

Yakındaki mağazalardan yiyecek / ev eşyaları sipariş etmek ve teslim etmek için başvuru

Evden çalışırken, örneğin bir ampul yandığında veya süt bittiğinde, bazen dışarı çıkmak istemezsiniz. Ev kimyasalları, yiyecekler ve diğer küçük şeyler en uygunsuz anda biter. Üstelik uzun bir iş gününden sonra alışveriş yapmak istemezsiniz.

Mahalledeki her favori dükkanın bir web sitesi ve eve teslimatı yoktur. Olsa bile her siteye ayrı ayrı gitmek çok sakıncalıdır. Ayrıca, tüm alanlar kullanılabilirliği hemen güncellemez. İnsanlar her şeyi hemen ve tercihen indirimli olarak tek bir yerden satın almak istiyor. Başlangıç ​​ve pratik uygulamaların geliştiricisi olarak, burada yardımcı olabilirsiniz.

Yakındaki mağazalardan yiyecek ve ev eşyaları sipariş etmek için bir uygulama, her şehir bölgesi için büyük ölçekli ve dikkate değer bir fikirdir. Vardiya başlangıcında, satıcılar yeni mal teslimatlarını ve miktarlarını veri tabanına girerler; stoktaki malların veri tabanı, her satın alma veya rezervasyon ile gerçek zamanlı olarak güncellenir. Ayrıca, örneğin başka bir ülkede, pazarlama departmanı çalışanının evden çalışırken katkıda bulunduğu promosyonlar dinamik olarak güncellenir.

Mağaza uygulaması, aynı bölgede yaşayan ve çalışan kuryeler için uygulama ile senkronize edilir. Ve sırayla, istemci için uygulama ile senkronize edilirler. Alıcı uygulamayı yükler, oturum açar ve stoktaki tüm favorileri görür.

Bu sisteme daha fazla market, sebze ve meyve deposu bağlayıp satıcılara ve depo çalışanlarına mobil uygulamaya girip stoğunda kaç kilogram ürün olduğunu öğretirseniz, site sakinlerine kendi bölgelerinde indirimler yaparsanız, o zaman yüzlerce uygulamanızı kullanacak kişi sayısı. Bölge gıda dağıtım tekeli olacaksınız.

Yemek Uygulamaları, Yemek Uygulamaları

İnternette gezinmenizi, bulmanızı, kitaplığınıza kaydetmenizi ve favori tariflerinizi kategorilere ayırmanızı sağlar. Bunlarda değişiklik yapın, düzenleyin ve sosyal ağlarda ve anlık mesajlaşma programlarında akrabalarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yemek başına süre, malzemeler, kaloriler vb. gibi filtreleri kullanarak kitaplığınızda veya İnternet'te tarifleri arayın.

Bu uygulamaya mükemmel bir katkı, evde bulunan ürünlerden bir tarif seçmek olacaktır. Örneğin bir kullanıcı evinde bulunan ürünleri uygulamaya giriyor. Uygulama, kaydedilmiş tarif veritabanından veya sadece anahtar kelimeler için TOP arama motoru sonuçlarından en uygun formülü belirler. Böyle bir uygulama, bir kez ve herkes için ne pişirileceği sorununu çözecektir.

Bir güzellik salonunda zaman ayırmak veya evde bir usta aramak için bir uygulama.

Güzellik salonu uygulaması, kullanıcılara makyajlarını değiştirmeleri için kolay bir yol sunan ve salonların işlemlerini yalnızca kuruluşla çevrimiçi olarak düzene sokmalarına olanak tanıyan başka bir benzersiz fikirdir. Güzellik uygulaması, yöneticiler için neredeyse tüm güzellik salonu operasyonlarını otomatikleştirir ve üstün müşteri hizmeti sağlar. Bu nedenle, işletmeniz için bir güzellik salonu uygulaması da oluşturursanız, rakiplerinizin önüne geçmeniz garanti edilir.

Takas Değişimi Uygulamaları

İnsanlar giderek daha fazla şey satın alıyor. Ancak tüm öğeler gerekli değildir. Onları atmak üzücü. Bunları karlı bir şekilde satmak her zaman mümkün değildir. Bu nedenle, çoğu geleneksel değişim sistemine geri dönüyor. Aynı şehir veya ülke içindeki takas başvuruları giderek daha popüler hale geliyor. Kullanıcılara bir şeyler aramak ve teklifler göndermek için uygun bir işlevsellik, bir etiket ve favorilere kaydetme sistemi, kişisel verileri güvende tutarken diğer kullanıcılarla doğrudan sohbetler sağlayanlar özellikle faydalanıyor. Daha sonra geliştirme için uygulama listenizdeki bir uygulama için harika bir fikir.

Uygulamaları Geri Dönüştür

Bu, modern dünyada daha da alakalı bir konu ve zorunlu bir eğilim. Çöp gezegenimizi tüketiyor. Ancak metropolün her sakini, nasıl doğru bir şekilde sıralanacağını ve birikmiş çöpleri nereye koyacağını bilmiyor. Çöpleri ayırmak için net görsel ipuçları, şehrinizdeki en yakın atık toplama ve geri dönüşüm noktalarına navigasyon haritası, çalışma saatleri hakkında güncel bilgiler ile cebinizde bulunan kullanışlı bir mobil uygulama, vatandaşların çevre sorunları konusundaki farkındalığını on kat artıracaktır. Örneğin, böyle bir uygulamaya birkaç benzersiz işlev ekleyebilirsiniz: bir akıllı telefon kamerasıyla paketlerin üzerindeki özel işaretleri ve işaretleri okumak ve geri dönüştürülebilir, yakılabilir olup olmadığını ve çöp türünü anında yüklemek; fiyatları, çalışma saatleri, iş yükü vb. hakkında bilgileri güncellemek için tüm teslimat noktaları ve çeşitli çöp türlerinin işlenmesi ile çevrimiçi senkronizasyon; tüm aile için anlaşılır, atık sınıflandırma hakkında kısa eğitici videolardan oluşan bir kitaplık; evde çeşitli çöp türlerinin toplanması ve geçici olarak depolanması için bir kompost istasyonu ve uygun kaplar sipariş etme hizmeti. Geri dönüşüm için bir mobil uygulama için bu alanda birçok değerli özellik ile karşılaşabilirsiniz; zaten bunu yapmaya çalışanlarla birkaç görüşme yapmanız ve her gün karşılaştıkları çeşitli zorluk ve sorunları bulmanız gerekiyor. Bu tür uygulamalar kârlıdır ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirir.

Bütçe Planlayıcı

Bütçe planlama uygulamaları bugün hala popüler. Bu tür uygulamalar, farklı kategoriler için ayın gelir ve giderlerini takip etmenize, belirli maliyet türleri için limitler belirlemenize, tasarrufları planlamanıza vb. Bütçe planlayıcıların tüm kullanıcı banka hesapları veya mobil bankacılık ile senkronize olması ve banka kartı girişlerini doğrudan uygulamaya yüklemesi inanılmaz derecede kullanışlıdır. Silinenlerin uygulamadaki kategorilere göre dağılımı, otomatik veya yarı otomatik modlarda gerçekleşir. Bir aile bütçesi planlamak için başvurular, kullanımın ilk aylarında paradan %15-30 tasarruf etmenize ve bir hava yastığını kapatmanıza yardımcı olur. Harcamaların grafikler ve çizelgelerde uygun şekilde görsel olarak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.

Akıllı Ev Uygulamaları

Modern insanın evi, özellikle yeni binalar için her geçen gün daha akıllı hale geliyor. Aynı zamanda, bir kişinin hayatıyla başa çıkmak için daha az zamanı ve buna harcamak istediği daha az enerjisi vardır. Akıllı ev sistemleri ve mobil uygulamalar evde sihir yaratır: Bir iş gününden sonra akşamları perdeler kendi kendine hareket eder, kısa bir sesli komut veya jest hoş bir müziği açar, bir alarm sistemi mülkü korur, saksıların damla damla sulanması ve hatta bardakların doldurulması. evcil hayvanlar için etkinleştirildi. Bütün bunlar, bir cep telefonunda her zaman elinizin altında, tek bir uygulamada mümkün ve çok kullanışlıdır.

Maliyet Karşılaştırma Uygulamaları

İnternette gezinmek için fazla zaman harcamadan daha ucuz bir şey nasıl bulunur ve satın alınır? Bu göreve, İnternet'teki herhangi bir öğeyi hızlı bir şekilde aramak ve satın almak için bir toplayıcı uygulama yardımcı olur. Filtreler, teklifleri maliyete, promosyonlara, teslimat sürelerine vb. göre sınıflandırmanıza olanak tanır.

Köpek Yürüyüşü Uygulamaları

Birçok insan bir veya birkaç evcil hayvan beslemek ister, ancak herkesin onlara bakacak zamanı yoktur. Yürüyen köpekler, evcil hayvan sahiplerinin tutması çok zor olabilecek bir program için gereklidir. Adayların ikamet yerine göre seçildiği köpek gezdirme uygulaması bu durumdan kurtulmanın mükemmel bir yoludur. Her aday kendi profiline, deneyimin kısa bir açıklamasına, maliyet ve ikamet göstergesine, “meşgul” ve “aktif iş arama” modları arasında geçiş yapma yeteneğine, en son açık yürüyüş taleplerini arama ve görme yeteneğine sahip olabilir. Uygulama kullanıcısı telefonda coğrafi konumu açar, yürüyüş saatlerini girer ve ücretsiz adayların bir listesini alır. Kendine kalıcı bir yürüyüşçü ve her seferinde yeni bir tane bulabilir. Uygulama ayrıca güvenli para çekme ve yedek para için ödeme yapabilir.

Araç Kiralama Uygulamaları

Arabalar için Airbnb. Arabanızın bakımı, hem kişisel hem de aile bütçesinden tasarruf etme açısından ve gezegenimizin ekolojisi açısından karlı değildir. Gezegende yeterince araba var. Bunları paylaşmayı öğrenmeliyiz. Bir günlük, yarım günlük veya birkaç günlük bir araç kiralama uygulaması, bir geliştirici için mükemmel bir seçimdir. Ya tamamen ödenmiş bir kiralama ya da sadece yakıt ödemeli araç paylaşımı olabilir. Böyle bir uygulamanın geliştiricisinin üzerinde çalışması gereken en önemli şey kullanım kolaylığıdır.

SAĞLIK

Pandemi, insanlığın odağını sağlığa geri döndürdü. Şimdi, gezegendeki çoğu insan durumlarını, esenliklerini ve sağlıklarını düşünüyor. Tıp alanı hızla gelişiyor ve reform yapıyor. Sağlık ve profesyonel tıp uygulamalarını başlatmak için mükemmel bir zaman.

Dönem Takip Uygulamaları

Herkes regl olmanın kolay olmadığını bilir. Döngünüz düzenli olsa bile, muhtemelen ruh hali değişimleri, akne, ağrı ve diğer endişe verici semptomlar gibi birçok eğlenceli şeyle birlikte gelir. Endometriozis, miyom veya polikistik over sendromu gibi üreme sorunlarıyla uğraşıyorsanız, döngünüzü mümkün olduğunca anlamak kritik hale gelir. Ve elbette, hamile kalmaya çalışıyorsanız veya hamilelikten kaçınmaya çalışıyorsanız, ne zaman yumurtladığınız gibi bilgileri bilmek yardımcı olabilir. Bir dönem uygulaması hayatı çok daha kolay hale getirir. Ne kadar çok işleve sahipse ve aynı zamanda ne kadar basitse, arayüz o kadar iyi.

Hamilelik Takip Uygulamaları

Bir bebek beklerken dokuz ay bir ömür gibi gelebilir. Bebeğinizin gelişimini (vücut değişikliklerinin yanı sıra) takip etmenize ve izlemenize yardımcı olan uygulamalar, kendinizi çok daha güvende hissetmenize, gereksiz korkuları ortadan kaldırmanıza ve bebeğinize daha bağlı hissetmenize yardımcı olacaktır.

Sanal Sağlık Uygulamaları

Kaçırılmaması gereken bir diğer fikir de sağlık uygulaması. COVID-19 pandemisinin sağlık hizmeti sunumunda önemli değişiklikler getirdiğine şüphe yoktur. O kadar popüler hale geldi ki, sağlık harcamaları önemli bir farkla sanal sağlık hizmetlerine kaydırıldı. Hasta başka bir şehir veya bölgeye seyahat etmek yerine kendi şehrinde veya bölgesinde harici bir tıbbi danışman ile görüşebilir. Ayrıca hastaların çevrimiçi olarak profesyonel bir ikinci görüş bulmasını kolaylaştırır. Yani bu bir uygulama için harika bir fikir.

Ruh Sağlığı Uygulamaları

İnsanlar gezegendeki en huzursuz yaratıklardır - meditasyon, kendi kendini düzenleme ve sakinleştirme uygulamaları kaygının üstesinden gelmeye yardımcı olur. Bu türde halihazırda Headspace, Calm, Youper gibi başarılı iş uygulamaları olmasına rağmen, pazarı yakalamak için hala birçok fırsatınız ve geniş bir kitleniz var. Uygulamanız, sağlık endüstrisini İnternette yeni yenilikçi zihinsel sağlık yazılımı fikirleri geliştirmeye yönlendirebilir.

Sanal Beslenme Uzmanı

Kullanıcı ilk parametrelerini ve çıktı olarak almak istediklerini girer - uygulama onun benzersiz ve bireysel diyetini oluşturur. Yemekler programlanır, takvime dahil edilir, internetten tarifler bağlanır ve her yemek kalori, protein, yağ ve karbonhidrat miktarını gösterir. Kullanıcı kilo verme sürecinde verilerini güncelleyebilir. Kilo vermeyi veya özel bir diyet izlemeyi kolay, kullanışlı ve etkileşimli hale getirmek, bir mobil uygulama için mükemmel bir iştir.

Hızlı Tıbbi Konsültasyonlar için Doktor Veritabanı ile Uygulama

Bir doktordan ilk muayene, kuyruklar, yolculuklar, trafik sıkışıklığı, bekleme olmadan her zaman elinizin altındadır - sadece cep telefonunuzda bir sohbet. Fotoğraf, video, belge gönderebilir, sesli ve görüntülü iletişimi bağlayabilir ve elbette şu anda mevcut olanlardan en uygun doktoru seçebilirsiniz. Bütün bunlar pandemi sırasında özellikle alakalı oldu, ancak çok uzun bir süre uygun ve gerekliydi. Her yönden geniş bir doktor tabanı ve kullanım kolaylığı, uygulamanızı hızlı bir şekilde mağazaların en üst sıralarına getirebilir.

Doktorlar ve Sağlık Personeli için Sosyal Ağ

Doktorlar ve sağlık personeli, deneyimlerini, bilgilerini paylaşmalı, tavsiye almalı ve bir gelişim ortamında bulunmalıdır. Sadece tıp uzmanları için yeni bir sosyal ağ, modern tıbbın ihtiyaç duyduğu özgün ve modern bir uygulama projesidir.

AI Kişisel Antrenör Uygulaması

Bu uygulamalar, her kullanıcı için bireysel eğitim programları oluşturmak için yapay zeka kullanır. Basitçe söylemek gerekirse, kullanıcı her antrenman yaptığında, uygulama her aktivite için tekrarları ve ağırlıkları optimize ederek etkili kas büyümesini teşvik eder. Bu tür yazılımların algoritmaları milyonlarca alıştırma üzerinde eğitilmiştir. Böyle bir uygulama dünyanın en büyük egzersiz veritabanlarından birini içerir ve uzun vadede herhangi bir kişisel antrenörü geride bırakabilir.

Acil Durum Uyarısı Uygulaması

Teknolojiyi kullanma konusunda tutkuluysanız, bu uygulama tam size göre. Güvenlik tüm dünyada bir sorun haline geldi. Suç arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Yangınlar da eskisinden daha sık meydana geliyor. Böyle bir uygulama, bir uyarı butonu ile acil duruma yakın kişileri uyaracaktır. Bu şekilde, insanlar acil durumun türüne bağlı olarak ya kendilerini kurtarabilir ya da mahsur kalan insanlara yardım edebilir, hatta kurtarma servisleriyle iletişime geçebilir.

Sebze ve Meyveler İçin Kalite İzleme Uygulaması

Taze sebze ve meyve yemeyi mi tercih edersiniz? Ama mağazalarımızdaki raflarda taze mi? Sebze ve meyveler bozulabilir, nitratlar ve böcek ilaçları ile zehirlenebilir ve sadece dışarıdan taze görünebilir. Meyve ve sebzelerin tazeliğini ve kalitesini kontrol edebilen uygulamalarla sağlıklı beslenme artık daha kolay. Harici donanım gerekmez; sadece bir akıllı telefon kamerası yeterlidir.

İŞ

2020'den beri insanlık evde çok daha fazla zaman geçiriyor. Bu nedenle birçok kişinin işi eve taşınmış, birçok iş süreci önemli ölçüde dönüştürülmüştür. İşte 2022'de bir startup olarak başlatabileceğiniz iş optimizasyonu ve profesyonel öğrenim için on mobil uygulama örneği.

Kendi kendine öğrenen uygulamalar ve platformlar

Kendi kendine öğrenme, bir düzine yıldır hayati bir gereklilik haline geldi. Öğrenme sürecini optimize eden ve en kaliteli bilgiye erişim sağlayan eğitim uygulamaları ve platformları uzun yıllar trend olmaya devam edecek. Uygulamalarda öğrenmenin oyunlaştırılması, onları kullanıcılar için daha da çekici kılıyor. Ne öğretilir - seçim sizin: ya bütün bir alan ya da birkaç bilgi alanı ya da çok dar uzmanlıklar olabilir. Her durumda, bugün gezegendeki çoğu insan kaliteli mobil çevrimiçi öğrenmeye ihtiyaç duyuyor.

Sanal Çalışma Grubu Uygulamaları

Öğrenciler ortak bir forumda buluşabilir ve aynı konuda çalışan diğer öğrencilerle sınavlara çalışabilirler. Uygulama onlara öğrenme materyalleri, araçlar, konuyu tartışma ve yardım, rehberlik vb. alma fırsatı sağlayabilir.

İş Arama Platformları

2020-21'de birçok insan için uzak bir iş bulmak hayati hale geldi. İş arama platformları ve uygulamaları birçok teklif içerdiğinde ve faaliyet alanlarında son derece uzmanlaşmış olduğunda çok uygundur. Pazarlama uzmanları, geliştiriciler, tasarımcılar veya ekonomistler için bir iş arama platformu oluşturabilirsiniz. Filtreler, parametrelerin girilmesi, her bir boş pozisyonun açıklama alanlarının yüksek kalitede doldurulması, uygunluğunun doğru durumu, birkaç tıklamayla hızlı bir geri bildirim formu, bir işe alım görevlisi ile doğrudan sohbet - başvurunuzda iyi sonuç vermesi gereken şey budur.

Blockchain Tabanlı Uygulamalar

Blockchain uygulamaları, kripto para birimi ve bitcoin'in çok ötesine geçer. Yüksek düzeyde şeffaflık ve adalet sağlama ve işletmelere zamandan ve paradan tasarruf etme yeteneği ile teknoloji, sözleşmelerin uygulanmasından hükümet verimliliğine kadar her şeyi etkiler. Hangi blockchain uygulamasını oluşturacağınız konusunda size geniş bir seçenek sunar.

Kartvizit Uygulamaları

Taramak istediğiniz kartvizit yığınlarınız var mı? Şirketinizin tüm kişilerini yönetmek için bir uygulamaya mı ihtiyacınız var? Pazarlama ve satış aracı olarak kişiselleştirilmiş kartlar oluşturmak ister misiniz? Modern kartvizit tarama uygulamaları, taramadan daha fazlasını sunar. Örneğin, yalnızca iki telefonu birbirine dokundurarak veya bir QR kodunu tarayarak, nerede olursanız olun daha üretken, düzenli ve iletişim bilgilerini paylaşmaya her zaman hazır olmanıza yardımcı olabilirler.

Sınav Uygulamaları

Test etme, gerekli bir öğrenme, teşhis ve araştırma sürecidir. Tüm katılımcılara teste bir bağlantı göndermekten ve yanıtları postayla veya uygulama içinde uygun bir genel istatistik, grafik ve çizelge biçiminde almaktan daha uygun bir şey yoktur. Böyle bir uygulamanın konsepti, seçiminize ve görevlerinize göre farklı olabilir.

Sanal Sınıf Uygulamaları

Birçok kullanıcının aynı anda ders çalışmasına, iletişim kurmasına, birbirini duymasına ve görmesine, öğretmenin ekranını göstermesine ve tabii ki daire temizlenmemişse kamera açıkken arka planı değiştirmesine olanak sağlayan uygulamalar. 2020 yılından itibaren sanal sınıflar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bu tür uygulamalarda mükemmelliğin sınırı yok.

Yatırım Uygulamaları

İnsanlar hisse senedi ticareti yapmayı ve yatırım yapmayı sever. Yani yatırım uygulaması geliştirme, piyasa verilerine ve değerlemeye dayalı olarak otomatik olarak yatırım kararları verebilen ve sizin adınıza yatırım yapabilen bir kavramdır. Kullanıcılar portföyde ne kadar borç almak istediklerini ve ne kadar borç almak istediklerini seçeceklerdir. En iyi yatırım kararları veya özelleştirilmiş ipuçları koleksiyonları da yatırım uygulamaları için mükemmeldir.

Dosya Uygulamalarını Paylaşın

Her türlü dosyayı internet ve kalite kaybı olmadan aktarın. Yüksek hızlı platformlar arası veri aktarımı, bulut depolama. Ağır dosyaların sınırlama olmaksızın optimize edilmiş aktarımı: uygulamalar, oyunlar, fotoğraflar, filmler, videolar vb. Dosyalarınızın istatistikleri tek bir yerde, tek bir uygulamada. Veri gizliliği ve güvenlik koruması. Bunlar, hemen oluşturmaya başlayabileceğiniz güçlü bir dosya paylaşım uygulaması için kritik özelliklerdir.

Sınır Yasaları Uygulamaları

Dünyadaki herhangi bir ülkeye giriş için tüm kuralların gerçek zamanlı olarak güncellenmiş tek bir temeli, özellikle bir pandemi sırasında keskinleşen modern bir gerekliliktir. Ülkelerin açıklığı ve kapalılığı, ülkeye giriş ve ülkede kalma kuralları, gerekli belgeler ve geçişler artık neredeyse her hafta değişiyor. Böyle bir uygulama birkaç gün içinde TOP'ta yükselişe geçebilir.

İLETİŞİM

İletişim internete taşındı. Sosyal ağlar, sesli ve görüntülü iletişim, anlık mesajlaşma programları, hayatımızı onsuz hayal edemeyeceğimiz bir şeydir. Her yeni gün bize iletişimde yeni zorluklar getiriyor, bu yüzden bunları çözen bir iletişim uygulaması oluşturmak, yeni başlayanlar için mükemmel bir seçimdir. 2022'de piyasaya sürülecek on mobil ve web iletişim uygulaması fikri topladık.

Ses Odaklı Çeviri Uygulamaları

Hepimiz yabancı dillerde çeviri yaparken veya iletişim kurarken belirli sorunlarla karşılaştık. Akıllı telefonunuza bir cümleyi kendi ana dilinizde konuşmanıza ve onu muhatapınızın dilinde spikerin sesiyle geri vermenize izin veren bir çeviri uygulaması oluşturursanız ne olur? Sınırsız iletişim. Böyle bir uygulama ne kadar iyi çalışırsa, içerdiği kelime ve kelime öbekleri veritabanı ne kadar kapsamlı olursa, o kadar popüler hale gelir.

İnsan Kitaplığı Uygulamaları

Hepimizin motivasyona, ilhama ve yalnızca kendimizin değil, başka birinin deneyimlerini de işlemeye ihtiyacı var. Ayrıca deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Konuya göre farklı mesleklerden, sosyal statülerden vb. kişilerin gerçek vakalarını ve hikayelerini toplayan platformlar ve uygulamalar, bugün kullanabileceğiniz uygulama geliştirmede yeni bir trend.

AI Tabanlı Resim Çeviri Uygulaması

Seyahat ve turizm endüstrisi büyüdükçe, yeni bir ülkede turistler için uygun bir araç olarak kullanılabilecek çok çeşitli AI tabanlı çeviri uygulamaları var. Bu uygulamalar, resimlerden, ilan panolarından, puan tablolarından, gerçek dünyadaki nesnelerden ve dosyalardan metinleri tercih edilen herhangi bir dile çevirmenize olanak tanır.

Otomatik Algoritmalara Sahip Sahteciliğe Karşı Uygulamalar

Haber ve bilgiler bizi çevreler ve durumumuzu etkiler. İstenmeyen e-postalara karşı uygulamalar ve güvenilir bilgileri sahtelerden ayırt edebilecek “akıllı” uygulamalar oluşturmak esastır. Bilgi kaynağının itibarını, diğer yetkili kaynakları ve kullanıcı incelemelerini analiz ederek mümkündür. Bu tür uygulamalar üzerinde çalışmak karmaşık ve heyecan verici bir süreçtir. Yine de, son derece alakalı olduğu için sonuç getiremez.

Otomatik Sosyal Medya Uygulamaları

2014'ten 2021'e kadar sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma uygulamaları mağazalardan en çok indirilen uygulamalar olmaya devam ediyor. Hem mastodonlar hem de yeni, hızla gelişen sosyal ağlar var. Bir kişinin bir sosyal ağda birkaç hesabı olabilir (kişisel, bir iş projesi için, gizli) ve aynı anda 5-6 sosyal ağda kayıtlı olabilir. Bu, çok büyük bir mesaj akışı ve besleme güncellemesi yüküdür. Farklı sosyal ağlardan ve anlık mesajlaşma programlarından gelen tüm güncellemeleri birleştiren bir uygulama, modern bir İnternet kullanıcısının en büyük hayalidir. Ve bir gönderi veya hikaye yapmak ve ardından tüm sosyal ağlarınızda aynı anda yorumlara yanıt vermek de mümkünse, bu genel olarak nihai rüyadır.

Emniyet Müdürlüğü Uygulamasından Bildirimler

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi büyük şehirlerde suç artıyor. Polisle hızlı iletişim ve akşam geç saatlerde kendinizi bulduğunuz bölgenizdeki en son haberleri almak için bir uygulama, can, mal ve sağlık kurtarabilir. Mükemmel ekleme, şehrin en tehlikeli bölgelerinin ayrıntılı bir haritası ve olayların gerçek zamanlı olarak güncellenmesi olacaktır. Örneğin, Google Trafik'te görmeye alışkınız.

Dolandırıcılık Tespit Uygulamaları

Gelişmiş bir anti-spamdır. Dolandırıcılar sizi arar mı, postanıza yazar mı ve sizi tehlikeli dolandırıcılıklara dahil etmek için mümkün olan her yolu dener mi, yoksa zamanınızı mı alır? Telefonunuzda yönetici haklarına sahip böyle bir uygulama, sizi bilinmeyen aramalardan, şüpheli, banka kartı bilgilerinizi almaya çalışan engellenen numaralardan ve mesajlaşma programlarına ve postalara istenmeyen postalardan koruyacaktır. Herkes için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Bağış Uygulamaları

Herhangi bir kişinin hızlı finansal desteği için uygun uygulamalar ve platformlar vardır - bir yaratıcı, bir bilim adamı veya kendini zor bir durumda bulan veya sadece bir rüya için para toplayan sınıf arkadaşınız. Yakınız ve sevdiklerimize veya sadece sevdiğimiz insanlara yardım edebiliriz. Karşılığında birileri bize yardım edecek. Bağış uygulamaları, kullanıcıların tüm hayatlarını geçirecekleri tam bir itibar platformu haline gelebilir. Bu yalnızca bir mobil veya web uygulaması fikrinizin derinliğine bağlıdır.

Hayır Uygulamaları

Benzer bir kavramdır, sadece ciddi ve küresel sorunların toplu çözümü için. Tipik olarak, bu tür uygulamalar önemli fonlar ve kuruluşlar için geliştirilir. Yine de, daha yerel çözümler de olabilir: örneğin, şehrinizdeki bekar emeklilere yardım etmek için bir uygulama vb.

İlgi Alanına Dayalı Topluluk Uygulamaları

Bir ilgi topluluğu oluşturmaya yönelik başvurular, geliştirme için sonsuz fikir ve fırsatlardır. Mağazada çiçekçiler veya bilim kurgu okuyucuları için bir uygulamayı kolayca bulup indirebildiğinizde, şehrinizde bir muhatap, danışman ve birlikte tematik bir etkinliğe gidebileceğiniz bir kişi bulmak zaman kazandırır. Bu tür platformlar, zamanında güncellenirlerse ve işlevselliklerini ve tasarımlarını geliştirirlerse EN İYİ uygulamalar haline gelebilir.

Evcil Hayvan Arkadaşlık Uygulamaları

Evcil hayvanlar için Tinder? Birisi için garip ve gülünç görünebilir, ancak ortaklar, hem insanlar hem de hayvanlar, herkesin ihtiyaç duyduğu şeydir. Kısırlaştırılmamış bir evcil hayvanınız olduğunda, sağlıklı bir eş bulmak sizin sorumluluğunuzdadır. Evcil hayvan flört uygulamaları tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır.

Bir Yaşam Ortağı Uygulamaları Bulun

Birkaç toplantı için evcil hayvanlara eş bulmak zorsa, insanlar ve ömür boyu ya da uzun yıllar eş bulma konusunda ne söyleyebiliriz? Yalnızlık, zamanımızın en önemli sorunlarından biridir. İstatistiklere göre, bekar insanlar daha az yaşıyor. Kronik hastalıklardan, özellikle kardiyovasküler sistem hastalıklarından muzdarip olmaları daha olasıdır. Yalnızlık, mutluluk seviyesini ve yaşam doluluk duygusunu azaltır. Ciddi bir ilişki bulmak için herhangi bir yüksek kaliteli ve kullanışlı uygulama, yeni başlayanlar için iyi bir seçimdir. Tinder ve mekaniği zaten orada, peki ya bir kerelik olmayan bir toplantı arayan insanlar? Kalıcı bir ortak bulmak için uygulamanın mekaniğini düşünerek onlara yardımcı olabilirsiniz.

HOBİLER

Pek çok aktivitenin olduğu 2022 yılında hobi sahibi olamamanın olağanüstü olduğunu kabul edin. En azından TV şovları, filmler veya stres önleyici boyama izlemek hobiniz olabilir. Hobilerimiz için çalışan uygulamalar her zaman popüler olacaktır. Ana şey, uygun bir arayüz ve işlevsellik oluşturmaktır. 2022'de oluşturabileceğiniz ve piyasaya sürebileceğiniz tutkularınızı geliştirmek için mobil ve web uygulamalarından on örnek sizler için derledik.

Müzik Akışı Uygulamaları

Müziğiniz veya şimdi sevdiğiniz ve dinlediğiniz müzikler için müzik akışı uygulamaları, kendinizin radyosu birçok insanın çocukluk hayalidir. Müzik, başka şeyler yaparken de dinleyebildiğiniz için modern insanın hayatında giderek artan bir yer kaplıyor. Müzik akışı için bir uygulama oluşturmak, kullanışlı ve güzel bir arayüzle müzik yayını yapmak, yeni başlayanlar için her zaman iyi bir fikirdir.

Fotoğraf ve Video Düzenleyiciler

İnsanlar sosyal ağları aktif olarak kullanırlar, bu da aktif olarak fotoğraflarını ve videolarını yayınladıkları anlamına gelir. Fotoğraf ve video düzenleyici uygulamaları her zamankinden daha alakalı. Heyecan verici özelliklere ve güzel hazır filtrelere ve şablonlara sahip cebinizde bulunan kullanışlı bir düzenleyici, startup'ınız için mükemmel bir seçimdir. Bugün, herhangi bir büyükbaba bir fotoğraf editörü kullanabilmelidir. Her ev kadını, en azından hikayeler için bir video düzenlemelidir. Başarılı olmak için uygulamayı aynı anda basit, kullanışlı ve işlevsel hale getirin.

Ünlü Tanımlayıcı Uygulamaları

Sokakta bir yerde görülen ama nerede olduğunu hatırlayamayan bir adamla mı tanıştınız? Bu kişinin fotoğrafını uygulamaya yüklemeyi deneyin ve eğer ünlülerse kim olduklarına dair anında bir yanıt alacaksınız. Yüz tanıma teknolojisi ve kapsamlı bir AI veritabanı aracılığıyla uygulanan bir uygulama için çok orijinal bir fikir. Ünlüler hem reklam panolarında hem de film afişlerinde tanınabilir. Sadece kameraya doğrultun ve fotoğraftan size kimin baktığı hakkında bilgi alın.

Seyahat Arkadaşı Uygulaması

2022'de birlikte bir seyahat, bir parçası veya turistik yerleri birlikte ziyaret etmek istediğiniz bir yol arkadaşı veya iyi bir insan bulmak, uygulama teması için mükemmel bir seçimdir. Pandemiden sonra ve aşının ortaya çıkmasıyla insanlar başlayacak daha fazla seyahat eder ve turizm de dahil olmak üzere gezegendeki hareketlerine devam eder. Bu nedenle, özellikle insanları konum ve ilgi alanlarına göre eşleştiren mükemmel seyahat arkadaşını bulmaya yönelik uygulamalar yine trend olacak.

Etkinlik Uygulaması için Arkadaş

Benzer bir uygulama, ancak bölgenizdeki belirli bir etkinliğe katılmak için bir ortak bulmak için: bir film, sergi, dans partisi, konser, konferans veya seminer. Bu uygulama "birlikte gidecek kimse yok" sorununu çözer ve bu nedenle hiç gitmez. Ayrıca, uzun vadede, insanların daha yakın bağlar kurmasına ve yeni arkadaşlar bulmasına, hatta belki birinin yalnızlık sorununu çözmesine yardımcı olacaktır. Harika bir uygulama fikri. Bir şirkete bir etkinliğe katılması için ödeme yaptığınızda ücretli "ilgi dostları" vardır. Aynı uygulama fikrini geliştirmenin başka bir dalıdır.

Bölünmüş Fatura Uygulamaları

Kalabalık bir grupla bir kafe veya restoranda oturuyorsanız, faturayı bölmek için faydalı bir uygulamadır. Bir mobil uygulama için oldukça gerekli ancak basit bir fikirdir. Mümkün olduğunca uygun, basit, her zaman elinizin altında olmalı ve farklı ödeme türleri içermelidir.

Oyun Uygulamaları

Oyunlar insanların hayatından asla çıkmayacak. Pandemi sırasında ve sonrasında oyun endüstrisi katlanarak büyüdü. İdeal bir ev eğlencesi biçimi ve hatta bazı bireysel oyun türlerinde bir tür iletişim haline geldiler. Diyelim ki kendi başınıza oynamak istediğiniz bir oyun ve oyun mekaniği için heyecan verici bir fikriniz var. Bir şans verdiğinizden ve yarattığınızdan emin olunea oyun uygulaması. Büyük olasılıkla, karıştırmayacaksın.

Kendin Yap Uygulamaları

Örme ve iplik boyamadan bilgisayar montajına kadar, elle bir şeyler yaratmak için çeşitli biçimlerde öğreticiler sağlayan uygulamalar ve platformlar. Bu tür uygulamalar ve platformlar, eğitici olanlar pandemi sırasında ve sonrasında yeni bir soluk aldı ve sıçradı. Mükemmel "işlerin nasıl yapılacağı" eğiticilerine sahip bir uygulama yayınlayarak bir niş oluşturmak için asla geç değildir.

Kitap İnceleme ve Kitap Özeti Uygulamaları

Kitaplar ve okumak zihni sakinleştirir, bize yeni bilgi ve konsantrasyon becerileri kazandırır, ancak öğrenciler veya çalışanlar her zaman gerekli kitap hacminin tamamını kısa sürede okumak için zaman bulamazlar, bu nedenle kısa bir yeniden anlatım ve kitap incelemesi içeren uygulamalar çok modern toplumda yararlıdır. Aynı anda iki sorunu çözüyorlar: “ne okumalı” ve “son teslim tarihine kadar kitap okumak”. Kurgusal olmayan okuyucular için değerlidirler.

Etkinlik Yönetimi Uygulaması

Size nereye gideceğinizi, nasıl giyineceğinizi, programın ve zamanlamanın ne olacağını, ne kadar geç kalabileceğinizi veya kritik bir şekilde zamanında varabileceğinizi hatırlatan genişletilmiş bir etkinlik takvimi, aynı zamanda size gönderilen fotoğraf ve videoların bağlantılarını da yükler. olay ve onları bir galeri haline getirir. Ayrıca böyle bir uygulama, girdiğiniz ilgi alanlarına göre şehrinizde eğlence seçenekleri sunabilir ve tek bir tıklamayla telefonunuzdan veya başka bir cihazdan takviminize bir etkinlik ekleyebilir.

Çözüm

Küresel salgın, modern teknolojiyi ve interneti kullanan gezegendeki her insanın hayatında yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyacı hızlandırdı. Cebinizdeki mobil uygulamalar giderek daha gerekli hale geliyor. Bugün makalede önerilen uygulamalar için tüm fikirleri, pro-seviye kodsuz platformumuz AppMaster.io ile oluşturabilirsiniz.