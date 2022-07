Previsões pré-pandémicas prevêem que o desenvolvimento de aplicações móveis irá gerar $935 mil milhões em receitas até 2023. A pandemia está a acelerar este processo e a aumentar o resultado final. As pessoas tendem a transferir todos os seus assuntos (do trabalho às tarefas domésticas) literalmente para os seus bolsos quando as coisas mais importantes estão à mão e disponíveis em qualquer altura. Além disso, a Internet, a tecnologia 5G está a desenvolver-se rapidamente, e a velocidade de transferência de dados está a crescer. O mundo está cada vez mais em movimento online.

Cria um campo de oportunidades e desafios para o desenvolvimento de aplicações móveis e web. Qual é a melhor maneira de iniciar o seu negócio em desenvolvimento? Quais são as aplicações rentáveis e benéficas para um arranque? E que aplicações são mais acessíveis para um principiante criar? Quais são algumas ideias para excelentes aplicações para principiantes? Leia para se manter actualizado com as últimas tendências no desenvolvimento de aplicações.

Neste artigo, recolhemos as melhores ideias de aplicações móveis e de aplicações web para o seu arranque. Por conveniência, dividimos todas as aplicações em 5 blocos de acordo com o seu tema chave: rotina, trabalho, comunicação, saúde, passatempos. Cada bloco destaca as opções mais promissoras para o desenvolvimento de aplicações em 2022.

ROUTINE

Desde 2020, a humanidade tem passado muito mais tempo em casa. Por conseguinte, a vida doméstica, as rotinas diárias e as tarefas têm atraído muita atenção e necessitam de optimização da mesma forma que os processos de trabalho o exigiam anteriormente. Aqui estão dez exemplos de aplicações móveis e web que pode lançar como arranque na sua região em 2022 e ter sucesso.

Aplicação para encomendar e entregar alimentos / bens domésticos em lojas próximas

Quando se trabalha a partir de casa, por vezes não se tem vontade de sair, por exemplo, se uma lâmpada se queimou ou o leite se esgotou. Os produtos químicos domésticos, alimentos e outras pequenas coisas acabam no momento mais inoportuno. Além disso, não quer fazer compras depois de um longo dia de trabalho.

Nada todas as lojas favoritas do bairro têm um website e entrega ao domicílio. Mesmo que haja, é muito inconveniente ir a cada site separadamente. Além disso, nem todas as áreas actualizam prontamente a disponibilidade. As pessoas querem comprar tudo no mesmo sítio imediatamente e, de preferência, com descontos. Como um arranque e desenvolvedor de aplicações práticas, é aqui que pode ajudar.

Uma aplicação para encomendar alimentos e artigos domésticos em lojas próximas é uma ideia em grande escala e digna de nota para cada distrito da cidade. No início do turno, os vendedores introduzem novas entregas de bens e a sua quantidade na base de dados; a base de dados de bens em stock é actualizada em tempo real com cada compra ou reserva. Além disso, as promoções que um funcionário do departamento de marketing contribui enquanto trabalha em casa, por exemplo, noutro país, são actualizadas dinamicamente.

A aplicação da loja é sincronizada com a aplicação para os correios que vivem e trabalham na mesma área. E eles, por sua vez, são sincronizados com a aplicação para o cliente. O comprador instala a aplicação, faz login, e vê todos os favoritos em stock.

Se ligar mais mercados, armazéns de legumes e frutas a este sistema, e ensinar os vendedores e os trabalhadores do armazém a entrar na aplicação móvel quantos quilos dos produtos que têm em stock, fazer descontos para os residentes comprarem na sua área, então centenas de pessoas utilizarão cada uma a sua aplicação. Tornar-se-á um monopolista distrital de entrega de alimentos.

Aplicações de Culinária, Aplicações de Alimentos

Uma aplicação para reservar tempo num salão de beleza ou chamar um mestre em casa.

A aplicação do salão de beleza é outra ideia única que oferece aos utilizadores uma forma fácil de alterar a sua maquilhagem e permite aos salões racionalizarem o seu processo apenas entrando em linha com a empresa. A aplicação de beleza automatiza quase todas as operações dos salões de beleza para executivos e fornece um serviço de atendimento ao cliente superior. Assim, se também criar uma aplicação de salão de beleza para o seu negócio, tem a garantia de estar à frente dos seus concorrentes.

Barter Exchange Apps

Recycle Apps

Planeador de Orçamento

>p>As pessoas estão a comprar cada vez mais coisas. Mas nem todos os artigos são necessários. É uma pena deitá-los fora. Nem sempre é possível vendê-los de forma lucrativa. Por conseguinte, muitos estão a regressar ao sistema de troca tradicional. Os pedidos de permuta dentro da mesma cidade ou país estão a tornar-se cada vez mais populares. Aqueles que fornecem aos utilizadores uma funcionalidade conveniente para procurar coisas e colocar ofertas, um sistema de etiquetas e poupança aos favoritos, conversas directas com outros utilizadores enquanto mantêm os dados pessoais seguros, são especialmente beneficiados. É uma excelente ideia para uma aplicação na sua lista de aplicações para desenvolvimento subsequente.p> É um tópico ainda mais relevante e uma tendência forçada no mundo moderno. O lixo está a consumir o nosso planeta. Mas nem todos os residentes da metrópole sabem como ordenar correctamente e onde colocar o lixo acumulado. Uma aplicação móvel conveniente no seu bolso com dicas visuais claras para a triagem do lixo, um mapa de navegação para os pontos de recolha e reciclagem de lixo mais próximos na sua cidade, informação actualizada sobre o seu horário de trabalho irá aumentar em dez vezes a consciência dos cidadãos para as questões ambientais. Por exemplo, pode adicionar várias funções únicas a tal aplicação: leitura de marcas e sinais especiais em embalagens com uma câmara de smartphone e carregamento instantâneo de informação e do tipo de lixo reciclável, incinerado; sincronização online com todos os pontos de entrega e processamento de vários tipos de lixo para actualizar informação sobre os seus preços, horário de abertura, carga de trabalho, etc.; uma biblioteca de vídeos educativos curtos sobre a triagem do lixo, compreensível para toda a família; serviço de encomenda de uma estação de compostagem e contentores convenientes para recolha e armazenamento temporário de vários tipos de lixo em casa. Pode apresentar muitas características valiosas nesta área para uma aplicação móvel para reciclagem; precisa de realizar algumas entrevistas com aqueles que já tentam fazer isto e descobrir várias dificuldades e problemas que enfrentam todos os dias. Tais aplicações são rentáveis e tornam o mundo um lugar melhor.

Aplicações de planeamento orçamental ainda são populares hoje em dia. Tais aplicações permitem acompanhar as receitas e despesas do mês para diferentes categorias, estabelecer limites para tipos específicos de custos, planear poupanças, e assim por diante. É incrivelmente conveniente quando os planeadores de orçamento estão sincronizados com todas as contas bancárias dos utilizadores ou com a banca móvel, e carregam as entradas do cartão bancário directamente na aplicação. A distribuição dos write-offs por categorias na aplicação ocorre nos modos automático ou semi-automático. As aplicações para planear um orçamento familiar ajudam a poupar 15-30% do dinheiro nos primeiros meses de utilização e a adiar um airbag. É devido à conveniente exibição visual das despesas em gráficos e gráficos.

Smart Home Apps

A casa de uma pessoa moderna está a ficar cada dia mais inteligente, especialmente para novos edifícios. Ao mesmo tempo, uma pessoa tem cada vez menos tempo para lidar com a sua vida e cada vez menos energia que quer gastar com ela. Sistemas domésticos inteligentes e aplicações móveis criam magia doméstica: à noite, após um dia de trabalho, as cortinas movem-se sozinhas, um curto comando de voz ou gesto acende música agradável, um sistema de alarme protege a propriedade, a rega gota a gota dos vasos e até o enchimento de copos para animais de estimação é activado. Tudo isto é possível e muito conveniente numa única aplicação, sempre à mão, num telemóvel.

Aplicações de comparação de custos

Aplicações de Passeio de Cão

p>Como encontrar e comprar algo mais barato sem passar muito tempo a navegar na Internet? Esta tarefa é ajudada por uma aplicação agregadora para procurar e comprar rapidamente qualquer item na Internet. Os filtros permitem categorizar as ofertas por custo, promoções, prazos de entrega, etc..

Muitas pessoas querem manter um animal de estimação ou mesmo vários, mas nem todos têm tempo para cuidar deles. Caminhar cães é essencial num horário que pode ser muito difícil de manter para os donos de animais de estimação. A aplicação de passear cães com a selecção de candidatos por residência é o caminho perfeito para sair desta situação. Cada candidato pode ter o seu perfil, uma breve descrição da experiência, uma indicação do custo e da residência, a capacidade de alternar entre os modos "ocupado" e "procura activa de emprego", procurar e ver os últimos pedidos abertos para passear. O utilizador da candidatura liga a geolocalização ao telefone, entra nas horas de caminhada, e recebe uma lista de candidatos gratuitos. Pode encontrar a si próprio um caminhante permanente, bem como um novo de cada vez. A aplicação pode também fazer pagamentos para levantamentos seguros e reservar fundos.

Aplicações de aluguer de automóveis

Airbnb para automóveis. A manutenção do seu carro não é rentável tanto do ponto de vista da poupança de um orçamento pessoal ou familiar como do ponto de vista da ecologia do nosso planeta. Existem carros suficientes no planeta. Precisamos de aprender a partilhá-los. Uma aplicação de aluguer de automóveis por um dia, meio dia, ou alguns dias é a escolha perfeita para um construtor. Pode ser um aluguer totalmente pago ou uma partilha de carros com pagamento apenas de combustível. A coisa mais importante em que o promotor de tal aplicação tem de trabalhar é a facilidade de utilização.

>h2>HEALTH

A pandemia devolveu o foco da humanidade à saúde. Agora, a maioria das pessoas no planeta está a pensar na sua condição, bem-estar e saúde. O campo médico está a desenvolver-se e a reformar-se rapidamente. É o momento perfeito para lançar aplicações de saúde e medicina profissional.

Aplicações de rastreio do período

Muita gente sabe que a menstruação não é fácil. Mesmo que o seu ciclo seja regular, provavelmente vem com muitas coisas divertidas como mudanças de humor, acne, dor, e outros sintomas preocupantes. Compreender o seu ciclo tanto quanto possível torna-se crítico se estiver a lidar com problemas reprodutivos tais como endometriose, fibróides, ou síndrome do ovário policístico. E, claro, se estiver a tentar engravidar ou a tentar evitar a gravidez, saber informações como quando se ovula pode ajudar. Uma apendicectomia da menstruação torna a vida muito mais fácil. Quanto mais funções tiver e mais simples, ao mesmo tempo, a interface, melhor.

Aplicações de rastreio da gravidez

Aplicações de saúde virtual

p> Quando se espera um bebé, nove meses podem parecer uma vida inteira. As aplicações que ajudam a acompanhar e monitorizar o desenvolvimento do seu bebé (bem como as alterações corporais) ajudá-la-ão a sentir-se muito mais confiante, tirando-lhe medos desnecessários e fazendo-a sentir-se mais ligada ao seu bebé.p> Outra ideia a não perder é a aplicação de saúde. Não há dúvida de que a pandemia de COVID-19 trouxe mudanças significativas ao fornecimento de cuidados de saúde. Tornou-se tão popular que as despesas de saúde passaram para cuidados de saúde virtuais com uma margem considerável. O paciente pode encontrar-se com um consultor médico externo na sua cidade ou região, em vez de viajar para outra cidade ou região. Também facilita aos pacientes encontrar uma segunda opinião profissional online. Portanto, esta é uma excelente ideia para um app.h3>Aplicações de Saúde Mentalp>Humans são as criaturas mais inquietas do planeta - aplicações para meditação, auto-regulação, e calmante ajudam a superar a ansiedade. Embora já existam aplicações comerciais de sucesso neste género, tais como Headspace, Calm, Youper, ainda se têm muitas oportunidades e um grande público para captar o mercado. A sua aplicação pode levar a indústria da saúde a desenvolver novas ideias inovadoras de software de saúde mental na Internet.>h3>Virtual Nutritionist

O utilizador introduz os seus parâmetros iniciais e aqueles que quer receber como resultado - a aplicação forma a sua dieta única e individual. As refeições são programadas, integradas no calendário, as receitas da Internet são ligadas, e cada prato indica o número de calorias, proteínas, gorduras, e hidratos de carbono. O utilizador pode actualizar os seus dados no processo de perda de peso. Tornar a perda de peso ou seguir uma dieta especial fácil, conveniente e interactiva é uma tarefa excelente para uma aplicação móvel.

Aplicação com Base de Dados de Médicos para Consultas Médicas Rápidas

A primeira consulta de um médico está sempre à mão, sem filas, viagens, engarrafamentos, espera - apenas uma conversa no seu telemóvel. Pode enviar fotografias, vídeos, documentos, ligar a comunicação por voz e vídeo e, claro, escolher o médico mais adequado de entre os que estão disponíveis no momento. Tudo isto se tornou especialmente relevante durante a pandemia, mas foi apropriado e necessário durante muito tempo. Uma ampla base de médicos de todas as direcções e facilidade de utilização pode rapidamente levar a sua aplicação ao TOP das lojas.

Rede Social para Médicos e Pessoal Médico

AI Personal Trainer App

p>Doctors and medical staff need to share experience, knowledge, receive advice and be in a development environment. Uma nova rede social apenas para profissionais médicos é um projecto de aplicação original e moderno que a medicina moderna necessita.

Estas aplicações utilizam inteligência artificial para criar programas de formação individuais para cada utilizador. Em termos simples, sempre que o utilizador treina, a aplicação optimiza os representantes e pesos para cada actividade, promovendo um crescimento muscular eficaz. Os algoritmos de tal software são treinados em milhões de exercícios. Tal aplicação contém uma das maiores bases de dados de exercícios do mundo e, a longo prazo, pode ultrapassar qualquer treinador pessoal.

Aplicação de Alerta de Emergência

Se for apaixonado pelo uso da tecnologia, esta aplicação é para si. A segurança tornou-se um problema em todo o mundo. O crime aumentou e está em alta em todos os tempos. Os incêndios também estão a ocorrer com mais frequência do que antes. Uma aplicação deste tipo alertará as pessoas próximas de uma emergência com um botão de aviso. Desta forma, as pessoas podem salvar-se ou ajudar pessoas presas, dependendo do tipo de emergência, ou mesmo contactar os serviços de salvamento.

Aplicação de Monitorização da Qualidade para Legumes e Frutas

WORK

p>Prefere comer legumes e frutas frescos? Mas será que estão frescos nas prateleiras das nossas lojas? Os legumes e as frutas podem ser estragados, envenenados por nitratos e pesticidas, e só parecem frescos do exterior. Uma alimentação saudável tornou-se mais fácil com aplicações que podem verificar a frescura e a qualidade das frutas e legumes. Não é necessário hardware externo; apenas uma câmara de smartphone é suficiente.

Desde 2020, a humanidade está a passar muito mais tempo em casa. Portanto, o trabalho de muitas pessoas mudou-se para a casa, muitos processos de trabalho foram significativamente transformados. Aqui estão dez exemplos de aplicações móveis para optimização do trabalho e aprendizagem profissional que pode lançar como arranque em 2022.

Aplicações e plataformas de auto-aprendizagem

Aplicações de grupo de estudo virtual

Plataformas de Investigação de Emprego

>p>A auto-aprendizagem tornou-se uma necessidade vital durante uma dúzia de anos. As aplicações e plataformas educacionais que optimizam o processo de aprendizagem e fornecem acesso à informação da mais alta qualidade permanecerão em tendência durante muitos anos. A gamificação da aprendizagem em aplicações torna-as ainda mais atractivas para os utilizadores. O que ensinar - a escolha é sua: pode ser ou uma área inteira ou várias áreas de conhecimento, ou especializações muito restritas. Em qualquer caso, a maioria das pessoas no planeta hoje em dia precisa de aprendizagem em linha móvel de qualidade.p>Os alunos podem encontrar-se num fórum comum e estudar para exames com outros alunos que estudam a mesma matéria. A aplicação pode fornecer-lhes materiais de aprendizagem, ferramentas, a oportunidade de discutir o assunto e obter ajuda, orientação, etc.

Encontrar um trabalho remoto para muitas pessoas em 2020-21 tornou-se vital. É muito conveniente quando as plataformas e aplicações de pesquisa de emprego contêm muitas ofertas e são altamente especializadas em áreas de actividade. Pode criar uma plataforma de procura de emprego para profissionais de marketing, programadores, designers, ou economistas. Filtros, introdução de parâmetros, preenchimento de alta qualidade nos campos de descrição de cada vaga, o estado correcto da sua relevância, um formulário de feedback rápido em poucos cliques, conversa directa com um recrutador - isto é o que deve funcionar bem na sua candidatura.

Aplicações baseadas em cadeia de bloqueio

Aplicações em cadeia de bloqueio vão muito além da moeda criptográfica e do bitcoin. Com a sua capacidade de manter um elevado nível de transparência e justiça e poupar tempo e dinheiro às empresas, a tecnologia tem impacto em tudo, desde a execução de contratos até à eficiência do governo. Dá-lhe uma vasta escolha de qual aplicação de cadeia de bloqueio criar.

Aplicações de cartões de visita

Quiz Apps

p>Tem pilhas de cartões de visita que desejam digitalizar? Precisa de uma aplicação para gerir todos os contactos da sua empresa? Deseja criar cartões personalizados como ferramenta de marketing e vendas? As aplicações modernas de digitalização de cartões de visita oferecem mais do que apenas a digitalização. Podem ajudá-lo a tornar-se mais produtivo, organizado e sempre pronto a partilhar informações de contacto onde quer que esteja, bastando tocar em dois telefones juntos ou digitalizar um código QR, por exemplo.

Testar é um processo necessário de aprendizagem, diagnóstico e pesquisa. Não há nada mais conveniente do que simplesmente enviar um link para o teste a todos os respondentes e receber as respostas por correio ou numa forma conveniente de estatísticas gerais, gráficos e gráficos dentro da aplicação. O conceito de tal aplicação pode ser diferente, de acordo com a sua escolha e para as suas tarefas.

Aplicações de salas de aula virtuais

Aplicações de partilha de ficheiros

Aplicações de leis de fronteira

p>Aplicações que permitem a muitos utilizadores estudar simultaneamente, comunicar, ouvir e ver uns aos outros, mostrar o ecrã do professor e, claro, substituir o fundo quando a câmara está ligada se o apartamento não estiver limpo. As salas de aula virtuais tornaram-se parte integrante das nossas vidas desde 2020, e não há limite para a perfeição em tais aplicações.h3>Aplicações de investimentop>As pessoas adoram negociar acções e investir. Assim, o desenvolvimento de aplicações de investimento é um conceito que pode automaticamente tomar decisões de investimento com base em dados de mercado e avaliação e investir em seu nome. Os utilizadores escolherão quanto querem pedir emprestado na carteira e quanto querem pedir emprestado. Colecções das melhores decisões de investimento ou dicas personalizadas são também excelentes para aplicações de investimento.p>Transferir todos os tipos de ficheiros sem internet e perda de qualidade. Transferência de dados entre plataformas a alta velocidade, armazenamento em nuvem. Transferência optimizada de ficheiros pesados sem limites: aplicações, jogos, fotos, filmes, vídeos, etc. Estatísticas dos seus ficheiros num só lugar, numa só aplicação. Protecção da privacidade e segurança dos dados. Estas são características críticas para uma poderosa aplicação de partilha de ficheiros que pode começar a construir agora mesmo.

Uma base única, actualizada em tempo real de todas as regras para entrar em qualquer país do mundo é uma necessidade moderna que se tornou especialmente aguda durante uma pandemia. A abertura e o encerramento dos países, as regras de entrada e permanência no país, os documentos e os passes necessários estão agora a mudar quase todas as semanas. Tal pedido pode descolar no TOP em questão de dias.

COMUNICAÇÃO

Voice-Oriented Translation Apps

>p>Comunicação passou a estar online. Redes sociais, comunicação de voz e vídeo, mensageiros instantâneos são algo sem o qual não podemos imaginar a nossa vida. Cada novo dia traz-nos novos desafios na comunicação, pelo que criar uma aplicação de comunicação que os resolva é a escolha perfeita para um arranque. Recolhemos dez ideias de aplicações de comunicação móvel e web relevantes para lançamento em 2022.

Todos nós enfrentámos problemas específicos na tradução ou comunicação em línguas estrangeiras. E se criar uma aplicação de tradução que lhe permita falar uma frase no seu smartphone na sua língua materna e devolvê-la na voz do anunciante na língua do seu interlocutor? Comunicação sem fronteiras. Quanto melhor funcionar uma aplicação deste tipo, mais extensa é a base de dados de palavras e frases que contém, mais popular se torna.

Aplicações Humano-Biblioteca

AI-Based Picture Translation App

p>Todos precisamos de motivação, inspiração, e processar não só a nossa própria experiência, mas também a de outra pessoa. Além disso, queremos partilhar as nossas experiências. Plataformas e aplicações que recolhem casos e histórias reais de pessoas de diferentes profissões, estatutos sociais, etc., por tópico, são uma nova tendência no desenvolvimento de aplicações que se pode utilizar hoje.

À medida que a indústria de viagens e turismo cresce, existe uma vasta gama de aplicações de tradução baseadas em IA que podem ser utilizadas como uma ferramenta conveniente para turistas num novo país. Estas aplicações permitem traduzir texto de imagens, quadros informativos, placares, objectos do mundo real, e ficheiros para qualquer língua preferida.

Anti-falsas aplicações com algoritmos automatizados

Notícias e informação rodeiam-nos e afectam a nossa condição. É essencial criar aplicações contra spam e aplicações "inteligentes" que possam distinguir a informação fiável da falsa. É possível através da análise da reputação da fonte de informação, de outras fontes autorizadas, e de revisões por parte dos utilizadores. Trabalhar em tais aplicações é um processo complexo e excitante. Ainda assim, não pode trazer resultados, uma vez que é extremamente relevante.

Aplicações Automatizadas de Mídias Sociais

De 2014 a 2021, as redes sociais e os mensageiros instantâneos continuam a ser as aplicações mais descarregadas das lojas. Há mastodons e redes sociais novas e em rápido desenvolvimento. Uma pessoa pode ter várias contas numa rede social (pessoal, para um projecto empresarial, oculta) e ser registada em 5-6 redes sociais em simultâneo. Isso é uma carga enorme de fluxo de mensagens e actualizações de alimentação. Uma aplicação que unifica todas as actualizações de diferentes redes sociais e mensageiros instantâneos é o sonho TOP de um utilizador moderno da Internet. E se também é possível fazer um post ou uma história e depois responder simultaneamente aos comentários em todas as suas redes sociais, este é, em geral, o sonho final.

Notificações do Departamento de Polícia App

Fraud Detection Apps

p>Como mencionámos acima, a criminalidade nas grandes cidades está a aumentar. Uma aplicação para uma comunicação rápida com a polícia e para obter as últimas notícias sobre a sua área da cidade, onde se encontra a altas horas da noite, pode salvar vidas, bens e saúde. Excelente adição será um mapa detalhado das áreas mais perigosas da cidade e actualizações dos incidentes em tempo real. Como, por exemplo, estamos habituados a ver no Google Traffic.

É um anti-spam avançado. Os golpistas chamam-no, escrevem para o seu correio e tentam de todas as formas possíveis envolvê-lo em fraudes perigosas, ou levam o seu tempo? Tal aplicação com direitos de administrador no seu telefone irá protegê-lo de chamadas desconhecidas, números suspeitos e bloqueados que tentam obter os detalhes do seu cartão bancário, e spamming para mensageiros e correio electrónico. É uma necessidade essencial para todos.

Donation Apps

Charity Apps

p>Existem aplicações e plataformas convenientes para apoio financeiro rápido de qualquer pessoa - um criador, um cientista, ou o seu colega de turma que se encontra numa situação difícil ou está apenas a juntar dinheiro para um sonho. Estamos próximos e podemos ajudar os nossos entes queridos ou apenas as pessoas de quem gostamos. Por sua vez, alguém irá ajudar-nos. As aplicações de doação podem tornar-se uma plataforma inteira de reputação na qual os utilizadores passarão toda a sua vida. Depende apenas da profundidade da sua ideia de uma aplicação móvel ou web.

É um conceito semelhante, apenas para a solução em massa de problemas graves e globais. Tipicamente, tais aplicações são desenvolvidas para fundos e organizações importantes. Ainda assim, também pode haver mais soluções locais: por exemplo, uma aplicação para ajudar pensionistas solteiros na sua área da cidade, e assim por diante.

Aplicações para a Comunidade Baseada em Intéresses

Pet Dating Apps

>p>Aplicações para a construção de uma comunidade de interesse são ideias infinitas e oportunidades de desenvolvimento. Quando pode facilmente encontrar e descarregar uma aplicação para floristas ou leitores de ficção científica na loja, poupa tempo a encontrar um interlocutor, conselheiro, e uma pessoa com quem pode ir a um evento temático na sua cidade. Tais plataformas podem também tornar-se aplicações TOP se forem actualizadas a tempo e desenvolverem a sua funcionalidade e design.

Tinder for pets? Pode parecer estranho e ridículo para alguém, mas parceiros são o que todos precisam, tanto pessoas como animais. Quando se tem um animal de estimação desneutrado, é da sua responsabilidade encontrar um companheiro saudável. As aplicações de encontros de animais de estimação são concebidas para fazer exactamente isso.

HOBBIES

Aplicações de streaming de música

Fotos e Editores de Vídeo

Aplicações de Identificador de Elebridade

h3>Find a Life Partner Appsp>Se for difícil encontrar um parceiro para animais de estimação para várias reuniões, o que podemos dizer sobre as pessoas e encontrar um parceiro para toda a vida ou para muitos anos? A solidão é um dos TOP problemas do nosso tempo. De acordo com as estatísticas, as pessoas solteiras vivem menos. São mais propensos a sofrer de doenças crónicas, especialmente doenças do sistema cardiovascular. A solidão reduz o nível de felicidade e a sensação de plenitude da vida. Qualquer aplicação de alta qualidade e conveniente para encontrar uma relação séria é uma boa escolha para um início de vida. O Tinder e a sua mecânica já lá estão, mas e as pessoas que procuram um encontro que não seja único? Pode ajudá-las pensando na mecânica da aplicação para encontrar um parceiro permanente.>p>Acorda que é extraordinário não ter um passatempo em 2022 quando muitas actividades estão disponíveis. No mínimo, ver programas de televisão, filmes, ou coloração anti-stress pode tornar-se o seu passatempo. As aplicações que funcionam para os nossos passatempos serão sempre populares. O principal é criar uma interface conveniente e funcionalidade. Recolhemos dez exemplos de aplicações móveis e web para desenvolver as suas paixões que pode criar e lançar em 2022 para si.p>Aplicações de streaming de música para a sua música ou a música que gosta e ouve agora, o rádio de si próprio é um sonho de infância de muitas pessoas. A música ocupa um lugar cada vez maior na vida de uma pessoa moderna, uma vez que se pode ouvi-la enquanto se faz outras coisas. Criar uma aplicação para a transmissão de música, transmissão de música com uma interface conveniente e bonita é sempre uma boa ideia para um arranque.p>Pessoas utilizam activamente as redes sociais, o que significa que publicam activamente as suas fotos e vídeos. As aplicações de edição de fotos e de vídeo são mais relevantes do que nunca. Um prático editor no seu bolso com características excitantes e belos filtros e modelos prontos a usar é a escolha perfeita para o seu arranque. Hoje em dia, qualquer avô deve ser capaz de utilizar um editor de fotografia. Cada dono de casa deve editar um vídeo, pelo menos para histórias. Faça a aplicação simples, conveniente e funcional ao mesmo tempo para ter sucesso.

Conheça um homem na rua que foi visto algures mas não se lembra onde? Tente carregar a fotografia desta pessoa para a aplicação, e se ela for famosa, terá uma resposta instantânea sobre quem ela é. É uma ideia muito original para uma aplicação que é implementada através de tecnologia de reconhecimento facial e de uma extensa base de dados de IA. As celebridades podem ser reconhecidas tanto em painéis publicitários como em cartazes de cinema. Basta apontar para a máquina fotográfica e obter informações sobre quem está a olhar para si a partir da foto.

Aplicação de companheiro de viagem

Encontrar um companheiro de viagem ou uma pessoa simpática com quem queira passar uma viagem, parte dela, ou visitar as vistas juntos é uma excelente escolha para o tema da aplicação em 2022. Após a pandemia e com o advento da vacinação, as pessoas começarão a viajar mais, e retomarão os seus movimentos por todo o planeta, incluindo o turismo. Portanto, as aplicações para encontrar o companheiro de viagem perfeito estarão novamente em tendência, especialmente aquelas que correspondem às pessoas por localização e interesses.

Buddy for Event App

Split Bill Apps

>p>Uma aplicação semelhante, mas para encontrar um parceiro para participar num evento específico na sua área: um filme, uma exposição, uma festa de dança, um concerto, uma palestra, ou um seminário. Esta aplicação resolve o problema de "ninguém com quem ir" e, portanto, não vai de todo. Também, a longo prazo, ajudará as pessoas a construir laços mais estreitos e a encontrar novos amigos, talvez até a resolver o problema da solidão de alguém. É uma grande ideia de aplicação. Há "amigos de interesse" pagos quando se paga a uma empresa para participar num evento. É outro ramo do desenvolvimento da mesma ideia de aplicação.

É uma aplicação benéfica para dividir a conta se se sentar num café ou restaurante com um grande grupo. É uma ideia razoavelmente necessária, mas simples, para uma aplicação móvel. Deve ser tão conveniente quanto possível, simples, sempre à mão, e conter diferentes tipos de pagamentos.

Aplicações de jogo

Jogos nunca sairão da vida das pessoas. Durante e após a pandemia, a indústria do jogo cresceu exponencialmente. Tornaram-se uma forma ideal de entretenimento doméstico e mesmo um tipo de comunicação em alguns tipos individuais de jogos. Suponha que tem uma ideia emocionante para um jogo e uma mecânica de jogo que gostaria de jogar você mesmo. Não se esqueça de arriscar e criar uma aplicação de jogo. O mais provável é não mexer.

DIY Apps

Apps e plataformas que fornecem tutoriais em vários formatos para criar algo à mão, desde tricotar e tingir fios até à montagem de um computador. Tais aplicações e plataformas e educacionais deram um novo fôlego e saltaram durante e após a pandemia. Nunca é tarde demais para criar um nicho, lançando uma aplicação com excelentes tutoriais de "como fazer as coisas".

Aplicações de Revisão de Livro e Resumo de Livro

Event Management App

>p>Livros e leitura acalmam a mente, dão-nos novos conhecimentos e capacidades de concentração, mas os estudantes ou empregados nem sempre têm tempo para ler todo o volume de livros necessários num curto espaço de tempo, pelo que as aplicações que contêm uma breve recontagem e resenhas de livros são muito úteis na sociedade moderna. Resolvem dois problemas ao mesmo tempo: "o que ler" e "ler um livro dentro do prazo estipulado". São preciosos para os leitores de não-ficção.

Um calendário alargado de eventos que, por si só, lhe lembra onde ir, como se vestir, qual será o programa e o calendário, qual será o seu atraso ou a sua chegada crítica a tempo, também carrega links para fotos e vídeos que lhe são enviados após o evento e os forma numa galeria. Além disso, tal aplicação pode oferecer-lhe opções de lazer na sua cidade de acordo com os seus interesses inscritos e adicionar um evento ao seu calendário no seu telefone ou outro dispositivo num clique.

Conclusion

>p>A pandemia global acelerou a necessidade de novas abordagens na vida de cada pessoa no planeta que utiliza tecnologia moderna e a Internet. As aplicações móveis no seu bolso estão a tornar-se cada vez mais necessárias. Pode construir todas as ideias para aplicações propostas no artigo hoje com a nossa plataforma pro-nível sem código, AppMaster.io