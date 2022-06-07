Dijital inovasyon, sağlık sektörüne olağanüstü bir hızla şekil veriyor. Piyasayı sarsan kodsuz platformlarda birçok yeni yenilik var. Geçtiğimiz yirmi yıl hakkında konuşursak, tüketici erişiminde önemli bir dönüşüm, hastalar ve doktorlar arasında bir işbirliği ve yenilikçi teknolojiler, özellikle sağlığı koruma uygulamaları nedeniyle hasta sağlığına ilişkin benzersiz bir algı oluştu.

Değişen UX beklentileri ve gelişmiş veri toplama yetenekleriyle birleştiğinde, sağlık bakım teknolojisindeki gelişmeler, doktorlar ve bakım asistanları için bir nimet olan tıbbi yönetim yazılımı uygulamalarında muazzam bir artış sağladı. Ayrıca, sağlığı koruma teknolojileri, daha iyi hasta sonuçları elde etmek ve elektronik sağlık kayıtlarına erişim sağlamak için bakım standartlarının iyileştirilmesine yönelik bir yutturmaca sağlar. Kodsuz yazılım geliştirmenin sağlık hizmeti sağlayıcılarının başarısına nasıl olumlu katkıda bulunabileceğini ve elektronik sağlık kayıtlarına erişim sağlayabileceğini bilmeniz için, piyasayı sarsan kodsuz platformlardaki gelişmeleri ve aşağıdaki trendleri derinlemesine inceleyelim.

Bir Telesağlık Uygulamasını Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Hastaların, doktorların, bakım asistanlarının ve hemşirelik yardımı sağlayıcılarının etkin bir şekilde katılımını sağlamak için kodsuz platformlar (yazılım) oluşturmanın bir hasta için birçok faydası vardır. Kodsuz telesağlık tıbbi bakım platformları piyasayı sallıyor ve doktorlar ve hastalarla bağlantı kurma ve zamanında randevu alma sürecini kolaylaştırabiliyor. ABD'de yakın zamanda yapılan bir ankette, yeni klinik ziyaretçilerinin sağlık asistanları veya doktorlardan randevu almak için çok beklemek zorunda kaldıkları tespit edildi. Bu nedenle, bir telesağlık uygulamasını nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımlara göz atın.

1. Adım: Mobil Uygulama Geliştiricilerini Bulun

Bir yazılım mühendisi değilseniz, telesağlık uygulamanız hakkında mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlayarak, mobil sağlık uygulaması geliştiricilerine kodsuz platformlar mobil uygulama geliştirmedeki ilerlemeleri makul oranlarda dış kaynak sağlamanız gerekir. Ayrıca, AI tarafından oluşturulan gerçek bir arka uç süreci ile birlikte gelen AppMaster'ın yardımıyla harici profesyonel destek olmadan da yapabilirsiniz.

Adım 2: Bir Telesağlık Platformu için Proje Kapsamını Hazırlayın

Bir NDA imzalamak ve proje ayrıntılarını netleştirerek bir proje kapsamı ve oranları oluşturmak için tıbbi yönetim yazılımı geliştiricinizle iletişime geçmeniz gerekir. Telesağlık platformu için sağlık uygulaması özelliklerinin listesi, oranları ve proje prototiplerinin ve maketlerinin oluşturulması hakkında size bilgi verirler.

Adım 3: Geliştirme Aşamasına Girin

Proje kapsamı ve üzerinde anlaşmaya varılan oranlar oluşturulduktan sonra, mobil uygulama geliştirme ekibi, kolay uygulama için sağlık uygulaması özelliklerini küçük kullanıcı hikayelerine bölecektir. Ardından, yazılım için kod geliştirecek, test edecek ve yineleme ile hata düzeltme yinelemesi yapacaklardı.

4. Adım: Uygulamanın Demosunu Onaylayın

Sağlık uygulama yazılımının MVP'si ile hazır olduğunuzda, mobil uygulama geliştirme ekibi size proje demosu sırasında sonuçları gösterecektir. Proje MVP'sini uygulama pazarına yüklerler ve yalnızca sonuçlardan memnun kalırsanız daha gelişmiş özellikleri uygulamaya başlarlar.

Adım 5: Telehealth Uygulamanızı Başlatın

Geliştiriciler, talep ve oranlarınıza göre proje kapsamındaki tüm sağlık uygulaması özelliklerini uyguladıktan sonra, telesağlık uygulamanıza uygulama mağazalarına, veritabanlarına, tasarımlara erişim gibi projeyle ilgili verileri sağlayarak gerçek ürün demosunu çalıştıracaktır. maketler de cabası. Sonunda telesağlık uygulamanızı, kullanıcılara hizmet vermeye hazır olan uygulama marketlerinde bulabilirsiniz.

Telesağlık Web Sitesi Nasıl Geliştirilir?

Web tasarımı hakkında biraz fikriniz olduğunu varsayalım ve bu durumda, bir web tasarımcısı veya geliştirici kiralamanız gerekmez, çünkü AppMaster, hemşirelik yardım sağlayıcılarını ve tıbbi yardım sağlayıcıları desteklemek için kodsuz bir sağlık uygulamasıyla işlerinizi daha kolay yönetilebilir hale getirebilir. Personel. Bu kodsuz yazılım aracını kullanarak, müşteri portalları ve standart arka uç tarafından yönlendirilen yönetici panelleri gibi esnek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Bu araçla, telesağlık web sitenizi kod kullanmadan hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir müşteri portalı ve müşteriye dönük bir arayüz ile dakikalar içinde net bir şekilde bir yönetici paneli tasarlamanıza olanak tanır. Kodsuz platformlar geliştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Adım: Önce Bir Alan Adı Alın

Tabii ki, bir sağlık web sitesi oluşturmak için bir alan adına ihtiyacınız var. Etki alanı, web sitenizin URL'si olacaktır. Alan adı satın almak için biraz para harcamanız gerekiyor.

Adım 2: WordPress Kullanarak Bir Web Sitesi Oluşturun

CMS (içerik yönetim sistemi) olarak, belirli bir barındırma platformunu seçip bir şablon satın alarak WordPress'i içerik eklemek ve düzenlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, WordPress kullanmak isterseniz belirli ücretsiz şablonlar sağlar. Aksi takdirde, satın almak için diğer birçok üçüncü taraf pazaryeriyle gidebilirsiniz.

3. Adım: Web Sitenizin Hissini ve Görünümünü Düzenleyin

Önceden tasarlanmış en iyi temalardan ve renk paletlerinden birini uygulamak, yalnızca birkaç tıklamayla çekici bir sağlık hizmeti web sitesi oluşturmayı kolaylaştırır.

4. Adım: Gerçek Zamanlı Düzenlemeler Yapın

Daha iyi dönüşüm için işletmenizi entegre etmek istediğinizde düzenlemeler yapmanız, resimleri yeniden boyutlandırmanız, bir bölüm eklemeniz ve sayfadan hepsini geri almanız gerekir.

Bir Telehealth Uygulaması Oluşturmanın Maliyeti Ne Olabilir?

İster bir telesağlık uygulaması geliştirmeyi planlıyor olun, ister çeşitli hasta akışlarını veya bir hastayı hedefleyen bir yazılım geliştiricisi tutmayı planlıyor olun, bir telesağlık uygulaması oluşturmanın maliyeti, uygulamaya dahil etmek istediğiniz özelliklere bağlıdır. Bu nedenle, bir hastaya veya bir hasta akışına fayda sağlayacak telesağlık uygulamasını geliştirmek için tahmini süre ve maliyeti sonuçlandırmak için tasarımı, entegrasyonları, özellikleri ve karmaşıklığı dikkate almak zorunludur. Ek olarak, uygulama geliştiricilerini işe aldığınız coğrafi konum da bir uygulama geliştirme maliyeti söz konusu olduğunda çok önemlidir.

Yukarıdaki faktörlerin tümü, arka uç, mobil platform ve yönetici paneli geliştirme dahil olmak üzere telesağlık uygulaması geliştirmenin minimum maliyet tahminini kapsar. Ancak o zaman da, özelliklerinize, tasarımlarınıza ve uygulama gereksinimlerinize ve bir hastaya veya bir hasta grubuna nasıl fayda sağlayabileceğine bağlı olarak değiştiği için bunu nihai tahmin olarak kabul edemezsiniz. iOS, Android veya Web için temel işlevsellik ve özelliklere sahip deneyimli bir mobil uygulama geliştirme şirketi kiralamayı düşünüyorsanız, tahmini maliyet bir platform için yaklaşık 70.000 USD ila 100.000 USD olacaktır. Neyse ki, kodsuz yaklaşımı benimserseniz ve AppMaster platformuna başvurursanız geliştirmeden çok tasarruf edebilirsiniz.

Tek kodlu sağlayıcılar, düşük kodlu veya kodsuz uygulamalara yüksek üretkenlik ve çeviklik sağlayabilir. Kodsuz uygulamalar gibi, tek kodlu sağlayıcılar, yönetimi nispeten kolay ve güncellemesi kolay olan tek kod tabanlı uygulamalar yapabilir. Daha az kodlama gerektirir ve daha az karmaşıklıkla iki kat daha hızlı uygulamalar sunar.

Başarılı Bir Telesağlık Uygulaması Yapmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son zamanlardaki koronavirüs pandemisi, telesağlık uygulaması adı verilen bu teknolojinin benimsenme oranını artırdı. Ancak, virüslü bireylere odaklanarak telesağlık uygulamanızı başarılı kılmak için göz önünde bulundurmanız gereken birkaç teknoloji vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Yapay Zekayı Benimseme

Yapay Zeka teknolojileri artık herkesin hayatının önemli bir parçası haline geliyor. Veri sağlık asistanlarının ve doktorların hastaları daha iyi teşhis etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca klinisyenler ve doktorlar, çeşitli hastalıkları teşhis etmek ve mevcut hasta verilerini kullanarak uygun şekilde tedavi etmek için yapay zekayı kullanabilir. Kuşkusuz, uzaktan izleme ile makine öğrenimi ve yapay zekanın birleşmesi, uzman hekimlere olan ihtiyacı azaltarak teşhisin doğruluğunu artıracaktır.

Uzaktan Hasta İzleme

RPM (Uzaktan Hasta İzleme), bir hastanın iyilik hali verilerini tek bir yerde biriktiren ve daha fazla öneri ve değerlendirme için ayrıntıları elektronik olarak başka bir yerde tıbbi personele güvenli bir şekilde gönderen teknolojilerden biridir. Teletıp uygulamasındaki bu teknoloji, hastaların uzak yerlerde oturarak en iyi yardımcı hemşirelik yardımı sağlayıcılarına erişmesini sağladı.

Nesnelerin interneti

Telesağlık ve IoT (Nesnelerin İnterneti) birleştiğinde, yaşlanan bireylere kaliteli ve etkili sağlık hizmeti sunmanın büyük bir yolunu sağlayabilirler. IoT araştırmacıları, acı çekenlere daha iyi yardımcı olmak için piyasada çok daha yenilikçi cihazlar çıkarıyor. Ayrıca, yaşlı insanlar yaşam tesisleri için emekli olduktan sonra bir yerden bir yere göç etmekten hoşlanmazlar, bu nedenle sağlık hizmeti sağlayıcıları bu verilerle sorunlarını tam olarak çözebilir.

Veri analizi

Veri analitiği ile telesağlık uygulaması, hasta reçetelerinde, hayati istatistiklerde, kayıtlarda ve diğer tıbbi ayrıntılarda sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve diğer sağlık personelinin sistematik olarak kullanabileceği büyük miktarda veri üretebilir. Her tedavi seçeneğini keşfetmenize ve rahatsızlıkların nedenlerini ve hastaları nasıl iyileştireceğinizi anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca sonuca dayalı bir model uygulayarak bireylerin esenliğine yaklaşmak için daha etkili bir yöntem sunacaktır.

blok zinciri

Telesağlık uygulamasındaki blok zinciri teknolojisi, güvenlik, ademi merkeziyetçilik ve değişmezlik sağlar. Refah bakım sağlayıcıları ve uygulayıcıları tarafından kullanılan daha etkili bir veri aktarımını teşvik eden dağıtılmış bir defter gibi davranır. Aslında, verilerin anında kodlanmış ve güvenli bir biçimde dağıtılmasına yardımcı olabilir. Bu benimseme ile, her blokta bir hastanın işlem listesi veya tıbbi geçmişi hakkında kodlanmış bilgiler bulabilirsiniz.

Bulut depolama

Günümüzde bulut, verileri verimli ve rahat bir şekilde depolamalarına yardımcı olduğu ve farklı cihazlar arasında alınabildiği için çeşitli endüstrilerde hayati bir rol oynamaktadır. Teletıp için çeviklik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlayabilir. Bulut depolamayı kullanarak, hastaların verilerini internet üzerinden erişilebilen uzak sunucularda barındırabilirsiniz.

Sağlık Endüstrisi

Sağlık sektörü, kodlama gerektirmeyen son teknoloji platformları benimsiyor. Sektör dönüşümleri çok daha hızlı kucakladığı için hastalara ve doktorlara yüksek beklentiler veriyor. Sağlık kardeşliğindeki hızlı değişiklikler, sağlık sektörünün bu değişiklikleri benimsemesine neden oldu. Dijital ve telesağlık sanal sağlık uygulamalarını kucaklayan modern sağlık endüstrisi, hastaların doktorlarıyla etkileşim kurmasını kolaylaştırıyor.

Olağanüstü dijital inovasyon sürekli bir süreçtir ve sağlık bölümü dijital inovasyonu çok hızlandırılmış bir aşamada benimsiyor. Sektörün dijitali benimsemesi nedeniyle yaşanan değişimler kaçınılmazdır. Telehealth sanal sağlık hizmetlerinin halk tarafından kabul edilmesi, modern dünyaya işaret ediyor ve dijital inovasyonun olağanüstü büyümesini vurguluyor.

Özet

Telesağlık uygulaması üreticileri dijital yeniliği benimsemeye başladığında, bakım asistanlarının hastaları nasıl tedavi etmesi gerektiği konusunda devrim yarattı. Bu nedenle, bir teletıp uygulaması projesiyle gitmek çok faydalıdır ve bunu herhangi bir kodlama olmadan kodsuz AppMaster kullanımıyla yapabilirsiniz. Uygulamalar ve web siteleri yapmak için artık bir web geliştiricisi olmanıza gerek yok.







