Adet takibi uygulamanızı kodsuz teknolojiyle oluşturmak için sabırsızlanıyor musunuz? EVET ise, bu kılavuz sizin için olabilir. Günümüz pazarı, mobil uygulamaların hüküm sürdüğü yerdir. Cep telefonlarının her geçen gün artan kullanımıyla, herkes parmaklarının ucunda her türlü uygulamaya anında erişebiliyor. Saatten kameraya, eğlenceye, günlük görev listelerine, oyunlara, eğitime ve sağlık hizmetlerine kadar her tür uygulama rekabet etmek için birçok özellik ile hazırdır. Hayatların ve günlük rutinlerin yoğunlaştığı bir dönemde, son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre anında ve erişilebilir çözümler sunan mobil uygulamalar, bu yüzden bu kadar popüler.

Adet takibi uygulamaları bir uygulamadan daha fazlasıdır

Mobil uygulamalar, sağlık söz konusu olduğunda pazarda lider olanlardır. Çoğu insanın yoğun programlarında sağlıklarına dikkat edecek zamanı yoktur. Sağlıkla ilgili farklı uygulamalar onlara hatırlatıyor ve sağlık bakımlarını yolunda tutmalarına yardımcı oluyor. Örneğin, su hatırlatma uygulaması, kullanıcıya gün boyunca su içmesini hatırlatır. Egzersiz uygulaması, kullanıcıların konfor seviyelerine göre evde günlük egzersizler yapmalarına yardımcı olur. Bazı uygulamalar, yediğiniz kalorilerin kaydını tutmanıza yardımcı olur. Benzer şekilde, kadınların doğru dönem izleyici tarihlerini ve adet sağlığını takip etmeye yardımcı olan sağlık dönemi izleme uygulamaları gibi, sağlıkla ilgili bazı uygulamalar cinsiyete özeldir.

Femtech - kadın sağlığı teknolojisi

Femtech, kadınlara bir şekilde, özellikle sağlık açısından yardımcı olan bir teknoloji türü anlamına gelen bir terimdir, bu nedenle doğru dönem izleme uygulamaları, kadın sağlığı için faydalı olan femtech türüdür. Femtech, piyasaya ilk kez İcra Kurulu Başkanı - CEO ve en iyi üç dönem izleme uygulamasından biri olan Clue'nun kurucusu Ida Tin tarafından tanıtıldı.

Böylece femtech, kadınların zindeliğini ve yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen her nesle yönelir. Bu nedenle, dönem izleme uygulamaları da bu geniş kategorinin altına girer. Ayrıca bu uygulamaların kadınların dışında tıp doktorları tarafından da kullanılabiliyor olması heyecan verici. Bu uygulamaların yardımıyla sunulan istatistikler, kadın tıp doktorlarının kadın hastalarının zindeliği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını sağlıyor. Çift, bu uygulamalar aracılığıyla ilişkilerine yardımcı olmak istemiş olabilir.

Adet takibi uygulamaları kadın sağlığına nasıl yardımcı olur?

Piyasadaki bir çok kadın olarak, zaten doğru adet takip uygulamaları kullanıyorsanız, faydalarını ve size nasıl yardımcı olduğunu biliyor olmalısınız. Ancak, yeniyseniz ve kullanmaya başlamak için bir neden arıyorsanız veya kadın sağlık dönemi izleme uygulamasını kullanıp kullanmama konusunda kafanız karıştıysa? Basit cevap, kadınlar için her yönden faydalı olmasıdır. Adet takibi uygulamaları ile adetinizi takip etmek sadece adetinizi takip etmekle kalmayıp kendi vücudunuzu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Bir dönem izleyici sadece bir uygulama değil, bundan daha fazlasıdır. Kadınların genel sağlık bakımını takip etmeye yardımcı olur ve uygulama, ruh hali değişimleriniz, hormonlarınız, doğurganlık dönemi takibi, doğum kontrolü vb. hakkında bilgi veren doğru dönem izleyicileri sağlar.

Kadınlar için iyi bir adet uygulaması, aşağıdakileri takip etmenize yardımcı olur:

Kadın Sağlığı

adet sağlığı

Doğru dönem izleyicileri

Doğurganlık dönemi takibi

Doğum kontrolleri

Ruh hali

uyku düzeni

Regl ile ilgili ağrı (dismenore)

İlaç hatırlatıcısı

seks hayatı

doğum kontrol hapları

Yemek isteği

Egzersiz yapmak

Vajinal akıntı

Yumurtlama günleri

Dönem izleyicileri, bir döngünün ve çeşitli ilgili faktörlerin analizine yardımcı olur. İzleyicilerin çoğu, son kullanıcının anlamasını ve kullanmasını kolaylaştıran, dönemleriniz ve ilgili bilgilerle ilgili verilerin bir geri sayımı ve grafiksel bir temsiline sahiptir.

Adet takibi için en iyi uygulama hangisidir?

Uygulama pazarında, diğer uygulamalar gibi çok çeşitli dönem izleme uygulamaları mevcuttur. Birçoğu bazı ortak özellikleri paylaşır ve onları diğerlerinden benzersiz kılan birkaç şeyde farklılık gösterir. Bazıları ücretsizdir, bazıları birkaç ücretli özelliğe sahiptir ve uygulamanın geri kalanı ücretsizdir. Aşağıda, piyasada bulunan ve en iyi indirme hızına ve kullanıcı deneyimine sahip en iyi 5 dönemli izleme uygulamalarının listesi verilmiştir:

Flo

Bu, piyasadaki en iyisidir ve iOS ve Android kullanıcıları için ücretsiz ve premium sürümüyle yaygın olarak kullanılan kadın sağlığı takipçilerinden biridir. Ücretsiz sürüm, adet akışı, ruh hali değişimleri, vajinal akıntı ve gebe kalmaya istekli kadınlar için yumurtlama tahminleri dahil olmak üzere bir kadın fitness takipçisi için tüm temel olmazsa olmazlara sahiptir. Bununla birlikte, premium sürüm müşteri desteği içerir ve izleyicinin daha kişiselleştirilmiş yaklaşımını paylaşır.

İpucu

Listedeki bir sonraki Clue. Bu, yine ücretsiz ve premium sürüme sahiptir ve yalnızca kadın fitness izleme uygulamaları değil, kadınların adet sağlık bakımı geçmişine sahip bir doğum kontrolü veya hamilelik izleyicisidir. Ancak adet takibi sırasında, migrenden adet akışının ne kadar ağır olduğuna kadar vücudunuzun algıladığı değişiklikleri A'dan Z'ye takip eder.

FitrKadın

Dönem izleyici listesinde üçüncü sırada FitrWoman var. Fitness seven ve fiziksel aktivitelere daha sık katılmayı seven kadınlar için en iyisidir. Bir adet takip cihazı ile bu uygulama, adet dönemleriniz boyunca beslenme, kalori takibi ve kadın fitness ipuçlarını içerir. Genellikle her iki uygulama sürümünde de sizin için ücretsizdir ve bir kadın fitness koçunun rehberliğine sahip olmak istiyorsanız FitrCoach'u onunla satın alabilirsiniz.

Parıltı

Bir başka popüler dönem takipçisi Glow'dur. Sadece kadınların adet sağlığını ve yumurtlamayı söylemez ve takip etmez. Yine de, fiziksel ve zihinsel semptomlarınızı ve cinsel aktivitenizi izleme, hamilelikten kaçınma veya hamile kalmaya çalışma, hatta tüp bebek (IVF) ve diğer doğurganlık tedavilerini izleme vb. dahil olmak üzere daha akıllı ek özelliklere sahiptir. Genellikle her ikisinde de sizin için ücretsizdir. uygulama sürümleri ve premium sürümde bilgi tabanlı makaleler, destek ve uzman rehberliği istiyorsanız kişisel mesajlar bulunur.

Havva

Listedeki son kişi, Glow'un da tanıttığı Eve. Grafik gösterimi ile dönem semptomlarının ve cinsel aktivitenin izlenmesini geliştirir. Eve ile sağlık ve dönemler hakkındaki deneyimlerinizi tartışabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz topluluk erişimi elde edebilirsiniz. Bu sayede insanlar birbirlerinden daha iyi bir şekilde öğrenebilirler. Genellikle her iki uygulama türünde de sizin için ücretsizdir.

En iyi dönem takip uygulamaları

En iyi dönem izleme uygulaması bir uygulama değildir, ancak genellikle kişisel tercihinize bağlıdır. Yani kişiden kişiye değişebilir. Bazı uygulamalar size diğerlerinden daha kullanıcı dostu görünebilir. Ayrıca, adet takibi uygulamanızda hangi özelliklere sahip olmak istediğinize de bağlıdır.

Genel olarak konuşursak, iki uygulama aktif kullanıcı sayılarına göre açık ara kazanır ve en güvenilir uygulama doğru sonuçlar verir. Anketlere ve iddialara göre, en popüler iki dönem takipçisi Flo ve Clue. Dönem uygulamaları, döngülerini izlemek için milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Ancak Flo, 43 milyondan fazla aktif kullanıcısı ile en popüler olanıdır. Sırada, her ay yaklaşık 12 milyon aktif kullanıcısı olan ve artan Clue var.

Adetlerimi takip etmek için kendi mobil uygulamamı oluşturabilir miyim?

Cevap Evet; yapabilirsin ve tahmin et ne oldu? Bunu yapmak için programcı olmanıza gerek yok. Bu iyi haber değil mi? AppMaster gibi kodlama gerektirmeyen bir platformla, herkesin her türlü uygulamayı sorunsuz bir şekilde oluşturması artık çok kolay. AppMaster gibi kodsuz platformlar , her türlü web uygulamasının ve mobil uygulamanın oluşturulmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster'a üye olabilir ve dönem takibi için uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz. Ancak adetlerinizi takip etmek için geleneksel bir mobil uygulama geliştirmeniz gerektiğini varsayalım. Bu durumda, programlama dilleri hakkında tam bilgi ve bir geliştirici ekibi gerektiren kodlama yoluyla yapılacaktır. Geleneksel mobil uygulama geliştirme , AppMaster gibi kodsuz platformlara kıyasla zaman alıcı ve pahalı olacaktır.

Adet takibi için nasıl bir android uygulaması oluşturabilirim?

Android stüdyosu yardımıyla adet takibi veya herhangi bir android uygulaması oluşturulabilir. Geliştirme, Java ve/veya Kotlin hakkında biraz kodlama bilgisi gerektirir. Kotlin, bir geliştirici ve son kullanıcı için daha üretken, güvenli ve daha az zaman alıcı olduğu için günümüzde android uygulamalarının %60'ından fazlasında kullanılacak bir dildir. Ancak uygulama geliştirme konusunda yeniyseniz, AppMaster gibi kodsuz platformlara geçin. Dönem takibi için android uygulamaları oluşturmak için şu adımları izleyin:

Android stüdyosunu masaüstüne kurun ve başlatın

Yeni bir projeye başla

Varsayılan yerine temel aktiviteyi tıklayın

Oluşturulacak uygulamaları adlandırın

Dili Kotlin olarak seçin (deneyim ve bilginiz varsa Java'yı da seçebilirsiniz)

Ardından bitir'i tıklayın ve görsel bir düzenleyici aracılığıyla oluşturmaya başlayın

Adet takibinizi nasıl yaparsınız?

AppMaster gibi kodsuz platformlarla kendi dönem izleyicinizi oluşturmak ve piyasaya sürmek daha iyi ve daha kolay. Herkes, geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar için en iyisidir. Ayrıca, maliyet ve zaman açısından etkilidirler. AppMaster ile sorunsuz bir şekilde adet takibinizi kolayca oluşturabilir ve pazarlayabilirsiniz. Ancak adet takibinizde bulunması gereken özellikler aşağıda listelenmiştir. Bazıları temeldir ve dahil edilmelidir; geri kalanı beğeninize göre gelişmiş veya isteğe bağlıdır.

Dönem izleyicinin temel özellikleri

Adet takibi uygulamalarında olması gereken özellikler şunlardır:

Temel bir sağlık profili şunları içerir:

Yaş

Ağırlık

Yükseklik

alerjiler

bağımlılıklar

Adet tarihi

Dönem bilgileri

Cinsel aktivite bilgileri

Adet döngüsü:

izleme

Sonraki döngüye kalan gün sayısı

Belirtiler günlüğü

Döngü günlüğü

döngü süresi

Ağırlık değişiklikleri

Döngü sırasında etkinlik günlüğü

Ruh hali günlüğü

Push Bildirimleri

Önümüzdeki dönem

Günlük günlük girişleri

Döngünün sonraki aşaması

Ruh halini girin

İlaç zamanı

yumurtlama

Doğurganlık

Öneriler ve İpuçları

PMS

Tıbbi bilgi

Günlük sağlık ipuçları

grafiksel temsilleri

Adet döngüsü

Doğurganlık

yumurtlama

Belirtiler

ile bağlantı

Kadın spor izci

Sosyal medya

Dönem izleyicinin gelişmiş özellikleri

Piyasaya sürülmeden önce bir dönem izleme uygulamasının isteğe bağlı özellikleri şunlardır:

Ayrıntılı sağlık ayrıntıları ve bir anket veya kaydolmayı atlayıp uygulamayı kullanma seçeneği içeren ayrıntılı bir sağlık profili.

Sosyal medya veya google ile oturum açmak / kaydolmak veya oturum açmak için bir e-posta adresi ve şifre yaklaşımı.

Yerleştirme gibi seçenekler arasında kolay ekran geçişi.

Doğurganlık takvimi, yumurtlama ve adet tarihi hakkında tahminler verir.

Semptomlar için olası sağlık sorunlarını uyarır ve bunları oluşturan koşulları belirler.

Menstrüasyon, PMS ve yumurtlama ve doğurganlık hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için ortaklarla ayrıntıları paylaşmak.

Kullanıcıların farklı fikirler ve geri bildirimler almak için deneyimlerini, semptomlarını ve sorunlarını diğer uygulama kullanıcılarıyla paylaşabilecekleri bir topluluk. Ayrıca sosyal ağ siteleriyle bağlantılı olacak ve daha iyi kullanıcı katılımı sağlayacak.

Bir sağlık uzmanı tarafından kullanıcının sorunu için kullanıcının semptomlarını ve endişelerini paylaşabileceği ve video veya sesli arama üzerinden uzman danışmanlığını alabileceği dijital danışmanlık.

Kullanıcıların hamilelik haftalarını takip edebilecekleri bebek doğum geri sayım özelliği.

Kullanıcının semptomlarına göre kişiselleştirilmiş bilgiler alın.

Aylık sağlık raporlarının oluşturulması.

Bir uygulama sahibi olarak, başvuruda bulun ve kazan özelliği ile uygulamanızın popülaritesini artırabilirsiniz; burada mevcut kullanıcılar, uygulamaları başkalarına tavsiye ederlerse bir miktar hediye alırlar.

Kendi dönem izleyicinizi oluşturma maliyeti

Bir uygulamanın maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olduğundan ve uygulamanıza eklemek istediğiniz özelliklere de bağlı olacağından tam olarak belirlenemez. Dönem izleme uygulaması (hem android hem de iOS) için kabaca bir tahminde bulunmak gerekirse, temel özellikleri içeriyorsa 30k - 45k USD civarında veya arasında olacaktır. Gelişmiş özellikler dahil edilirse, maliyet de yaklaşık 50k-65k USD'ye çıkarılacaktır . Bu maliyet, kodlama yoluyla geleneksel uygulama geliştirme içindir.

Geleneksel geliştirme yöntemiyle bir dönem izleme uygulaması yapıyorsanız, maliyet, AppMaster gibi kodsuz bir platformda olduğundan üç kat veya daha fazla olacaktır, çünkü buna dahil olan birçok faktör vardır:

Geliştirici ücretleri, daha sonra saatlik veya sabit bir proje ödemesi olarak kiralamanız gerekebilir, ayrıca uygulamalar tek bir dilde değil, birçok programlama dilinin bir karışımında oluşturulduğundan birden fazla geliştiriciye ihtiyaç duyulacaktır.

Bir tasarımcı tarafından uygulama tasarlama maliyeti

Ücretli özelliklerin maliyeti

Platform Sayısı

AppMaster üzerinden kodsuz bir dönem takip uygulaması yapıyorsanız, maliyeti bunun yarısından daha az olacak ve hemen hemen beğeninize göre tüm özellikleri içerecektir. Yalnızca AppMaster'ı kullanabiliyorsanız ve hiçbir geliştirici dahil değilse, maliyet daha az olacaktır. Özel teklifinizi şimdi AppMaster'dan alabilirsiniz.

Adet takibi uygulaması nasıl para kazanıyor?

Araştırmaya göre, genel çevrimiçi kadın sağlığı endüstrisinin geliri, 2025'in sonunda yaklaşık 75 milyar USD'ye ulaşacak.

Femtech teknolojisi, kadınların kadın sağlığından, ruhundan ve bedeninden sorumlu olmalarına izin verir. Ayrıca kadınların, kadınların sağlık sorunlarına teknoloji yardımıyla kolayca erişmelerini ve takip etmelerini sağlar. Kadın sağlığı uygulamaları sınıflandırmasında bile, kadın sağlığı, ergen kadın sağlığı arasında ikinci en yaygın olanıdır.

Para kazanma ve dönem izleme uygulamaları

Kadın sağlığı için kadın fitness ve regl takibi uygulamaları da iş perspektifinden kullanılabilir. Onlar aracılığıyla büyük para kazanmanıza yardımcı olabilirler. Bu makale, bu dönem izleme uygulamalarının şu anda büyük olduğunun tanınmasının bir faktörü hızlı bir şekilde temizlemeliydi ve ek olarak, geri dönüş zamanlarında büyümeye doğru daha fazla uzmanlaşacak. Yani, burada nakit yaratmak için yeterli şans var; ancak, nasıl?

Para kazanma modeli, uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla en uygun para kazanma türüdür. Kadın sağlığı veya regl takibi uygulamanızı ticarileştirerek, ciddi bir gelir ve sonuç elde edebilirsiniz.

Uygulama içi reklamlar

Kadın fitness takip uygulamalarınızda reklam tanıtımına başlayabilirsiniz. Uygulama içi promosyon pratikliğini uygulamaya entegre ederek gelir yaratmaya başlaması sayesinde, uygulamalar ve web siteleri üzerinden para kazanmanın en etkili yöntemi pazarlama olacaktır. Şirketin reklamını uygulamanıza koyabilir ve bunun için onlardan para alabilirsiniz. Diğer yöntem ise, bazı kullanıcılar reklamı yapılan uygulamayı yüklemeye ve kullanmaya başlarsa, bunun için de bir miktar pay alırsınız. Ancak, uygulama kullanıcılarının hayal kırıklığına uğrayabileceğini ve çok fazla reklamla daha da kötüleşebileceğini unutmayın. Bu nedenle, reklamların çeşitliliği, süreleri ve reklamların görüneceği yer gibi şeylere dikkat edin.

Ücretli uygulama/ücretli uygulama özellikleri

Adet takibi uygulamanızdan eminseniz ve bunun harika olacağını kabul ediyorsanız, ilerleyin ve en baştan ücretli bir adet takibi uygulaması olarak saklayın. Bu örnek, android yerine iOS uygulaması kullanıcıları ile en iyi şekilde çalışır çünkü ücret, iOS ortamına göre çok daha fazladır. Ayrıca temel uygulamayı indirmek ve kullanmak için ücretsiz tutabilir ve uygulamaların içindeki bazı özellikleri ücretsiz yerine ücretli olarak tutabilirsiniz.

Dönem izleyicinizin premium sürümünü uygulama içi satın alımlar için sunabilir ve etkili bir şekilde pazarlayabilirsiniz. Profil özelleştirme, kadın sağlık profesyonelleri ile bire bir renk değişimi veya reklamlardan bıktıysanız, premium sürüm, uygulamaların kullanımını kesintiye uğratacak reklamlar içermeyecek.

Çözüm

Sonuç olarak, adet takibi uygulaması, kadınların sağlık hizmetleri, özellikle de adet sağlık hizmetleri hakkında konuşulurken hayatı kolaylaştırıyor. Bu uygulamalar, adet takibi ve genel kadın sağlık hizmetlerinin belirlenmesi için gereklidir. Piyasada, döneminizi kolayca takip eden birçok doğru dönem izleyici ve ücretsiz ve ücretli uygulama mevcuttur. Ancak, dönem izleyicilerinizi oluşturmak istiyorsanız, bu, herhangi bir programlama geçmişiniz olmasa bile yapılabilir. AppMaster, günlük hayatta farklı amaçlar için kullanılabilecek hemen hemen her türlü uygulamayı oluşturmanıza olanak tanır.

AppMaster ile ilgili benzersiz şey, arka plan kodlama bilgisi bile olmadan kolaylıkla kodsuz bir yöntemle bir uygulama geliştirmenize izin vermesidir. AppMaster'da adet takibi için kendi karlı kadın sağlığı uygulamanızı oluşturmak istiyorsanız, sürükle bırak veya görsel programlama yöntemi ile kolayca yapılabilir. Bizi deneyin ve bugün kendi kişisel ve pazarlanabilir dönem takip uygulamanızı oluşturun.