Günümüzde, akıllı telefonların yoğun kullanımı nedeniyle oyun uygulamaları yüksek seviyede. Bu uygulamalar, AppStore ve GooglePlay'e doğru yol alıyor ve yayıncıların ve geliştiricilerin oyun uygulamaları aracılığıyla daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Hızla büyüyen dijital çağda, reklamlardan para kazanmak için kendi oyun uygulamanızı oluşturmak çekici bir fikir. Kodlama olmadan bir oyun uygulaması oluşturup oluşturamayacağınızdan endişe duyabilirsiniz.

Cevap Evet! Birkaç yıl önce, oyun uygulaması geliştirme, bir oyun uygulaması oluşturmak için kapsamlı kodlama bilgisi gerektiriyordu. Ancak bugün, kodsuz uygulama geliştirme, birçok yayıncının uygulama kodlaması olmadan kendi oyun uygulamalarını oluşturmasına yardımcı oldu. Özellikle kodlama becerileriniz yoksa, bir oyun uygulamasının nasıl oluşturulacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu makale, kodsuz uygulama oluşturucuların mobil uygulama geliştirme için neden çok önemli olduğunu, kodsuz uygulama geliştirme için en iyi platformları ve oyun uygulamaları oluşturma sürecini açıklayacaktır. Ayrıntılara daha derinden inelim:

Neden kodsuz uygulama geliştirmeyi seçmelisiniz?

Kodlama ile oyun uygulamaları oluşturmanın yoğun çaba ve zaman gerektirdiği bir zaman vardı. Mobil uygulama geliştirme, yeni başlayanlar için zordu ve kodlamayla uygulama özellikleri eklemek daha zordu. Bugün, uygulama geliştirme endüstrisinde büyük bir değişim var. Kodsuz uygulama oluşturma platformları, yeni başlayanların kodlama becerileri olmadan oyun uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur. Bu nedenle, kod uygulama oluşturucusu olmayan bir oyun uygulaması oluşturmak size daha ucuz ve daha hızlı bir geliştirme çözümü sağlayabilir.

Bir oyun uygulaması oluşturmak için kodlama becerilerine mi ihtiyacınız var?

Oyun uygulaması kodlaması, karmaşık özelliklere sahip bir oyun uygulaması oluşturmak için yoğun bir iştir. Oyun uygulaması geliştirme için kodlamaya ihtiyaç duymanız her zaman böyle değildir. Bunun nedeni, AppMaster gibi kodsuz uygulama oluşturucuların popülaritesidir ve kodlama bilgisi olmadan oyun uygulamaları oluşturabilirsiniz. Daha fazla özelliği olmayan basit bir oyun uygulaması oluşturmak istiyorsanız bu kodsuz platformları deneyebilirsiniz. Öte yandan, mobil uygulama geliştirmeyi kariyer olarak sürdürmek istiyorsanız, güçlü kodlama becerilerine ihtiyacınız olacak.

Bazı temel kodlama becerileri, oyun uygulaması geliştirmenin arka ucunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, kodsuz uygulama oluşturucular olmadan oyun uygulamaları oluştururken daha mantıklı olacak ve uygulama geliştirme üzerinde daha fazla kontrol sağlayacaktır. Bu nedenle, temel bir oyun oluşturmak istiyorsanız hiçbir kod aracı en iyi seçenek değildir. Karmaşık oyunlar oluşturmak yoğun bir tutku, kodlama becerileri ve sabır gerektirir.

Neden hiçbir kod oyunu geliştirme, geleneksel geliştirmeden daha kolay değildir?

Oyun geliştirmenin, geliştirme ekibinin yoğun zaman ve çaba gerektirdiği bir zaman vardı. Bu şekilde, kodlama ile oyun geliştirme, planlama, tasarım, kodlama ve bakım gerektirdiği için zor bir süreçtir. Oyun meraklısıysanız ve bir oyun uygulamasını kodlamak için zaman harcamayı seviyorsanız, kodlama ile oyun oluşturmak mümkündür. Tek bir oyun yaratabilirsiniz, ancak hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmek için kapsamlı kodlama becerileri gerekir. Bu nedenle, kodlama ile oyun uygulamaları oluşturma tutkunuz varsa, bu yardımcı olacaktır.

Öte yandan, hiçbir kod aracı büyük bir popülerlik kazanmamıştır çünkü bu araçlar insanların tek bir kod satırı yazmadan bir oyun uygulaması oluşturmasına yardımcı olur. Bu nedenle kodsuz uygulama geliştirme, yeni başlayanlara daha hızlı ve daha ucuz geliştirme çözümleri sunar.

Bir Oyun Uygulaması Oluşturma: Bilinmesi Gereken Aşamalar

Kodlama olmadan oyun uygulaması nasıl oluşturulur?

Hiçbir kod uygulaması oluşturucu, yayıncıların tek bir kod satırı yazmadan oyun uygulamalarını oluşturmalarına yardımcı olmaz. Bu kodsuz uygulama geliştirme araçları, kodlamadan çok oyun uygulamalarının tasarımına ve yaratıcılığına odaklanır. Kod uygulaması geliştirmeden bir oyun uygulamasının nasıl oluşturulacağını merak ediyor olabilirsiniz. Kodlama olmadan oyun uygulaması oluşturmanın kolay adımlarına geçelim:

Adım 1. Bir oyun uygulaması için fikrinizi hazırlayın

Oyun uygulamanız için bir fikir planlamak için zaman ayırmak, daha fazla kullanıcının dikkatini çekecek bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Günümüzde Play Store ve Apple Store milyonlarca aktif oyun uygulamasına sahiptir. Daha fazla kitleye ulaşmak ve büyük bir pazar kazanmak için uygulamaların en popüler kategorisine gitmenizi öneririz. Uygulama geliştirmeniz hakkında bir fikir edindikten sonra, oyuncuların aradığı bir boşluğu bulmak için pazar araştırması yapın. En popüler iki oyun uygulamasını, Hill Climb Racing ve Asphalt 9'u karşılaştırabilirsiniz. Her iki uygulama da aynı kategoriye sahiptir, ancak Hill Climb Racing üçüncü şahıs görünümü sunar ve bu oyun uygulamasının oyuncularının, arabalarını dengelemek için konsantrasyona ihtiyacı vardır. dikkat, oyuncuları bağımlı hale getiriyor.

Öte yandan Asphalt 9, akıllı telefonlar için en çarpıcı oyun uygulaması ancak Hill Climb gibi çekici grafikler sunmuyor. Bu nedenle, Hill Climb 500 milyondan fazla indirmeye sahip oyun uygulaması iken, Asphalt 9 sadece 10 milyona sahip. Dolayısıyla Temple run Angry Bird gibi en başarılı oyunların uygulama fikirleri nedeniyle popüler olduğu aşikar. Bu mobil uygulama geliştirme, oyunculara sezgisel bir arayüzle yeni bir deneyim kazandırdı. Bu nedenle, uygulama fikrinizi planlarken, hedef kitlenizi kazanabilecek bir oyun uygulaması oluşturmak için kutunun dışında düşünmeniz gerekir.

2. Adım: Kodsuz bir uygulama geliştirme aracı seçin

Oyun uygulamanız için bir fikri sonlandırdıktan sonra, kodlama olmadan uygulama geliştirme için kodsuz bir uygulama oluşturucu seçmenin zamanı geldi. Mobil uygulama geliştirme için en iyi kodsuz uygulama oluşturucuları merak ediyor olabilirsiniz. Birden fazla kodsuz platform, yeni başlayanların kodlama becerileri olmasa bile bir oyun uygulaması oluşturmasına olanak tanır. Kodlama olmadan uygulama geliştirme için en popüler kodsuz platformları listeliyoruz. Hadi bir bakalım:

Gamify'ın Oyun Yapıcısı

Gamify, kodlama olmadan oyun geliştirme için kod gerektirmeyen araçlar sağlama konusunda uzun bir yol kat etti. Gamify'ın Game Makers ile bir oyun uygulaması oluşturmak, oyun uygulaması geliştirme için ekibinizde herhangi bir oyun geliştiricisi gerektirmez. Bugün, web sitesi sahipleri hemen çıkma oranını azaltmak istiyor, bu nedenle sayfaları için bağımlılık yapan oyunlar oluşturmak daha fazla trafik kazanmalarına yardımcı oluyor. Bu bağlamda, Gamify'ın Game Maker'ları, WIX & Shopify gibi web sitelerinin oyun uygulamaları aracılığıyla daha fazla trafik almasına yardımcı olur.

Bu kodsuz oyun platformu, site sahiplerinin oyun için bir şablon seçmelerine, tasarımlarını ve markalarını özelleştirmelerine ve ardından oyun uygulamasını başlatmalarına yardımcı olur. Bu kodsuz oyun oluşturucu tarafından oluşturulan oyunları akıllı telefonlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi herhangi bir cihazda oynayabilirsiniz. Şimdi Gamify'ın kodsuz aracına bir göz atalım:

gizmo

Gizmo, kullanıcıların kütüphaneden bir oyun şablonu seçmelerine yardımcı olan, Gamify'ın başka bir oyun üreticisidir. Bu kodsuz oyun geliştirme platformu, oyun uygulamaları için en popüler şablonları sağlar. Oyun uygulamaları, web sitesi sahiplerinin tek satır kod yazmadan dönüşüm oranı, rekabet analizi ve ödül dağıtımı gibi KPI'ları artırmalarına yardımcı olur.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2, kodlama becerilerine sahip olmasalar bile oyun geliştirmede insanlara yardımcı olan kodsuz bir oyun platformudur. Bu kodsuz uygulama geliştirme platformu, farklı geçmişlere sahip kişilerin bağımlılık yapıcı oyun uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan "Oyun Yapmak Herkes içindir" Sloganına sahiptir. Bu sürükle ve bırak uygulama geliştirme platformu, mobil uygulama geliştirmeyi daha kolay ve hızlı hale getirdi. Game Maker 2 Studio platformunun büyüleyici yanı, kullanıcıların temel kodlamayı anlamalarına yardımcı olan yerleşik bir betik diline sahip olması ve daha sonraki değişiklikler için düzenleyebilmeleridir. Ayrıca, bu kodsuz uygulama oluşturucu, kodlama olmadan bir oyun uygulaması oluşturmak için video eğitimleri sunar.

Bu kodsuz araç, Android işletim sistemi, iOS, masaüstü ve oyun konsolları gibi oyunlar oluşturmak için her platformu destekler. Bu kodsuz uygulama geliştirme platformu, Oluşturucu, Geliştirici ve Konsol gibi üç oyun uygulaması sürümü sunar. Bu kodsuz uygulama oluşturucu, oyun uygulamalarının farklı sürümleri için farklı fiyatlara sahiptir. Ancak, bir oyun uygulaması oluşturmak için 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü deneyebilirsiniz.

Birlik

Unity, oyun geliştirme için dünyanın lider platformudur. Bu kodsuz uygulama oluşturucu, kullanıcıların kodlama yapmadan bir oyun uygulaması oluşturmasına yardımcı olur. Bu kodsuz uygulama geliştirme platformu, 2016'da 5,5 milyondan fazla kaydı olduğu için zirvede. Ayrıca Unity'nin CEO'su, insanların oyun geliştirme için her ay 2 milyar oyun uygulaması şablonu indirdiğini iddia ediyor. Dolayısıyla, bu kodsuz mobil uygulama geliştirme platformunun dünya çapında ilgi çekici oyunlar oluşturmak için popüler olduğu açıktır.

Unity, tüm platformlarla uyumlu oyun uygulamaları oluşturur ve ayrıca kullanıcıların kodlamadan bir oyun uygulaması oluşturmasına yardımcı olur. Bu uygulama geliştirme platformu ayrıca C#, JavaScript ve Boo'daki kodu da destekler. Ayrıca, Android ve IOS için hem 2D hem de 3D oyun uygulamaları oluşturabilirsiniz. Unity ile oluşturulan oyunların en güzel örnekleri Rochard ve Deus Ex: The Fall'dır. Bu oyun geliştirme platformu, bir kullanıcı yılda 100 bin dolardan fazla kazanmaya başlayana kadar ücretsizdir. Kullanıcı bu sınırı aştığında, bu uygulama geliştirme platformunun hizmetlerine devam etmek için bir abonelik planı vardır. Kullanıcıların, bu kodsuz oyun geliştirme platformuna devam etmek için Unity Pro lisansı için 1.500 $ ödemesi gerekiyor.

OyunSalata

GameSalad, yeni başlayanların bir oyun uygulaması oluşturmasına yardımcı olan kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Kodlama deneyiminiz olmasa bile bu platformu kullanabilirsiniz. Bu mobil uygulama geliştirme platformu, kullanıcıların Android, iOS ve masaüstünü destekleyen 2D oyunlar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, bu kodsuz uygulama geliştirme platformu, kullanıcıların bu oyun uygulamalarını Amazon KindleFire ve Tizen'de yayınlamasına yardımcı olur. Ayrıca bu mobil uygulama geliştirme aracı, kullanıcılara oyun yükleyebilecekleri, deneyimleyebilecekleri ve oyun ortamından kod yazmadan öğrenebilecekleri bir platform olan "GaleSalad Arcade" sunuyor. Bu oyun geliştirme aracı, kullanıcıların kodlama yapmadan oyun uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan yerleşik "Eğer ve Sonra" mantığını kullanır.

GameSalad ücretsiz bir deneme sunuyor, ancak Temel veya Pro sürümü için bir abonelik planına abone olmanız gerekiyor. Bu kodsuz geliştirme aracı ekonomiktir ve bu kodsuz araçta oluşturduğunuz oyunların haklarını alırsınız.

3. Adım: Bir 2D veya 3D oyun seçin

Kodsuz bir uygulama geliştirme aracı seçtikten sonraki adım, oluşturmak istediğiniz oyunun 2B mi yoksa 3B mi olduğuna karar vermektir. 2D veya 3D oyunlara karar vermek, daha çekici bir görünüme ve hisse sahip bir oyun uygulaması oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bugün 3D, 2D'den daha gelişmiş, ancak tüm oyun kategorileriyle çalışmayabilir.

Bir 3D oyun oluşturmak daha fazla kaynak ve sağlam bir sistem gerektirir. Ancak bazı durumlarda 3D oyunlar 2D oyunlar kadar çekici olmayabilir. Flappy Bird, 2D oyunun en iyi örneğidir. Birçok oyun stüdyosu 3D versiyonunu yarattı, ancak Flappy Bird'ün 2D versiyonu daha popüler. Diğer senaryolarda, oyun uygulamaları 2B uygulama geliştirmede 3B nesnelerin eklenmesini gerektirebilir. Fruit Ninja, 2B ortamda 3B nesneleri kullanmanın popüler bir örneğidir.

4. Adım: Bir Platform Seçin

Bir oyun uygulaması için 2B veya 3B ortama karar verdikten sonra sıra bir oyun platformu seçmeye gelir. Android gibi bir platform için bir oyun uygulaması oluşturabilir veya Android, iOS, masaüstü ve web sürümü gibi çapraz platformları kullanabilirsiniz. Bir platform için oluşturulan oyun uygulaması, yerel uygulama olarak bilinir. Yerel bir uygulamanın aksine, platformlar arası bir oyun tüm işletim sistemleri, web siteleri ve tarayıcılarla uyumludur.

Adım 5: Oyun uygulaması için bir şablon seçin

Bir oyun uygulaması için bir platform seçtikten sonra, sıra kodsuz bir uygulama geliştirme platformundan bir oyun şablonu seçmeye gelir. Kodsuz uygulama geliştirme platformları, kullanıcıların kodlama becerileri olmadan 2B ve 3B oyun uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Uygulama kodlamanın kapsamlı programlama dilleri bilgisi gerektirdiği bir zaman vardı.

6. Adım: Özelleştirme

Oyun uygulaması için bir şablon seçtikten sonra, yaratıcı paketinize özelleştirilmiş içerik ekleyerek oyununuzu daha kişisel hale getirmenin zamanı geldi. Daha kişiselleştirilmiş bir oyun uygulaması oluşturmak için özelleştirilmiş oyun logoları, renk kombinasyonları ve resimler ekleyebilirsiniz. Kodlama konusunda iyi değilseniz, birden fazla kodsuz uygulama geliştirme platformu, kodlama olmadan bir oyun uygulaması oluşturmanıza yardımcı olabilir.

7. Adım: Oyun uygulamasını yayınlayın

Tüm kodsuz uygulama geliştirme platformu, kullanıcıların oyun uygulamalarını Android, iOS ve masaüstünde yayınlamalarına olanak tanır. Ayrıca, bu kodsuz araçlar, sosyal medya sitelerine oyun bağlantıları eklemeyi çok kolaylaştırdı.

8. Adım: Kampanyayı İzleyin

Oyun uygulamasını başlattıktan sonra, sosyal medya sitelerinde tanıtmaya hazırsınız. Link gömerek veya sosyal medya butonlarına tıklayarak oyununuzu tanıtabilirsiniz. Bu sayede tüm sosyal medya platformlarında uygulamanızın görünürlüğünü artırabilirsiniz. Kampanyanız başladığında, hiçbir kod aracı, gösterge tabloları aracılığıyla tüm performans ölçümlerini izlemenize izin vermez. Bu analizlerin yardımıyla, uygulama kampanyanızın ilerlemesini ve sağlığını ölçebilirsiniz.

Oyun geliştirme için kodsuz platformlar kullanmanın faydaları

Birkaç yıl önce, oyun geliştirme, bir oyun uygulamasını kodlamak için kapsamlı bir sıkı çalışma ve bilgi meselesiydi. Kodsuz uygulama oluşturucular, acemilerin programlama dillerini bilmeseler bile bir oyun uygulaması oluşturmasına yardımcı oldu. Kod araçları olmadan bir oyun uygulaması oluşturmak, oyun endüstrisinde devrim yarattı ( daha fazla bilgi edinin ). Google Play Store ve Apple Store'da bulunan milyonlarca uygulama, geniş bir kitlenin dikkatini çekti. Uygulama geliştirme için kodsuz bir platform kullanmanın avantajları burada. Hadi bir bakalım:

1. Kolay geliştirme

Kodsuz uygulama geliştirme platformları, acemilerin kodlama olmadan bir oyun uygulaması oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu kodsuz araçların öğrenmesi kolaydır ve sürükle ve bırak yoluyla oyun uygulamaları oluşturmak için sezgisel bir arayüz sağlar. Bu nedenle, kodsuz bir geliştirme çözümü istiyorsanız, kodlama gerektirmeyen uygulama geliştirme en iyi seçenektir.

2. Çapraz Platform Desteği

Kodsuz araçlarla oluşturulan oyunlar, Android, iOS ve masaüstü bilgisayarlar gibi neredeyse tüm platformlarla uyumludur. Bu kodsuz platformlarla oyun uygulamaları oluşturmak, tüm cihazlara yüklenmesi zaman almaz.

3. Özelleştirme Teklifi

Bu kodsuz uygulama geliştirme platformlarıyla oyunlar oluşturmak, daha kişiselleştirilmiş bir uygulama oluşturmak için özelleştirme sunar. Önceden hazırlanmış bir oyun şablonu seçtikten sonra, marka kimliğinizi oluşturmak için oyun simgeleri ve renk şemaları ekleyebilirsiniz.

4. Performansı Takip Edin

Bu kodsuz araçlar sadece oyun geliştirme ile sınırlı değildir, aynı zamanda bir oyunun performans matrislerini izlemek için kampanyayı da takip ederler. Bu araçlar aracılığıyla mobil uygulama geliştirme, olası satış yaratmanın izlenmesine yardımcı olur, rekabet analizi sunar ve daha iyi katılım sağlar.

5. Eksiksiz Bir Geliştirme Paketi

Kodsuz uygulama geliştirme araçları, uçtan uca oyun oluşturma, özelleştirme ve performans analizi hizmetleri sunar. Oyunun geliştirilmesinden sonra bile tüm aktiviteleri yönetebilirsiniz.

Çözüm

Kodsuz uygulama oluşturucularla bir oyun uygulaması oluşturmak, diğer mobil uygulamaları geliştirmekle aynıdır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bir oyun uygulaması oluşturma aşamalarında bilgi sahibi olduğunuzu umuyoruz. Mobil uygulama geliştirme söz konusu olduğunda, bir fikir edinmeniz, süreci planlamanız ve geliştirip piyasaya sürmeniz gerekir. Bir oyun uygulaması oluştururken de durum aynıdır. Karmaşık bir oyun oluşturmak istiyorsanız, kodlama en iyi seçenektir veya bir oyun geliştiricisi tutmak için sabra ihtiyacınız vardır. Öte yandan, temel oyunlar oluşturmak istiyorsanız, kodsuz araçları denemenizi öneririz. Bu araçlar, yeni başlayanların kodlama becerisi olmadan oyun uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur.

Ayrıca, bu kodsuz uygulama geliştirme araçları çapraz platformları destekler ve oyuncular oyunlara herhangi bir cihazdan erişebilir. Ayrıca sosyal paylaşım seçeneği oyunun bilinirliğini artırıyor ve dönüşüm oranını artırmaya yardımcı oluyor. Akıllı telefonların yoğun kullanımı nedeniyle, bir sonraki çağ oyun çağıdır.

Bu nedenle, oyun geliştirmeniz için bir arka uca ihtiyacınız varsa AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz uygulama oluşturucu, kodlama olmadan bir arka uç oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca AppMaster, mobil ve web uygulamaları oluşturabilir. Bu kodsuz araç, kodsuz olmanın çok ötesindedir; Bu platformun güzelliği, kaynak kodunu oluşturmasıdır. Bu, kullanıcının kaynak kodunu alabileceği anlamına gelir. Ayrıca, bu platform otomatik olarak teknik dokümantasyon yazabilir. Her şeyden önce, bu kodsuz araç, klasik bir geliştirme ekibi için daha iyi bir alternatiftir. Saniyede 22.000 satır kod oluşturan daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz geliştirme çözümü sağlarlar.

AppMaster, kullanıcıların hedef kitleleri için bir uygulama oluşturmasına yardımcı olan en iyi kodsuz uygulama oluşturucudur. AppMaster, kodlama yapmadan başarılı uygulama geliştirme için kullanabileceğiniz tavsiyemizdir. Bu kodsuz platform, kullanıcılara uygulama geliştirmede sürükle ve sürükle seçenekleriyle izin verir. Bu kodlama gerektirmeyen aracın öne çıkan özellikleri şunlardır:

Gerçek Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Arka Uç

AppMaster, insan müdahalesi olmadan mobil uygulama geliştirme sunar. Bu kodsuz aracı kullanarak en iyi kodlama uygulamalarına sahip bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Kaynak Kodu Sağlayın

Bu kodsuz uygulama oluşturucunun güzelliği, kaynak kodu sunmasıdır. Böylece, artık bu kodlamasız platformu kullanmasanız bile oyun uygulamalarının kaynak koduna erişebilirsiniz.

Yalnızca Görsel Düzenleme Araçları

AppMaster koda, zahmete ve risk geliştirmeye izin vermez. Bu nedenle, AppMaster ile bir oyun uygulaması oluşturmak, meraklıların kodlama yapmadan uygulama geliştirmesine yardımcı olur.

Heyecan verici değil mi?