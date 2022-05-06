Sağlıklı kalmak ve tıbbi bakım için fazla zaman ayırmamak için doktorlarla yapılan tüm randevuları, düzenli gözlemleri ve analizleri takip etmek zordur. Neyse ki, tek yapmanız gereken belirli bir tıbbi uygulamayı indirmek, akıllı telefonunuzda açmak ve verilerinizi oraya yüklemek olduğu bir çağda yaşıyoruz.

Kişisel tıbbi uygulamalar kurtarmaya geldi. Her analiz ve sonucu, doktorla yapılan her randevuyu ve reçeteli makbuzu takip edebilir, takviminize ve notlarınıza ekleyebilir, kişisel tıbbi bakım yönetimini yepyeni bir boyuta taşıyabilirsiniz. Mevcut bireysel tıbbi uygulamalara ve bir tane geliştirmek için ne gerektiğine bakalım.

Tıbbi uygulama nedir?

"Sağlık uygulaması" veya "tıbbi uygulama" terimi, sağlıkla ilgili hizmetler sağlayan akıllı telefon ve tablet PC uygulamalarını ifade eder. Medikal uygulamalar, evde ve hareket halindeki hastalar tarafından kullanılabildiğinden, sağlık hizmetlerinde mobil sağlığın (mSağlık) bir bileşenidir. Uygulama mağazalarından indirilebilecek birkaç farklı tıbbi uygulama türü mevcuttur.

Bu uygulamaların çoğu, sağlık ve beslenme hakkında bilgi sağlayarak tüketicilerin daha iyi yaşam tarzı seçimleri yapmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Diğer teknolojiler, şeker ölçümlerini anında birinci basamak hekimlerine ileten diyabetli kişiler için uygulamalar gibi, doktorların ve hastaların uzaktan iletişim kurmasına yardımcı olur. Birçok tıbbi uygulama doktorlara yöneliktir - birçok uygulama mHealth'i elektronik tıbbi kayıtlarla (EMR) entegre ederek doktorların hastalarını daha verimli bir şekilde takip etmelerini sağlar.

Öncelikli tıbbi uygulama türleri olabilir:

Hasta sağlığı takip uygulamaları;

Doktor randevuları ve klinik yardım uygulamaları;

Tıbbi referans ve veritabanı uygulamaları;

Profesyonel ağ uygulamaları;

İsteğe bağlı doktor uygulamaları.

Örneğin, doktorlar için en popüler tıbbi uygulamalardan biri Medscape'dir. Sadece yararlı bir ilaç referansı olduğu için değil, harika bir güncel tıbbi bilgi kaynağıdır. Aynı zamanda tıptaki güncel haberleri ve gelişmeleri takip etmek için de değerli bir araçtır.

Kullanıcıların basit tıbbi uygulamalarda tüm verileri manuel olarak girmesi gerekir ve uygulama genellikle yalnızca analizleri veya kan basıncı gibi vücut parametrelerini izlemek için kullanılır. Çok fazla işlev yoktur ve süreç çok daha az karmaşıktır. Ancak, temel tıbbi uygulamalar her şey manuel olarak yapıldığından verimsiz veya zaman alıcıdır.

Daha karmaşık tıbbi uygulamalarda otomasyon, entegrasyonlar, kapsamlı tıbbi raporlar ve hatta tıbbi tavsiyeler kullanabilirsiniz. Böyle bir uygulamanın oluşturulması daha maliyetli olabilir ve API'ler ve geliştirilmiş UX tasarımı ile daha karmaşık bir teknoloji yığını gerektirebilir. Bu nedenle, kişisel bir tıbbi uygulama geliştirirken tüketicilerinizin beklentilerini anlamak çok önemlidir.

İnsanlar tıbbi uygulamalardan ne bekliyor?

Kişisel tıbbi uygulamalar birkaç temel yetenek sağlamalıdır. İşte bazı örnekler.

Uygulamayı Kullanmanın Basit Yolları

Uygulamanızda ayırt edici özelliklere sahip olmak yararlıdır, ancak temel özellikler kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilir olmalıdır. Hastalar, kendilerine bakmak için harcadıkları zamana katkıda bulunan bir uygulamayı kullanmayacaklardır.

Hastalar, doktor ziyaretlerini planlama, değiştirme veya iptal etme konusunda zaman kazanmalarına yardımcı olacak bir akıllı telefon uygulaması arıyor. Hastalar, nasıl çalıştığını anlamaları uzun zaman alırsa, mobil uygulamanızı terk edeceklerdir. Bu kadar kolay.

Bu nedenle, ister randevu almak ister çevrimiçi bir teşhis planlamak olsun, başarılı bir mobil sağlık uygulaması, her şeyi sorunsuz bir şekilde erişilebilir kılan uygulamadır.

Doktorlar için süreci hızlandıracak, ancak aynı zamanda çok zaman kazandırabilir ve hastalar için işe yarayabilir. Eklemek yerine hastalar için çok zaman ve emek tasarrufu sağlamalıdır.

Ayrıntılı, işlem yapılabilir bilgiler

Uygulama indirme istatistiklerine göre, hastaların mobil sağlık uygulamaları ve platformlarına oldukça ilgi gösterdiği görülüyor. Hastalar bu uygulamaları karşılığında fayda sağladığı için indiriyor.

Sadece bilgi vermek için bilgi vermek, uygulamanızı başarılı kılmaz.

Hastalar, durumları, nedenleri ve bu bilgiyi sağlıklarını iyileştirmek için nasıl kullanabilecekleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlamak isterler. Sağlık hizmeti uygulamanız belirli bir durum hakkında bilgi sağlamalı ve bilgi havuzunda hastalara rehberlik etmelidir.

Etkileşimli araçlar ve teknik olmayan bir dil kullanarak uygulamanızın ilgi çekici olduğundan emin olun.

Profesyonel yardıma her zaman erişilebilir

Hastalar, mobil sağlık uygulaması aracılığıyla sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla kolayca etkileşime girebilmelidir. Araştırmaya göre, hastane ziyaretlerinin %75'i "temel" ve telefon veya video üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Hastaların ve doktorların etkileşimde bulunabileceği bir yer sağlamak her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Telesağlık hizmetleri, hastaların hastane ziyaretlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmelerini sağlarken, doktorların da onlara daha kişisel olarak bakmalarına olanak tanır.

Yine, bu özelliklerin son kullanıcılar için basit olduğundan emin olun.

Hasta Sosyal Ağı

Hastalar birbirleriyle etkileşim ve iletişim kurmak isterler. Sağlık yazılımınıza bir sosyal ağ öğesi eklemek çok önemlidir.

Uygulamanıza sosyal yönleri dahil etmenin çeşitli avantajları vardır. Bir kişiye belirli bir hastalık veya durum teşhisi konduğunda, genellikle benzer şekilde etkilenmiş başkalarıyla iletişim kurmak isteyeceklerdir.

Hastalara kendilerini iyi karşılanmış ve ilgili bir topluluğun parçası olduklarını hissettirir. Hastaların, indirdiklerinde yeni sürümler hakkında bilgilendirilirlerse, sağlık uygulamanızla daha fazla ilgilenmeleri olasıdır.

Basit ama benzersiz dijital deneyimler

Günümüz dünyasındaki tüketiciler, basit ve çekici bir kullanıcı deneyimi istiyor. İstatistiklere göre, mHealth uygulamalarının %90'ı indirildikten sonra sık kullanılmamaktadır. Kötü kullanıcı deneyimi, bu kadar çok mobil sağlık uygulamasının mükemmel bir ilk izlenim bırakamamasının nedeni olabilir.

Veriler, kötü bir dijital deneyim sağlaması durumunda Y kuşağının yaklaşık %21'inin bir uygulamayı sileceğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, mobil uygulamanız sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır. Bu sağlık uygulamalarının özellikle veri görselleştirme söz konusu olduğunda yararlı ve ilgi çekici olduğunu vurgulamak önemlidir.

Hastalar, göz alıcı görselleştirmeleri varsa, bunları saklamaya ve kullanmaya çok daha meyillidir.

Kullanıcılar genellikle rahatlatıcı tonlara sahip web sitelerini ve tasarımları tercih ediyor. Bunun dışında genel görünümü geliştirirken hedef kitlenizi göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Örneğin, yaşlı insanlara pazarlama yapıyorsanız, yazılımınızın daha önemli simgeleri ve daha büyük kopyaları olmalıdır.

Giyilebilir bağlı cihazlar

Sağlık takip cihazları ve akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler oldukça revaçta. Juniper Research'e göre, giyilebilir sağlık sektörü 2023 yılına kadar 20 milyar dolarlık bir değere ulaşacak.

Daha hızlı benimseme oranı, giyilebilir teknolojiyle kolayca ilişkilendirilebilecek bir sağlık uygulaması geliştirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Giyilebilir cihaz, kalp atış hızı, kan şekeri seviyeleri, titreme, duruş kontrolü, uyku döngüleri ve fiziksel aktivite gibi hayati bilgileri izleyebilir. Bu bilgi, hastaların egzersiz rutinlerini daha iyi anlamalarına ve sağlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olabilir.

İnsanlar neden tıbbi uygulamalara ihtiyaç duyar?

Bazı ana nedenler var:

Hastalar ve bakıcılar, kalp hastalığı, diyabet, hamilelik, akıl sağlığı ve daha fazlası gibi sağlık durumlarını izlemelerine yardımcı olmak için uygulamayı kullanabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının bir hastanın sağlık kayıtlarını her yerde paylaşmasına ve raporlamasına izin verin. İlaçları takip edin.

Tıbbi uygulama oluşturmada önemli adımlar

Kişisel tıbbi uygulama geliştirme süreci, diğer tüm uygulamalar gibi, hedef kitlenin belirlenmesiyle başlar ve rakip araştırması, özellik seti seçimi, teknoloji yığını seçimi ve kodlama gibi tipik aşamaları içerir.

Kullanıcınızı anlayın

Tüketici beklentileri hakkında konuştuğumuzda, müşterilerinizi daha iyi tanımak anlamına geliyordu. Kullanıcınızı anlarsanız, birçok etkinlik basitleştirilmiştir:

Üstün bir ürün geliştirmek;

Ürün özelliklerini belirleme;

Stratejik ve faydalı bir tanıtım planı tasarlamak tüm örneklerdir.

Araştırma yaparak ve kritik demografik kriterler belirleyerek bir kullanıcı kişiliği için gerekli bilgileri toplayın.

Güvenlik hakkında düşünün

Gelişmiş güvenlik, kullanıcıların bilgilerini korumanın anlamlı bir yoludur. Ne yapabilirsin:

İki aşamalı doğrulama olarak da bilinen iki faktörlü kimlik doğrulama, telefonunuza gönderilen hem parolayı hem de bir kerelik kodu kullanan bir çok faktörlü güvenlik biçimidir; Olası güvenlik risklerine karşı kendinizi korumak için oturum modunu belirli bir süreye kısaltın; Kişisel bilgiler dikkatle ele alınmalıdır. Medikal uygulamalarda renkli ve dikkat çekici fontlar kullanmak iyi değil. Bu nedenle halka açık yerlerde çalıştırmak daha güvenli olabilir.

Tıbbi bir uygulamaya hangi özellikler dahil edilmelidir?

Her kişisel tıbbi uygulamanın temel özellikleriyle başlayın.

Hesap yetkilendirme: Bu işlemi hızlı ve kolay hale getirin, ancak çok sayıda özel bilgi ile çalışırken güvenli olması gerektiğini unutmayın.

Kullanıcı profili: Kullanıcıların kendileriyle ilgili genel bilgileri girebilmeleri ve değiştirebilmeleri için.

İzleme: Kullanıcıların tüm verilerini kontrol etmesine, bunlara hızlı erişim sağlamasına ve dönem ve tıbbi kategorilere göre filtreleme sağlamasına olanak tanır.

Kategorizasyon: kullanıcıların tıbbi belgelerini ve doktorlarla randevularını kategorilere ayırmaları gerekir.

Bildirimler: Yaklaşan randevular hakkında onları bilgilendirin.

Bunun yanı sıra medikal uygulamanıza gelişmiş özellikler ekleyebilirsiniz.

Bir teknoloji yığını seçin

Medikal uygulamanızın özellik listesi ve genel görüntüsü ile uygulamaya geldiğinizde, uygulamayı oluşturmak için kullanacağınız araçlara ve teknolojilere karar verin. Bu araçlar ve araçlar kitaplıkları, programlama dillerini, çerçeveleri vb. içerecektir.

Ön uç kısım için ReactJS ve NextJS'dir.

Arka uç yığını genellikle NestJS, Hasura ve AWS Lambda'yı içerir.

Veritabanlarının güvenli olması ve sorguları hızlı bir şekilde işleyebilmesi gerekir. En iyi seçenekler arasında Postgres var.

Tıbbi uygulamanızın karmaşıklığına bağlı olarak, API'lerin işlevselliğini ve AI çözüm entegrasyonlarını göz önünde bulundurmanız gerekebilir.

Teknik yığının uyarlanmasını gerektireceğinden, yerel bir uygulamayla mı yoksa çapraz platformla mı gideceğinize karar vermek de önemlidir.

Kullanışlı bir UX tasarımı oluşturun

Kişisel tıbbi uygulama ile veri yönetimi kolay olmalıdır. Kullanıcı akışını ve ekranlar arasında geçiş yapmayı düşünün. Kullanıcıları bunaltmamak için bir anda yalnızca gerekli bilgileri gösterin.

Her şeyi kolayca anlaşılır kılmak için basit bir dil kullanmanızı öneririz. Tıbbi uygulamanın bilinmeyen terminolojiye kapılması gerekmez.

Test et ve başlat

Tıbbi uygulama geliştirme aşaması neredeyse bittiğinde ve ilk MVP'yi sunmaya hazır olduğunda, QA ekibinizin her şeyi düzgün bir şekilde test etmesini sağlayın. Tıpla ilgili kişilerin sürece dahil edilmesi faydalı olacaktır.

Her şey kontrol edilip iyileştirildiğinde, tıbbi uygulamanızı başlatın. Lansman yapmanın yalnızca ürünü mağazalara göndermek anlamına gelmediğini unutmayın. Uygulamanın başarılı performansının arkasında bir pazarlama stratejisi vardır.

Güçlü bir tıbbi uygulama oluşturmaya yönelik ipuçları

Özetlemek gerekirse, çekici bir kişisel tıbbi uygulama geliştirmenize yardımcı olacak ipuçlarının bir listesi:

Müşterilerinizi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurun. Yararlı bir tıbbi cihaz elde etmek için tasarım sürecini her zaman kullanıcılarınızın ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu tutun. Lütfen basit tutun. Kullanıcılar, kullanımı kolay UX tasarımı ve veri görselleştirmesinden memnun kalacaklardır. Müşteri hizmetleri bir zorunluluktur. Müşterilerinizin verilerinin güvende olduğunu bildiğinden emin olun.

2022'de tıbbi bir uygulama yapmak mükemmel bir konsept. Yüksek rekabetten korkmayın. Kullanıcılar, mobil uygulamayı kullanarak sağlık durumlarını yönetebilmek istiyor. AppMaster.io platformumuzda ilk kodsuz tıbbi uygulamanızı oluşturmayı deneyebilirsiniz.