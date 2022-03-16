2022'de bir fitness uygulaması oluşturmak için bir iş nedeni var mı? Piyasada yeterli fitness uygulaması var mı? Modern bir fitness uygulamasının hedef kitlesi hangisidir? Bir fitness uygulaması nasıl yapılır ve başarı elde edilir? Bu soruları yazımızda cevaplamaya çalıştık.

Fitness uygulamaları neden hala popüler?

Pandemi dünyayı değiştirdi. İnsanlar sağlığın öncelikli olduğunu ve her gün dikkat edilmesi gerektiğini anlıyor, ancak siz veya aile üyeniz zaten bir hastanedeyken sadece bir kez değil. 2020'nin ilk çeyreğinde sağlık ve fitness uygulamaları 593 milyon kez indirildi.

Spor salonları kapatıldı, bu yüzden insanların evde egzersiz yapmak için "cep sporu antrenörüne" ihtiyacı vardı. Pandemi durumu bazı ülkelerde hala geçerli. Yine de, pandemi olmasa bile, bir fitness uygulaması kullanıcılara spor salonu aboneliği veya bir fitness eğitmenine katılmanın aksine birçok bonus verir. Bunların başlıcaları:

bir fitness uygulamasının fiyatı, bir spor salonuna abone olmanın veya özel bir fitness eğitmenine katılmanın fiyatından çok daha düşüktür; hemen hemen her zaman ve her yerde egzersiz yapma fırsatı (boş pozisyonlarda, geziler sırasında, evde, bölgenizin caddesinde, işte); çok çeşitli spor uygulamaları - yoga, qigong, rehabilitasyon egzersizleri, klasik fitness, sportif danslar ve hemen hemen her istediğinizi ve bölgenizde bulunmayanları inceleyebilirsiniz; bir fitness uygulaması genellikle bir grup canlı fitness uygulamasından daha anlaşılırdır - bir gruptaki bir antrenörün hızı genellikle egzersizleri doğru şekilde yapmanıza ve bunları hatırlamanız veya doğru yapmanız için gerektiği kadar tekrar etmenize izin vermez; Bir fitness uygulamasındaki ilerlemeyi takip etmek kolaydır - insanların zamanı yoktur, bu nedenle fitness aktivitelerini ve sonuçlarını kaydeden bir fitness uygulamasına sahip olmak bir zorunluluktur. Fitness uygulaması tarafından kaydedilen verilerin sürekli analizi sayesinde kişiler günlük programlarını yapabilir ve rutinlerini düzeltebilir; kolay bir fitness hedefi belirleme ve elde etme — insanlar fitness uygulamalarında kendi hedeflerini kolayca belirleyebilir. Vücudunu en iyi tanıyan kişi, ulaşılabilecek hedefleri belirler.

Sıfırdan bir fitness uygulaması oluşturmak kolay değil. Ana görevlere ayrılabilir:

hedef kitleyi tespit etmek;

rakipleri analiz etmek;

bir uygulamanın özelliklerini tanımlamak için;

kullanılacak en iyi algoritmayı seçmek için;

bir fitness uygulaması için teknoloji yığınını seçmek;

bütçeyi belirlemek için;

para kazanma ve ölçeklendirme planı oluşturmak için.

Tüm bu noktaları tam olarak gözden geçirelim. Fitness uygulamaları nişinde yer almaya karar verirseniz, iyi hazırlanın ve bu adımları tamamlayın.

Fitness Uygulaması Geliştirme

Uygulama geliştirme süreci iyi bir hazırlık gerektirir. Gerçek bir fitness uygulaması geliştirmeden önce aşağıdaki adımları kontrol edin ve uygulayın.

Hedef kitleyi tespit etmek

Fitness uygulamanız için hedef kitleyi tespit etmek, gelecekteki fitness uygulamanızı kimin kullanacağı anlamına gelir? Kitleyi doğru bir şekilde segmentlere ayırmak için psikometrik ve/veya demografik yöntemler kullanabilirsiniz.

Demografi ve istatistikler, ortalama bir kullanıcı kişiliği oluşturmaya yardımcı olurken, psikografik bilgiler sizi eşleştirme algoritmasına yönlendirir.

Yaş, cinsiyet, aile durumu, eğitim, meslek, konum, ana hobiler gibi gelecekteki kullanıcı kişiliğinizin demografik özelliklerini bulun. Bu bilgiler, kullanıcılar kayıt sırasında girebilir.

Ayrıca gelecekteki bir uygulama kullanıcısının sağlık ve vücut durumuyla ilgili temel sorunları fiziksel göstergelerle tespit etmeye çalışın:

ağırlık;

yükseklik;

bel ve kalça ölçüleri;

nabız basıncı;

kan şekeri;

günlük su tüketimi;

tipik diyet veya beslenme türü;

Kalori alımı;

kronik hastalıklar vb.

Ayrıca psikometrik parametreleri tespit etmeye çalışın:

yaşam tarzı;

görüşler;

değerler;

fitness/sağlık hedefleri.

Bu parametreler, gelecekteki kullanıcılarınızın nasıl davrandığını ve neden böyle davrandıklarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Uygulamanızı daha ilgi çekici, ergonomik ve değerli hale getirebilir, ayrıca bu verileri kullanarak etkili pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz. Uygulamanızı kullanmadan önce gelecekteki müşterinizin kişisel bir portresini oluşturun ve uygulamanızı kullandıktan sonra müşterinizin kişisel bir portresini yapın. Kullanıcınızın başlangıç ve son görüntüleri, bu durumlar arasında adımlar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bu verileri toplamak için araştırma yapın, anketler ve anketler yapın, rakiplerin izleyicilerini analiz edin. Gelecekteki fitness uygulamanızın potansiyel kullanıcılarınız hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, onlara o kadar iyi ürün önerebilirsiniz.

Rakip analizi

Rakip analizi, uygulama geliştirme ve pazarlama stratejisi oluşturmada çok önemli bir adımdır. Rakiplerinize bakın ve şu soruları yanıtlayın:

Fitness uygulamalarının hangi özellikleri var? Kullanıcıları ne tür geri bildirimler bırakıyor? Fitness uygulamalarının artıları ve eksileri nelerdir?

Rekabet avantajı elde etmek için özellikleri karıştırabilir ve eşleştirebilir, yeni mekanizmalar oluşturabilir ve farklı işlevleri birleştirebilirsiniz. Daha popüler ve faydalı fitness veya sağlık uygulamaları geliştirmek için rakiplerinizin kusurlarından yararlanabilirsiniz. Bazı örnekleri gözden geçirelim.

Strava

Fitness ile birlikte gelen aidiyet ve sosyal bağlantı hissini seviyorsanız, Strava tam size göre olabilir. Program, şimdiye kadarki en iyi formları için çalışırken biraz dostça rekabetten hoşlanan koşucular, bisikletçiler ve yüzücüler için tasarlanmıştır. Diğer fitness uygulamalarının diğer kullanıcıları ile Strava'nın egzersiz yarışmalarına katılabilir, antrenmanlarınızdan fotoğraflar yükleyebilir ve arkadaşlarınızın fitness aktivitelerini takip edebilirsiniz. Buna ek olarak, antrenman mesafenizi, hızınızı ve sürenizi izleme gibi bazı temel özellikler sağlar.

Uygulamanın ücretli versiyonu olan Strava Summit, kullanıcıların en çok keyif aldığı birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Uygulama içinde, fitness veya yarış antrenmanı hedeflerinizi oluşturabilir ve antrenmanlarınızı daha etkili hale getirmek için özelleştirilmiş antrenman programları ve gerçek zamanlı geri bildirim alabilirsiniz.

Ayrıca arkadaşlarınızla segmentlerde rekabet edebilir, önceki çabalarınızı karşılaştırabilir ve gelişmiş performans istatistiklerine bakarak antrenman alışkanlıklarınızı ve performansınızı daha iyi anlayabilirsiniz.

Artıları:

Antrenmanları haritalaması, kaydetmesi, izlemesi ve analiz etmesi kolay;

Büyük yarış eğitimi yardımı;

Ücretsiz aylık fitness yarışmaları sizi motive eder;

Aktif olmak isteyen kişiler için bir kullanıcı tarafından sosyal medya olarak tanımlanır.

Eksileri:

Müzik entegrasyonundan yoksundur;

Çoğu özellik ücretli bir abonelik gerektirir.

Freeletics

Kısa, terli ve son derece verimli antrenmanların hayranıysanız, Freeletics fitness uygulamasını seveceksiniz. Her yerde, her zaman yapılması kolay olan burpe, squat ve mekik varyasyonları gibi vücut ağırlığı egzersizlerini vurgular. Ayrıca, hızlı bir şekilde forma girmenize yardımcı olmak için öğretici sesli koçluk ile kişiselleştirilmiş yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) rutinlerini içerir.

Yazılımın ücretsiz sürümü, 20 vücut ağırlığı HIIT egzersizi, 25 bireysel egzersiz ve 20 ses tabanlı egzersiz seansı içerir.

Freeletics Coach, aktiviteleri deneyiminize, hedeflerinize, fitness seviyenize ve tercihlerinize göre bir araya getiren, yapay zeka destekli bir kişisel antrenördür.

Yazılımın premium sürümü, fitness rejiminiz ve kişisel ilerlemeniz için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açar. AI destekli koç, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için HIIT eğitimi, dikkat, fitness bilgisi ve motivasyonun gücünü birleştirir. Aynı zamanda hem acemiler hem de deneyimli sporcular için kullanıcı dostudur.

Artıları :

Her yerde, her zaman yapabileceğiniz 5 ila 30 dakikalık egzersizler;

Sizi her antrenmanda motive eden uzman koçların liderliğinde;

Yüksek kaliteli video antrenmanları, düzgün bir şekilde antrenman yapmanızı sağlar;

Freeletics Coach aboneliğinde 14 günlük para iade garantisi.

Eksileri :

Ücretsiz içerik bankası sınırlıdır;

Ücretsiz egzersiz programları özelleştirilebilirlikten yoksundur;

Kullanıcılar, antrenmanın esneme bölümünün biraz aceleye geldiğini söylüyor.

Koşum Haritası

MapMyRun uzun süredir çalışan bir uygulamadır. Geniş yetenekleri ve aktif kullanıcı topluluğu nedeniyle popülaritesini korumuştur. Uygulamanın 70 milyondan fazla koşu rotası, her zaman denemek için yeni bir yolunuz olmasını sağlar ve koşarken mesafenizi, hızınızı, rakımı, yakılan kalorileri ve diğer verileri doğru bir şekilde takip eder. Ayrıca GPS ile izlenen koşularınızda gerçek zamanlı sesli koçluğu da dinleyebilirsiniz.

Map My Run'ın en iyi yanı, sunduğu muhteşem görsel haritalardır. Kolay çevrimiçi aracı kullanarak önceden bir rota haritası oluşturabilir ve antrenmanınızı tamamladıktan sonra koşunuzun her unsurunu haritanın içinde inceleyebilirsiniz. Sanal üyelik ayrıca, ek koruma için konumunuzu aileniz ve arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşmanıza olanak tanıyan gerçek zamanlı canlı GPS izlemeyi de içerir.

Artıları:

En çok kullanılan özellikler ücretsizdir;

Koşmaya ek olarak 600'den fazla aktiviteyi takip edebilir;

Ayakkabının kilometresini takip eder, böylece onları ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz;

Uzman liderliğindeki eğitim programları, MVP üyeliği ile mevcuttur.

Eksileri :

Telefonunuzun pilini uzun süreli çalışmalarda tüketebilir;

Artık müzik entegrasyonunu desteklemiyor;

Kullanıcılar, Apple Watch entegrasyonuyla ilgili sorunları bildirir.

Bir fitness uygulaması için özellikleri tanımlama

Her fitness uygulamasının, kullanıcılarının fitness ve sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak benzersiz bir dizi özelliği vardır. Ancak, her mükemmel fitness uygulamasının sahip olması gereken en kritik yönler şunlardır:

Kullanıcılar, uygulamaları kullanmaya başladıklarında oturum açar. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için e-posta, sosyal ağlar ve telefon numaraları gibi popüler kaynaklar aracılığıyla oturum açmayı dahil edin; Bir diğer önemli bileşen ise kullanıcı profilleridir. Kullanıcılar sağlık ve vücut durum bilgilerini egzersizin ilk gününden itibaren saklayabilmeli; Harici cihazlara bağlantı. Fitness uygulamanız mümkün olduğu kadar çok izleyiciyi desteklemelidir. Giyilebilir üreticiler ve mobil platformlar, geliştiricilere kalp atış hızı, yakılan kaloriler, egzersiz türleri ve fiziksel aktivitenin süresi ve yoğunluğu gibi daha yararlı bilgileri toplama ve saklama şansı verir; Saniye saniye aktivite takibi. Bu özellik, daha kesin fitness ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin hesaplanmasına yardımcı olur. Kullanıcılar bu işlevi çeşitli aktiviteleri izlemek için kullanabilir, bu da zaman içindeki kondisyon ilerlemelerini karşılaştırmalarına yardımcı olabilir; Coğrafi konum. Uygulama ayrıca bir rota seçmek ve dokunmatik tabanlı arayüzü kullanarak girmek için de kullanılabilir. Bu özellik, kullanıcıların çok sayıda yürüyüş, koşu ve bisiklet güzergahı oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, koşucular veya bisiklet sürücüleri yazılım tarafından sağlanan haritayı kullandığında mesafenin görüntülenmesine ve izlenmesine yardımcı olur. Bu verileri görüntüleyebilmenin yanı sıra; Bildirimler — kullanıcıların fitness ve kişisel bakım rutinlerini kaçırmasına izin vermeyin. Uygulama kullanıcılarına tamamlanması gereken etkinlikler hakkında zamanında bilgi verilmelidir. Ancak, bildirim ayarlarını değiştirebilmeleri çok önemlidir: bunları etkinleştirin ve devre dışı bırakın ve hangi tür egzersizlerin bildirileceğini seçin; Gelir elde etmek için ödeme ağ geçitleri gereklidir. Fitness uygulamasındaki temel veya bonus rutinler için para harcamaya hazırlarsa, müşterilerin internet ödemeleri yoluyla kolayca yapmalarına izin verin; Korumayı düşünün. Bireyler uygulamada çok fazla kişisel bilgiyi ifşa edecek, bu nedenle doğrulamayı kullanacak. Parolalar yerine çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın.

Bu temel özellikler, başarılı bir fitness veya sağlıklı yaşam uygulaması için minimum temeldir.

Fitness uygulamaları algoritmaları: en iyi uygulamalar

Bir antrenman rehberi, herhangi bir fitness yazılımının temel özelliğidir. Algoritmalar, antrenmanları tahmin etmede daha kesin olmak için bir kullanıcıdan gelen ilk verileri gerektirir.

Eşleştirme yaklaşımlarına dayalı olarak, uygulamalar dört kategoriye ayrılabilir:

Veri tabanlı;

Hesaplama tabanlı (matematiksel algoritma);

Davranış analizi;

AI ve AR'nin uygulanması.

Uygulamanın, nasıl sağlıklı ve formda kalınacağına dair eğitici içerikler, egzersiz yapma konusundaki tutumunuzu iyileştirme yolları ve hatta eğitici videolar gibi çeşitli özellikleri, kullanıcıların ilgisini çeker.

Bu özellik, daha fazla teşvik sağlamayı ve insanları uygulamanızı kullanmayı bırakmamaya ikna etmeyi amaçlar. Ödüller, rozetler ve yarışmalar vermek, kullanıcıların hedeflerine ulaşma ve motive kalma konusunda güçlü bir zihniyete sahip olma yöntemleridir.

Uygulamanıza sosyal medya özellikleri eklemek, kullanıcıların bulgularının reklamını yapmalarına olanak tanır ve sonuçlarını sosyal medya hesaplarında paylaşabilecekleri için ücretsiz reklam sağlar. İnsanların etkileşime girerken neyle ilgili olduğunu görebilmeleri için uygulamanız için sosyal medya sayfaları oluşturmak da çok önemlidir.

Uygulama kullanıcıları için en önemli sağlık sonuçlarını sunmak için tüm bu temel ve farklı özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir fitness uygulaması için teknoloji yığını

Yetkin ve deneyimli personel bulmak ve istihdam etmek burada zor bir iştir. İstihdamınız için paraya ihtiyacınız olacağından bahsetmiyorum bile. Bir geliştirme ekibi kiralamayı düşünüyorsanız, potansiyel çalışanlar hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için biraz zaman ayırın:

Portföylerine bakın;

Mesleki geçmişlerini inceleyin;

İstihdam şartlarını ve beklenen son teslim tarihlerini analiz edin.

Başka bir alternatif, bir şirket içi geliştirme ekibi veya tek bir geliştirici kiralamaktır. Paradan tasarruf edecek, ancak bir fitness programı oluşturmak daha uzun sürecek.

Her iki durumda da, günümüzde geliştirme için kullanılan en yaygın teknoloji yığınlarının farkında olmalısınız:

Programlama dilleri: iOS için Swift, Android için Kotlin;

Veritabanı: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, en son Android Studio;

Web sunucusu: Nginx, Apache;

Bulut depolama: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Sosyal yetkilendirme: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Ödeme ağ geçidi: Stripe, PayPal;

Genel yardımcı programlar: Optimizely, Twilio, Google Haritalar, Google Analytics.

Bir sürü bilgiyi saklayıp elde edeceğiniz için çok fazla belleğe ve işlem gücüne ihtiyacınız olacak.

Fitness uygulaması geliştirme bütçesi nedir?

İnternet kaynaklarına göre, fitness uygulaması geliştirme bütçesi 30.000-70.000 ABD Doları arasında değişiyor ve hatta 100.000 ABD Dolarının üzerinde olabilir. Ancak hem Apple App Store hem de Google Play sağlık ve fitness uygulamaları tarafından oluşturulan birleşik gelir, 2019'daki toplam 592 milyon dolara karşılık 2020'de 837 milyon dolara yükseldi.

Fitness uygulaması oluştururken yatırımlarınız için en az beş geliştirme aşaması vardır:

İş ve pazarlama analizi;

Proje Yönetimi;

UI ve UX tasarımı;

Geliştirme ve test etme;

Bakım.

Her aşama, telafi edilecek çok sayıda profesyonel gerektirir. Uygulamanın karmaşıklığı, geliştirme maliyetini etkiler. Tabii ki, sadece temel konulara odaklanmayı ve basit bir tasarım kullanmayı seçerseniz, şüphesiz masrafları azaltabilirsiniz. Bu nedenle, geliştirmeden önce her şeyi planlamak genellikle tercih edilir.

para kazanma stratejisi

Elbette, oluşturduğunuz fitness uygulamasının değerli sonuçlar sunduğundan emin olmak da çok önemlidir. Uygulamanızdan para kazanmanın birkaç yöntemi vardır. Egzersiz programınızdan kazanç sağlamak veya para kazanmak için birkaç yol kullanabilirsiniz:

Ücretli Uygulamalar – Kullanıcılar, avantajlardan yararlanmak için fitness programınızı satın almalıdır. Ücretsiz deneme sunmak ve ardından kullanıcıları uygulamanızı kullanmaya devam etmeleri için ücretlendirmek veya abone olmaya teşvik etmek, kullanabileceğiniz bir yaklaşımdır. Uygulama İçi Satın Almalar – Kullanıcılar için ücretsiz bir fitness yazılımı geliştirmek istiyorsanız, insanları uygulamanızda yalnızca satın aldıklarında alabilecekleri ekstra güçlü bir özellik ayarı veya premium içerik gibi bir şeyi satın almaya teşvik ederek yine de para kazanabilirsiniz. özel işlevsellik. Reklamlar – Fitness işletmeleri sizinle çalışmak ve uygulamanız aracılığıyla mil başına maliyet temelinde ücretlendirebileceğiniz reklam kampanyaları yürütmekle ilgilenebilirler. Ücretsiz Uygulamalar – Temel fitness izleme yetenekleriyle uygulamayı ücretsiz olarak verin ve kullanıcıların ekstra özellikler için ödeme yapmasına izin verin. Kullanıcılar, uzun vadede daha iyi bir fitness sonucu elde etmek için ihtiyaç duyabilecekleri premium özellikleri satın almaya teşvik edilecektir.

Son düşünceler

Pandeminin bir son kullanma tarihi olduğunu biliyoruz, ancak fitness uygulamalarının dayanacağı açık. Yeni bir tane yaratmak iyi ve potansiyel olarak başarılı bir kavramdır. Benzersiz bir konsept geliştirmeyi, hedef kitlenizi belirlemeyi ve bir pazarlama planı oluşturmayı unutmayın. Uygulama geliştirme için 40.000$ ödemeye gücünüz yoksa no-code.AppMaster.io'ya bakın. Ürününüzü herhangi bir kodlama yapmadan müşterilerinize ulaştırmanızı sağlayan özelliklere sahiptir. AppMaster.io , önceden oluşturulmuş arka uç işlevine sahiptir PostgreSQL veritabanı. Birkaç hafta içinde uygulamanızın bir prototipini yapın ve ardından son sürüm üzerinde çalışmaya başlayın.