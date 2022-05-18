Bu makaleyi okuyorsanız, isteğe bağlı kurye uygulaması hizmetlerine dahil olmuş veya başlatmayı düşünüyor olabilirsiniz. Talep üzerine yemek kurye uygulamaları ve teslimat endüstrisinin hızla büyüdüğüne şüphe yok ve restoran hizmetleri müşterileri için en iyi yemek dağıtım hizmetlerinden biri. Ancak diğer tüm girişimler gibi, isteğe bağlı kurye teslimat uygulamaları için teslimat uygulaması geliştirmeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var.

Yiyecek dağıtım hizmetleri için dağıtım uygulaması geliştirmede bilinmesi gereken çok şey var ancak göz önünde bulundurulması gereken temel bir şey var.

Teslimat uygulaması geliştirme sürecini anlamanız mı gerekiyor? Müşteriler ve restoran kuryeleri için bir teslimat uygulaması oluşturmak için neye ihtiyacınız olacak? Ve isteğe bağlı teslimat uygulamasının yemek dağıtım hizmetleri için nasıl çalıştığı.

Pandemi COVID-19 sırasında, insanların günlük operasyonları değişti, e-ticaret %200'e kadar yükseldi, neredeyse herkes güvenli tarafta olmak için çevrimiçi satın almaya başladı ve evet, satın almak daha uygun İsteğe bağlı teslimat uygulaması aracılığıyla sadece bir telefona birkaç dokunuşla dünyanın her yerindeki konfor bölgeniz.

Salgın COVID-19, yemek dağıtım hizmetleri, bakkaliye ve diğer e-Ticaret ürün teslimatları gibi daha fazla iş fırsatı üretti. İsteğe bağlı kurye teslimat uygulamaları ve kurye teslimat uygulamaları, işi satıcılardan ürün alıp alıcıların kapısına getirmek olan alıcılar ve satıcılar arasındaki üçüncü taraflardır ve isteğe bağlı kurye teslimat uygulamaları bunu mümkün kılmıştır.

Pandemi nedeniyle restoranlar, yemek köşeleri ve kafeler kapatılarak internetten satışa başlandı; isteğe bağlı kurye teslimat hizmetleriyle ortaklık kurdular. Ve şimdi uzmanlar, gıda dağıtım pazarının %300 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor, bu çok büyük bir rakam ve bir işletme olarak isteğe bağlı teslimat uygulaması hizmetlerine başlamanız için mükemmel bir fırsat.

Neyse ki, bir teslimat uygulamasının nasıl oluşturulacağını, isteğe bağlı bir kurye teslimat uygulamasının nasıl çalıştığını, isteğe bağlı teslimat uygulaması geliştirme sürecini ve isteğe bağlı bir kurye teslimatına nasıl başlayacağınızı bilmeniz gereken her şeye sahibiz. bir iş olarak uygulama.

Ayrıca bir teslimat uygulamasının nasıl oluşturulacağını ve isteğe bağlı kurye teslimatı uygulaması geliştirmede teslimat uygulaması geliştirmede hangi teknolojilerin kullanıldığını ve hangi çoklu ödeme seçeneklerinin mevcut olduğunu da ele aldık.

Teslimat uygulaması nasıl çalışır?

Teslimat uygulaması geliştirmeye derinlemesine dalmadan önce, isteğe bağlı kurye teslimat uygulamalarının nasıl çalıştığını anlayalım.

İtalyan Pizza sipariş etmek isteyen bir müşteri, isteğe bağlı kurye teslimat uygulamasına gider ve İtalyan pizzası arar; orada, listelenen restoranların bağlantılarından birine tıklar ve pizzayı sipariş eder. Kurye teslimat uygulaması, belirli bir restorana siparişiniz olduğunu bildirecek şekilde oluşturulmuştur. Şef pizzayı hazırlamaya başlar; hazır olduğunda kurye gelip pizzayı alır ve belirlenen yerde müşteriye teslim eder ve gerekli tutarı tahsil eder. İşte işletmeniz için isteğe bağlı teslimat uygulamasına sahip olmanın güzelliği de burada.

Bu isteğe bağlı teslimat uygulamaları, teslimatta nakit ödeme, çevrimiçi ön ödeme vb. gibi birden fazla ödeme seçeneğine sahiptir.

McDonald's ve KFC gibi bazı büyük gıda şirketleri, müşterilerine hizmet vermek için kendi restoran kurye dağıtım uygulamalarını oluşturdu. Ve kendi kurye teslimat uygulamalarına sahip olmak faydalıdır, böylece ondan biraz daha fazla kar elde edebilirsiniz.

Teslimat uygulaması nasıl para kazanıyor?

İsteğe bağlı teslimat uygulamalarının çok karlı ve faydalı olduğunu tekrar tekrar söyleyerek, bir teslimat uygulaması oluşturmak önemlidir. Çevrimiçi fiziksel ürünler satan her işletme, ürünlerini tüketicilerine ulaştırmak için bir teslimat uygulaması oluşturmayı gerektirir. Bazı işletmelerin kendi isteğe bağlı teslimat modelleri vardır, bazıları ise kurye teslimat uygulamalarına ve işine güvenir. Kuryenin işi sadece paketi alıp alıcının kapısına bırakmaktır ve işi bitmiştir. Ve kurye teslimat uygulamalarının geliştirilmesi, komisyon ücretleri, reklam ücretleri, üyelikler ve parsellerin teslimi için teslimat ücretleri gibi belirli tutarlar talep edecek şekildedir. Komisyon ücreti: Çoğunlukla, yemek dağıtım uygulamaları ve kurye dağıtım uygulamaları, restoranları potansiyel müşterilerine bağlamak için restoranlardan belirli bir yüzde alır. Örneğin, UberEats %30'a kadar komisyon ücreti alır. %30 çok büyük bir rakam ama yine de restoranlar, ancak yine de UberEats müşterilerinden daha fazla kar elde ettikleri için mutlu bir şekilde UberEats'e %30 ödüyorlar. Reklam ücreti: Kurye teslimat uygulamaları için para kazanmanın temel kaynaklarından biridir; insanlar, daha fazla müşteriye erişimlerini artırmak için ürünlerini tanıtmak için ürünlerinin reklamını yapabilir. Saatlerce, günlerce, hatta aylarca reklam verebilirler ve karşılığında belirlenen promosyon ücretini ödemek zorunda kalırlar. Reklam, kullanıcının tercihine ve ücretine bağlı olarak, ana ekranda, kenar çubuğunda veya altbilgide herhangi bir yerde görüntülendiği gibi farklı biçimlerde olabilir. Üyelikler: Üyelik sunmak, kurye dağıtım uygulamalarında en son yöntemlerden biridir. Artık kurye teslimat uygulamaları ve hizmet sağlayıcıları, müşterilerine ayın belirli bir zamanında satın almaları durumunda indirimler, ücretsiz kargo, teslimatta %X İNDİRİM ve diğer avantajlar sunuyor. Aylık üyelikleri X%OFF ve diğer avantajlarla satın alabilirler. Bu, müşterilerle daha iyi ilişkiler kurar ve geri dönen ve sadık müşterilerin oranını artırır. Teslimat ücreti: Müşteri, sipariş edilen ürünler için ücretsiz gönderim olmadığı sürece teslimat ücretlerini ödeyecektir. Ücretler farklı modellerde olabilir; Bazı kurye teslimat uygulamaları, toplam siparişin 10$ veya %20'si gibi teslimat kalemleri için sabit ücretler kullanırken, diğerleri yerden yere değişir ve ürünlerin boyutuna ve ağırlığına da bağlıdır. Bu nedenle, teslimat hizmetleri işiniz için hangi modelleri benimsemek istediğinize bağlıdır.

Teslimat uygulaması nasıl oluşturulur?

İsteğe bağlı teslimat uygulamasının ne olduğunu, isteğe bağlı teslimat uygulamasının nasıl çalıştığını ve isteğe bağlı kurye teslimat uygulamalarından nasıl para kazanılacağını anladık. İşletmenizin dijital dünyada ayakta kalabilmesi için bir teslimat uygulaması oluşturmanız da önemlidir.

İsteğe bağlı teslimat uygulaması, yalnızca insanların etkileşimde bulunabileceği bir ön uç arayüzüdür, ancak teslimat uygulaması geliştirme sürecinde sahnenin arkasında, uygun bir iş ve lojistik planının olması gerekir. Dağıtım uygulamaları geliştirme için bu kadar çok farklı seçeneğimiz varken doğru araçları ve teknolojileri seçmek de önemlidir.

Bir teslimat uygulaması oluşturmadaki en önemli faktör, işletmenin ve kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını karşılayan doğru teknolojileri ve platformu seçmektir. Bazı platformlar çok güvenli bir teslimat uygulaması geliştirme sunar, ancak daha sonra performanstan biraz ödün verebilirsiniz ve bunun tersi de geçerlidir. Teslimat uygulaması geliştirmede her platformdan aynı işlevselliği elde edebilirsiniz, ancak iş ihtiyaçlarınızı karşılayan doğru platformu seçmek ve bir dağıtım uygulaması oluşturma kullanıcı deneyimini geliştirmek önemlidir.

Her platformun kendi artıları ve eksileri vardır, bu nedenle bir teslimat uygulaması oluşturmak için hangisini seçeceğinize karar vermek arasında bazı ödünleşmelere ihtiyacınız vardır.

Teslimat uygulaması geliştirme için, aşağıda tanımlanan platformlardan birini seçmeniz veya başka bir platform seçmeniz gerekir, ancak teslimat uygulaması IOS, Windows veya Android tarafından kullanılacağından teslimat uygulaması geliştirme, platformlar arası geliştirmeyi desteklemelidir. kullanıcılar.

Teslimat uygulaması geliştirme için bazı popüler platformlar

Bir dağıtım uygulaması oluşturmak için birçok seçeneğin mevcut olması her zaman bir sorundur ve ardından dağıtım uygulaması geliştirme için en iyilerini seçmek bazen biraz zor görünebilir, ancak bir dağıtım oluşturmak için doğru araçları ve teknolojileri seçmek önemlidir. uygulama.

Teslimat uygulaması geliştirme için kullanabileceğiniz bunlardan birkaçı. İsteğe bağlı kurye teslimat uygulaması farklı işletim sistemlerine sahip farklı cihazlar tarafından kullanılacağından, uygulamanın erişilebilirliğini artırmak ve daha fazla izleyici çekmek için platformlar arası bir teknoloji üzerinde bir teslimat uygulaması oluşturmak daha iyidir. Bu, teslimat uygulaması geliştirme sırasında dikkate alınması gereken önemli bir şeydir.

React Native: React Native, yerel mobil uygulamalar oluşturmak için Facebook tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir çerçevedir. Geliştiricilerin mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan platformlar arası bir SDK'dır ve arka uç dili olarak JavaScript kullanan bir dağıtım uygulaması oluşturabilirsiniz. React Native, hızlı geliştirme süresi, kodun yeniden kullanımı ve verimli performans gibi bir dizi avantaj sunar. Bir teslimat uygulaması oluşturmak için React Native'i kullanabilirsiniz. Teslimat uygulaması geliştirme ve isteğe bağlı teslimat uygulaması söz konusu olduğunda iyi bilinen platformlardan biridir.

Kodun yeniden kullanılabilirliği: Kodun yeniden kullanılabilirliği, React Native'in önemli ve temel bir özelliğidir. Arkasında her ikisi için de kullanılabilen JavaScript olduğundan, Android ve IOS gibi platformlar arası işletim sistemleri için bir dağıtım uygulaması oluşturmanıza olanak tanır.

Verimli geliştirme: Kodun yeniden kullanılabilirliği, maliyeti, geliştirme süresini ve insan çabalarını azaltır. Teslimat uygulaması geliştirmede, kodun yeniden kullanılabilirliği verimli ve hızlı geliştirmeye yardımcı olur ve geliştiriciler teslimat uygulamalarını verimli bir şekilde oluşturabilir.

Test etme ve hata ayıklama: Teslimat uygulaması geliştirme sürecinde test etme ve hata ayıklama, teslimat uygulamalarını hatasız oluşturmak için yapılması gereken bir adımdır. React, canlı uygulamada gerçek zamanlı olarak değişiklik yapmanıza ve uygulama yüklenirken bunları düzeltmenize olanak tanır. Ve uygulamanın tamamı değil, yalnızca belirli bir kod parçası güncellenecektir, yani uygulama geliştirme sürecinde, uygulamanın bir bölümünde değişiklik yapmak, bu parçalar arasında bir ilişki olmadığı sürece genel uygulamayı etkilemeyecektir. Canlı uygulamalardaki hataları test etmeye ve düzeltmeye yardımcı olur.

Xamarin: Xamarin, geliştiricilerin C# kullanarak bir dağıtım uygulaması ve diğer mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, Microsoft'a ait açık kaynaklı bir uygulama geliştirme platformudur. IOS, Android, Windows ve diğer platformlarda tek kod kullanır. Uygulama geliştirme süreci ve deneyimi, tam olarak yerel uygulamalar gibidir. Farklı işletim sistemlerine yönelik uygulamalar, tek bir paylaşılan .NET kod tabanı ile geliştirilir. Ayrıca, Xamarin çerçevesi, platforma özel tüm yetenekler dahil olmak üzere, temel platform ve cihaz tarafından tam işlevsellik yelpazesine tam erişimi destekler. Teslimat uygulaması geliştirme için temiz ve modern bir kullanıcı arabirimi tasarımı istiyorsanız, bunun üzerinde bir dağıtım uygulaması oluşturmanız için Xamarin doğru seçimdir.

API entegrasyonu: Xamarin geliştiricileri, mevcut API'leri ve UI kontrollerini platforma özel bir programlama dilinde kullanabilir, bu da entegrasyon maliyetini ve teslimat uygulaması geliştirme süresini azaltır. Birden fazla ödeme seçeneği eklemek de bir API gerektirir ve Xamarin, API entegrasyonu ve teslimat uygulaması geliştirme söz konusu olduğunda çok arkadaş canlısıdır.

Yerel kullanıcı arabirimi (UI): Kullanıcılar, mobil uygulamalardan her zaman tutarlı deneyimler bekler ve burada Xamarin, her işletim sisteminin yerel kullanıcı arabirimiyle (UI) yakından eşleşen kodlar yazmanıza olanak tanır. Bu, IOS, Android, Windows vb. gibi farklı işletim sistemleri arasında kod paylaşımını basitleştirir. Farklı işletim sistemleri için tek bir kod kullanıldığından, Xamarin ile bir dağıtım uygulaması oluşturmak çok kolaydır.

Açık kaynak: Açık kaynak bir çerçeve olduğu için zamanla sürekli gelişiyor; bunun dışında, onu istikrarlı, satılabilir ve sağlam tutan teknoloji devi Microsoft tarafından desteklenmektedir.

Flutter: Flutter aynı zamanda sorunsuz ve kolay çapraz platform uygulama geliştirme sağlayan, Google'ın sahip olduğu açık kaynaklı bir geliştirme kitidir. Flutter'da kolayca bir teslimat uygulaması oluşturabilirsiniz. Flutter, Android ve IOS için ayrı ayrı kod yazmak yerine, hem Android hem de IOS için tek bir kod tabanıyla dağıtım uygulamaları oluşturmanıza izin veren platformlardan biridir.

Flutter'ın SDK'sı, Dart programlama diline dayanmaktadır. Mobil uygulamalar için Dart dilini kullanırken, web için Dart, Drat2js Trans derleyicisinin yardımıyla JavaScript'e dönüştürülür. Flutter ile teslimat uygulaması geliştirme, hem IOS hem de Android'i desteklediği için en iyi seçeneklerden biridir.

Tek kod tabanı: Geliştirmenin kod yeniden kullanılabilirlik faktörünü de destekler; sadece bir kod tabanı yazıp onu Android, IOS ve hatta web için gereken yerde kullanırsınız.

Zengin kitaplıklar: Flutter, belirli bir görevi yapmak için içe aktarabileceğiniz ve kullanabileceğiniz tonlarca kitaplığa sahip en zengin platformlardan biridir. Teslimat uygulaması geliştirmede birçok kitaplığa ihtiyacınız olacak ve Flutter geliştirmeyi kolaylaştırmak için tonlarca kitaplık sağlar ve bir dağıtım uygulaması oluşturmanıza yardımcı olur.

İsteğe bağlı kurye teslimatı uygulamasını nasıl başlatırım?

Artık isteğe bağlı kurye teslimat uygulaması iş modelini, isteğe bağlı teslimat uygulamasının çalışmasını ve teslimat uygulaması geliştirmeyi destekleyen farklı teknolojileri anladık.

Plan

Herhangi bir işe başlamadan önce dikkate alınması gereken ilk ve en önemli şey uygun bir plandır. Planınız, hedefinize giden yol haritanızdır. Ulaşmak için vizyon ve hedefler oluşturun. Operasyonel maliyetler, vergiler ve bakım maliyetleri gibi tüm masrafları hesaplayın. Bir sonraki adım, isteğe bağlı kurye teslimat hizmetleri için nişinizi hedeflemektir; bazı işletmeler çok geniştir; her ürünü teslim ederler, ancak bazıları yiyecek ve ilaç kurye teslimat uygulamaları gibi belirli bir nişe özeldir.

Ekip ve dağıtım uygulaması geliştirme

Artık uygun bir planınız var, iş modeli sürecini yönetmek için sürücüleri, sürücüleri ve yöneticileri işe almanın ve onları isteğe bağlı teslimat uygulaması ve teslimat hizmeti iş modeli hakkında eğitmenin zamanı geldi. Teslimat uygulaması geliştirme sırasında, müşteri kullanımını kolaylaştırmak için birden fazla ödeme seçeneğini entegre edin.

Ve paralel olarak, müşterilerin sizinle çevrimiçi olarak etkileşime gireceği ön büro olacak bir teslimat uygulaması oluşturun.

İşletmenizi tanıtın

Son adım, potansiyel müşterilerinize varlığınızı ve isteğe bağlı kurye teslimat hizmetleri sunduğunuzu bildirmektir.

Yedi isteğe bağlı uygulama örneği

Teknolojilerdeki ilerleme ve dijitalleşme ile birlikte, işletme sektörde hayatta kalabilmek için süreçlerini ve modellerini değiştirdi. Her fiziksel işletmenin, sosyal platformlarda veya doğrudan web'de dijital bir ayak izi vardır, bu nedenle işletmeniz için bir teslimat uygulaması oluşturmak önemlidir.

Bu ayak izleri bize talep ettiğimiz mal ve hizmetleri sağlıyor. Basit bir deyişle, isteğe bağlı kurye teslimat uygulamaları, istediğimizi yere veya zamana bağlı olmadan elde ettiğimiz anlamına gelir. İsteğe bağlı teslimat uygulaması hizmetleri bunu mümkün kılmıştır; ürünleri belirtilen yer ve zamanda bize teslim ederler. Bu yüzden alışveriş yapmak için pazarları ziyaret etmek zorunda değiliz, alışveriş merkezi zamanlarını göz önünde bulundurarak. Ek olarak, bu yeni isteğe bağlı teslimat kurye teslimatı iş modelleri, müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve iyileştirmek için birden fazla ödeme seçeneğini kabul eder.

İşte günümüzde trend olan ve büyük kazançlar sağlayan farklı isteğe bağlı teslimat uygulamalarının bir listesi.

Zomato: Dünya çapında 25'ten fazla ülkede bulunabilen isteğe bağlı bir teslimat uygulamasıdır; Hindistan merkezli bir şirketti ancak daha sonra UberEats tarafından satın alındı. 2021'de platformun başarısı, 39 kat fazla talep edilen yeni bir yüksekliğe ulaştı. UberEats: UberEats başka bir isteğe bağlı kurye teslimat uygulamasıdır ve dünya çapında 1000'den fazla büyük şehirde çalışır durumdadır. Pazar hakimiyetine sahip en iyi isteğe bağlı teslimat uygulamalarından biridir ve çok çeşitli restoranlar UberEats ile çalışmaya isteklidir. UberEats ayrıca kalite ve standart sağlamak için müşteri restoran kuryelerini kontrol etmeye ve dengelemeye devam ediyor. Grup siparişleri gibi hizmetler sağlar ve siparişleri belirli bir süre için planlar. MercadoFresh: Öğeleri sadece birkaç telefon dokunuşuyla kapınıza teslim ederek zamandan tasarruf etmenizi sağlayan, Brezilya merkezli, isteğe bağlı bir teslimat uygulamasıdır. MercadoFresh ile organik dükkanlar, bakkallar, evcil hayvan dükkanları, kasaplar, içki mağazaları ve süpermarketlerden alışveriş yapabilirsiniz. Takviye Yakıtları: Takviye yakıtları, önde gelen talep üzerine kurye teslimat hizmeti sağlayıcılarından biridir, ancak sadece yakıt sağladığı için niş özeldir. Booster fuels, California merkezli bir girişimdir ve şimdiye kadar ticari filolara, şirketlere, üniversitelere ve mülk sahiplerine yakıt sağlamıştır. Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo vb. dahil olmak üzere 300'den fazla şirkette 10.000'den fazla kişiye hizmet vermiştir. Healthtap: Bu uygulama sağlık sektörüne bağlı, doktorları hastalarla buluşturuyor ve şimdiye kadar 108000 doktoru hastalarla buluşturdu. Hastalar doktorla sanal bir randevu alırlar. Healthtap, hastaların ve doktorların mahremiyetini ve güvenliğini sağlar. Kullanışlı: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Kanada'nın her yerinde hizmet veren, New York tabanlı bir isteğe bağlı teslimat uygulamasıdır. Ev ve Ofis temizliği, TV montajı, Mobilya Montajı, Duvar taşıma vb. gibi farklı hizmetler sunar. Ev servis sağlayıcılarını ayırtmanın güvenilir ve en hızlı yollarından biridir. Sadece birkaç telefon dokunuşuyla profesyonel ev hizmet sağlayıcıları için rezervasyon yapabilirsiniz.

Handy'ye göre, 1.000.000 rezervasyon, 500.000'den fazla müşteri ve 50.000'den fazla bağımsız profesyonel işliyor. Handy, Google Home, Walmart, Nest ve Wayfair ile çalıştı.

Wype: Wype başka bir isteğe bağlı teslimat uygulamasıdır; her zaman, her yerde size araç temizleme hizmetleri sunar. Los Angeles'ta bulunur ve kullanıcılar araba temizleme sunucularını anında kullanabilir ve daha sonra planlayabilirler.

İsteğe bağlı uygulamalar için 5 önemli temel performans göstergesi.

Temel performans göstergeleri, herhangi bir isteğe bağlı teslimat uygulaması için çok önemlidir, çünkü size iş performansınız hakkında bilgi verir. Bildiğimiz gibi, isteğe bağlı uygulamalar, uygulama pazarının hızla büyüyen bir sektörüdür ve bu nedenle, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin iş hedeflerine ulaştıklarından emin olmak için temel performans göstergelerini (KPI'lar) izlemesi önemlidir.

İşte her isteğe bağlı teslimat işinin dikkate alması gereken birkaç önemli KPI.

Teslimat başına ortalama maliyet. Gösterge, paketi teslim etmek için kat edilen mesafeye göre maliyet ölçümünü belirler.

Teslimat başına ortalama süre. Bu gösterge, bir paketin teslim edilmesi için geçen ortalama süreyi anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, size ağın etkinliği ve planlanan teslimat rotalarının verimliliği hakkında fikir verir.

Sipariş doğruluğu. Bu çok kullanışlı bir göstergedir; Toplam teslimatlara karşı başarılı teslimatların yüzdesini bilmenizi sağlar. Teslimatların başarı oranını bilmenize yardımcı olur ve verilen durumlara göre daha fazla iyileştirme için size yer sağlar.

Zamanında teslimat. Bu matris, başarılı teslimatı tam olarak zamanında teslim edilen kolileri toplam teslimatlara göre belirlemenize yardımcı olur. Bu, yöneticileri geç teslimatlardan sorumlu hale getirebilir.

Bir dizi teslimat. Bu yararlı bir metrik değildir, ancak yine de, işinizle ilgili içgörüler sağladığı için bunu göz önünde bulundurmalısınız ve karşılaştırma için Ocak ayındaki toplam teslimatlar ile Şubat ayındaki toplam teslimatlar gibi metriğe göre büyüme ve düşüş oranını kolayca tanımlayabilirsiniz. , vb.