Bir acil durum uyarı uygulaması mı arıyorsunuz? Veya kodsuz teknoloji aracılığıyla acil durum uyarısı uygulama geliştirmenizi dört gözle bekliyorsunuz. EVET ise, bu makale size bir çözüm sağlayabilir. Acil durum, acil müdahale gerektiren ciddi, öngörülemeyen ve genellikle yıkıcı bir durumdur. Bu acil durumlar, ister evde, ister ofiste olsun, her yerde ve her yerde meydana gelebilir veya bir bölgenin toplu durumu olabilir. Doğal bir afetten aşırı hava koşullarına, kayıp bir çocuğa, salgına, elektrik kesintisine, ailevi bir acil duruma veya diğer durumsal krizlere kadar her şey olabilir. Bir uygulama ile her şey sadece bir düğme tıklamasıyla yönetilebilir.

Durum ne olursa olsun, ne zaman bir acil durum meydana gelse, basit bir uygulama, bu acil duruma tepki olarak bazı eylemlerde bulunmak için doğal bir amaç olan bir çözüm sağlayabilir. Eyleme genellikle savaş ya da kaç tepkisi denir. Birisi alarm durumunda olduğunda, genel güvenlik için bir tehdit olabilir. Bu nedenle, bir adrenalin patlaması (tehdit halinde salınan bir stres hormonu) ve bir şeyler yapma ihtiyacı geliştiren bu kavga ya da uçuş veya kaygı durumu ortaya çıkar.

Acil durum uygulaması, güvenlik ve güvenlik amacıyla ve işte, evde veya halka açık bir yerde işlerin kontrolden çıkması durumunda. Acil duruma yol açan bazı hassas durumlar vardır veya acil bir durum davetsiz gelebilir.

Her yıl istatistiklere göre, tüm dünyada şiddetli saldırılara veya şiddetli acil durumlara maruz kalan insanların oranı yıldan yıla artmaya devam etti. Bunlara saldırılar, cinsel saldırılar, hırsızlıklar vb. dahildir. Bu durumlarda, bir cep telefonunda bir acil durum uygulamasına sahip olmak, bir düğmeye basarak kendinize yardımcı olmak için harika bir seçenek olacaktır. Burada sadece yukarıdaki aksiliklerden değil, aynı zamanda doğal afetlerden, sağlıkla ilgili acil durumlardan ve güvenlik ve güvenlik amaçlı diğer kişisel acil durumlardan da bahsediyoruz.

Acil durum uyarı uygulaması ne işe yarar?

Bir acil durum uyarısı uygulaması geliştirmenin veya güvenlik uyarısı uygulaması geliştirmenin amacı, bir acil durum mesajı veya buton bildirimlerini sevdiklerinize, çalışanlarınıza veya listedeki herhangi birine acil yardım ihtiyacı hakkında bir düğme ile bildirmek için iletmektir. Acil durum uyarı uygulaması, hayati bilgileri paylaşacak ve iletişim kurduğunuz noktaya iletecektir.

Bir acil durum bildirim uygulaması yöntemi uygulaması, bir acil durum, güvenlik ve güvenlik ihlali veya felaket durumlarında irtibat noktanıza tek bir tıklamayla gerekli ayrıntıları iletmenize yardımcı olacaktır. Tehdit durumunda ilgili kişiye anında bilgi verilebilmesi için emniyet ve güvenlik uygulamasında acil durum bildirimi veya butonu oluşturulacaktır.

Hastanelerde veya kuruluşlarda acil durumlarda kullanılan renk kodlu uyarı sistemi veya siren buton sistemine benzer. Detayları internet kapalı olsa bile eş zamanlı olarak sağlar ve bu buton sisteminin uygun kişiyi bilgilendirmesi saniyeler sürer.

Acil durum uyarıları ve bildirimleri türleri

Bu acil durum uygulaması ve güvenlik uyarısı uygulamasının temel amacı, acil bir durumda basit bir düğme ile bildirimde bulunmak, aksilikleri önlemek ve genel yaşam kalitesini ve güvenliğini artırmaktır. Bu uygulamalar GPS koordinatları düğmesine dayalı olarak çalışır ve sizi her yerde ve her yerde güvende tutar. Bunlar, sıklıkla meydana gelen ve acil durum uygulamasının en faydalı olacağı daha yaygın acil durum türleridir:

Kişisel güvenlik

Kişisel güvenlik ve güvenlik, acil durum uyarısı uygulaması geliştirmeyi kullanmanın ana nedenleridir. Yalnız bir kişi, yeni bir yeri ziyaret etmesi durumunda hırsızlık, kaçırma, tecavüz, aile içi istismar ve kayıp gibi birçok tehdide karşı savunmasızdır. Bu uygulamalar, hemen yardım almak için tanıdıklarınızla, ailenizle veya polisle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Sadece panik butonu uygulamalarına basmanız yeterlidir ve güvenliğinizi ve güvenliğinizi sağlamak için iletişim noktasına etkili bir şekilde bir bildirim uygulaması gönderilecektir.

Çalışan güvenliği

Kuruluşlar, çalışanları için işyeri güvenliğini ve güvenliğini sağlayacak bu düğmeye basılan acil durum uyarı uygulamalarına veya uygulamaya bağlı güvenlik uyarısı uygulama sistemlerine sahip olmalıdır. Bu, herhangi bir iş için geçerlidir ve tüm organizasyonun sorunlarına tek bir çözüm sunar. Sadece düğmeyi koyun ve bildirim alın. Ancak polis teklifleri, güvenlik veya güvenlik görevlileri, madenciler, itfaiyeciler vb. gibi bazı işler onlara diğerlerinden daha fazla ihtiyaç duyar.

Sağlıkla ilgili acil durumlar

Sağlıkla ilgili acil durumlar da nadir değildir ve ortaya çıkarsa, herhangi bir yerden acil durum uyarısı uygulaması geliştirme veya güvenlik uyarısı uygulaması geliştirme yoluyla düğme bildirimlerine basma avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu acil durum uyarı uygulamaları, hastalık, kaza veya acil sağlık durumunda hastaneye veya ambulansa haber verir. Aynı zamanda, aileniz ve arkadaşlarınız bilgilendirilecek ve konumunuza erişebileceksiniz.

Aile güvenliği

Acil durum uygulamaları aynı zamanda sizi ve ailenizi tek bir tıklamayla güvende tutmak için tasarlanmıştır. Özellikle siz işteyken ya da dışarıdayken evde yaşlı anne-babanız ya da çocuklarınız varsa bu güvenlik ve güvenlik uyarısı uygulamaları, ihtiyaç duyduklarında size bir düğme ile haber verecekler.

Sürüş sırasında güvenlik

Sürücüler, bu güvenlik uyarısı uygulamalarından büyük fayda sağlar. Bunlara taksi şoförleri, kamyon şoförleri veya kişisel araç kullanma dahildir. Güvenlik uyarısı uygulamaları, düğmelere basmalarını sağlar ve yoldayken daha kendinden emin ve güvenlidir. Bu, GPS koordinatları aracılığıyla saldırı, hırsızlık, kaza ve diğer acil durumları ailelere ve ilgili makamlara bildirimler veya butonlarla önleyecektir.

Engellilerin güvenliği

Engelli insanlar, bir şeye ulaşmak gibi bazı ortak görevleri yerine getirmekte zorluk çekerler. Bu güvenlik uyarısı uygulamaları ve acil durum uyarısı uygulamaları, siz uzaktayken veya bakıcıları uzaktayken basit bir tıklama düğmesiyle onlara yardımcı olur. Veya yalnız yaşıyor olsalar bile, bu uyarı uygulama geliştirme sistemleri, ihtiyaç duyduklarında kendilerine yardımcı olabilecek ilgili kurumlara bildirimde bulunacaktır. Bu, tek bir düğmeye basarak yalnız olduklarında bile onlara güvenlik sağlayacaktır.

Acil durum uyarı sistemi için bir uygulama var mı?

Evet, sadece düğmeye basarak çalışan, acil bir durumda saklanacak birçok popüler uygulama var. Bazı uygulamalar tek bir güvenlik uyarı sistemindedir. Diğerleri özel acil durum uyarısı amaçlıdır. Acil bir durumda, telefonunuza kurulu ve bağlı bir acil durum uyarı uygulaması ve gerektiğinde bir düğme basma sistemi olmalıdır. Bu acil durumlar arasında hırsızlık, kaza, sel, yangın, deprem veya hastalık sayılabilir. Bu acil durum uyarı uygulamaları, düğmeye tıkladıktan hemen sonra hızlı bir çözüm ve ilgili yardım almanızı sağlar.

Acil durumlar genellikle önceden haber verilmeksizin beklenmedik ve davetsiz gelir ve bazen hayati tehlike oluşturur. Aşağıda, ciddi bir ihtiyaç olduğunda ve farklı senaryolarda yalnızca bir düğmeye basarak kullanabileceğiniz farklı acil durum uyarı uygulamalarının bir listesi bulunmaktadır:

İlk yardım - afete hazırlık uygulaması (sağlık acil durumu)

Bu sağlık ve afet acil durum uygulaması Kızılhaç tarafından geliştirilmiştir ve iOS ve Android'de mevcuttur. Dışarıdaki sağlık acil durum uyarı uygulamaları arasında en iyi çözümlerden biridir. Sağlık alanına erişemediğiniz ve yardıma ihtiyaç duyduğunuz zamanlar için ilgili bilgi ve talimatlara sahiptir. Kardiyopulmoner resüsitasyonun (CPR) nasıl yapılacağı veya aşırı kanama, boğulma, yanık, alerjik atak veya kemik kırığı sırasında yapılması gibi şeyler.

Sadece bunlar değil, aynı zamanda doğal afetler veya sel, deprem, toprak kayması veya kuraklık gibi acil durumlar için bilgi ve buton bildirimlerini de paylaşın. İlk yardım uygulamaları, acil bir durumdan önce, sırasında veya sonrasında ne yapılması gerektiğine dair verilere ve kontrol listelerine sahiptir. Konuyla ilgili bilgi düzeyinizi ve yönergelerinizi veya en yakın hastane fakültesinin telefon numarasını test etmek için Soru-Cevap alacaksınız.

FEMA - federal acil durum yönetimi ajansı (afet uyarısı)

FEMA, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir parçasıdır ve hem iOS hem de Android'de mevcuttur. Afetlerle ilgili gerçek zamanlı bir acil durum uyarı uygulaması için en iyi çözümdür. Bu uygulamada, uyarı düğmesinin türünü ve bildirim almak istediğiniz uyarıları tam olarak kontrol edebilirsiniz. Sel, fırtına, kasırga, yağmur ve aşırı hava koşulları gibi afetler FEMA tarafından kolayca izlenebilir.

FEMA, afetler için acil durum uyarıları sağlayarak çalışır; ayrıca tahliye seçenekleri, adam kaçırma uyarıları, sivil tehlikeler, isyanlar, telefon kesintileri, radyolojik tehlikeler, nükleer santrallerle ilgili sorunlar, patlamalar ve çok daha fazlası için harikadır.

AccuWeather (hava durumu uyarısı)

AccuWeather, adından da anlaşılacağı gibi hava durumu uyarıları verir ve iOS ve Android'de kullanılabilir. Çoğu afet hava durumuyla ilgili olduğundan, gerçek zamanlı bir hava durumu uyarı uygulaması için en iyi çözümdür. Hava olayları ve genel hava durumu ile ilgili bilgiler hakkında zamanında buton bildirimleri ile ünlüdür. Harika bir kasırga, sel ve aşırı hava durumu izleyicisidir. Önümüzdeki gün veya hafta içinde beklenen sıcaklığı gösterir ve rüzgarlı mı, karlı mı yoksa güneşli mi olacağından bahseder.

Ayrıca, tüm konumlar için harikadır ve günlük, haftalık ve aylık hava durumuyla ilgili ayrıntılı tahminler verir. Radar haritası, aşırı sıcaklıkları, yıkıcı gök gürültülü fırtınaları, tropik siklonları, kar yağışını ve daha fazlasını göstermek için çoklu katmanları destekler.

Life 360 (aile uyarısı ve izci)

Life 360, ihtiyaç duyanlar için aile izleme ve uyarı olanağı sağlar. iOS ve Android'de kullanılabilir. Ailenizin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı konum takibine çözüm sağlar. Life 360, arkadaşlarınız ve aileniz de dahil olmak üzere sevdiklerinizin bulunduğu yeri keşfetmenize yardımcı olabilir. Bu uygulama, aile üyeleriniz belirtilen yerlerden geldiğinde ve ayrıldığında sizi bilgilendirecektir.

Acil bir durumda izlenebilmeleri için aile üyeleriniz ve arkadaşlarınız için sürekli konum izleme düğmesi seçenekleri sunar. Örneğin, bir okul krizi veya fırtına varsa, onları takip edebilir ve oraya ulaşarak veya diğer ilgili yardım seçeneklerini yollarına göndererek onlara anında yardım edebilirsiniz.

Life 360, eklediğiniz özel grubun tüm üyelerine tek bir mesaj gönderebileceğiniz yerleşik herkese mesaj gönder seçeneğine sahiptir. Ayrıca, Yardım Uyarısı adlı hepsi bir arada seçenek, o gruptaki sınırlı kişileri aynı anda arayacak, mesaj gönderecek ve e-posta gönderecektir.

Zello - telsiz uygulaması (acil aramalar)

Zello, acil aramalar için bir telsiz uygulamasıdır ve hem iOS hem de Android'de mevcuttur. Bu uygulama, acil bir durumda iletişim kurmak istediğiniz kişi ve gruplara acil arama seçeneği sunar. Sizinle aileniz ve arkadaşlarınız arasında iletişim sağlar. Özel gruplar oluşturabilir ve belirli kişilere mesaj ve çağrı gönderebilir veya güncelleme görmek için herkesin erişebileceği ve ilgi alanlarına göre katılabileceği genel gruplar oluşturabilirsiniz.

Güvenlik uygulaması geliştirme sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Bir güvenlik uyarısı veya acil durum uyarısı uygulaması oluşturmaya karar verdiyseniz, uygulamanızı geliştirmek ve başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için 3 ana şeye dikkat etmelisiniz. Bunlar olmadan güvenlik uygulaması geliştirme projesini tamamlamak zordur. Bunlar şunları içerir:

İlk taslak hazırlama

Bir acil durum uyarısı uygulaması, kullanıcıların güvenlik yardımına basit ve anında giriş yapmasına izin verecek şekilde yeterince tasarlanmalıdır. Hükümlere göre, acil durum uyarısı uygulamasının tasarımı, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu olmalıdır.

Bir sonraki adım, geliştiricilerin yardımıyla bir kod oluşturmak veya daha kolay bir yöntem seçerseniz AppMaster gibi kodsuz bir uygulama geliştirme platformu kullanmaktır. Bu tasarımlara hayat verecek.

İlk taslak hazırlama sırasında, hedef kullanıcılarınız ve hedefleyeceğiniz acil durum hakkında net bir vizyona sahip olmalısınız.

Bir güvenlik uyarısı uygulaması icat etmek, olası acil durumları ve ihtiyacı olan kullanıcılara nasıl yardımcı olacağını değerlendirmeyi gerektirir.

Proje esasları

Uygulamalarınız için net gereksinimleri özetleyin.

Kaç tane geliştirici veya ekip kiralamanız gerektiğini bilmelisiniz.

Projenin ayrıntılı dokümantasyonu ve her birey için iş tanımları.

Geliştirme ekibinize liderlik etmesi için eğitimli bir proje yöneticisi atayın. Bu, iletişimde yanlış anlamaları önleyecektir.

Güvenlik uygulaması geliştirmeniz için AppMaster gibi kodsuz bir uygulama geliştirme platformunu seçerseniz, bu harika bir seçenek olacaktır, çünkü tüm bu temel unsurlardan kolayca kaçınabilir ve gerekirse, yapılacak tek bir kodsuz geliştirici veya projeyi işe alabilirsiniz. yalnız başına.

Nitelikli geliştirme ekibi

Kullanıcıların korunması söz konusu olduğunda, güvenlik uyarısı uygulaması güvenilirlik açısından mükemmel olmalıdır. Kriz anında uyarı ve güncelleme yapmaktan geri kalmamalıdır.

Geliştiricilerin ve API'lerin özel geliştirme yığınını seçmeniz yardımcı olacaktır.

Kusursuz bir şekilde test edilmeli, en yeni işlevleri uygulamalı ve uygulama içinde doğru entegrasyonları etkinleştirmelidir.

Ancak, AppMaster gibi kodsuz bir uygulama geliştirme platformu kullanmak, tüm bu teknoloji yığınlarını tek bir platform ve güvenlik uygulaması geliştirme altında kolayca sağlayabilir.

Panik butonu uygulaması neleri içermelidir?

İster uzak çalışanları, ister birden fazla ofis konumu olan bir kuruluşunuz olsun, kuruluşunuz sizi, kuruluşunuzu ve çalışanlarınızı riskli durumlardan kurtarabilecek bir acil durum uyarı uygulamasının özelliklerinden inanılmaz avantajlara sahip olabilir.

Bir acil durum uyarı uygulaması, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bir saat içinde yardım alabilmeleri için diğer kişilere bir acil durum bildirim uygulaması göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama ile herkesi güvende ve sağlam tutabilirsiniz. Bir panik butonu uygulamasının içermesi gereken bazı temel özellikler aşağıdadır.

GPS koordinatlarını izleme

Çalışanların bir yeri diğerine ziyaret etmeleri gerektiğinden. GPS koordinatları bunu yapabilir. Mesai saatleri içinde her türlü riskli durumla karşılaşabilir ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu gün herkesin cep telefonlarına erişimi var ve acil durum bildirim uygulamasını ve konumunuzu diğer çalışanlara, arkadaşlara, aileye ve güvenlik merkezine iletmek için çeşitli özellikleri kullanabilirler.

panik butonu uygulamaları

Panik butonu uygulamalarına kullanıcı kolayca erişebilmelidir. Bir düğme, o düğmeye sadece bir tıklama ile saniyeler içinde doğru kişiye bildirim gönderebilen basit bir acil durum düğmesi uygulaması olmalıdır. Ayrıca, GPS koordinat ayarlarını hemen etkinleştirir. Ses paylaşımını, bir kullanıcının acil durumlarda koordine etmeye çalıştığı kişiye sadece bir düğme tıklaması ile gönderebilir.

Push bildirimleri

Bir anlık bildirim veya düğme, bir acil durum uygulamasının sahip olması gereken bir özelliktir. Acil bir durumda acil durum bildirimini güvenlik merkezine, arkadaşlara veya aileye iletmek. Böylece insanlar endişe verici durum hakkında bilgi edinebilir ve hızlı hareket edebilir.

Bildirim kanalları

Bir acil durum uygulaması, insanları göndermek için yalnızca tek bir bildirime güvenmemelidir, aynı zamanda acil durum uyarınızı iletmek için acil durum uygulamanızda sahip olabileceğiniz birkaç kanalın bir listesi vardır. Aşağıda, acil durum uygulamalarının sahip olabileceği bazı seçenekler bulunmaktadır.

Metin

Basit bir metin mesajı, endişe verici bir durumda kritik mesajları iletmek için harika bir kanaldır.

Basit bir metin mesajı, endişe verici bir durumda kritik mesajları iletmek için harika bir kanaldır. Sesli aramalar/telefon görüşmesi

Bu özellik sayesinde alıcı sesli arama şeklinde bildirim alabilecek. Alıcı normal bir arama alacak ve mesajınızı sesli olarak alacaktır.

Bu özellik sayesinde alıcı sesli arama şeklinde bildirim alabilecek. Alıcı normal bir arama alacak ve mesajınızı sesli olarak alacaktır. E-posta

E-posta, endişe verici durum hakkında bildirim göndermek için iyi bir kanaldır, ancak e-postalar çoğunlukla gözden kaçar. Bu sorunun üstesinden gelmek için e-postayı özelleştirebilir ve alıcının gelen kutusuna gönderilmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca, aldığınız bu e-posta için kısa mesaj veya telefon görüşmesi şeklinde bir bildirim de yapabilirsiniz.

E-posta, endişe verici durum hakkında bildirim göndermek için iyi bir kanaldır, ancak e-postalar çoğunlukla gözden kaçar. Bu sorunun üstesinden gelmek için e-postayı özelleştirebilir ve alıcının gelen kutusuna gönderilmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca, aldığınız bu e-posta için kısa mesaj veya telefon görüşmesi şeklinde bir bildirim de yapabilirsiniz. Push bildirimleri

Bir mesaj veya acil durum bildirim uygulaması göndermeniz veya doğrudan mobil uygulamaya düğmeye basmanız gerekir. Bunun için ailenizin, arkadaşlarınızın ve çalışanlarınızın bildirimi aynı uygulama üzerinden alabilmesi ve anında yanıt verebilmesi için aynı uygulamaya sahip olması gerekir.

Bir mesaj veya acil durum bildirim uygulaması göndermeniz veya doğrudan mobil uygulamaya düğmeye basmanız gerekir. Bunun için ailenizin, arkadaşlarınızın ve çalışanlarınızın bildirimi aynı uygulama üzerinden alabilmesi ve anında yanıt verebilmesi için aynı uygulamaya sahip olması gerekir. Masaüstü uyarıları

Alıcı, kullanıcının bilgisayar ekranında bir acil durum bildirim uygulaması alacağı için bu biraz karmaşıktır. Ve bu kullanıcıyı görebilmek için başka bir ekran açmamak gerekir; aksi takdirde yok olacaktır.

Alıcı, kullanıcının bilgisayar ekranında bir acil durum bildirim uygulaması alacağı için bu biraz karmaşıktır. Ve bu kullanıcıyı görebilmek için başka bir ekran açmamak gerekir; aksi takdirde yok olacaktır. Sosyal medya

Sosyal medya , sosyal medya hesabınızdaki kişilere tek bir tıklama ile acil durum mesajları göndermek için de iyi bir seçenektir. Acil durum bildirim uygulamanızı sizi takip eden herkese ulaştıracak, ancak bu sadece güvenilir bir kanal değil, gerektiğinde destek de veriyor.

Acil durum uyarı uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir acil durum uyarısı veya güvenlik uyarısı uygulama geliştirme yapmak, geliştirme yöntemine göre maliyetli olacaktır. Bu uygulama geliştirmeyi oluşturmak, geleneksel geliştirme yöntemi için çok maliyetli olacaktır. Geliştirici ekibi ve bu uygulama geliştirmenin oluşturma sürecindeki diğer şeyler için ödeme yapmanız gerekir; bu, gelişmiş özellikleri dahil ederseniz, temel özellikler için size ortalama olarak 90k USD ila 100.000 USD veya daha fazlaya mal olacaktır.

Ancak AppMaster gibi kodlama platformları olmadığında toplam geliştirme maliyeti çok daha az olacaktır. Bu yöntemi tercih ederek zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Güvenlik uygulaması geliştirme projesinin fiyatlarına göz atın.

Acil durum uyarıları için en iyi uygulama nedir?

En iyi acil durum uyarısı uygulamasını veya güvenlik uyarısı uygulamasını bildirmek zordur. İlk olarak, uygulamada ihtiyacınız olan acil durum türüne bağlı olacaktır, bu nedenle seçim değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen uygulamalar, farklı senaryoları hedefleyen çok çeşitli acil durum uyarı uygulamalarının en iyi listesini gösterir. En iyi acil durum uygulamasını seçmeden önce, yukarıda belirtilen temel özellikleri içermesi gerektiğini unutmayın. Seçtiğiniz özellikler için bir acil durum uyarısı veya güvenlik uyarısı uygulamasına ihtiyacınız varsa ve piyasadaki hiçbiri ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, önceden bilgi veya programlama gerektirmeyen kodsuz bir AppMaster platformuyla bir tane geliştirin.

Alt çizgi

Suç oranlarının her geçen gün arttığı bir dünyada bir acil durum uyarısı veya güvenlik uyarısı uygulaması bir zorunluluktur. Bir güvenlik uyarısı veya bir acil durum uyarısı uygulaması, kişisel güvenlik, hava durumu güncellemeleri veya hırsızlık, suç, kayıp bir çocuk vb. durumlarda herhangi bir endemik / pandemik veya doğal afet bildirimi için mükemmel bir seçim olacaktır. Bu acil durum uyarı uygulamaları ve güvenlik uyarısı uygulamaları kullananların ve sevdiklerinin güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, ilk etapta bir acil durum veya aksiliği önlemeye yardımcı olurlar.

Bununla birlikte, bir acil durum veya güvenlik uyarısı uygulaması geliştirmek, çok büyük bir planlama, insan kaynakları, harika stratejiler ve yüksek bir bütçe gerektirecektir. İyi haber, bu acil durum uyarı uygulamalarını oluşturmak için kodsuz teknoloji ve AppMaster gibi platformların kullanılmasında yatıyor. AppMaster, bir sürükle ve bırak arayüzü ve sıfır programlama bilgisi ile bir acil durum uyarısı veya güvenlik uyarısı uygulama geliştirme oluşturmanıza olanak tanır. Sadece bu değil, aynı zamanda bütçe dostu ve zaman açısından etkilidir. Bugün kaydolmak için daha fazla beklemeyin ve uygulama geliştirmenizi bugün oluşturmaya başlayın.