Các dự báo trước đại dịch dự đoán rằng việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ tạo ra doanh thu 935 tỷ USD vào năm 2023 . Đại dịch đang đẩy nhanh quá trình này và làm tăng lợi nhuận. Mọi người chuyển tất cả công việc của họ (từ công việc đến công việc gia đình) vào túi của họ khi những thứ quan trọng nhất đã có sẵn và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, internet và công nghệ 5G đang phát triển nhanh chóng và tốc độ truyền dữ liệu ngày càng tăng. Thế giới đang ngày càng chuyển sang trực tuyến, vì vậy nhiều ý tưởng ứng dụng hay cũng đang xuất hiện trong ngành công nghiệp phát triển .

Nó tạo ra một lĩnh vực cơ hội và thách thức cho việc phát triển ứng dụng di động và web. Sự đa dạng của các ý tưởng phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động không ngừng tăng lên do số lượng thiết bị di động cũng tăng lên. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét các ý tưởng ứng dụng tuyệt vời khác nhau để thiết lập một doanh nghiệp phát triển ứng dụng di động thành công. Một số khía cạnh quan trọng nhất giải quyết các câu hỏi như ứng dụng nào mang lại lợi nhuận và có lợi cho công ty khởi nghiệp? Và những ứng dụng nào dễ tiếp cận hơn đối với người mới bắt đầu tạo? Một số ý tưởng cho các ứng dụng tuyệt vời cho người mới bắt đầu là gì?

Đọc tiếp để cập nhật các xu hướng mới nhất trong phát triển ứng dụng nhằm đảm bảo bạn có thể thiết lập một doanh nghiệp thành công trong thế giới kỹ thuật số này với sự trợ giúp của các ý tưởng phát triển ứng dụng di động tốt nhất. Trong bài viết này, chúng tôi đã thu thập các ý tưởng ứng dụng di động và ý tưởng ứng dụng web tốt nhất cho công ty khởi nghiệp của bạn. Để thuận tiện, chúng tôi đã chia tất cả các ứng dụng thành năm khối theo chủ đề chính của chúng: thói quen, công việc, giao tiếp, sức khỏe và sở thích. Mỗi khối nêu bật các ý tưởng ứng dụng dành cho thiết bị di động phù hợp nhất để phát triển ứng dụng vào năm 2023.

Giả sử bạn đã quen thuộc với các yêu cầu của đối tượng mục tiêu kinh doanh của bạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ có thể triển khai công nghệ tốt nhất và sử dụng các ứng dụng tốt nhất để mang lại thành công cho doanh nghiệp của mình, vì vậy hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu tất cả về những ý tưởng ứng dụng tốt nhất này cho năm 2023 và hơn thế nữa !

Lịch trình

Kể từ năm 2020, nhân loại đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Do đó, cuộc sống gia đình, thói quen hàng ngày và nhiệm vụ đã thu hút nhiều sự chú ý và cần được tối ưu hóa giống như cách mà các quy trình làm việc trước đây yêu cầu. Có một ý tưởng ứng dụng độc đáo không nhất thiết có nghĩa là đổi mới thứ gì đó từ đầu. Thay vào đó, nó cũng có thể là một hình thức cải tiến trong các giải pháp hiện có. Dưới đây là mười ví dụ về ứng dụng dành cho thiết bị di động và web mà bạn có thể khởi chạy với tư cách là công ty khởi nghiệp trong khu vực của mình vào năm 2023 và kiếm tiền.

Ứng dụng đặt hàng và giao hàng thực phẩm / đồ gia dụng từ các cửa hàng lân cận

Khi bạn làm việc ở nhà, đôi khi bạn không muốn ra ngoài chút nào, chẳng hạn như bóng đèn bị cháy hoặc hết sữa. Hóa chất gia dụng, thực phẩm đông lạnh và những thứ lặt vặt khác kết thúc vào thời điểm không thích hợp nhất. Hơn nữa, bạn không muốn đi mua sắm sau một ngày dài làm việc. Trong tình huống như vậy, một ứng dụng tạp hóa chắc chắn sẽ giúp bạn. Sử dụng ứng dụng giao hàng tạp hóa có thể hữu ích cho mọi người theo nhiều cách.

Không phải mọi cửa hàng yêu thích trong khu phố đều có trang web hoặc ứng dụng giao hàng tạp hóa. Ngay cả khi có, sẽ rất bất tiện khi đi đến từng trang web riêng biệt. Ngoài ra, không phải tất cả các khu vực đều cập nhật kịp thời tính khả dụng. Mọi người muốn mua mọi thứ ở một nơi ngay lập tức và tốt nhất là được giảm giá. Là một công ty khởi nghiệp và là nhà phát triển các ứng dụng thực tế, đây là nơi bạn có thể giúp các cửa hàng tạp hóa địa phương bằng cách giới thiệu một ứng dụng tạp hóa.

Một cửa hàng có thể sử dụng nhiều ý tưởng ứng dụng di động mới, chẳng hạn như:

Ứng dụng mã QR để đảm bảo người dùng có thể truy cập cửa hàng trực tuyến và vị trí của cửa hàng thực một cách nhanh chóng.

Một ứng dụng gửi quà tặng để giúp người dùng gửi quà tặng.

gửi quà tặng để giúp người dùng gửi quà tặng. Một ứng dụng áp dụng phiếu giảm giá tự động để đảm bảo phiếu giảm giá và giảm giá được cung cấp cho khách hàng.

để đảm bảo phiếu giảm giá và giảm giá được cung cấp cho khách hàng. Là ứng dụng đổi hàng nếu doanh nghiệp có thể lấy sản phẩm cũ và cung cấp sản phẩm mới cho khách hàng.

nếu doanh nghiệp có thể lấy sản phẩm cũ và cung cấp sản phẩm mới cho khách hàng. Một ứng dụng tổ chức đăng ký để lưu giữ hồ sơ của các thành viên và người đăng ký.

Hiện nay, nhu cầu về ứng dụng giao hàng tạp hóa hoặc ứng dụng giao đồ ăn rất cao vì mọi người muốn hợp lý hóa các thủ tục hàng ngày này với sự trợ giúp của công nghệ. Do đó, rất nhiều ý tưởng ứng dụng dành cho thiết bị di động tốt nhất có liên quan đến dịch vụ giao đồ ăn và hàng tạp hóa.

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Washim Chowdhury

Ứng dụng đặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng từ các cửa hàng gần đó là một ý tưởng ứng dụng quy mô lớn, tuyệt vời. Bạn cũng nên đưa ứng dụng quản lý hóa đơn vào ứng dụng giao đồ ăn hoặc quản lý tạp hóa để giúp người dùng quản lý tài chính.

Khi bắt đầu ca làm việc, người bán nhập các đợt giao hàng mới và số lượng của chúng vào cơ sở dữ liệu; hàng hóa trong kho được cập nhật theo thời gian thực với mỗi lần mua hoặc đặt trước. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi mà nhân viên của bộ phận tiếp thị đóng góp khi làm việc tại nhà, chẳng hạn như ở một quốc gia khác, được cập nhật động.

Ngành thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng , do đó tất cả các trung tâm mua sắm và doanh nghiệp trực tuyến đều có ứng dụng di động thương mại điện tử thân thiện với người dùng để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người mua sắm trực tuyến. Cho dù doanh nghiệp hoàn toàn trực tuyến hay có cửa hàng truyền thống, bạn có thể mong đợi doanh nghiệp đó có ứng dụng thương mại điện tử hoặc một loại thị trường trực tuyến nào đó để hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử.

Tạo ứng dụng thanh toán siêu thị là một ví dụ khác về ứng dụng thương mại điện tử phổ biến hiện nay. Những ứng dụng dành cho thiết bị di động này cuối cùng giúp tất cả các loại hình doanh nghiệp đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng bằng cách đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng.

Ứng dụng cửa hàng được đồng bộ hóa với ứng dụng dành cho người chuyển phát sống và làm việc trong cùng khu vực. Và đến lượt chúng, chúng được đồng bộ hóa với ứng dụng cho máy khách. Người mua cài đặt ứng dụng, đăng nhập và xem tất cả các mục yêu thích trong kho. Các cửa hàng tạp hóa địa phương cũng như các chuỗi bán lẻ quy mô lớn có thể hưởng lợi rất nhiều từ các ứng dụng đặt hàng trực tuyến.

Nếu bạn kết nối thêm chợ, kho rau củ quả vào hệ thống này, dạy người bán và nhân viên kho nhập vào ứng dụng di động xem họ có bao nhiêu kg sản phẩm trong kho, giảm giá cho người dân mua hàng trong khu vực của họ, thì hàng trăm số người sẽ sử dụng ứng dụng của bạn. Bạn sẽ trở thành một nhà độc quyền giao đồ ăn cấp quận.

Ứng dụng nấu ăn và ứng dụng thực phẩm

Các ứng dụng nấu ăn và giao đồ ăn không bao giờ lỗi thời, vì vậy chúng phải được coi là một phần của một số ý tưởng ứng dụng tốt nhất mà bạn có thể sử dụng cho doanh nghiệp của mình và kiếm tiền. Mục đích của các ứng dụng nấu ăn là giúp người dùng lướt internet, tìm, lưu vào thư viện và phân loại các công thức nấu ăn yêu thích của họ. Thực hiện các thay đổi đối với chúng, chỉnh sửa và chia sẻ chúng trong các ứng dụng mạng xã hội và tin nhắn nhanh với người thân và bạn bè. Tìm kiếm các công thức nấu ăn trong thư viện của bạn hoặc trên internet bằng cách sử dụng các bộ lọc như thời gian cho mỗi món ăn, nguyên liệu, lượng calo, v.v.

Bổ sung tuyệt vời cho ứng dụng này là chọn một công thức từ các sản phẩm có sẵn tại nhà. Ví dụ, người dùng nhập các sản phẩm có sẵn tại nhà của mình vào ứng dụng. Ứng dụng xác định công thức phù hợp nhất từ cơ sở dữ liệu công thức đã lưu hoặc đơn giản là từ kết quả của công cụ tìm kiếm HÀNG ĐẦU cho các từ khóa. Một ứng dụng như vậy sẽ giải quyết vấn đề nấu món gì một lần và mãi mãi. Nó cũng bao gồm việc có một ứng dụng mã QR liên quan đến nấu ăn sẽ chuyển hướng người dùng đến các công thức nấu ăn.

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Muhammad Noufal

Tương tự, một số ý tưởng ứng dụng di động tuyệt vời trong những năm gần đây đã xuất hiện dưới dạng ứng dụng giao hàng tạp hóa hoặc ứng dụng giao đồ ăn trên toàn thế giới. Một ứng dụng giao đồ ăn đáng tin cậy và thân thiện với người dùng có cơ hội thành công cao, dù là dành cho một nhà hàng cụ thể hay nhiều điểm ăn uống.

Một số ứng dụng giao đồ ăn phổ biến nhất hoạt động trên toàn cầu là Uber Eats, Grubhub và nhiều ứng dụng khác. Những ví dụ này cho thấy rằng ngay cả một ứng dụng đơn lẻ cũng có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu. Các ứng dụng giao đồ ăn này đã cách mạng hóa ngành nhà hàng truyền thống bằng cách mở rộng cơ sở khách hàng của các nhà hàng khác nhau và giúp người dùng đặt đồ ăn. Do đó, nếu bạn muốn hưởng lợi từ ngành giao đồ ăn khổng lồ, bạn chắc chắn nên cân nhắc giới thiệu một ứng dụng giao đồ ăn hoặc ứng dụng giao đồ ăn độc đáo có thể hỗ trợ bạn xây dựng một công ty khởi nghiệp thành công.

Một ứng dụng để dành thời gian trong một thẩm mỹ viện hoặc gọi một bậc thầy ở nhà

Ứng dụng thẩm mỹ viện là một trong những ý tưởng ứng dụng hay cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để thay đổi trang điểm và cho phép các thẩm mỹ viện hợp lý hóa quy trình của họ bằng cách chỉ truy cập trực tuyến với doanh nghiệp. Ứng dụng làm đẹp tự động hóa hầu hết mọi hoạt động của thẩm mỹ viện cho giám đốc điều hành và cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp. Vì vậy, nếu bạn cũng tạo một ứng dụng thẩm mỹ viện cho doanh nghiệp của mình, bạn được đảm bảo vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Một ví dụ phổ biến của ứng dụng như vậy là ứng dụng hỗ trợ nhuộm tóc . Mọi người thường phải cân nhắc rất nhiều yếu tố trước khi quyết định nhuộm tóc. Với sự trợ giúp của ứng dụng di động hỗ trợ cắt tóc hoặc nhuộm tóc được thiết kế phù hợp, bạn có thể mong đợi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Ứng dụng đổi hàng

Cho dù bạn có doanh nghiệp của riêng mình hay bạn muốn có một ứng dụng dành cho thiết bị di động để sử dụng cá nhân, bạn có thể sử dụng ứng dụng trao đổi hàng đổi hàng cho nhiều mục đích khác nhau vì mọi người ngày càng mua nhiều thứ hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các mặt hàng đều cần thiết. Thật đáng tiếc nếu vứt bỏ chúng. Không phải lúc nào cũng có thể bán chúng có lãi. Do đó, nhiều người đang quay trở lại hệ thống trao đổi truyền thống. Một ứng dụng trao đổi hàng hóa có thể rất hữu ích trong việc hiện đại hóa hoạt động này.

Các đơn xin đổi hàng trong cùng một thành phố hoặc quốc gia ngày càng trở nên phổ biến . Những người cung cấp cho người dùng chức năng thuận tiện để tìm kiếm mọi thứ và đăng ưu đãi, hệ thống gắn thẻ và lưu vào mục yêu thích cũng như trò chuyện trực tiếp với những người dùng khác trong khi vẫn giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân sẽ đặc biệt có lợi. Có một ứng dụng trao đổi hàng hóa hoặc trao đổi hàng hóa trong danh sách ứng dụng của bạn để tăng trưởng và phát triển kinh doanh là một ý tưởng tuyệt vời.

Tái chế ứng dụng

Đó là một chủ đề thậm chí còn phù hợp hơn và là một xu hướng bắt buộc trong thế giới hiện đại. Rác đang tiêu thụ hành tinh của chúng ta. Nhưng không phải mọi cư dân của đô thị đều biết cách sắp xếp chính xác và nơi để đặt rác tích lũy.

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Sara Salehi

Một ứng dụng di động tái chế thuận tiện trong túi của bạn với các gợi ý trực quan rõ ràng để phân loại rác, bản đồ điều hướng đến các điểm thu gom và tái chế rác gần nhất trong thành phố của bạn và thông tin cập nhật về giờ làm việc của họ sẽ nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề môi trường gấp mười lần.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn cũng lưu ý rằng những sản phẩm mà bạn không còn sử dụng nữa nhưng có chất lượng tốt có thể được tặng cho người khác. Trong tình huống như vậy, người dùng sẽ cần một ứng dụng trao đổi hàng hóa đáng tin cậy để qua đó họ có thể liên hệ với những người ở địa phương của họ và thực hiện trao đổi. Nhóm đằng sau một ứng dụng trao đổi tốt thuộc loại này có thể khấu trừ một tỷ lệ phần trăm nhất định cho mỗi giao dịch hoặc trao đổi.

Giả sử bạn chỉ đang phát triển một ứng dụng tái chế. Trong trường hợp đó, bạn có thể thêm một số chức năng độc đáo vào một ứng dụng như vậy, chẳng hạn như đọc các dấu hiệu và dấu hiệu đặc biệt trên gói bằng camera của thiết bị di động và tải lên ngay lập tức thông tin và loại rác, cho dù đó là rác có thể tái chế, đốt, đồng bộ hóa trực tuyến với tất cả các điểm giao nhận và xử lý các loại rác để cập nhật thông tin về giá cả, giờ mở cửa, khối lượng công việc, v.v.; một thư viện các video giáo dục ngắn về phân loại rác thải, dễ hiểu cho cả gia đình; dịch vụ đặt mua trạm ủ rác và các thùng chứa tiện lợi để thu gom, chứa tạm các loại rác tại nhà. Bạn có thể phát triển nhiều tính năng có giá trị trong lĩnh vực này cho một ứng dụng di động để tái chế; bạn cần thực hiện một vài cuộc phỏng vấn với những người đã cố gắng làm điều này và tìm ra một số khó khăn và vấn đề mà họ gặp phải hàng ngày. Những ứng dụng như vậy mang lại lợi nhuận và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

kế hoạch ngân sách

Các ứng dụng lập kế hoạch ngân sách ngày nay rất phổ biến vì nhiều thủ tục ngân hàng đang được thực hiện trực tuyến. Các ứng dụng như vậy cho phép bạn theo dõi thu nhập bằng cách xử lý biên lai kỹ thuật số và chi phí hàng tháng cho các danh mục khác nhau, đặt giới hạn cho chi phí cụ thể, tiết kiệm theo kế hoạch, v.v. Thật vô cùng tiện lợi khi các nhà hoạch định ngân sách được đồng bộ hóa với tất cả các tài khoản ngân hàng hoặc ngân hàng di động của người dùng và tải các mục thẻ ngân hàng trực tiếp vào ứng dụng.

Việc phân phối các khoản xóa sổ theo danh mục trong ứng dụng diễn ra ở chế độ tự động hoặc bán tự động. Các ứng dụng lập kế hoạch ngân sách gia đình giúp bạn tiết kiệm 15-30% số tiền trong những tháng đầu tiên sử dụng và tắt túi khí. Đó là do hiển thị trực quan thuận tiện các chi phí trong đồ thị và biểu đồ.

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Robin Holesinsky

Có thể có nhiều khía cạnh khác nhau của quản lý tài chính mà các ứng dụng lập kế hoạch ngân sách có thể đề cập đến. Ví dụ: nếu bạn cho bạn bè hoặc gia đình của mình vay tiền, bạn có thể sử dụng ứng dụng quản lý cho vay tiền để lưu giữ hồ sơ kỹ lưỡng. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng ứng dụng hay nào liên quan đến quản lý tài chính, bạn chắc chắn nên triển khai chúng vì các ứng dụng tài chính rất phổ biến đối với người dùng.

Bên cạnh các ứng dụng dành cho thiết bị di động lập kế hoạch ngân sách chung, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều ứng dụng lập ngân sách chuyên biệt dành cho doanh nghiệp của mình để xử lý các loại biên lai kỹ thuật số cụ thể. Những ứng dụng như vậy dành cho những người có ngành nghề cụ thể.

Chẳng hạn, bạn có thể tìm ứng dụng tính tiền boa trong Cửa hàng Google Play để tính toán tiền boa và lập ngân sách nhanh chóng. Tương tự, bạn có thể tạo một ứng dụng duy nhất, chẳng hạn như ứng dụng lập kế hoạch đám cưới, ứng dụng này có thể giúp bạn tính toán các chi phí liên quan đến đám cưới.

Không có giới hạn về số lượng và độ phức tạp của các tính năng mà bạn có thể giới thiệu trong các ứng dụng đó. Chẳng hạn, nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng thiết kế nội thất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tạo ra ngôi nhà mơ ước của họ, thì bạn nên thêm vào việc lập kế hoạch ngân sách. Nó có thể được thực hiện hiệu quả hơn nữa bằng cách sử dụng thực tế tăng cường để người dùng có thể thử các phong cách và thiết kế nhà khác nhau bằng công nghệ thực tế tăng cường. Đồng thời, việc tính toán ngân sách được thực hiện với sự trợ giúp của các thuật toán AI .

Ứng dụng nhà thông minh

Ứng dụng nhà thông minh là một phần không thể thiếu trong ý tưởng ứng dụng tốt nhất cho doanh nghiệp vì khái niệm nhà thông minh đang trở nên phổ biến khá nhanh . Ngôi nhà của con người hiện đại ngày càng thông minh hơn, đặc biệt là đối với những tòa nhà mới. Đồng thời, một người ngày càng có ít thời gian hơn để đối phó với cuộc sống của mình và ngày càng ít năng lượng mà anh ta muốn dành cho nó.

Các công nghệ hiện đại như thực tế tăng cường AI và nhà thông minh có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn đưa những ý tưởng ứng dụng di động tốt nhất của mình vào cuộc sống. Bạn có thể chọn tạo một ứng dụng duy nhất hoặc cân nhắc xây dựng ứng dụng thực tế tăng cường tinh vi hoặc ứng dụng thiết kế nội thất giúp người dùng xây nhà, đặc biệt là nhà thông minh.

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Alexander Kontsevoy

Hệ thống nhà thông minh và ứng dụng di động tạo ra phép thuật gia đình: vào buổi tối, sau một ngày làm việc, rèm cửa tự di chuyển, một lệnh hoặc cử chỉ ngắn bằng giọng nói bật nhạc dễ chịu, hệ thống báo động bảo vệ tài sản, tưới nhỏ giọt cho chậu hoa và thậm chí đổ đầy bát uống cho vật nuôi được kích hoạt. Tất cả điều này là có thể và rất thuận tiện trong một ứng dụng, luôn ở trong tầm tay, trên điện thoại di động.

Ứng dụng so sánh chi phí sản phẩm và thương mại điện tử

Thương mại điện tử là một ngành phát triển liên tục, vì vậy điều quan trọng là phải khám phá những ý tưởng ứng dụng di động tốt nhất trong ngành này để hưởng lợi từ sự phát triển này. Một ý tưởng ứng dụng như vậy được liên kết với so sánh chi phí của sản phẩm. Làm thế nào để tìm và mua bất cứ thứ gì rẻ hơn mà không mất nhiều thời gian lướt internet?

Nhiệm vụ này được hỗ trợ bởi một ứng dụng tổng hợp để nhanh chóng tìm kiếm và mua bất kỳ mặt hàng nào trên internet. Bộ lọc cho phép bạn phân loại các ưu đãi theo chi phí, khuyến mãi, thời gian giao hàng, v.v. Một nền tảng có thể giúp người dùng so sánh giá sản phẩm thông qua biên lai kỹ thuật số trên các cửa hàng Thương mại điện tử khác nhau có thể là một bước khởi đầu rất thành công trong thời đại mua sắm trực tuyến này.

Một số ý tưởng ứng dụng dành cho thiết bị di động tuyệt vời hiện nay đã xuất hiện trong ngành thương mại điện tử, chẳng hạn như ứng dụng đánh giá sản phẩm , ứng dụng tổ chức đăng ký, ứng dụng gửi quà tặng và ứng dụng nhận phiếu giảm giá tự động. Tất cả các ứng dụng này đều có ưu và nhược điểm riêng. Ứng dụng đánh giá rất cần thiết trong việc giúp mọi người quyết định xem một sản phẩm có đáng mua hay không. Vì tặng quà là một phần quan trọng của nhiều nền văn hóa nên một ứng dụng chuyển quà được phát triển tốt có tiềm năng trở thành một thành công toàn cầu.

Tương tự như vậy, sự phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử đã phổ biến ứng dụng lấy phiếu giảm giá tự động để đảm bảo rằng khi khách hàng tìm thấy sản phẩm mình chọn, họ cũng có thể tìm thấy giảm giá phù hợp cho sản phẩm đó. Những phiếu giảm giá như vậy có thể được cung cấp cho khách hàng trung thành với sự trợ giúp của ứng dụng tổ chức đăng ký lưu giữ thông tin chi tiết về tất cả những người đăng ký và thành viên.

Ứng dụng dắt chó đi dạo

Nhiều người muốn nuôi một hoặc nhiều thú cưng, nhưng không phải ai cũng có thời gian để chăm sóc chúng. Việc dắt chó đi dạo là điều cần thiết trong một lịch trình mà chủ vật nuôi có thể rất khó giữ. Với việc lựa chọn ứng viên theo nơi cư trú, ứng dụng dắt chó đi dạo là cách hoàn hảo để thoát khỏi tình huống này.

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Wilco van Meppelen

Mỗi ứng viên có thể có hồ sơ của họ, mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm, chỉ dẫn về chi phí và nơi cư trú, khả năng chuyển đổi giữa chế độ "bận rộn" và "tìm kiếm việc làm tích cực", đồng thời tìm kiếm và xem các yêu cầu đi bộ mở mới nhất. Người dùng ứng dụng bật định vị địa lý trên điện thoại, nhập giờ đi bộ và nhận danh sách các ứng viên miễn phí. Anh ta có thể tìm cho mình một người đi bộ vĩnh viễn và một người mới mỗi lần. Ứng dụng này cũng có thể thực hiện thanh toán để rút tiền an toàn và quỹ dự trữ.

Ứng dụng cho thuê ô tô

Airbnb cho ô tô . Bảo dưỡng ô tô của bạn không mang lại lợi nhuận cả từ quan điểm tiết kiệm ngân sách cá nhân hoặc gia đình và từ quan điểm về hệ sinh thái của hành tinh chúng ta. Có đủ ô tô trên hành tinh. Chúng ta cần học cách chia sẻ chúng. Đối với lập trình viên, ứng dụng thuê xe 1 ngày, nửa ngày hay vài ngày là lựa chọn hoàn hảo. Đó có thể là tiền thuê được thanh toán đầy đủ hoặc chia sẻ ô tô chỉ trả tiền nhiên liệu. Điều quan trọng nhất mà nhà phát triển ứng dụng như vậy phải làm là dễ sử dụng.

ứng dụng đám cưới

Kết hôn và tìm bạn đời là một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người. Một ứng dụng hôn nhân được thiết kế cẩn thận có khả năng tiếp cận một lượng lớn khán giả. Nó có thể giúp mọi người trên khắp thế giới tìm kiếm đối tác hoàn hảo của họ. Vì nhiều nhu cầu và yêu cầu liên quan đến tình huống như vậy nên nhu cầu cao như vậy của người tiêu dùng có thể được đáp ứng bằng các giải pháp kỹ thuật số như ứng dụng hôn nhân.

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Denis Budnik

Hơn nữa, bạn cũng có thể cân nhắc giới thiệu một ứng dụng lập kế hoạch đám cưới . Điều quan trọng cần lưu ý là có rất nhiều ứng dụng lập kế hoạch đám cưới đã có sẵn trên thị trường, vì vậy bạn nên tập trung vào việc giới thiệu một số tính năng nâng cao để đảm bảo nó giúp ích cho người dùng. Cuối cùng, có một ý tưởng ứng dụng sáng tạo có nghĩa là bạn xây dựng ứng dụng từ đầu hoặc đổi mới đáng kể các giải pháp hiện có để giúp đối tượng mục tiêu.

Sức khỏe

Có rất nhiều ý tưởng ứng dụng sáng tạo mà bạn có thể khám phá trong ngành y tế và thể dục vì đại dịch toàn cầu đã khiến nhân loại tập trung trở lại vào sức khỏe. Nhu cầu cao đối với các ứng dụng y tế từ xa chủ yếu là do ngành chăm sóc sức khỏe không còn bị giới hạn trong các quy trình làm việc truyền thống. Các ứng dụng y tế từ xa cho phép bạn liên hệ với các bác sĩ và chuyên gia y tế trên toàn thế giới. Sự đổi mới của các ứng dụng chăm sóc sức khỏe như vậy đang mở đường cho việc cải thiện đáng kể các hoạt động chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Bây giờ, hầu hết mọi người trên hành tinh đang nghĩ về tình trạng, hạnh phúc và sức khỏe của họ. Các ứng dụng thể dục và động lực luôn khá phổ biến, nhưng chúng đã tăng đáng kể mức độ phổ biến trong thời kỳ đại dịch. Lĩnh vực y tế đang phát triển và cải cách nhanh chóng. Đây là thời điểm hoàn hảo để xem xét các ý tưởng ứng dụng khác nhau cho năm 2023 và ra mắt các ứng dụng y tế và y tế chuyên nghiệp.

Ngày nay, những thứ cơ bản như ứng dụng nhắc uống nước cũng có thể thu hút nhiều người do nhu cầu cao của người tiêu dùng trong ngành sức khỏe và thể dục. Ý tưởng sau đây có thể tạo điều kiện cho bạn thành lập một công ty khởi nghiệp thành công để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng.

ứng dụng theo dõi thời gian

Mọi người đều biết rằng kinh nguyệt không hề dễ dàng. Ngay cả khi chu kỳ của bạn đều đặn, nó vẫn có thể mang đến nhiều điều thú vị như thay đổi tâm trạng, mụn trứng cá, đau nhức và các triệu chứng đáng lo ngại khác. Hiểu chu kỳ của bạn càng nhiều càng tốt trở nên quan trọng nếu bạn đối phó với các vấn đề sinh sản như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung hoặc hội chứng buồng trứng đa nang.

Và, tất nhiên, nếu bạn đang cố gắng mang thai hoặc tránh thai, thì việc biết thông tin như thời điểm rụng trứng có thể hữu ích. Một ứng dụng thời gian làm cho cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Nó càng có nhiều chức năng và giao diện càng đơn giản, đồng thời, thì càng tốt. Bạn có thể chọn xây dựng một ứng dụng theo dõi thời gian làm giải pháp độc lập hoặc thêm ứng dụng này như một phần của ứng dụng di động hỗ trợ mang thai.

Ứng dụng theo dõi thai kỳ

Khi bạn đang mang thai, chín tháng có thể giống như cả cuộc đời. Ứng dụng di động trợ giúp mang thai có thể giúp người dùng theo dõi và giám sát sự phát triển của em bé (cũng như những thay đổi của cơ thể).

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Stanislav Lebedev

Một ứng dụng như vậy sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc loại bỏ những nỗi sợ hãi không cần thiết và khiến bạn cảm thấy gắn kết hơn với con mình.

Ứng dụng sức khỏe ảo

Một ý tưởng khác không thể bỏ qua là ứng dụng chăm sóc sức khỏe hay ứng dụng y tế từ xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch COVID-19 đã mang lại những thay đổi đáng kể cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó đã trở nên phổ biến đến mức chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe đã chuyển sang chăm sóc sức khỏe ảo ở một mức đáng kể. Bệnh nhân có thể gặp chuyên gia tư vấn y tế bên ngoài tại thành phố hoặc khu vực của họ thay vì đi đến thành phố hoặc khu vực khác thông qua ứng dụng y tế từ xa. Nó cũng giúp bệnh nhân dễ dàng tìm thấy ý kiến chuyên môn thứ hai trực tuyến. Vì vậy, đây là một ý tưởng ứng dụng di động tuyệt vời .

Ứng dụng sức khỏe tâm thần

Con người là sinh vật bồn chồn nhất trên hành tinh - các ứng dụng thiền, tự điều chỉnh và giúp bình tĩnh vượt qua lo lắng có thể giúp họ rất nhiều. Mặc dù đã có những ứng dụng kinh doanh thành công trong thể loại này, chẳng hạn như Headspace, Calm và Youper, nhưng bạn vẫn có nhiều cơ hội và lượng khán giả lớn để nắm bắt thị trường bằng cách xây dựng một ứng dụng thể dục tập trung vào cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Ứng dụng của bạn có thể dẫn dắt ngành chăm sóc sức khỏe phát triển các ý tưởng phần mềm sức khỏe tâm thần sáng tạo mới trên internet.

chuyên gia dinh dưỡng ảo

Các ứng dụng y tế từ xa và ứng dụng thể dục có thể mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp và mang lại lợi ích cho người dùng. Hầu hết các ứng dụng thể dục hiện có đều có các tùy chọn ăn kiêng cụ thể và tổng quát. Tuy nhiên, sẽ hữu ích nếu bạn cân nhắc phát triển một ứng dụng sức khỏe và thể dục cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các chuyên gia dinh dưỡng ảo .

Người dùng nhập các tham số ban đầu của mình và những tham số mà anh ta muốn nhận làm đầu ra - ứng dụng hình thành chế độ ăn kiêng cá nhân và độc đáo của anh ta. Các bữa ăn được lên lịch và tích hợp vào lịch, các công thức nấu ăn từ internet được kết nối và mỗi món ăn cho biết số lượng calo, protein, chất béo và carbohydrate. Người dùng có thể cập nhật dữ liệu của mình trong quá trình giảm cân.

Làm cho việc giảm cân hoặc tuân theo một chế độ ăn kiêng đặc biệt trở nên dễ dàng, thuận tiện và có tính tương tác là một nhiệm vụ tuyệt vời cho một ứng dụng di động. Bạn có thể biến loại ứng dụng này thành ứng dụng nhắc uống nước bằng cách gửi thông báo cho người dùng theo khoảng thời gian phù hợp.

Ứng dụng với cơ sở dữ liệu của bác sĩ để được tư vấn y tế nhanh chóng

Cuộc tư vấn đầu tiên từ bác sĩ luôn sẵn sàng, không cần xếp hàng, chuyến đi, tắc đường hay chờ đợi - chỉ cần trò chuyện trên điện thoại di động của bạn. Bạn có thể gửi ảnh, video và tài liệu, kết nối liên lạc bằng giọng nói và video, và tất nhiên, chọn bác sĩ phù hợp nhất trong số những người có sẵn tại thời điểm này. Tất cả điều này trở nên đặc biệt phù hợp trong thời kỳ đại dịch, nhưng nó đã phù hợp và cần thiết trong một thời gian rất dài. Một cơ sở rộng lớn gồm các bác sĩ thuộc mọi hướng và dễ sử dụng có thể nhanh chóng đưa ứng dụng của bạn lên TOP các cửa hàng .

Mạng xã hội dành cho bác sĩ và nhân viên y tế

Các bác sĩ và nhân viên y tế cần được chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, được tư vấn và ở trong một môi trường phát triển. Một ứng dụng mạng xã hội hiện đại chỉ dành cho các chuyên gia y tế là một dự án ứng dụng nguyên bản và hiện đại mà y học hiện đại cần.

Nhìn chung, mạng xã hội cực kỳ phổ biến, vì vậy bạn có thể nhận được những lợi ích đáng kể từ loại nền tảng kỹ thuật số được phát triển dưới dạng trang web hoặc ứng dụng mạng xã hội này. Với những đổi mới lớn hơn trong thực tế ảo và thực tế tăng cường, nhiều ứng dụng thực tế tăng cường cũng đang nổi lên trong lĩnh vực y tế.

Ứng dụng huấn luyện viên cá nhân AI

Một số lượng lớn ứng dụng quảng bá các tiêu chuẩn giảm cân không thực tế có thể gây bất lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng. Sẽ rất hữu ích nếu bạn cân nhắc phát triển ứng dụng huấn luyện viên cá nhân AI hoặc ứng dụng giảm cân giúp người dùng giảm cân an toàn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Ceptari Tyas

Một ứng dụng tạo động lực cũng có thể cực kỳ hữu ích trong việc thúc đẩy mọi người tập trung vào các thói quen tập thể dục và sức khỏe của họ. Bạn có thể xây dựng ứng dụng tạo động lực như một phần của ứng dụng chăm sóc sức khỏe nói chung hoặc giới thiệu ứng dụng này như một giải pháp độc lập. Nói một cách đơn giản, ứng dụng sẽ tối ưu hóa số lần lặp lại và mức tạ cho từng hoạt động mỗi khi người dùng tập luyện, thúc đẩy quá trình phát triển cơ bắp hiệu quả. Các thuật toán của phần mềm như vậy được đào tạo trên hàng triệu bài tập. Một ứng dụng như vậy chứa một trong những cơ sở dữ liệu bài tập lớn nhất thế giới và về lâu dài có thể vượt qua bất kỳ huấn luyện viên cá nhân nào.

Ứng dụng cảnh báo khẩn cấp

Nếu bạn đam mê sử dụng công nghệ, thì ứng dụng này là dành cho bạn. An ninh đã trở thành một vấn đề trên toàn thế giới. Tội phạm đã gia tăng và đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Hầu hết các giải pháp bảo mật hiện đại ngày nay đều được trang bị ứng dụng cảnh báo tội phạm. Một ứng dụng an ninh gia đình đáng tin cậy xử lý tất cả các loại rủi ro bảo mật.

Bên cạnh ứng dụng cảnh báo tội phạm, các công ty bảo mật cũng cung cấp ứng dụng quản lý thảm họa và ứng dụng an ninh gia đình tổng thể để đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp. Hỏa hoạn cũng xảy ra thường xuyên hơn trước. Ứng dụng an ninh gia đình thông báo cho những người ở gần trường hợp khẩn cấp bằng một nút cảnh báo. Bằng cách này, mọi người có thể tự cứu mình hoặc giúp đỡ những người bị mắc kẹt, tùy thuộc vào loại trường hợp khẩn cấp hoặc thậm chí liên hệ với các dịch vụ cứu hộ. Một ứng dụng quản lý thảm họa được phát triển tốt có thể chứng minh là cực kỳ hữu ích và cứu được mạng sống .

Ứng dụng giám sát chất lượng rau củ quả

Bạn có thích ăn rau và trái cây tươi không? Nhưng chúng có tươi trên kệ trong các cửa hàng của chúng tôi không? Rau và trái cây có thể bị hư hỏng, nhiễm độc nitrat và thuốc trừ sâu và chỉ trông tươi từ bên ngoài. Việc ăn uống lành mạnh trở nên dễ dàng hơn với các ứng dụng có thể kiểm tra độ tươi và chất lượng của trái cây và rau củ. Không cần phần cứng bên ngoài; chỉ cần một máy ảnh điện thoại di động là đủ.

Công việc

Hầu hết mọi người luôn tìm kiếm các ứng dụng di động có thể giúp họ trong cuộc sống chuyên nghiệp. Nhiều ý tưởng ứng dụng sáng tạo khác nhau có thể được khám phá và triển khai trong danh mục này để giúp người dùng làm việc trong các ngành khác nhau đáp ứng nhu cầu cao trong nghề nghiệp của họ.

Kể từ năm 2020, nhân loại đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Do đó, công việc của nhiều người đã chuyển đến nhà và nhiều quy trình làm việc đã được chuyển đổi đáng kể. Nhiều công ty và cá nhân đang sử dụng các ứng dụng hiện đại để tiến hành kinh doanh, chẳng hạn như sử dụng ứng dụng bất động sản để kinh doanh bất động sản.

Dưới đây là mười ví dụ về ứng dụng dành cho thiết bị di động để tối ưu hóa công việc và học tập chuyên nghiệp mà bạn có thể khởi chạy khi mới khởi nghiệp vào năm 2023.

Các ứng dụng và nền tảng tự học

Tự học đã trở thành nhu cầu sống còn hàng chục năm nay. Các ứng dụng và nền tảng giáo dục dành cho thiết bị di động giúp tối ưu hóa quá trình học tập và cung cấp quyền truy cập vào thông tin chất lượng cao nhất sẽ vẫn là xu hướng trong nhiều năm. Ứng dụng học tập giúp doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền và giúp người dùng thông qua các ý tưởng ứng dụng sáng tạo và nền tảng kỹ thuật số .

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Faysol Ahmed Sozib

Trò chơi hóa việc học trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với người dùng. Dạy gì - sự lựa chọn là của bạn: nó có thể là toàn bộ lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực kiến thức, hoặc các chuyên ngành rất hẹp. Trong mọi trường hợp, hầu hết mọi người ngày nay cần học trực tuyến di động chất lượng.

Ứng dụng nhóm học ảo

Sử dụng các nền tảng kỹ thuật số trong học tập và học tập trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy các ứng dụng ôn thi ảo cho phép học sinh ở các cấp học khác nhau chuẩn bị cho các bài kiểm tra.

Học sinh có thể gặp nhau trong một diễn đàn chung và ôn thi với các học sinh khác học cùng chủ đề. Một ứng dụng di động nghiên cứu kỳ thi ảo được phát triển tốt có thể cung cấp cho họ tài liệu học tập, công cụ và cơ hội để thảo luận về vấn đề cũng như nhận trợ giúp, hướng dẫn, v.v.

Nền tảng tìm kiếm việc làm

Tìm một công việc từ xa đối với nhiều người trong năm 2020-21 đã trở nên quan trọng. Sẽ rất thuận tiện khi các nền tảng và ứng dụng tìm kiếm việc làm chứa nhiều ưu đãi và có tính chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động. Bạn có thể tạo một nền tảng tìm kiếm việc làm cho các chuyên gia tiếp thị, nhà phát triển, nhà thiết kế hoặc nhà kinh tế. Bộ lọc, nhập tham số, điền chất lượng cao vào các trường mô tả của từng vị trí tuyển dụng, trạng thái chính xác về mức độ liên quan của vị trí đó, biểu mẫu phản hồi nhanh trong vài cú nhấp chuột và trò chuyện trực tiếp với nhà tuyển dụng - điều này sẽ hoạt động tốt trong ứng dụng của bạn. Cùng với thời gian, các ứng dụng kinh doanh hoặc tìm kiếm việc làm chuyên biệt cũng đã xuất hiện.

Ứng dụng dựa trên chuỗi khối

Các ứng dụng chuỗi khối vượt xa tiền điện tử và bitcoin . Với khả năng duy trì mức độ minh bạch và công bằng cao, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp, công nghệ tác động đến mọi thứ, từ thực thi hợp đồng đến hiệu quả của chính phủ. Nó cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn về việc tạo ứng dụng blockchain nào.

ứng dụng danh thiếp

Bạn có nhiều danh thiếp muốn quét không? Cần một ứng dụng để quản lý tất cả các liên hệ của công ty bạn? Bạn có muốn tạo thẻ được cá nhân hóa như một công cụ tiếp thị và bán hàng không? Các ứng dụng quét danh thiếp hiện đại cung cấp nhiều hơn là chỉ quét. Chúng có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, ngăn nắp hơn và luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin liên hệ mọi lúc mọi nơi chỉ bằng cách chạm hai điện thoại di động vào nhau hoặc quét mã QR chẳng hạn. Việc sử dụng các ứng dụng như vậy thậm chí còn trở nên quan trọng hơn đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều thẻ liên hệ, chẳng hạn như sử dụng ứng dụng bất động sản để xử lý các thẻ bạn nhận được từ các khách hàng và công ty bất động sản khác nhau.

ứng dụng đố vui

Thử nghiệm là một quá trình học tập, chẩn đoán và nghiên cứu cần thiết. Không có gì thuận tiện hơn là chỉ cần gửi một liên kết đến bài kiểm tra cho tất cả những người trả lời và nhận câu trả lời qua thư hoặc ở dạng thống kê chung, đồ thị và biểu đồ thuận tiện bên trong ứng dụng. Khái niệm về một ứng dụng như vậy có thể khác nhau, tùy theo sự lựa chọn của bạn và cho các nhiệm vụ của bạn.

Ứng dụng lớp học ảo

Các ứng dụng cho phép nhiều người dùng học đồng thời, giao tiếp, nghe và nhìn thấy nhau, hiển thị màn hình của giáo viên và tất nhiên, thay thế nền khi bật camera nếu căn hộ không được dọn dẹp.

Nguồn hình ảnh: dribbble/Tác giả: Sulton handaya

Lớp học ảo đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta kể từ năm 2020 và không có giới hạn nào cho sự hoàn hảo trong các ứng dụng như vậy.

ứng dụng đầu tư

Mọi người thích giao dịch cổ phiếu và đầu tư. Vì vậy, phát triển ứng dụng đầu tư là một khái niệm có thể tự động đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu và định giá thị trường và thay mặt bạn đầu tư. Những ứng dụng như vậy giúp người dùng chọn số tiền họ muốn vay trong danh mục đầu tư và số tiền họ muốn vay. Bộ sưu tập các quyết định đầu tư tốt nhất hoặc mẹo tùy chỉnh cũng rất tuyệt vời cho các ứng dụng đầu tư.

Chia sẻ tập tin ứng dụng

Chuyển tất cả các loại tệp mà không cần internet và giảm chất lượng. Truyền dữ liệu đa nền tảng tốc độ cao và lưu trữ đám mây. Tối ưu hóa chuyển các tệp nặng không giới hạn: ứng dụng, trò chơi, ảnh, phim, video, v.v. Thống kê các tệp của bạn ở một nơi, trong một ứng dụng. Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Đây là những tính năng quan trọng cho một ứng dụng chia sẻ tệp mạnh mẽ mà bạn có thể bắt đầu xây dựng ngay bây giờ. Những tiến bộ vượt bậc trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động đã mở đường cho các ứng dụng chia sẻ tệp có nhiều tính năng nâng cao khác nhau để đảm bảo khả năng kết nối tốt hơn.

Ứng dụng luật biên giới

Một cơ sở duy nhất, được cập nhật theo thời gian thực của tất cả các quy tắc để vào bất kỳ quốc gia nào là một nhu cầu hiện đại đã trở nên đặc biệt gay gắt trong thời kỳ đại dịch. Sự cởi mở và gần gũi của các quốc gia, các quy tắc nhập cảnh và lưu trú trong nước, các tài liệu cần thiết và thẻ thông hành hiện đang thay đổi gần như mỗi tuần.

Liên lạc

Nhiều ví dụ về ứng dụng nhắn tin tức thời đã thay đổi thế giới, chẳng hạn như WhatsApp , Telegram và nhiều ứng dụng khác. Nếu bạn có một ý tưởng ứng dụng độc đáo có thể tác động đáng kể đến hoạt động giao tiếp của chúng ta, thì bạn nên cố gắng hết sức để biến ý tưởng này thành hiện thực. Các ứng dụng học ngôn ngữ và mạng xã hội là một số ứng dụng phổ biến nhất trong danh mục này.

Một số ý tưởng ứng dụng tuyệt vời, chẳng hạn như Facebook và Twitter , có liên quan đến ngành mạng xã hội. Tương tự như vậy, nhu cầu kết nối và kết bạn của con người đã khiến các ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên trở nên khá phổ biến. Những ứng dụng như vậy cho phép bạn trò chuyện với những người dùng khác từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày nay, hầu hết các thủ tục liên lạc đã chuyển sang trực tuyến. Chúng ta không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có mạng xã hội, giao tiếp bằng giọng nói và video cũng như tin nhắn tức thời. Mỗi ngày mới mang đến cho chúng ta những thách thức mới trong giao tiếp, vì vậy việc tạo ra một ứng dụng giao tiếp để giải quyết chúng là lựa chọn hoàn hảo cho startup. Chúng tôi đã thu thập mười ý tưởng ứng dụng nhắn tin tức thời trên web và di động có liên quan để ra mắt vào năm 2023 .

Ứng dụng dịch giọng nói

Các ứng dụng dịch giọng nói và ứng dụng ghi âm giọng nói ngày nay khá phổ biến vì nhiều lý do. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những vấn đề cụ thể trong việc dịch hoặc giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tạo một ứng dụng dịch giọng nói cho phép bạn nói một cụm từ vào thiết bị di động bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và trả lại cụm từ đó bằng giọng nói của phát thanh viên bằng ngôn ngữ của người đối thoại với bạn?

Mục đích của ứng dụng dịch giọng nói là đảm bảo giao tiếp không biên giới. Ứng dụng dịch giọng nói hoạt động càng tốt thì cơ sở dữ liệu về các từ và cụm từ chứa trong đó càng phong phú và càng trở nên phổ biến. Tầm quan trọng của các ứng dụng dịch giọng nói dự kiến sẽ tiếp tục tăng do toàn cầu hóa. Bạn cũng có thể xem xét việc tạo một ứng dụng học ngôn ngữ bên cạnh ứng dụng dịch thuật.

ứng dụng thư viện con người

Tất cả chúng ta đều cần động lực, nguồn cảm hứng và quá trình không chỉ của riêng mình mà còn của người khác. Ngoài ra, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi. Các nền tảng và ứng dụng thu thập các trường hợp thực tế và câu chuyện của những người thuộc các ngành nghề, địa vị xã hội khác nhau, v.v. theo chủ đề là một xu hướng mới trong phát triển ứng dụng mà bạn có thể sử dụng ngày nay.

Ứng dụng dịch ảnh dựa trên AI

Khi ngành du lịch và lữ hành phát triển, một loạt các ứng dụng dịch thuật dựa trên AI có thể được sử dụng như một công cụ thuận tiện cho khách du lịch ở một quốc gia mới. Một ứng dụng trợ giúp du lịch giúp khách du lịch dịch các ngôn ngữ khác nhau có thể hữu ích. Các ứng dụng này cho phép bạn dịch văn bản từ hình ảnh, bảng thông báo, bảng điểm, đối tượng trong thế giới thực và tệp sang bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào.

Ứng dụng chống hàng giả bằng thuật toán tự động

Tin tức và thông tin bao quanh chúng ta và ảnh hưởng đến tình trạng của chúng ta. Việc tạo các ứng dụng chống thư rác và các ứng dụng "thông minh" giúp phân biệt thông tin đáng tin cậy với thông tin giả mạo là điều cần thiết. Có thể bằng cách phân tích danh tiếng của nguồn thông tin, các nguồn có thẩm quyền khác và đánh giá của người dùng. Làm việc trên các ứng dụng như vậy là một quá trình phức tạp và thú vị. Tuy nhiên, nó không thể mang lại kết quả vì nó có liên quan sâu sắc.

Ứng dụng truyền thông xã hội tự động

Từ năm 2014 đến năm 2021 , các ứng dụng mạng xã hội và trình nhắn tin tức thời vẫn là những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất từ các cửa hàng. Có cả voi răng mấu và các mạng xã hội mới đang phát triển nhanh chóng. Một người có thể có nhiều tài khoản trong một mạng xã hội (cá nhân, cho một dự án kinh doanh, ẩn) và được đăng ký đồng thời trên 5-6 mạng xã hội. Đó là một lượng lớn luồng tin nhắn và cập nhật nguồn cấp dữ liệu.

Một ứng dụng truyền thông xã hội tất cả trong một hợp nhất tất cả các bản cập nhật từ các ứng dụng mạng xã hội khác nhau và trình nhắn tin tức thời là giấc mơ HÀNG ĐẦU của người dùng Internet hiện đại . Và nếu bạn cũng có thể tạo một bài đăng hoặc câu chuyện và sau đó trả lời các bình luận đồng thời trên tất cả các mạng xã hội của mình, thì đây là giấc mơ cuối cùng. Sự phổ biến rộng rãi của các ứng dụng truyền thông xã hội cho thấy đây là thời điểm tốt nhất để các doanh nghiệp tham gia vào ngành này.

Thông báo từ một ứng dụng của sở cảnh sát

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, tội phạm ở các thành phố lớn đang gia tăng. Một ứng dụng liên lạc nhanh với cảnh sát và nhận tin tức mới nhất về khu vực thị trấn của bạn, nơi bạn thấy mình vào buổi tối muộn, có thể cứu mạng sống, tài sản và sức khỏe. Bổ sung tuyệt vời sẽ là một bản đồ chi tiết về các khu vực nguy hiểm nhất của thành phố và cập nhật các sự cố trong thời gian thực. Ví dụ, chúng ta thường thấy Google Traffic.

Ứng dụng phát hiện gian lận

Nó là một chống thư rác tiên tiến. Những kẻ lừa đảo có gọi cho bạn, viết thư cho bạn và cố gắng bằng mọi cách có thể để lôi kéo bạn vào những vụ lừa đảo nguy hiểm hoặc làm mất thời gian của bạn không? Một ứng dụng như vậy có quyền quản trị viên trên điện thoại của bạn sẽ bảo vệ bạn khỏi các cuộc gọi không xác định, các số bị chặn, đáng ngờ đang cố lấy thông tin thẻ ngân hàng của bạn cũng như gửi thư rác đến các ứng dụng nhắn tin và thư. Đó là nhu cầu thiết yếu của mọi người.

ứng dụng quyên góp

Các ứng dụng quyên góp từ thiện có thể đi một chặng đường dài vì chúng tác động đến các ngành và cá nhân khác nhau theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể chọn phát triển ứng dụng quyên góp từ thiện chung hoặc ứng dụng từ thiện dành riêng cho doanh nghiệp.

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Rizal Gradian

Có các ứng dụng và nền tảng thuận tiện để hỗ trợ tài chính nhanh chóng cho bất kỳ người nào - nhà sáng tạo, nhà khoa học hoặc bạn cùng lớp của bạn, những người thấy mình đang trong hoàn cảnh khó khăn hoặc chỉ đang gom góp tiền cho một giấc mơ. Chúng tôi gần gũi và có thể giúp đỡ những người thân yêu của chúng tôi hoặc những người chúng tôi thích. Đổi lại, ai đó sẽ giúp chúng tôi.

Ứng dụng quyên góp có thể trở thành toàn bộ nền tảng danh tiếng mà người dùng dành cả đời trên đó. Nó chỉ phụ thuộc vào độ sâu của ý tưởng của bạn về một ứng dụng di động hoặc web. Bạn hoàn toàn tùy ý xây dựng một ứng dụng quyên góp tổng quát hoặc nhắm mục tiêu vào một số lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như giới thiệu ứng dụng quyên góp thực phẩm để giúp đỡ mọi người .

ứng dụng từ thiện

Các ứng dụng quyên góp từ thiện đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong đại dịch COVID-19 để giúp đỡ mọi người trên toàn thế giới. Các cửa hàng ứng dụng như Cửa hàng Google Play có hàng trăm ứng dụng quyên góp từ thiện, nhưng điều rất quan trọng là xây dựng nhận diện thương hiệu với những ứng dụng như vậy để đảm bảo mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng chúng khi quyên góp.

Các tổ chức từ thiện quy mô lớn quyên góp hoặc cho vay tiền cũng có thể dựa vào người quản lý cho vay tiền để ghi lại các giao dịch. Nhiều người không muốn lưu giữ hồ sơ về những đóng góp và nỗ lực từ thiện của họ. Tuy nhiên, điều này thường trở nên cần thiết vì lý do thuế, vì vậy ứng dụng quản lý cho vay tiền có thể giúp bạn.

Mục đích cuối cùng của các ứng dụng quyên góp từ thiện là hoạt động như một giải pháp đại chúng cho các vấn đề nghiêm trọng và toàn cầu. Thông thường, các ứng dụng như vậy được phát triển cho các quỹ và tổ chức quan trọng. Tuy nhiên, cũng có thể có nhiều giải pháp địa phương hơn: ví dụ: một ứng dụng giúp đỡ những người hưu trí độc thân trong khu vực thành phố của bạn, v.v. Giới thiệu ứng dụng quyên góp thực phẩm là một ví dụ điển hình về ứng dụng từ thiện.

Ứng dụng cộng đồng dựa trên sở thích

Các ứng dụng để xây dựng một cộng đồng cùng quan tâm là những ý tưởng và cơ hội phát triển vô tận. Khi bạn có thể dễ dàng tìm và tải xuống ứng dụng dành cho người bán hoa hoặc người đọc khoa học viễn tưởng trong cửa hàng, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm người đối thoại, cố vấn và người mà bạn có thể cùng tham dự một sự kiện chuyên đề trong thành phố của mình.

Ứng dụng hẹn hò với thú cưng

Trong khi các cửa hàng ứng dụng như Cửa hàng Google Play ngày nay có rất nhiều ứng dụng hẹn hò, bạn đã cân nhắc xây dựng một ứng dụng hẹn hò với thú cưng chưa? Xây dựng ứng dụng hẹn hò với thú cưng là một trong những ý tưởng ứng dụng sáng tạo nhất mà bạn nên cân nhắc triển khai hiện nay.

Bạn có thể coi ứng dụng hẹn hò dành cho thú cưng là Tinder dành cho thú cưng. Nó có vẻ kỳ lạ và lố bịch với ai đó, nhưng mọi người đều cần đối tác, cả người và động vật. Khi bạn có một con vật cưng chưa được triệt sản, bạn phải tìm một người bạn đời khỏe mạnh. Ứng dụng hẹn hò với thú cưng được thiết kế để làm việc đó. Đây là một trong những ý tưởng ứng dụng di động mới tốt nhất mà bạn có thể đưa vào cuộc sống thông qua hoạt động kinh doanh phát triển của mình để tiếp cận nhiều bậc cha mẹ nuôi thú cưng trên toàn thế giới.

Ứng dụng tìm bạn đời

Nếu việc tìm bạn đời cho thú cưng trong vài lần gặp mặt đã khó, thì nói gì về con người và việc tìm bạn đời suốt đời hay nhiều năm? Cô đơn là một trong những vấn đề HÀNG ĐẦU của thời đại chúng ta. Theo thống kê, những người độc thân sống ít hơn. Họ dễ mắc các bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh về hệ tim mạch. Cô đơn làm giảm mức độ hạnh phúc và cảm giác viên mãn trong cuộc sống.

Bất kỳ ứng dụng chất lượng cao và thuận tiện nào để tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc đều là một lựa chọn tốt cho người khởi nghiệp. Mặc dù có sẵn các ứng dụng hẹn hò khác nhau nhưng vẫn có nhu cầu lớn về các ý tưởng ứng dụng di động mới để giúp mọi người tìm được bạn đời của mình.

Tinder và cơ chế của nó đã có sẵn, nhưng còn những người đang tìm kiếm một cuộc gặp gỡ không chỉ một lần thì sao? Bạn có thể giúp họ bằng cách suy nghĩ về cơ chế của đơn xin tìm bạn đời lâu dài. Một ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên cũng có thể hữu ích trong vấn đề này bằng cách giúp bạn kết nối với những người dùng khác.

Sở thích

Đồng ý rằng thật phi thường khi không có sở thích nào vào năm 2023 khi có rất nhiều hoạt động. Ở mức tối thiểu, xem các chương trình truyền hình, phim hoặc tô màu chống căng thẳng có thể trở thành sở thích của bạn. Các ứng dụng phù hợp với sở thích của chúng ta sẽ luôn phổ biến. Điều chính là tạo ra một giao diện và chức năng thuận tiện. Chúng tôi đã thu thập mười ví dụ về ứng dụng web và di động để phát triển niềm đam mê của bạn mà bạn có thể tạo và khởi chạy vào năm 2023 cho mình.

ứng dụng phát nhạc

Tạo một ứng dụng stream nhạc, phát nhạc với giao diện tiện lợi, đẹp mắt luôn là một ý tưởng hay cho startup. Mặc dù Spotify chắc chắn là vua của ngành phát trực tuyến nhạc, nhưng bạn vẫn có thể đưa ra một số ý tưởng ứng dụng hay để làm rung chuyển ngành phát trực tuyến nhạc toàn cầu.

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Taufiq Anshori

Các ứng dụng phát nhạc trực tuyến cho âm nhạc của bạn hoặc âm nhạc bạn thích và nghe ngay bây giờ, đài phát thanh của chính bạn, là một giấc mơ thời thơ ấu của nhiều người. Âm nhạc ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của con người hiện đại vì bạn có thể vừa nghe vừa làm những việc khác. Tạo ứng dụng tìm bài hát thân thiện với người dùng là một cách khác để thu lợi từ lượng lớn khán giả của ngành công nghiệp âm nhạc.

Có một số ứng dụng tìm bài hát có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng, chẳng hạn như Shazam, nhưng chúng có một số vấn đề về cơ sở dữ liệu, do đó không thể tìm thấy mọi bài hát. Nếu bạn chọn phát triển một ứng dụng tìm bài hát hoặc có một ý tưởng ứng dụng di động tuyệt vời khác để mang lại sự đổi mới cho ngành công nghiệp âm nhạc, thì bạn nên biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Trình chỉnh sửa ảnh và video

Mọi người sử dụng mạng xã hội để đăng ảnh và video của họ một cách tích cực. Các ứng dụng chỉnh sửa ảnh phù hợp hơn bao giờ hết. Một ứng dụng chỉnh sửa video tiện dụng trong túi của bạn với các tính năng thú vị cũng như các bộ lọc và mẫu đẹp mắt được tạo sẵn là sự lựa chọn hoàn hảo cho quá trình khởi nghiệp của bạn. Làm cho ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video trở nên đơn giản, thuận tiện và hoạt động đồng thời để thành công.

Vì nhiều người sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video nên nhiều người nảy ra ý tưởng ứng dụng sáng tạo liên quan đến ngành chỉnh sửa. Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng tuyệt vời nào như vậy, bạn nên hành động và biến nó thành hiện thực với một nền tảng không có mã .

Ứng dụng định danh người nổi tiếng

Gặp một người đàn ông trên đường đã được nhìn thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ ở đâu? Hãy thử tải ảnh của người này lên ứng dụng; nếu họ nổi tiếng, bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức về việc họ là ai. Đó là một ý tưởng rất độc đáo cho một ứng dụng được triển khai thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt và cơ sở dữ liệu AI mở rộng. Những người nổi tiếng có thể được nhận ra cả trên bảng quảng cáo và trên áp phích phim. Chỉ cần trỏ vào máy ảnh và nhận thông tin về người đang nhìn bạn từ bức ảnh.

ứng dụng du lịch

Một ứng dụng du lịch có thể có nhiều dạng và hình dạng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể tạo một ứng dụng trợ giúp du lịch cho phép khách du lịch khám phá tất cả các địa danh của một thành phố hoặc quốc gia mà họ đang đi du lịch.

Nguồn ảnh: dribbble/Tác giả: Amirali Nabatian

Tương tự, bạn có thể tạo ứng dụng du lịch tập trung vào việc giúp mọi người tìm bạn đồng hành. Tìm một người bạn đồng hành hoặc một người tốt mà bạn muốn cùng đi một chuyến, một phần chuyến đi hoặc cùng nhau tham quan các điểm tham quan là một lựa chọn tuyệt vời cho chủ đề ứng dụng vào năm 2023. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên để tìm người ở địa phương của họ những người có thể quan tâm đến việc tìm bạn đồng hành.

Sau đại dịch và với sự ra đời của vắc-xin, mọi người sẽ bắt đầu đi du lịch nhiều hơn và tiếp tục di chuyển trên khắp hành tinh, bao gồm cả du lịch. Do đó, các ứng dụng tìm kiếm người bạn đồng hành hoàn hảo sẽ lại trở thành xu hướng, đặc biệt là những ứng dụng phù hợp với mọi người theo vị trí và sở thích. An toàn và bảo mật là những phần quan trọng của ứng dụng du lịch hoặc ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên, vì vậy bạn phải thêm các tuyên bố từ chối trách nhiệm cần thiết và khuyến khích người dùng giữ an toàn khi liên hệ với người lạ và những người dùng khác.

Buddy cho ứng dụng sự kiện

Một ứng dụng tương tự, nhưng để tìm đối tác tham dự một sự kiện cụ thể trong khu vực của bạn: chiếu phim, triển lãm, tiệc khiêu vũ, hòa nhạc, diễn thuyết hoặc hội thảo. Ý tưởng ứng dụng di động này giải quyết vấn đề "không có ai đi cùng" và do đó không đi đâu cả. Ngoài ra, về lâu dài, nó sẽ giúp mọi người xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn và tìm được những người bạn mới, thậm chí có thể giải quyết vấn đề cô đơn của ai đó.

Cuối cùng, một người bạn cho ứng dụng sự kiện hoặc ứng dụng trợ giúp khách du lịch là một ý tưởng ứng dụng tuyệt vời . Có những "bạn quan tâm" được trả tiền khi bạn trả tiền cho một công ty để tham dự một sự kiện. Nó là một nhánh khác của việc phát triển ý tưởng ứng dụng tương tự. Bạn cũng có thể tạo một ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên để giúp người dùng tìm bạn bè cho các sự kiện cụ thể.

Ứng dụng chia hóa đơn

Nó là một ứng dụng hữu ích để chia hóa đơn nếu bạn ngồi trong quán cà phê hoặc nhà hàng với một nhóm lớn. Đó là một ý tưởng hợp lý cần thiết nhưng đơn giản cho một ứng dụng di động . Nó phải thuận tiện nhất có thể, đơn giản, luôn trong tầm tay và chứa các loại thanh toán khác nhau. Vì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày nên một ứng dụng quản lý hóa đơn hiệu quả hoặc ứng dụng biên lai kỹ thuật số để quản lý tài chính có thể giúp ích rất nhiều cho người dùng.

ứng dụng trò chơi

Trò chơi sẽ không bao giờ đi ra khỏi cuộc sống của mọi người. Trong và sau đại dịch, ngành công nghiệp game đã phát triển theo cấp số nhân. Chúng đã trở thành một hình thức giải trí gia đình lý tưởng và thậm chí là một kiểu giao tiếp trong một số loại trò chơi riêng lẻ. Giả sử bạn có một ý tưởng thú vị về trò chơi và cơ chế trò chơi mà bạn muốn tự mình chơi. Hãy nắm lấy cơ hội và tạo một ứng dụng trò chơi .

ứng dụng tự làm

Các ứng dụng và nền tảng cung cấp các hướng dẫn ở nhiều định dạng khác nhau để tạo ra thứ gì đó bằng tay, từ đan và nhuộm sợi cho đến lắp ráp máy tính. Những ứng dụng, nền tảng và giáo dục như vậy đã mang một làn gió mới và có bước nhảy vọt trong và sau đại dịch. Không bao giờ là quá muộn để tạo ra một thị trường ngách bằng cách phát hành một ứng dụng có hướng dẫn "cách thực hiện" xuất sắc.

Ứng dụng đánh giá sách và tóm tắt sách

Sách và việc đọc sách giúp xoa dịu tâm trí, cho chúng ta kiến thức mới và kỹ năng tập trung. Tuy nhiên, không phải lúc nào sinh viên hay người đi làm cũng có thời gian để đọc hết một lượng sách cần thiết trong thời gian ngắn. Do đó, các ứng dụng chứa nội dung kể lại ngắn gọn và đánh giá sách rất hữu ích trong xã hội hiện đại. Họ giải quyết hai vấn đề cùng một lúc: "đọc gì" và "đọc một cuốn sách trước thời hạn". Chúng rất quý giá đối với độc giả của sách phi hư cấu.

ứng dụng quản lý sự kiện

Một lịch sự kiện mở rộng sẽ tự nhắc bạn đi đâu, ăn mặc như thế nào, chương trình và thời gian sẽ như thế nào, bạn có thể đến trễ bao lâu hoặc đến đúng giờ, đồng thời tải các liên kết đến ảnh và video được gửi cho bạn sau đó sự kiện và tạo chúng thành một thư viện.

Ngoài ra, một ứng dụng như vậy có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn giải trí trong thành phố theo sở thích đã nhập của bạn và thêm sự kiện vào lịch trên điện thoại hoặc thiết bị khác chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể giới thiệu các ứng dụng hữu ích trong suốt sự kiện, chẳng hạn như ứng dụng tìm chỗ đỗ xe. Tìm chỗ đậu xe miễn phí trong khi tham dự các sự kiện của công ty thường là một vấn đề, nhưng nó có thể được giảm thiểu với sự trợ giúp của một ứng dụng di động được thiết kế tốt.

Nhiều khía cạnh khác của một sự kiện có thể được kiểm soát và quản lý bằng các ứng dụng. Chẳng hạn, bạn có thể tạo một ứng dụng quản lý hóa đơn để giúp người tổ chức sắp xếp một sự kiện trong phạm vi ngân sách nhất định. Vì hầu hết các khoản thanh toán được thực hiện trực tuyến nên ứng dụng biên lai kỹ thuật số cũng có thể rất hữu ích trong việc quản lý sự kiện để đảm bảo tính minh bạch về tài chính.

Sự kết luận

Đại dịch toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu về các phương pháp tiếp cận mới cho mọi người sử dụng công nghệ hiện đại và internet. Ứng dụng di động trong túi của bạn ngày càng trở nên cần thiết hơn. Bạn có thể xây dựng tất cả các ý tưởng cho các ứng dụng được đề xuất trong bài viết hôm nay với nền tảng không mã cấp độ chuyên nghiệp của chúng tôi, AppMaster .