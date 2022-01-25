تتوقع تنبؤات ما قبل الجائحة أن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول سيحقق 935 مليار دولار من العائدات بحلول عام 2023. يعمل الوباء على تسريع هذه العملية وزيادة النتيجة النهائية. يميل الناس إلى تحويل جميع شؤونهم (من العمل إلى المهام المنزلية) حرفيًا إلى جيوبهم عندما تكون الأشياء الأكثر أهمية في متناول اليد ومتاحة في أي وقت. أيضًا ، تتطور تقنية الإنترنت والجيل الخامس بسرعة ، وتتزايد سرعة نقل البيانات. العالم يتحرك بشكل متزايد على الإنترنت.

إنه يخلق مجالًا من الفرص والتحدي لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب. ما هي أفضل طريقة لبدء عملك في التطوير؟ ما هي التطبيقات المربحة والمفيدة لبدء التشغيل؟ وما هي التطبيقات التي يمكن للمبتدئين الوصول إليها بسهولة؟ ما هي بعض الأفكار للتطبيقات الممتازة للمبتدئين؟ تابع القراءة للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات في تطوير التطبيقات.

في هذه المقالة ، قمنا بتجميع أفضل أفكار تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب لبدء التشغيل. للراحة ، قمنا بتقسيم جميع التطبيقات إلى 5 مجموعات وفقًا لموضوعها الرئيسي: الروتين ، والعمل ، والتواصل ، والصحة ، والهوايات. تسلط كل كتلة الضوء على أكثر الخيارات الواعدة لتطوير التطبيقات في عام 2022.

نمط

منذ عام 2020 ، كانت البشرية تقضي وقتًا أطول في المنزل. لذلك ، جذبت الحياة المنزلية والروتين اليومي والمهام الكثير من الاهتمام وتحتاج إلى التحسين بنفس الطريقة التي كانت تتطلبها عمليات العمل في السابق. فيما يلي عشرة أمثلة لتطبيقات الجوال والويب التي يمكنك إطلاقها كشركة ناشئة في منطقتك في عام 2022 وتنجح.

تطبيق لطلب وتسليم المواد الغذائية / السلع المنزلية من المتاجر القريبة

عندما تعمل من المنزل ، في بعض الأحيان لا تشعر بالرغبة في الخروج على الإطلاق ، على سبيل المثال ، إذا احترقت المصباح الكهربائي أو نفد الحليب. المواد الكيميائية المنزلية والطعام والأشياء الصغيرة الأخرى تنتهي في أكثر اللحظات غير المناسبة. علاوة على ذلك ، لا تريد التسوق بعد يوم عمل طويل.

لا يحتوي كل متجر مفضل في الحي على موقع ويب وخدمة توصيل للمنازل. حتى لو كان هناك ، فمن غير المناسب الذهاب إلى كل موقع على حدة. أيضًا ، لا يتم تحديث التوافر على الفور في جميع المناطق. يريد الناس شراء كل شيء في مكان واحد على الفور ويفضل أن يكون ذلك بخصومات. بصفتك شركة ناشئة ومطورًا للتطبيقات العملية ، يمكنك هنا المساعدة.

يعد طلب طلب الطعام والسلع المنزلية من المتاجر القريبة فكرة واسعة النطاق وجديرة بالملاحظة لكل منطقة في المدينة. في بداية التحول ، يدخل البائعون شحنات جديدة من البضائع وكميتها في قاعدة البيانات ؛ يتم تحديث قاعدة بيانات البضائع في المخزون في الوقت الفعلي مع كل عملية شراء أو حجز. أيضًا ، يتم تحديث العروض الترويجية التي يساهم بها موظف قسم التسويق أثناء العمل من المنزل ، على سبيل المثال ، في بلد آخر ، ديناميكيًا.

تطبيق المتجر متزامن مع التطبيق الخاص بالسعاة الذين يعيشون ويعملون في نفس المنطقة. وهي ، بدورها ، تتم مزامنتها مع التطبيق الخاص بالعميل. يقوم المشتري بتثبيت التطبيق وتسجيل الدخول ومشاهدة جميع العناصر المفضلة في المخزون.

إذا قمت بتوصيل المزيد من الأسواق ومخازن الخضار والفواكه بهذا النظام ، وقمت بتعليم البائعين وعمال المستودعات الدخول في تطبيق الهاتف المحمول كم عدد الكيلوغرامات من المنتجات المتوفرة لديهم ، وتقديم خصومات للمقيمين لشرائها في منطقتهم ، ثم المئات سيستخدم كل شخص تطبيقك. سوف تصبح محتكر توصيل الطعام في المنطقة.

تطبيقات الطبخ ، تطبيقات الطعام

يتيح لك تصفح الإنترنت ، والعثور على ، والحفظ في مكتبتك وتصنيف الوصفات المفضلة لديك. قم بإجراء التغييرات عليها وتحريرها ومشاركتها في الشبكات الاجتماعية والمراسلين الفوريين مع الأقارب والأصدقاء. ابحث عن الوصفات في مكتبتك أو على الإنترنت باستخدام عوامل تصفية مثل الوقت لكل طبق ، والمكونات ، والسعرات الحرارية ، وما إلى ذلك.

إضافة ممتازة لهذا التطبيق هو اختيار وصفة من المنتجات المتوفرة في المنزل. على سبيل المثال ، يقوم المستخدم بإدخال المنتجات المتوفرة في منزله في التطبيق. يحدد التطبيق الصيغة الأنسب من قاعدة بيانات الوصفات المحفوظة أو ببساطة من نتائج محرك البحث الأعلى للكلمات الرئيسية. سيحل مثل هذا التطبيق مشكلة ما يجب طهيه مرة واحدة وإلى الأبد.

تطبيق لحجز الوقت في صالون التجميل او الاتصال بالسيد في المنزل.

تطبيق صالون التجميل هو فكرة فريدة أخرى تقدم للمستخدمين طريقة سهلة لتغيير مكياجهم وتسمح للصالونات بتبسيط عملياتهم من خلال الاتصال بالإنترنت فقط مع المؤسسة. يقوم تطبيق التجميل بأتمتة جميع عمليات صالونات التجميل تقريبًا للمديرين التنفيذيين ويوفر خدمة عملاء فائقة. لذلك ، إذا أنشأت أيضًا تطبيقًا لصالون التجميل لعملك ، فنحن نضمن لك التفوق على منافسيك.

تطبيقات تبادل المقايضة

الناس يشترون المزيد والمزيد من الأشياء. لكن ليست كل العناصر مطلوبة. إنه لأمر مؤسف أن نتخلص منها. ليس من الممكن دائمًا بيعها بشكل مربح. لذلك ، يعود الكثيرون إلى نظام الصرف التقليدي. أصبحت طلبات المقايضة داخل نفس المدينة أو البلد أكثر شيوعًا. يستفيد بشكل خاص أولئك الذين يزودون المستخدمين بوظيفة ملائمة للبحث عن الأشياء ونشر العروض ونظام العلامات والحفظ في المفضلة والمحادثات المباشرة مع مستخدمين آخرين مع الحفاظ على أمان البيانات الشخصية. إنها فكرة ممتازة لتطبيق ما في قائمة التطبيقات الخاصة بك من أجل التطوير اللاحق.

تطبيقات إعادة التدوير

إنه موضوع أكثر صلة واتجاهًا قسريًا في العالم الحديث. القمامة تلتهم كوكبنا. ولكن لا يعرف كل ساكن في المدينة كيفية الترتيب بشكل صحيح ومكان وضع القمامة المتراكمة. إن تطبيق الهاتف المحمول المريح في جيبك مع تلميحات مرئية واضحة لفرز القمامة ، وخريطة تنقل لأقرب نقطة لجمع النفايات وإعادة تدويرها في مدينتك ، ومعلومات محدثة حول ساعات عملهم ستزيد وعي المواطنين بالقضايا البيئية عشرة أضعاف. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة العديد من الوظائف الفريدة إلى مثل هذا التطبيق: قراءة العلامات واللافتات الخاصة على العبوات بكاميرا الهاتف الذكي وتحميل المعلومات على الفور ونوع القمامة سواء كانت قابلة لإعادة التدوير أو الحرق ؛ المزامنة عبر الإنترنت مع جميع نقاط التسليم ومعالجة أنواع مختلفة من القمامة لتحديث المعلومات حول أسعارها وساعات العمل وعبء العمل وما إلى ذلك ؛ مكتبة من مقاطع الفيديو التعليمية القصيرة حول فرز النفايات ، ومفهومة لجميع أفراد الأسرة ؛ خدمة طلب محطة سماد وحاويات مناسبة لجمع وتخزين أنواع مختلفة من القمامة في المنزل. يمكنك ابتكار العديد من الميزات القيمة في هذا المجال لتطبيق الهاتف المحمول لإعادة التدوير ؛ تحتاج إلى إجراء بعض المقابلات مع أولئك الذين يحاولون بالفعل القيام بذلك ومعرفة العديد من الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها كل يوم. هذه التطبيقات مربحة وتجعل العالم مكانًا أفضل.

مخطط الميزانية

لا تزال تطبيقات تخطيط الميزانية شائعة اليوم. تسمح لك هذه التطبيقات بتتبع الدخل والمصروفات الشهرية لفئات مختلفة ، ووضع حدود لأنواع محددة من التكاليف ، ومدخرات الخطة ، وما إلى ذلك. من المريح للغاية أن تتم مزامنة مخططي الميزانية مع جميع الحسابات المصرفية للمستخدمين أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وتحميل إدخالات البطاقة المصرفية مباشرة في التطبيق. يتم توزيع عمليات الشطب حسب الفئات في التطبيق في أوضاع تلقائية أو شبه آلية. تساعدك طلبات التخطيط لميزانية الأسرة على توفير 15-30٪ من الأموال في الأشهر الأولى من الاستخدام وتأجيل الوسادة الهوائية. يرجع ذلك إلى العرض المرئي المريح للنفقات في الرسوم البيانية والمخططات.

تطبيقات المنزل الذكي

منزل الإنسان الحديث يزداد ذكاء كل يوم ، خاصة بالنسبة للمباني الجديدة. في الوقت نفسه ، يكون لدى الشخص وقت أقل للتعامل مع حياته وطاقة أقل وأقل يريد إنفاقها عليها. تخلق أنظمة المنزل الذكي وتطبيقات الهاتف المحمول سحرًا منزليًا: في المساء بعد يوم عمل ، تتحرك الستائر من تلقاء نفسها ، ويقوم أمر صوتي قصير أو إيماءة بتشغيل الموسيقى الممتعة ، ونظام إنذار يحرس الممتلكات ، وسقي أواني الزهور بالتنقيط وحتى ملء أوعية الشرب لتنشيط الحيوانات الأليفة. كل هذا ممكن ومريح للغاية في تطبيق واحد ، دائمًا في متناول اليد ، على هاتف محمول.

تطبيقات مقارنة التكلفة

كيف تجد وشراء أي شيء أرخص دون قضاء الكثير من الوقت في تصفح الإنترنت؟ يتم المساعدة في هذه المهمة من خلال تطبيق مجمع للبحث عن أي عنصر وشرائه بسرعة على الإنترنت. تتيح لك الفلاتر تصنيف العروض حسب التكلفة والعروض الترويجية وأوقات التسليم وما إلى ذلك.

تطبيقات المشي الكلب

يرغب الكثير من الناس في الاحتفاظ بحيوان أليف أو حتى عدة حيوانات ، لكن ليس لدى الجميع الوقت لرعايتهم. تعد كلاب المشي أمرًا ضروريًا وفقًا لجدول زمني قد يكون من الصعب جدًا على أصحاب الحيوانات الأليفة الالتزام به. يعد تطبيق تمشية الكلاب مع اختيار المرشحين حسب الإقامة هو الطريقة المثلى للخروج من هذا الموقف. يمكن لكل مرشح الحصول على ملفه الشخصي ، ووصف موجز للتجربة ، وإشارة إلى التكلفة والإقامة ، والقدرة على التبديل بين وضعي "البحث عن عمل" و "مشغول" ، والبحث والاطلاع على أحدث الطلبات المفتوحة للمشي. يقوم مستخدم التطبيق بتشغيل تحديد الموقع الجغرافي على الهاتف ، ويدخل ساعات المشي ، ويتلقى قائمة بالمرشحين المجانيين. يمكنه أن يجد نفسه مشيًا دائمًا ، وكذلك مشيًا جديدًا في كل مرة. يمكن للتطبيق أيضًا إجراء مدفوعات لعمليات السحب الآمنة والأموال الاحتياطية.

تطبيقات تأجير السيارات

Airbnb للسيارات. إن الحفاظ على سيارتك ليس مربحًا سواء من وجهة نظر توفير ميزانية شخصية أو عائلية ومن وجهة نظر بيئة كوكبنا. هناك سيارات كافية على هذا الكوكب. نحن بحاجة لمعرفة كيفية مشاركتها. يعد تطبيق تأجير السيارات لمدة يوم أو نصف يوم أو بضعة أيام هو الخيار الأمثل للمطور. يمكن أن يكون إما إيجارًا مدفوعًا بالكامل أو مشاركة للسيارة مع الدفع فقط للوقود. أهم شيء يجب على مطور مثل هذا التطبيق العمل عليه هو سهولة الاستخدام.

صحة

لقد أعاد الوباء تركيز البشرية إلى الصحة. الآن ، يفكر معظم الناس على هذا الكوكب في حالتهم ورفاههم وصحتهم. يتطور المجال الطبي ويتطور بسرعة. إنه الوقت المثالي لإطلاق تطبيقات الطب الصحي والمهني.

تطبيقات تتبع الفترة

يعلم الجميع أن الدورة الشهرية ليست سهلة. حتى لو كانت دورتك منتظمة ، فمن المحتمل أن تأتي مع العديد من الأشياء الممتعة مثل تقلب المزاج وحب الشباب والوجع وغيرها من الأعراض المقلقة. يصبح فهم دورتك قدر الإمكان أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت تعانين من مشاكل في الإنجاب مثل بطانة الرحم أو الأورام الليفية أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. وبالطبع ، إذا كنتِ تحاولين الحمل أو تحاولين تجنب الحمل ، فإن معرفة معلومات مثل موعد الإباضة يمكن أن يساعدك. تطبيق الفترة يجعل الحياة أسهل كثيرًا. كلما زادت الوظائف وكلما كانت الواجهة أكثر وضوحًا ، في نفس الوقت ، كانت الواجهة أفضل.

تطبيقات تتبع الحمل

عندما تتوقعين طفلاً ، يمكن أن تشعري تسعة أشهر وكأنها عمر. ستساعدك التطبيقات التي تساعدك على تتبع نمو طفلك ومراقبته (بالإضافة إلى التغيرات الجسدية) على الشعور بمزيد من الثقة ، وإزالة المخاوف غير الضرورية ، وتجعلك أكثر ارتباطًا بطفلك.

تطبيقات الصحة الافتراضية

فكرة أخرى لا ينبغي تفويتها هي تطبيق الصحة. ليس هناك شك في أن جائحة COVID-19 قد أحدث تغييرات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية. لقد أصبح شائعًا لدرجة أن الإنفاق على الرعاية الصحية قد تحول إلى الرعاية الصحية الافتراضية بهامش كبير. يمكن للمريض مقابلة استشاري طبي خارجي في مدينته أو منطقته بدلاً من السفر إلى مدينة أو منطقة أخرى. كما أنه يسهل على المرضى العثور على رأي ثانٍ متخصص عبر الإنترنت. لذا فهذه فكرة ممتازة لتطبيق ما.

تطبيقات الصحة العقلية

البشر هم أكثر المخلوقات قلقًا على هذا الكوكب - تساعد تطبيقات التأمل والتنظيم الذاتي والتهدئة في التغلب على القلق. على الرغم من وجود تطبيقات أعمال ناجحة بالفعل في هذا النوع ، مثل Headspace و Calm و Youper ، لا يزال لديك العديد من الفرص وجمهور كبير للاستحواذ على السوق. يمكن أن يقود تطبيقك صناعة الرعاية الصحية إلى تطوير أفكار جديدة مبتكرة لبرامج الصحة العقلية على الإنترنت.

التغذية الافتراضية

يقوم المستخدم بإدخال معلماته الأولية وتلك التي يريد تلقيها كمخرج - يشكل التطبيق نظامه الغذائي الفريد والفريد. يتم جدولة وجبات الطعام ، ويتم تضمينها في التقويم ، ويتم توصيل الوصفات من الإنترنت ، ويشير كل طبق إلى عدد السعرات الحرارية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات. يمكن للمستخدم تحديث بياناته في عملية إنقاص الوزن. يعد جعل فقدان الوزن أو اتباع نظام غذائي خاص أمرًا سهلاً ومريحًا وتفاعليًا مهمة ممتازة لتطبيق الهاتف المحمول.

التطبيق مع قاعدة بيانات الأطباء للاستشارات الطبية السريعة

دائمًا ما تكون الاستشارة الأولى من الطبيب في متناول اليد ، دون طوابير أو رحلات أو اختناقات مرورية أو انتظار - مجرد محادثة على هاتفك المحمول. يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وتوصيل الاتصالات الصوتية والمرئية ، وبالطبع اختيار الطبيب الأنسب من بين الأطباء المتاحين في الوقت الحالي. أصبح كل هذا مهمًا بشكل خاص أثناء الجائحة ، لكنه كان مناسبًا وحاجيًا لفترة طويلة جدًا. يمكن لقاعدة عريضة من الأطباء من جميع الاتجاهات وسهولة الاستخدام أن تنقل تطبيقك بسرعة إلى أعلى المتاجر.

الشبكة الاجتماعية للأطباء والطاقم الطبي

يحتاج الأطباء والموظفون الطبيون إلى مشاركة الخبرة والمعرفة وتلقي المشورة وأن يكونوا في بيئة تنموية. الشبكة الاجتماعية الجديدة للمهنيين الطبيين فقط هي مشروع تطبيق أصلي وحديث يحتاجه الطب الحديث.

تطبيق AI Personal Trainer

تستخدم هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنشاء برامج تدريب فردية لكل مستخدم. ببساطة ، في كل مرة يتدرب فيها المستخدم ، يقوم التطبيق بتحسين الممثلين والأوزان لكل نشاط ، مما يعزز نمو العضلات بشكل فعال. يتم تدريب خوارزميات مثل هذه البرامج على ملايين التدريبات. يحتوي مثل هذا التطبيق على واحدة من أكبر قواعد بيانات التمارين في العالم ، وعلى المدى الطويل ، يمكن أن يتفوق على أي مدرب شخصي.

تطبيق تنبيه الطوارئ

إذا كنت شغوفًا باستخدام التكنولوجيا ، فهذا التطبيق يناسبك. أصبح الأمن مشكلة في جميع أنحاء العالم. ارتفعت الجريمة وبلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما تتكرر الحرائق أكثر من ذي قبل. سينبه مثل هذا التطبيق الأشخاص بالقرب من حالة الطوارئ باستخدام زر تحذير. بهذه الطريقة ، يمكن للأشخاص إما إنقاذ أنفسهم أو مساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل ، اعتمادًا على نوع الطوارئ ، أو حتى الاتصال بخدمات الإنقاذ.

تطبيق مراقبة الجودة للخضروات والفواكه

هل تفضل تناول الخضار والفواكه الطازجة؟ لكن هل هي طازجة على الرفوف في متاجرنا؟ يمكن أن تفسد الخضار والفواكه ، وتسمم بالنترات والمبيدات الحشرية ، وتبدو طازجة فقط من الخارج. أصبح تناول الطعام الصحي أسهل مع التطبيقات التي يمكنها التحقق من نضارة وجودة الفواكه والخضروات. لا يلزم وجود أجهزة خارجية ؛ يكفي استخدام كاميرا هاتف ذكي.

الشغل

منذ عام 2020 ، تقضي البشرية وقتًا أطول بكثير في المنزل. لذلك ، انتقل عمل العديد من الأشخاص إلى المنزل ، وتم تحويل العديد من إجراءات العمل بشكل كبير. فيما يلي عشرة أمثلة لتطبيقات الأجهزة المحمولة لتحسين العمل والتعلم المهني التي يمكنك إطلاقها كشركة ناشئة في عام 2022.

تطبيقات ومنصات التعلم الذاتي

أصبح التعلم الذاتي ضرورة حيوية لعشرات السنين. ستظل التطبيقات والمنصات التعليمية التي تعمل على تحسين عملية التعلم وتوفر الوصول إلى المعلومات عالية الجودة في الاتجاه لسنوات عديدة. تجعل عملية التعلم عن طريق الألعاب في التطبيقات أكثر جاذبية للمستخدمين. ما يجب تدريسه - الخيار لك: يمكن أن يكون مجالًا كاملاً أو عدة مجالات معرفية ، أو تخصصات ضيقة جدًا. على أي حال ، يحتاج معظم الناس على هذا الكوكب اليوم إلى تعليم عالي الجودة عبر الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة.

تطبيقات مجموعة الدراسة الافتراضية

يمكن للطلاب الالتقاء في منتدى مشترك والدراسة للامتحانات مع طلاب آخرين يدرسون نفس الموضوع. يمكن للتطبيق تزويدهم بالمواد والأدوات التعليمية والفرصة لمناقشة المشكلة والحصول على المساعدة والتوجيه وما إلى ذلك.

منصات البحث عن الوظائف

أصبح العثور على وظيفة عن بُعد للعديد من الأشخاص في 2020-21 أمرًا حيويًا. من المريح جدًا أن تحتوي منصات وتطبيقات البحث عن عمل على العديد من العروض ومتخصصة للغاية في مجالات النشاط. يمكنك إنشاء منصة للبحث عن عمل لمحترفي التسويق أو المطورين أو المصممين أو الاقتصاديين. المرشحات ، وإدخال المعلمات ، وملء عالي الجودة في حقول الوصف لكل وظيفة شاغرة ، والحالة الصحيحة لأهميتها ، ونموذج ملاحظات سريع ببضع نقرات ، والدردشة المباشرة مع المجند - وهذا ما يجب أن يعمل بشكل جيد في طلبك.

التطبيقات المستندة إلى Blockchain

تتجاوز تطبيقات Blockchain العملات المشفرة والبيتكوين. من خلال قدرتها على الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والإنصاف وتوفير الوقت والمال للشركات ، تؤثر التكنولوجيا على كل شيء بدءًا من إنفاذ العقود وحتى كفاءة الحكومة. يمنحك خيارًا واسعًا لتطبيق blockchain الذي تريد إنشاؤه.

تطبيقات بطاقة العمل

هل لديك أكوام من بطاقات العمل تريد مسحها ضوئيًا؟ هل تحتاج إلى تطبيق لإدارة جميع جهات اتصال شركتك؟ هل تريد إنشاء بطاقات مخصصة كأداة تسويق ومبيعات؟ تقدم تطبيقات مسح بطاقات العمل الحديثة أكثر من مجرد مسح ضوئي. يمكنهم مساعدتك في أن تصبح أكثر إنتاجية وتنظيمًا ومستعدًا دائمًا لمشاركة معلومات الاتصال أينما كنت ، ببساطة عن طريق النقر على هاتفين معًا أو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا ، على سبيل المثال.

تطبيقات مسابقة

الاختبار هو عملية ضرورية للتعلم والتشخيص والبحث. لا يوجد شيء أكثر ملاءمة من مجرد إرسال رابط للاختبار لجميع المستجيبين وتلقي الإجابات عن طريق البريد أو في شكل مناسب من الإحصاءات العامة والرسوم البيانية والمخططات داخل التطبيق. يمكن أن يكون مفهوم هذا التطبيق مختلفًا ، وفقًا لاختيارك ولمهامك.

تطبيقات الفصول الافتراضية

التطبيقات التي تتيح للعديد من المستخدمين الدراسة في وقت واحد والتواصل والاستماع ورؤية بعضهم البعض وإظهار شاشة المعلم وبالطبع استبدال الخلفية عند تشغيل الكاميرا إذا لم يتم تنظيف الشقة. أصبحت الفصول الدراسية الافتراضية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا منذ عام 2020 ، ولا يوجد حد للكمال في مثل هذه التطبيقات.

تطبيقات الاستثمار

يحب الناس تداول الأسهم والاستثمار. لذا فإن تطوير تطبيق الاستثمار هو مفهوم يمكنه تلقائيًا اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على بيانات السوق والتقييم والاستثمار نيابة عنك. سيختار المستخدمون المبلغ الذي يريدون اقتراضه في المحفظة والمبلغ الذي يريدون اقتراضه. تعتبر مجموعات أفضل قرارات الاستثمار أو النصائح المخصصة أيضًا ممتازة لتطبيقات الاستثمار.

مشاركة تطبيقات الملفات

نقل جميع أنواع الملفات بدون انترنت وفقدان الجودة. نقل البيانات عالي السرعة عبر الأنظمة الأساسية والتخزين السحابي. نقل محسن للملفات الثقيلة بلا حدود: تطبيقات ، ألعاب ، صور ، أفلام ، مقاطع فيديو ، إلخ. إحصائيات ملفاتك في مكان واحد ، في تطبيق واحد. خصوصية البيانات وحماية الأمن. هذه ميزات مهمة لتطبيق قوي لمشاركة الملفات يمكنك البدء في بنائه الآن.

تطبيقات قوانين الحدود

تعد القاعدة الفردية المحدثة في الوقت الفعلي لجميع القواعد لدخول أي بلد في العالم ضرورة حديثة أصبحت حادة بشكل خاص أثناء الوباء. إن انفتاح الدول وانغلاقها ، وقواعد الدخول والإقامة في البلاد ، والمستندات والتصاريح الضرورية تتغير الآن كل أسبوع تقريبًا. يمكن أن ينطلق مثل هذا التطبيق في TOP في غضون أيام.

الاتصالات

تم نقل الاتصالات عبر الإنترنت. الشبكات الاجتماعية والاتصالات الصوتية والمرئية والمراسلة الفورية هي شيء لا يمكننا بدونه تخيل حياتنا. كل يوم جديد يجلب لنا تحديات جديدة في الاتصال ، لذا فإن إنشاء تطبيق تواصل يحلها هو الخيار الأمثل لبدء التشغيل. لقد جمعنا عشرة أفكار لتطبيقات الاتصال عبر الهاتف المحمول والويب ذات الصلة لإطلاقها في عام 2022.

تطبيقات الترجمة الصوتية

لقد واجهنا جميعًا مشاكل محددة في الترجمة أو التواصل باللغات الأجنبية. ماذا لو أنشأت تطبيق ترجمة يتيح لك نطق عبارة على هاتفك الذكي بلغتك الأم وإعادتها بصوت المذيع بلغة المحاور الخاص بك؟ تواصل بلا حدود. كلما كان مثل هذا التطبيق يعمل بشكل أفضل ، كلما كانت قاعدة بيانات الكلمات والعبارات التي يحتويها أكثر شمولاً ، كلما أصبح أكثر شيوعًا.

تطبيقات المكتبة البشرية

نحتاج جميعًا إلى الدافع والإلهام والمعالجة ليس فقط تجاربنا ولكن أيضًا تجربة شخص آخر. أيضا ، نريد أن نشارك تجاربنا. تُعد المنصات والتطبيقات التي تجمع حالات حقيقية وقصصًا لأشخاص من مختلف المهن والأوضاع الاجتماعية وما إلى ذلك حسب الموضوع اتجاهًا جديدًا في تطوير التطبيقات يمكنك استخدامه اليوم.

تطبيق ترجمة الصور المستند إلى AI

مع نمو صناعة السفر والسياحة ، هناك مجموعة واسعة من تطبيقات الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن استخدامها كأداة ملائمة للسائحين في بلد جديد. تسمح لك هذه التطبيقات بترجمة النص من الصور ولوحات الإعلانات ولوحات النتائج وكائنات العالم الحقيقي والملفات إلى أي لغة مفضلة.

تطبيقات مكافحة التزييف باستخدام خوارزميات آلية

الأخبار والمعلومات تحيط بنا وتؤثر على حالتنا. من الضروري إنشاء تطبيقات ضد البريد العشوائي والتطبيقات "الذكية" التي يمكنها التمييز بين المعلومات الموثوقة والمزيفة. من الممكن من خلال تحليل سمعة مصدر المعلومات والمصادر الموثوقة الأخرى ومراجعات المستخدمين. العمل على مثل هذه التطبيقات عملية معقدة ومثيرة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يحقق نتائج لأنه وثيق الصلة بالموضوع.

تطبيقات الوسائط الاجتماعية الآلية

من عام 2014 إلى عام 2021 ، ظلت الشبكات الاجتماعية وبرامج المراسلة الفورية أكثر التطبيقات تنزيلًا من المتاجر. هناك حيوانات رئيسية وشبكات اجتماعية جديدة سريعة التطور. يمكن لأي شخص أن يمتلك عدة حسابات في شبكة اجتماعية واحدة (شخصية ، لمشروع تجاري ، مخفي) وأن يكون مسجلاً في 5-6 شبكات اجتماعية في وقت واحد. هذا عبء هائل من تدفق الرسائل وتحديثات الخلاصة. أحد التطبيقات التي توحد جميع التحديثات من مختلف الشبكات الاجتماعية والمراسلين الفوريين هو أفضل حلم لمستخدم الإنترنت الحديث. وإذا كان من الممكن أيضًا إنشاء منشور أو قصة ثم الرد على التعليقات في وقت واحد في جميع شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك ، فهذا ، بشكل عام ، هو الحلم النهائي.

الإخطارات من تطبيق إدارة الشرطة

كما ذكرنا أعلاه ، فإن الجريمة في المدن الكبرى آخذة في الازدياد. تطبيق للتواصل السريع مع الشرطة والحصول على آخر الأخبار عن منطقتك في بلدتك ، حيث تجد نفسك في وقت متأخر من المساء ، يمكن أن ينقذ الأرواح والممتلكات والصحة. ستكون الإضافة الممتازة عبارة عن خريطة مفصلة لأخطر مناطق المدينة وتحديثات للحوادث في الوقت الفعلي. على سبيل المثال ، اعتدنا على رؤية حركة مرور Google.

تطبيقات كشف الاحتيال

إنه مضاد متقدم للبريد الإلكتروني العشوائي. هل يتصل بك المحتالون ويكتبون إلى بريدك ويحاولون بكل طريقة ممكنة إشراكك في عمليات احتيال خطيرة ، أو يأخذون وقتك؟ سيحميك مثل هذا التطبيق الذي يتمتع بحقوق المسؤول على هاتفك من المكالمات غير المعروفة والأرقام المشبوهة والمحظورة التي تحاول الحصول على تفاصيل بطاقتك المصرفية وإرسال رسائل البريد العشوائي إلى الرسل والبريد. إنها حاجة أساسية للجميع.

تطبيقات التبرع

هناك تطبيقات ومنصات ملائمة للدعم المالي السريع لأي شخص - منشئ أو عالم أو زميل في الفصل يجد نفسه في موقف صعب أو يجمع الأموال من أجل حلم. نحن قريبون ويمكننا مساعدة أحبائنا أو الأشخاص الذين نحبهم فقط. في المقابل ، شخص ما سوف يساعدنا. يمكن أن تصبح تطبيقات التبرع منصة سمعة كاملة سيقضي المستخدمون حياتهم بأكملها عليها. يعتمد ذلك فقط على عمق فكرتك عن تطبيق جوال أو تطبيق ويب.

تطبيقات الخيرية

إنه مفهوم مشابه ، فقط للحل الشامل للمشاكل الشديدة والعالمية. عادة ، يتم تطوير هذه التطبيقات لصناديق ومؤسسات كبيرة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك أيضًا المزيد من الحلول المحلية: على سبيل المثال ، تطبيق لمساعدة المتقاعدين غير المتزوجين في منطقتك من المدينة ، وما إلى ذلك.

تطبيقات المجتمع القائمة على الاهتمامات

تطبيقات بناء مجتمع الاهتمام هي أفكار وفرص لا حصر لها للتطوير. عندما يمكنك بسهولة العثور على تطبيق وتنزيله لبائعي الزهور أو قراء الخيال العلمي في المتجر ، فإنه يوفر الوقت في العثور على محاور ومستشار وشخص يمكنك الذهاب معه إلى حدث موضوعي في مدينتك. يمكن أن تصبح هذه الأنظمة الأساسية أيضًا تطبيقات TOP إذا تم تحديثها في الوقت المناسب وتطوير وظائفها وتصميمها.

تطبيقات مواعدة الحيوانات الأليفة

Tinder للحيوانات الأليفة؟ قد يبدو الأمر غريبًا ومثيرًا للسخرية بالنسبة لشخص ما ، لكن الشركاء هم ما يحتاجه الجميع ، البشر والحيوانات على حدٍ سواء. عندما يكون لديك حيوان أليف غير معزول ، فمن مسؤوليتك العثور على رفيقة صحية. تم تصميم تطبيقات مواعدة الحيوانات الأليفة للقيام بذلك.

ابحث عن تطبيقات شركاء الحياة

إذا كان من الصعب العثور على شريك للحيوانات الأليفة لعدة اجتماعات ، فماذا يمكن أن نقول عن الأشخاص والعثور على شريك مدى الحياة أو سنوات عديدة؟ الوحدة هي واحدة من أهم مشاكل عصرنا. وفقًا للإحصاءات ، يعيش العزاب أقل. هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة ، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية. الوحدة تقلل من مستوى السعادة والشعور بالامتلاء في الحياة. أي تطبيق مناسب وعالي الجودة للعثور على علاقة جدية هو خيار جيد لبدء التشغيل. Tinder وآلياته موجودة بالفعل ، ولكن ماذا عن الأشخاص الذين يبحثون عن اجتماع ليس لمرة واحدة؟ يمكنك مساعدتهم من خلال التفكير في آليات التطبيق للعثور على شريك دائم.

هوايات

توافق على أنه من غير المعتاد عدم ممارسة هواية في عام 2022 عندما تتوفر العديد من الأنشطة. كحد أدنى ، يمكن أن تصبح مشاهدة البرامج التلفزيونية أو الأفلام أو التلوين المضاد للتوتر هوايتك. ستظل التطبيقات التي تعمل من أجل هواياتنا شائعة دائمًا. الشيء الرئيسي هو إنشاء واجهة ووظائف ملائمة. لقد جمعنا عشرة أمثلة لتطبيقات الجوال والويب لتطوير شغفك الذي يمكنك إنشاؤه وإطلاقه في عام 2022 من أجلك.

تطبيقات بث الموسيقى

تطبيقات دفق الموسيقى للموسيقى الخاصة بك أو الموسيقى التي تحبها والاستماع إليها الآن ، الراديو الخاص بك هو حلم الطفولة لكثير من الناس. تحتل الموسيقى مكانة متزايدة في حياة الإنسان الحديث حيث يمكنك الاستماع إليها أثناء القيام بأشياء أخرى. يعد إنشاء تطبيق لبث الموسيقى وبث الموسيقى بواجهة مريحة وجميلة فكرة جيدة دائمًا لبدء التشغيل.

محررو الصور والفيديو

يستخدم الأشخاص الشبكات الاجتماعية بنشاط ، مما يعني أنهم ينشرون صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بنشاط. أصبحت تطبيقات محرر الصور والفيديو أكثر صلة من أي وقت مضى. محرر سهل في جيبك مع ميزات مثيرة وفلاتر وقوالب جميلة جاهزة هو الخيار الأمثل لبدء تشغيلك. اليوم ، يجب أن يتمكن أي جد من استخدام محرر الصور. يجب على كل ربة منزل أن تعدل مقطع فيديو ، على الأقل للقصص. اجعل التطبيق بسيطًا ومريحًا وعمليًا في نفس الوقت لتحقيق النجاح.

تطبيقات معرف المشاهير

التقيت برجل في الشارع شوهد في مكان ما ولكن لا يتذكر أين؟ حاول تحميل صورة هذا الشخص على التطبيق ، وإذا كان مشهورًا ، فستحصل على إجابة فورية عن هويته. إنها فكرة أصلية جدًا لتطبيق يتم تنفيذه من خلال تقنية التعرف على الوجوه وقاعدة بيانات AI الشاملة. يمكن التعرف على المشاهير سواء على اللوحات الإعلانية أو على ملصقات الأفلام. ما عليك سوى الإشارة إلى الكاميرا والحصول على معلومات حول من ينظر إليك من الصورة.

تطبيق Travel Buddy

يعد العثور على رفيق سفر أو شخص لطيف ترغب في قضاء رحلة معه أو جزء منه أو زيارة المعالم السياحية معًا اختيارًا ممتازًا لموضوع التطبيق في عام 2022. بعد الوباء وظهور التطعيم ، سيبدأ الناس يسافرون أكثر ، ويستأنفوا تحركاتهم حول الكوكب ، بما في ذلك السياحة. لذلك ، ستكون تطبيقات العثور على رفيق السفر المثالي في الاتجاه مرة أخرى ، لا سيما تلك التي تتطابق مع الأشخاص حسب الموقع والاهتمامات.

الأصدقاء لتطبيق الأحداث

تطبيق مشابه ، ولكن لإيجاد شريك لحضور حدث معين في منطقتك: فيلم ، أو معرض ، أو حفلة رقص ، أو حفلة موسيقية ، أو محاضرة ، أو ندوة. هذا التطبيق يحل مشكلة "لا أحد يذهب معه" وبالتالي لا يذهب على الإطلاق. أيضًا ، على المدى الطويل ، سيساعد الأشخاص على بناء روابط أوثق وإيجاد أصدقاء جدد ، وربما حتى حل مشكلة الوحدة لدى شخص ما. إنها فكرة تطبيق رائعة. هناك مدفوعات "رفاقا مهتمون" عندما تدفع لشركة لحضور حدث. إنه فرع آخر لتطوير نفس فكرة التطبيق.

تطبيقات سبليت بيل

إنه تطبيق مفيد لقسمة الفاتورة إذا جلست في مقهى أو مطعم مع مجموعة كبيرة. إنها فكرة ضرورية بشكل معقول ولكنها مباشرة لتطبيق الهاتف المحمول. يجب أن تكون مريحة قدر الإمكان وبسيطة وفي متناول اليد دائمًا وتحتوي على أنواع مختلفة من المدفوعات.

تطبيقات الألعاب

لن تخرج الألعاب من حياة الناس أبدًا. خلال وبعد الوباء ، نمت صناعة الألعاب بشكل كبير. لقد أصبحت شكلاً مثاليًا للترفيه المنزلي وحتى نوعًا من الاتصال في بعض أنواع الألعاب الفردية. لنفترض أن لديك فكرة مثيرة عن لعبة وميكانيكا اللعبة ترغب في لعبها بنفسك. تأكد من استغلال الفرصة والإبداعتطبيق لعبة EA. على الأرجح ، لن تعبث.

تطبيقات DIY

التطبيقات والأنظمة الأساسية التي توفر برامج تعليمية بتنسيقات مختلفة لإنشاء شيء يدويًا ، من الحياكة وصباغة الخيوط إلى تجميع الكمبيوتر. وقد أخذت هذه التطبيقات والمنصات والتعليمية نفساً جديداً وقفزت أثناء الجائحة وبعدها. لم يفت الأوان أبدًا لإنشاء مكانة متخصصة من خلال إطلاق تطبيق يحتوي على برامج تعليمية ممتازة حول "كيفية القيام بالأشياء".

مراجعة الكتب وتطبيقات ملخص الكتاب

تعمل الكتب والقراءة على تهدئة العقل ، وتمنحنا معرفة جديدة ومهارات تركيز ، لكن الطلاب أو الموظفين ليس لديهم دائمًا الوقت لقراءة الحجم الكامل المطلوب من الكتب في وقت قصير ، لذلك فإن التطبيقات التي تحتوي على إعادة سرد موجز ومراجعات للكتب تكون شديدة جدًا مفيد في المجتمع الحديث. لقد حلوا مشكلتين في وقت واحد: "ماذا تقرأ" و "قراءة كتاب بحلول الموعد النهائي". إنها ثمينة بالنسبة لقراء القصص الخيالية.

تطبيق إدارة الأحداث

تقويم موسع للأحداث يذكرك بنفسه بالمكان الذي يجب أن تذهب إليه ، وكيفية ارتداء الملابس ، وما هو البرنامج والتوقيت ، ومدى تأخرك أو وصولك بشكل حاسم في الوقت المحدد ، كما يقوم بتحميل روابط للصور ومقاطع الفيديو التي يتم إرسالها إليك بعد الحدث ويشكلهم في معرض. أيضًا ، يمكن لمثل هذا التطبيق أن يقدم لك خيارات ترفيهية في مدينتك وفقًا لاهتماماتك التي أدخلتها وإضافة حدث إلى التقويم الخاص بك على هاتفك أو جهاز آخر بنقرة واحدة.

استنتاج

لقد أدى الوباء العالمي إلى تسريع الحاجة إلى نهج جديدة في حياة كل شخص على هذا الكوكب يستخدم التكنولوجيا الحديثة والإنترنت. أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول في جيبك ضرورية أكثر فأكثر. يمكنك بناء جميع الأفكار الخاصة بالتطبيقات المقترحة في المقالة اليوم من خلال نظامنا الأساسي بدون رمز احترافي ، AppMaster.io .