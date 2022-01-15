По прогнозам, рассчитанным еще до пандемии, разработка мобильных приложений к 2023 году принесет 935 миллиардов долларов дохода. Пандемия ускоряет этот процесс и увеличивает итоговую сумму, так как люди стремятся перевести все свои дела (от работы до бытовых задач) буквально “в карман”, когда самое важное находится под рукой и доступно в любой момент времени. Также, стремительно развивается Интернет, технология 5G и растет скорость передачи данных. Мир все больше переходит в онлайн.

Это создает поле возможностей и задач для мобильной разработки и разработки веб-приложений. С чего же лучше начать свой бизнес в разработке, какие приложения приносят прибыль и выгодны для стартапа? А какие приложения проще создать новичку, какие есть идеи классных приложений для начинающих? Читайте дальше, чтобы быть в курсе самых свежих тенденций в разработке приложений.

В этой статье мы собрали лучшие идеи для мобильных приложений и веб-приложений для вашего стартапа. Для удобства, мы разделили все приложения на 5 блоков по их ключевой теме: быт, работа, общение, здоровье, увлечения. В каждом блоке выделены самые перспективные варианты для разработки приложений в 2022.

БЫТ

С 2020-го года человечество проводит намного больше времени дома. Поэтому домашний быт, ежедневные рутинные дела и задачи привлекли на себя огромное внимание и стали нуждаться в оптимизации точно так же, как в этом ранее нуждались рабочие процессы. Вот 10 примеров мобильных и веб-приложений, которые вы можете запустить в 2022-ом году в качестве стартапа в своем регионе и преуспеть.

Приложение для заказа и доставки еды / товаров для дома из соседних магазинов

Когда работаешь из дому, порой, не хочется вообще выходить на улицу, например, если перегорела лампочка или закончилось молоко. Бытовая химия, еда и другие мелочи заканчиваются в самый неподходящий момент. Тем более, не хочется после долгого рабочего дня нести на себе груз покупок.

Далеко не у каждого любимого магазинчика по соседству есть сайт и доставка товаров на дом. Даже если есть, заходить на каждый сайт отдельно очень неудобно. Также, не все сайты оперативно обновляют наличие. Хочется сразу купить все в одном месте и, желательно, со скидками. Тут вы, как стартапер и разработчик полезных приложений, можете помочь.

Приложение для заказа еды и бытовых товаров из соседних магазинов — масштабная и достойная внимания идея для каждого района или микрорайона города. Продавцы вначале смены вносят в базу новые поставки товаров и их количество, база товаров в наличии обновляется в режиме реального времени при каждой покупке или брони. Также, обновляются динамически акции, которые вносит сотрудник отдела маркетинга, работая из дому, например, в другой стране.

С приложением для магазинов синхронизируется приложение для курьеров, которые живут и работают в этом же районе. И они, в свою очередь, синхронизируются с приложением для клиента. Покупатель устанавливает приложение, заходит и видит все самое любимое и в наличии в одном месте.

Если подключить к этой системе еще рынки, склады овощей и фруктов, и научить продавцов и складских работников вносить в мобильное приложение, сколько у них килограмм какой продукции в наличии, сделать скидки жителям для закупки в своем районе, то вашим приложением будут пользоваться сотни людей каждый день и вы станете районным монополистом.

Приложение-кулинарная книга

Позволяет серфить в интернете, находить, сохранять в свою личную библиотеку и разделять по категориям любимые рецепты. Вносить в них правки, редактировать и делиться ими как в соцсетях, так и в мессенджерах с близкими и друзьями. Искать рецепты в личной библиотеке или в Интернете по фильтрам вроде временных затрат на блюдо, ингредиентам, калорийности и так далее.

Замечательным дополнением к этому приложению была бы возможность подбирать рецепт из доступных дома продуктов. Например, пользователь вносит продукты в наличии у него дома в приложение и приложение подбирает ему наиболее подходящий рецепт из базы его сохраненных рецептов или просто из ТОПа выдачи поисковика по ключевым словам. Такое приложение раз и навсегда решит проблему, что приготовить.

Приложение для записи в салон красоты или вызова мастера на дом

Та же самая концепция, но еще больший масштаб — охватить все классные рестораны, кафе, кофейни, чайные, столовые, бары, пабы и другие заведения в городе. Условно, когда можешь себе позволить заказать блюда из любимого ресторанчика на другом конце города и тебе доставят их в адекватный срок — даже более короткий, чем если бы ты ехал в ресторан на машине сам. Это подразумевает разработку сразу нескольких приложений для курьеров, ресторанов и клиентов. Все эти приложения объединяются в единую рабочую систему и синхронизируются в режиме реального времени.

Приложение для салонов красоты — еще одна уникальная идея, которая предлагает пользователям легко изменить свой макияж и позволяет салонам оптимизировать свой процесс, выходя в Интернет только с предприятием. Приложение красоты автоматизирует практически все операции салона красоты для руководителей и обеспечивает превосходное обслуживание клиентов. Итак, если вы также создадите приложение для салона красоты для своего бизнеса, вы гарантированно опередите своих конкурентов.

Приложение для бартера

Люди покупают все больше вещей. Но не все вещи оказываются нужными. Выкидывать их жалко, продавать можно не всегда выгодно. Поэтому многие возвращаются к традиционной системе обмена. Приложения для бартера в рамках одного города или страны становятся все более востребованными. Особенно выигрывают те, кто предоставляет пользователям удобный функционал поиска вещей и постинга предложений, систему тегов и сохранения в избранное, прямые чаты с другими пользователями с сохранением в безопасности личных данных. Это отличная идея приложения в вашем списке приложений на ближайшую разработку.

Приложение для переработки мусора

Еще более актуальная тема и вынужденный тренд в современном мире. Мусор поглощает нашу планету. Но не каждый житель мегаполиса знает, как правильно сортировать и куда девать накопленный мусор. Удобное мобильное приложение в кармане с понятными визуальными подсказками по сортировке мусора, картой навигации по ближайшим точкам сдачи и переработки мусора в своем городе, актуальной информацией о времени их работы в десятки раз увеличит осознанность граждан в вопросах экологии. Например, можно добавить в такое приложение несколько уникальных функций: считывание камерой смартфона особых пометок и знаков на упаковках и мгновенная подгрузка информации и типе мусора подлежит ли он переработке, сжиганию — или так и будет лежать и засорять планету; синхронизация в режиме онлайн со всеми точками сдачи и переработки разных видов мусора для актуализации информации об их ценах, времени работы, загруженности и так далее; библиотека обучающих коротких видеороликов по сортировке мусора, понятных для всей семьи; сервис заказа на дом компостной станции и удобных контейнеров для сбора и временного хранения разных видов мусора. Можно придумать в этой сфере очень много полезных функций для мобильного приложения по переработке мусора, достаточно только провести несколько интервью с теми людьми, кто уже сейчас пытается этим заниматься и узнать целый ряд трудностей и проблем, с которыми они сталкиваются каждый день. Такие приложения не просто выгодны, но и делают мир лучше.

Приложение для планирования семейного бюджета и отслеживания трат

Приложения для планирования бюджета популярны до сих пор. Такие приложения позволяют отслеживать доход и расход средств за месяц по разным категориям, ставить лимиты на определенные категории расходов, планировать откладывание средств и так далее. Особенно удобно, когда планировщики бюджета синхронизируются со всеми аккаунтами банков или мобильными банкингами пользователя и подгружают писания по банковским картам прямо в приложение. Распределение списаний по категориям в приложении происходит в автоматическом или полуавтоматическом режимах. Приложения для планирования семейного бюджета помогают уже в первые месяцы использования экономить по 15-30% денежных средств и откладывать подушку безопасности. Это происходит за счет удобного визуального наглядного отображения трат в графиках и диаграммах.

Приложение для системы “умный дом”

Дом современного человека умнеет с каждым днем, особенно это касается новостроек. Одновременно, у человека все меньше времени заниматься своим бытом и все меньше сил хочется на это тратить. Системы “умный дом” и мобильные приложения для них буквально творят бытовую магию: вечером после рабочего дня шторы двигаются сами, включается приятная музыка по короткой голосовой команде или жесту, система сигнализации круглосуточно охраняет имущество и членов семьи, активизируется капельный полив вазонов и даже наполнение поилок домашних питомцев… Все это давно возможно и очень удобно, когда в одном приложении, всегда под рукой, на мобильном телефоне.

Приложение для распознавания, поиска и покупки вещей по лучшим ценам

Как найти и купить вещь дешевле, не тратя, при этом, огромное количество времени на серфинг в Интернет? Эту задачу помогает решить приложение-агрегатор для быстрого поиска и покупки любой вещи в сети Интернет. Фильтры помогают категоризировать предложения по стоимости, акциям, срокам доставки и так далее.

Приложение для выгула собак

Многие люди хотят держать домашнего питомца или даже несколько, но далеко не у всех есть время ухаживать за ними. Выгуливать собак важно по графику, который хозяевам животных бывает очень трудно соблюдать. Приложение для выгула собак с подбором кандидатов по месту жительства — идеальный выход из этой ситуации. У каждого кандидата может быть свой профиль, краткое описание опыта, указание стоимости и места проживания, возможность переключать режимы “занят” и “активный поиск” работы, искать и видеть в приложении самые свежие заявки на выгул. Пользователь приложения просто включает геолокацию на телефоне, вводит часы выгула и получает список свободных кандидатов. Он может найти себе как постоянного выгульщика, так и несколько сменных или каждый раз нового. Оплату, также, можно сделать через приложение для безопасного списания и резерва средств.

Приложение для аренды автомобилей

Airbnb для машин. Содержать и обслуживать свое авто не выгодно и с точки зрения экономии личного или семейного бюджета, и с точки зрения экологии нашей планеты. Автомобилей на планете достаточно. Нужно только научиться ими делиться. Приложение для аренды авто на день, на полдня или на несколько дней — идеальный выбор для начинающего разработчика. Это может быть как полностью платная аренда, так и каршеринг с оплатой только за топливо. Самое главное, над чем предстоит поработать разработчику такого приложения — удобство пользования.

ЗДОРОВЬЕ

Пандемия вернула фокус внимания человечества на здоровье. Теперь большинство людей на планете задумываются о своем состоянии, самочувствии и здоровье. Медицинская сфера стремительно развивается и реформируется. Это идеальный момент, чтобы выпускать приложения для здорового образа жизни и профессиональной медицины.

Приложение для отслеживания цикла

Каждый человек знает, что менструация — это непросто. Даже если ваш цикл регулярный, он, вероятно, сопровождается множеством забавных вещей, таких как изменения настроения, прыщи, болезненность и другие волнующие симптомы. Если вы имеете дело с репродуктивными проблемами, такими как эндометриоз, миома или синдром поликистозных яичников, максимальное понимание вашего цикла становится критически важным. И, конечно же, если вы пытаетесь забеременеть или пытаетесь избежать беременности, знание информации, например о том, когда у вас овуляция, может помочь. Вкратце: если у вас менструация, приложение для менструации значительно облегчает жизнь. Чем больше в нем функций и чем проще, одновременно, интерфейс — тем лучше.

Приложение для ведения беременности

Когда вы ждете ребенка, девять месяцев могут показаться вам целой жизнью. Приложения, которые помогут отслеживать и контролировать развитие ребенка (а также изменения тела), помогут вам почувствовать себя намного более уверенными, снимут лишние страхи и дадут ощутить большую связь с малышом.

Приложение виртуального здоровья

Еще одна идея, которую нельзя пропустить — это приложение для здоровья. Нет сомнений в том, что пандемия COVID-19 привела к значительным изменениям в подходах к оказанию медицинской помощи. Это стало настолько популярным, что расходы на здравоохранение начали переходить на виртуальное здравоохранение с огромной маржой. Пациент может встретиться с внешним медицинским консультантом в своем городе или районе, вместо того, чтобы ехать в другой город или район. Это также дает пациентам возможность легко найти в Интернете профессиональное второе медицинское мнение. Поэтому это отличная идея для приложения.

Приложение для ментального здоровья

Люди — самые беспокойные существа на планете. Преодолеть тревогу помогают приложения для медитации, саморегуляции и успокоения. Несмотря на то, что в этом жанре уже есть успешные бизнес-приложения, такие как Headspace, Calm, Youper, у вас остается много возможностей и обширная аудитория для захвата рынка. Ваше приложение может привести индустрию здравоохранения к разработке новых передовых идей программного обеспечения в Интернете для ментального здоровья.

Виртуальный диетолог

Пользователь вводит свои исходные параметры и те, которые желает получить на выходе, а приложение формирует для него его уникальную и индивидуальную диету. Приему пищи расписаны, встраиваются в календарь, подключаются рецепты из Интернета, на каждое блюдо указывается число калорий, белков, жиров и углеводов. Пользователь может обновлять свои данные в процессе похудения. Сделать процесс похудения или соблюдения особой диеты легким, удобным и интерактивным — отличная задача для мобильного приложения.

Приложение с базой врачей для скорой медицинской консультации

Первая консультация от врача, которая всегда под рукой, без очередей, поездок, пробок, ожидания — просто чат в мобильном телефоне. Можно отправить фото, видео, документы, подключить голосовую и видеосвязь и, конечно же, выбрать наиболее подходящего доктора из свободных на данный момент времени. Все это особенно актуально стало в период пандемии, но, по сути, было актуально и нужно уже очень давно. Широкая база врачей всех направлений и удобство пользования могут очень быстро вывести ваше приложения в ТОП сторов.

Соцсеть для врачей и медперсонала

Врачам и медперсоналу важно делиться опытом, знаниями, получать советы и находиться в среде развития. Новая социальная сеть только для медицинских работников — оригинальный и современный проект приложения, в котором нуждается современная медицина.

Приложение-личный тренер на базе ИИ

Это приложения, использующее искусственный интеллект для составления индивидуальных программ тренировок для каждого пользователя. Проще говоря, каждый раз, когда пользователь тренируется, приложение оптимизирует повторения и веса для каждого вида деятельности, способствуя эффективному росту мышц. Алгоритмы такого программного обеспечения обучены на миллионах упражнений. Такое приложение содержит одну из крупнейших в мире баз данных упражнений и, в перспективе, может превзойти любого персонального тренера.

Приложение-спасатель

Если вы увлечены использованием технологий, то это приложение для вас. Безопасность стала проблемой во всем мире. Преступность выросла и находится на рекордно высоком уровне. Пожары также возникают чаще, чем раньше. Такое приложение будет предупреждать людей, находящихся в непосредственной близости от аварийной ситуации, с помощью кнопки предупреждения. Таким образом люди могут либо спастись сами, либо помочь застрявшим людям, в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, или даже связаться со службами спасения.

Приложение для отслеживания качества овощей и фруктов

Вы предпочитаете есть свежие овощи и фрукты? Но действительно ли они свежие на полках в наших магазинах? Овощи и фрукты могут быть испорченными, отравленными нитратами и пестицидами и выглядеть свежими только снаружи. Здоровое питание стало проще с приложениями, которые могут проверять свежесть и качество фруктов и овощей. Для расширенных приложений не требуется никакого внешнего оборудования, достаточно только камеры смартфона.

РАБОТА

С 2020-го года человечество проводит намного больше времени дома. Поэтому работа многих людей перешла на дом или изменилась, значительно трансформировались многие рабочие процессы. Вот 10 примеров мобильных приложений для оптимизации работы и профессионального обучения, которые вы можете запустить в 2022-ом году в качестве стартапа.

Приложение для самостоятельного обучения

Самообучение уже десяток лет как стало жизненно-важной необходимостью. Любые обучающие приложения и платформы, которые оптимизируют процесс обучения и предоставляют доступ к максимально качественной информации — будут долгие годы оставаться в трендах. Процесс геймификации обучения в приложениях делает их еще более привлекательными для пользователей. Чему обучать — выбор за вами: это может быть как целое направление или несколько сфер знаний, так и очень узкие специализации. В любом случае, большинство людей на планете сегодня нуждаются в качественном мобильном онлайн-обучении.

Приложение для группового онлайн-обучения

Студенты могут встречаться на общем форуме и готовиться к экзаменам вместе с другими студентами, изучающими тот же предмет. Приложение может предоставить им учебные материалы, инструменты, возможность обсуждения вопроса и получения помощи, руководства и т. п.

Платформы для поиска работы

Найти удаленную работу для многих людей в 2020-21 годах стало жизненно-важной необходимостью. Очень удобно, когда платформы и приложения для поиска работы содержат много предложений и являются узко-специализированными по сферам деятельности. Вы можете создать платформу для поиска работы, например, специалистов маркетинга или разработчиков, дизайнеров или экономистов. Фильтры, ввод параметров, качественное заполнение полей описания каждой вакансии, правильный статус ее актуальности, быстрая форма обратной связи в несколько кликов, прямой чат с рекрутером — это то, что должно хорошо работать в вашем приложении.

Приложение на блокчейн

Блокчейн-приложения выходят далеко за рамки криптовалюты и биткойнов. Благодаря своей способности поддерживать высокий уровень прозрачности и справедливости, а также экономить время и деньги предприятий, технология влияет на различные сферы, начиная от обеспечения соблюдения контрактов и заканчивая повышением эффективности работы правительства. Это дает вам огромный выбор, какое именно приложение на блокчейн создать.

Приложение-визитки для обмена и хранения контактов

У вас есть стопки визитных карточек, которые вы хотите быстро отсканировать? Нужно приложение для управления всеми контактами вашей компании? Хотите создавать персонализированные карты в качестве инструмента маркетинга и продаж? Современные приложения для сканирования визитных карточек предлагают больше, чем простое сканирование. Они могут помочь вам стать более продуктивными, организованными и всегда готовыми обменяться контактными данными, где бы вы ни находились, методом, например, простого прикладывания двух телефонов друг к другу или сканирования QR-кода.

Приложение с тестами

Тестирование — неотъемлемый процесс обучения, диагностики, исследования. Нет ничего удобнее, чем просто отправить ссылку на тест всем респондентам и получить ответы на почту или в удобном виде общей статистики, графиков и диаграмм внутри приложения. Концепция такого приложения может быть разной, на ваш выбор и под ваши задачи.

Виртуальные классы

Приложения, которые позволяют большому числу пользователей одновременно обучаться, общаться, слышать и видеть друг друга, демонстрировать экран преподавателя и, конечно же, заменять фон при включенной камере, если квартира не убрана. Виртуальные классы стали неотъемлемой частью нашей жизни с 2020 года и нет предела совершенства у таких приложений.

Приложение для безопасных инвестиций

Люди любят торговать акциями и инвестировать. Таким образом, разработка инвестиционного приложения — это концепция, которая может автоматически принимать инвестиционные решения на основе рыночных данных и оценки и инвестировать от вашего имени. Пользователи будут выбирать, сколько они хотят одолжить в портфеле и сколько они хотят занять. Подборки лучших инвестиционных решений или кастомизированные советы — также, супер фича для инвестиционных приложений.

Приложение для быстрого обмена файлами

Передавайте все типы файлов без интернета и потери качества. Скоростная межплатформенная передач данных, облачное хранение. Оптимизированная передача тяжелых файлов без ограничений: приложения, игры, фото, фильмы, видео и т. д. Статистика ваших файлов в одном месте, в одном приложении. Защита конфиденциальности и безопасности данных. Все это — основные черты для мощного приложения по обмену файлами, которое вы можете начать создавать прямо сейчас.

Приложение с таможенными правилами

Единая, обновляемая в режиме реального времени, база всех правил для въезда в любую страну мира — современная необходимость, которая стала особенно острой во времена пандемии. Открытость и закрытость стран, правила въезда и нахождения в стране, необходимые документы, пропуска меняются теперь почти каждую неделю. Такое приложения может взлететь в ТОП за считанные дни.

ОБЩЕНИЕ

Общение давно перешло в онлайн. Социальные сети, голосовая и видеосвязь, мессенджеры — это то, без чего мы не можем представить нашу жизнь. Каждый новый день приносит нам новые вызовы в коммуникации, поэтому создать приложение для общения, которое их решит — идеальный выбор для стартапа. Мы собрали для вас 10 примеров мобильных и веб-приложений для общения, которые актуально запустить в 2022-ом году.

Приложение для голосового перевода

Все мы сталкивались с теми или иными проблемами в переводе или общении на иностранных языках. Что, если создать приложение для перевода, которое позволяет проговорить фразу в смартфон на родном языке и выдать ее обратно голосом диктора на языке вашего собеседника? Общение без границ. Чем лучше работает такое приложение, чем большую базу слов и фраз оно содержит — тем более популярным становится.

Приложение с опытом и историями реальных людей

Мы все нуждаемся в мотивации, вдохновении и переработке не только своего, но и чужого опыта. Также, мы хотим делиться своим опытом. Платформы и приложения, которые по темам собирают реальные кейсы и истории людей разных профессий, разного социального статуса и так далее — это свежий тренд в разработке приложений, которым вы можете воспользоваться уже сегодня.

Приложения для перевода на базе ИИ

По мере роста индустрии путешествий и туризма появляется широкий спектр приложений для перевода на основе ИИ, которые могут использоваться в качестве удобного средства для туристов в новой стране. Это приложения, которые позволяют переводить текст с изображений, досок объявлений, табло, объектов реального мира и файлов на любой предпочтительный язык.

Приложение для фильтрации новостей

Новости и информация окружают нас и, буквально, влияют на наше состояние. Сейчас важно уже не только создавать приложения против спама, но и “умные” приложения, которые могут отличить достоверную информацию от фейка с помощью анализа репутации источника информации, других авторитетных источников, отзывов пользователей. Работа над такими приложениями — сложный и интересный процесс, но она не может не приносить результатов, так как вопрос остро-актуальный.

Приложение для автоматизации и унификации социальных сетей

Самыми загружаемыми приложениями из сторов с 2014-года по 2021 годы остаются социальные сети и мессенджеры. Есть как мастодонты, так и новые, быстро развивающиеся социальные сети. Человек может иметь по несколько аккаунтов в одной социальной сети (личный, для бизнес-проекта, скрытый) и быть зарегистрированным в 5-6 социальных сетях одновременно. Это огромная нагрузка потока сообщений и обновления фида. Приложение, которое унифицирует все обновления из разных социальных сетей и мессенджеров — ТОП-мечта современного пользователя Интернета. А если еще и можно будет делать пост или сториз и, затем, отвечать на комментарии одновременно во всех своих социальных сетях — это, вообще, предел мечтаний.

Приложение для сообщений от полиции и криминального мониторинга

Как мы уже упоминали выше, преступность в больших городах растет. Приложение для быстрой связи с полицией и получения самых свежих новостей по своему району или району города, в котором вы оказались поздним вечером — может спасти жизнь, имущество и здоровье. Отличным дополнением к нему станет детальная карта самых опасных зон города и обновления инцидентов на ней в режиме реального времени, как это, например, мы привыкли наблюдать в Google Пробки.

Приложение для выявления мошенников

Это расширенный анти-спам. Вам звонят, пишут на почту мошенники и всячески пытаются вовлечь вас в опасные махинации или просто отнимают ваше время? Такое приложение с правами администратора на вашем телефоне будет защищать вас днем и ночью от звонков с неизвестных, подозрительных, номеров, номеров из “черного списка”, попыток заполучить данные вашей банковской карточки и спам-рассылок в мессенджеры и на почту. Это насущная необходимость для каждого.

Приложения для донатов

Удобные приложения и платформы для удобной и быстрой финансовой поддержки любого человека — от креатора, ученого до вашего одноклассника, который оказался в сложной жизненной ситуации или просто собирает на мечту. Мы рядом и можем помогать нашим близким или просто людям, которые нам нравятся. В свою очередь, кто-то поможет нам. Приложения для донатов могут стать целой репутационной платформой, на которой пользователи будут проводить всю жизнь. Это зависит только от глубины проработки вашей идеи мобильного или веб-приложения.

Приложения для благотворительности

Аналогичная концепция, только для массового решения очень серьезных и глобальных проблем. Обычно, такие приложения разрабатываются для крупных фондов и организаций, но это, также, могут быть и более локальные решения: например, приложение для помощи одиноким пенсионерам вашего района города и так далее.

Приложение для создания сообществ по интересам

Приложения для создания комьюнити по интересам — это безграничные идеи и возможности для разработки. Когда в сторе легко можно найти и скачать приложение для флористов или для читателей фантастики — это экономит время на поиск собеседника, советчика и человека, с которым можно сходить на тематическое мероприятие в своем городе. Такие платформы тоже могут стать пристанищем людей на всю жизнь, если будут вовремя обновляться и развивать свой функционал и дизайн.

Tinder для домашних питомцев

Tinder для домашних животных? Кому-то это может показаться странным и смешным, но суть партнеров в том, что они нужны всем, как людям, так и животным. Когда у вас есть не кастрированный домашний питомец, вы обязаны найти ему здорового партнера для спаривания. Приложения для знакомств домашних животных предназначены именно для этого.

Приложение для поиска серьезных отношений

Если трудно найти партнера для домашних животных на несколько встреч, то что же говорить о людях и поиске партнера на всю жизнь или на долгие годы… Одиночество — одна из ТОП-проблем современности. По статистике, одинокие люди живут меньше и чаще болеют хроническими заболеваниями, особенно, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одиночество снижает уровень счастья и ощущения полноты жизни. Любое качественное и удобное приложение для поиска серьезных отношений — хороший выбор для стартапа. Tinder и его механика уже есть, но что делать людям, которые ищут себе пару, а не разовые встречи? Вы можете им помочь, продумав механику приложения для поиска постоянного партнера.

УВЛЕЧЕНИЯ

Согласитесь, очень странно не иметь хобби в 2022-м году, когда доступно огромное количество видов деятельности. Как минимум, вашим хобби может стать просмотр сериалов, кино или раскраска-антистресс. Приложения, которые работаю на наши увлечения всегда будут популярны. Главное — создать удобный интерфейс и функционал. Мы собрали для вас 10 примеров мобильных и веб-приложений для развития ваших увлечений, которые вы можете создать и запустить уже в 2022-ом году.

Приложение для стриминга музыки

Приложения для музыкального стриминга своей музыки или музыки, которая нравится и слушаешь сейчас, радио самого себя — это детская мечта многих людей. Музыка занимает все большее место в жизни современного человека, так как ее можно слушать, занимаясь другими делами, поэтому создать приложение для музыкального стриминга, трансляции музыки с удобным и красивым интерфейсом — всегда хорошая идея для стартапа.

Фото- и видеоредакторы

Люди активно пользуются социальными сетями — а значит, активно выставляют свои фотографии и видео. Фото- и видеоредакторы приложений актуальны, как никогда. Удобный редактор в кармане с интересными функциями и красивыми готовыми фильтрами и шаблонами — идеальный выбор для вашего стартапа. Сегодня фоторедактором должен уметь пользоваться любой дедушка, а монтировать видео, хотя бы для сториз — каждая домохозяйка. Сделайте приложение простым, удобным и функциональным одновременно, чтобы преуспеть.

Приложение для распознавания знаменитостей

Встретили на улице человека, которого явно где-то видели, но не можете вспомнить, где? Попробуйте загрузить фотографию этого человека в приложение и, если он знаменит, вы получите мгновенный ответ, кто же это. Очень оригинальная идея для приложения, которая реализуется через технологию распознавания лиц и большую базу данных ИИ. Также, знаменитостей можно узнавать и на рекламных билбордах, и на постерах кинофильмов — просто наведите камеру и получите информацию, кто же этот человек, который смотрит на вас с фотографии.

Приложение для поиска попутчика

Поиск попутчика или приятного человека, с которым захочется провести поездку, ее часть или просто посетить вместе достопримечательности — отличный выбор темы приложения в 2022. После пандемии и с приходом вакцинации люди начнут путешествовать больше, возобновят свои перемещения по планете, в том числе, и туризм. Поэтому приложения для поиска идеального попутчика снова окажутся в тренде, особенно те, которые мэтчат людей не только по локациям, но и по интересам.

Приложение для поиска компании на мероприятие

Аналогичное приложение, но для поиска партнера на посещение конкретного мероприятия в вашем районе: кино, выставки, танцевальной вечеринки, концерта, лекции или семинара и так далее… Такое приложение решает проблему, когда “не с кем сходить” и поэтому не идете вообще. Также, в перспективе оно поможет людям построить более тесные связи и обрести новых приятелей, друзей, возможно, даже решит чью-то проблему одиночества. Это отличная идея приложения. Есть, также, платные “приятели по интересам”, когда за компанию для посещения какого-либо мероприятия платишь — это другая ветка развития одной и той же идеи приложения.

Приложение для разделения общего счета

Очень полезное приложение для разделения счета, если вы посидели в кафе или ресторане большой компанией. Это достаточно простая, но нужная идея для мобильного приложения. Оно должно быть максимально удобным, простым, всегда под рукой и иметь возможность привязки разных видов оплат.

Игровые приложения

Игры никогда не уйдут из жизни людей. Во время и после пандемии индустрия игр выросла в разы, так как они стали идеальным видом домашнего досуга и даже средством общения в некоторых отдельных видах игр. Если у вас есть увлекательная идея игры и игровой механики, в которую вы бы хотели играть сами — обязательно рискните и создайте игровое приложение. Скорее всего, вы не прогадаете.

Приложения “сделай сам”

Приложения и платформы, которые предоставляют уроки в разных форматах по созданию чего-либо своими руками — от вязания и окраски пряжи до сборки компьютера. Такие приложения и платформы, также, как и обучающие, обрели новое дыхание и совершили скачок во время и после пандемии. Никогда не поздно занять часть ниши, выпустив приложение с классными туториалами “как сделать что-то”.

Приложения с кратким содержанием и обзорами книг

Книги и чтение успокаивают сознание, дарят нам новые знания и навык концентрации, но не всегда ученики или сотрудники успевают прочитать весь нужный объем книг в сжатые сроки, поэтому приложения, которые содержат краткий пересказ и обзоры книг — очень полезны в современном обществе. Они решают сразу две проблемы: “что почитать” и “как успеть прочитать книгу к дедлайну”. Особенно они ценны для читателей нехудожественной литературы и для обучения.

Приложение для менеджмента мероприятий

Расширенный календарь мероприятий, который сам напоминает вам, куда пойти, как одеться, какая будет программа и тайминг, на сколько можно опоздать или критично прийти вовремя, подгружает ссылки на фотографии и видео, которые вам скидывают после мероприятия и формирует их в галерею отдельными папками. Также, такое приложение может предлагать вам варианты досуга в вашем городе по вашим введенным интересам и в один клик добавить мероприятие в ваш личный календарь на телефоне или другом устройстве.

Выводы

Глобальная пандемия ускорила необходимость применения новых подходов в жизни каждого человека на планете, который пользуется современными технологиями и сетью Интернет. Мобильные приложения в кармане становятся все большей необходимостью. Все предложенные в статье идеи для приложений вы можете попробовать собрать уже сегодня с нашей no-code платформой уровня pro, AppMaster.io.