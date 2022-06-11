Son birkaç yılda, COVID-19 pandemisindeki artış olarak dünya çapında birçok okul ve kolejin kapatıldığını gözlemledik. Bu süre zarfında tüm eğitim sistemi çevrimiçi öğrenmeye taşındı. Hem profesörler hem de öğrenciler, çalışmaları ve kursları için e-öğrenme platformlarını kullanır. Yani öğretmenleri ve öğrencileri dijital olarak birbirine bağlayan bir e-öğrenme platformunun nasıl oluşturulacağını öğrenmek istiyorsunuz.

Bu sanal öğrenme platformları artık çevrimiçi kurslara özel değil. İşletmeler artık çalışanlarını eğitmek için çevrimiçi kurslar kullanıyor. Bazı anketlere ve raporlara göre, çevrimiçi öğretim işinin 300 milyar dolarlık bir değere sahip olacağı tespit edildi. Şimdi burada bir e-öğrenme platformu nasıl oluşturulur gibi sorular geliyor? Bir e-eğitim platformu oluşturmanın faydaları nelerdir ve sanal bir öğrenme platformu oluşturmak için izlenecek adımlar nelerdir?

Bu soruları cevaplamadan önce, bir e-Öğrenim platformunun ne olduğuna bakalım. Basitçe söylemek gerekirse, E-öğrenme, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler vb. elektronik cihazlar yardımıyla dijital bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde, Öğrencilerin sınıfta fiziksel olarak sunum yapmaları gerekmemektedir. Derslere her yerden katılabilirler. Ve kursu kendi hızlarında öğrenebilirler. Günümüzde, MOOC'ler (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar), video akış platformları ve tartışma forumları gibi farklı türde öğrenme sistemleri mevcuttur. Şimdi bir e-öğrenme platformu oluşturmak için uygulanacak adımlara bir göz atalım.

Bir E-Öğrenim Platformu Oluşturma: Uygulama Adımları



Bir e-öğrenme platformu oluşturmak, birkaç adımdan oluşan uzun bir süreçtir. Ve kodlama veya teknoloji hakkında bilgi sahibi olmayan biriyseniz, çevrimiçi bir eğitim platformu oluşturmanız sizin için karmaşık olacaktır. Yani bir eğitim platformu oluşturmak için aşağıda belirtilen adımları izlemeniz gerekir:

Fikrinizi Bulun

Sanal bir öğrenme platformu oluşturmak için öncelikle bir konuyu ele alacak ve insanlara fayda sağlayacak bir konsept geliştirmelisiniz. Fikrinizi öğrenmek için çeşitli rapor ve analizlerden yararlanabilirsiniz. Birkaç rapora göre, küresel e-Öğrenim pazarının 2025 yılına kadar 300 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu sanal öğrenme endüstrisinde başarılı olmak için hem etkili hem de uygun fiyatlı bir ürün yapmalısınız. Ayrıca sanal öğrenmede başkalarıyla sorunlarını tartışabilir ve sorunlarına çözüm bulabilirsiniz. Bunu yaparak, hedef kitlenizi ve konseptinize nasıl tepki vereceklerini daha iyi anlayacaksınız.

Nişinizi Araştırın

Belirli bir soruna bir çözüm bulduğunuzda, nişinizi bulmanız gerekir. Fikrinizi analiz ederek, nişinizi anlayacaksınız. İş ve girişimcilik, sağlık ve fitness, kişisel gelişim, sanat ve zanaat, bilgisayar ve teknoloji gibi popüler kategorilere odaklanabilirsiniz. Öğrencinizin demografisinden (yaş, cinsiyet ve satışla ilgili diğer ayrıntılar) yardım alabilirsiniz. Hedeflenen kullanıcılar hakkında yaşlarına, cinsiyetlerine ve eğitim geçmişlerine göre fikir edinmek, platformun evrimi sırasında size avantaj sağlayacaktır.

Bu, hedef kitlenizin yaşını ve cinsiyetini anlamanıza yardımcı olur, böylece dikkatlerini çekmek ve işinizi artırmak için onlara göre kalite geliştirebilirsiniz. Ayrıca temel hedeflerini ve öğrenme tercihlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz. Tüm bunları yaparak fikrinizi doğrulayabilir ve nişinizi kolayca bulabilirsiniz.

Bir İş Modeli Seçin

Geliştirme yaklaşımını seçmeden önce yapmanız gereken ilk şey bir iş modeli seçmektir. Bu iş modeli, öğrenme platformunuzun nasıl gelir elde edeceğine karar verecektir. Aşağıda popüler iş modellerinden bazılarına göz atabilirsiniz.

Aboneliğe Dayalı - Bu iş modelinde, kullanıcılar, web sitesi içeriğine veya kurslarına sınırsız erişim sağlayan aylık veya yıllık bir abonelik satın alırlar.

Ortaklık Modeli - Bu iş modelinde, kurslarla birlikte entegre ortaklık bağlantıları sağlayabilirsiniz. Hangi kişilerin kursları tanıtmak için paylaşabileceği. Ayrıca, birileri bağlantılarını kullanarak platforma her katıldığında komisyon da kazanabilirler.

Ücretli Sertifikalar - Bu iş modelinde, kursları tamamlayan kullanıcılara sertifika da verebilirsiniz. Kullanıcıların platform onaylı bir sertifika için ödeme yaptıkları gözlemleniyor.

Kurumsal Ortaklık - Bu iş modelinde, özelleştirilmiş kurslar geliştirmek ve buna göre ücretlendirmek için işletmelerle birlikte çalışabilirsiniz.

Ücretli Kurslar - Bu iş modelinde ücretli kurslar verebilirsiniz. Ve öğrenciler herhangi bir ders satın aldıklarında, para eğitmene ve web sitesi sahibine gidiyor.

Bunlar, en iyi ve en çok kullanılan iş modellerinden birkaçıdır. Bu, gelirinizi oluşturmanıza ve işinizi karlı bir çevrimiçi iş haline getirmenize yardımcı olacaktır.

Geliştirme Yaklaşımını Seçin

Önde gelen bir sanal öğrenme platformu geliştirmek, planlama, çerçeveler, teknoloji ve bakım gerektirir. Bu platformları geliştirmek için piyasada iki tür yöntem mevcuttur. Birincisi Özel Yazılım, ikincisi Hazır. Onlardan ayrıntılı olarak bahsedelim:

Özel Yazılım Geliştirme



Çok sayıda kişiye özel özellikler sunmak istiyorsanız, Özel Yazılım Geliştirme en iyi seçenektir. Bu yöntemde bir şeyi düzenlemek veya değiştirmek daha uzun sürse de, istediğiniz herhangi bir işlevi uygulamanıza ve basitçe ölçeklendirmenize olanak tanır.

Hazır Geliştirme



İkinci seçenek Ready-Made Development, Moodle, Joomla ve Canvas, temel öğrenci yönetim araçları ve birçok ücretsiz eklenti içeren açık kaynaklı veya hazır yazılım örnekleridir. Ancak, bu yöntemlerde belirli bir özelliği uygulamak veya özel temaları içe aktarmak zor olabilir. Web sitenizde kalabalığın arasından sıyrılmak istiyorsanız, en iyi teknolojiyi, benzersiz tasarımı ve ilginç özellikleri seçmelisiniz. Bu, kullanıcının dikkatini çekecek ve web sitemize diğerlerinden farklı bir görünüm kazandıracaktır. UI (Kullanıcı Arayüzü) ve UX'de (Kullanıcı Deneyimi) sadelik çok önemlidir. e-Öğrenim web sitesinde gezinmek ve çalıştırmak basit olmalıdır. Ayrıca, mobil cihazlar hayatımızın böylesine ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, öğrenme programı farklı cihazlarda düzgün çalışacak şekilde yanıt vermelidir.

İlginç Özellikler Ekleyin

Pratik bir e-Öğrenim platformunun özü, çeşitli niteliklerden oluşur. Öğrenciler, eğitmenler ve yönetici paneli üç kategoride sınıflandırılabilir. Yalnızca en temel özellik ile bir MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) oluşturmak, fikrinizin faydasını gerçek dünya kullanıcıları ile doğrulamak için harika bir yöntemdir.

Üç kategorinin bazı temel özellikleri şunlardır:



Öğrenci Profili Özellikleri



Arama ve Filtreleme - Bu temel seçenekler, konuya, fiyata ve deneyim düzeyine göre kategorilere ayrılmış belirli anahtar kelimeleri ve kursları aramanıza olanak tanır.

Öneriler - Bu özellik, kullanıcının ilgisine veya öğrencinin kayıtlı olduğu derslerin geçmişine bağlı olarak uygun derslerin görüntülenmesine yardımcı olacaktır.

Basit Ödeme Seçenekleri - Öğrenci profilleri, kolay ve güvenli satın alma işlemleri için bir ödeme ağ geçidine bağlanmalıdır. Bunun dışında her profil, kişi, satın alma geçmişi ve profil ayarları hakkında temel bilgileri içermelidir.

Öğretmen Profili Özellikleri



Öğretmen Panosu - Öğretmenlerin yükledikleri dersleri, katılan kişi sayısını, öğrencilerin elde tutma durumunu ve öğretmenin diğer öğrencilerle tartışabileceği bir tartışma panelini takip etmeleri için temel bir özellik. Kursların Oluşturulması ve Güncellenmesi - Eğitmenler, ihtiyaç duyduklarında kurslarını değiştirebilmeli ve düzenleyebilmelidir.

Yönetici Profili Özellikleri



Bir yöneticinin sahip olması gereken bazı temel özellikler, ders ekleme, düzenleme, kaldırma, istatistik raporları ve bildirimleri yönetmedir. Abonelere yeni kurslar, öneriler, etkinlikler vb. hakkında push ve e-posta bildirimleri göndermeyi düşünün. Bunlar, kursun yöneticisi için bazı temel ve önemlidir.

Fikrinizi Kullanıcılar Üzerinde Test Edin

Tüm bu noktalardan sonra markanızı pazarlayarak insanlara tanıtmalısınız. İlk müşteriyi kazanmak zordur, ancak uygun bir plan ve uygulama ile ilk müşterilerinizi, öğrencilerinizi ve/veya öğretmenlerinizi çekebilirsiniz. Ürününüzü test etmenin bir diğer önemli yönü de ilk kullanıcılardan geri bildirim almaktır. Müşterileriniz için neyin en iyi olduğunu ve nerelerde iyileştirmeler yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu faydalı bilgiler, platformunuzu büyütmenize, öne çıkmanıza ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde yanıt vermenize yardımcı olabilir. Bu bizi son adıma götürür.

Kullanıcılarınızla Etkileşime Geçin

Ürünlerinizle ilgili deneyimleriyle ilgili olarak kullanıcılarınızla etkileşim kurabilirsiniz. Ayrıca, programı nasıl kullanacaklarını öğretmek ve sorunlarını zamanında çözmelerine yardımcı olmak için öğreticiler veya kılavuzlar da sağlayabilirsiniz. Bu, müşterilerinizle olan ilişkinizi artıracak ve müşterileriniz de markanızı tanıtacak ve olumlu eleştirilerini başkalarıyla paylaşacaktır.

Ürününüzü Geliştirmek İçin Geri Bildirimleri Kullanın

Kullanıcılarınızdan geri bildirim aldığınızda, bunları ürününüzü geliştirmek için kullanabilirsiniz. Bu, kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için ürününüzü güncel tutmanıza yardımcı olacaktır. Puanları kullanıcı başına uygulayarak, ürününüz diğerlerine göre pazarda kolayca öne çıkacaktır.

Bir E-Öğrenim Platformu Oluşturmanın Faydaları



Şu anda, covid'den sonra, tüm web'deki arama motorları, tüm dünyada dijital eğitim, eğitim platformu ve MOOCs gibi arama terimlerinde kademeli bir artış olduğunu bildirdi. Öğretim sisteminin gelenekselden dijital bir öğrenme ortamına evrimi, öğrencilerin öğrenmesini büyük ölçüde etkiler. Çevrimiçi öğrenme ortamının birçok avantajı vardır; işte bunlardan birkaçı:

Esneklik: İstihdamı ve eğitimi e-Öğrenme ile birleştirebilirsiniz ve bir sınıf, şehir ve hatta ülkenizle sınırlı değilsiniz. Dersler çevrimiçi olsaydı, öğrenciler derslerine her yerden katılabilirlerdi.

İstihdamı ve eğitimi e-Öğrenme ile birleştirebilirsiniz ve bir sınıf, şehir ve hatta ülkenizle sınırlı değilsiniz. Dersler çevrimiçi olsaydı, öğrenciler derslerine her yerden katılabilirlerdi. Kendi hızınızda öğrenin: Bu, sanal öğrenme platformlarının şaşırtıcı faktörlerinden biridir: her şeyi kendi hızınızda öğrenebilirsiniz. Öğrenmek için uygun olduğu zaman istediğiniz derslere giriş yapabilirsiniz. Kaçırdığınız herhangi bir şeyi netleştirmek için önceki derslere veya derslere dönün.

Bu, sanal öğrenme platformlarının şaşırtıcı faktörlerinden biridir: her şeyi kendi hızınızda öğrenebilirsiniz. Öğrenmek için uygun olduğu zaman istediğiniz derslere giriş yapabilirsiniz. Kaçırdığınız herhangi bir şeyi netleştirmek için önceki derslere veya derslere dönün. Araştırma üzerinde kontrol : Dijital sınıflardaki öğrenciler kendi hızlarında öğrenirler ve IBM'e göre, geleneksel kurslardaki öğrencilere göre beş kat daha fazla materyal edinebilirler.

: Dijital sınıflardaki öğrenciler kendi hızlarında öğrenirler ve IBM'e göre, geleneksel kurslardaki öğrencilere göre beş kat daha fazla materyal edinebilirler. Zaman verimliliği: Brandon Hall'a göre, çevrimiçi öğretim, bir öğrencinin geleneksel bir sınıfa göre yüzde 40-60 daha az zaman ayırmasını gerektirir.

Brandon Hall'a göre, çevrimiçi öğretim, bir öğrencinin geleneksel bir sınıfa göre yüzde 40-60 daha az zaman ayırmasını gerektirir. Tutma oranları yüksektir: Bir öğretmenin bir kurs sırasında öğrencilerini meşgul etmesi asla kolay değildir. Öte yandan, e-Öğrenme, Amerika Araştırma Enstitüsü'ne göre, geleneksel öğretimdeki %8 ila %10'luk kalıcılık oranlarına kıyasla, öğrencilerin elde tutma oranlarını yüzde 25 ila 60 oranında artırdı.

Bunlar, sanal öğretim platformlarının ve uygulamalarının bazı avantajlarının yanı sıra, büyüyen girişimcilerin ve işletmelerin ilgisini çekmesi garanti edilen artan ihtiyaçtır. Şimdi sanal bir öğrenme sistemi oluştururken aklınıza gelebilecek bazı genel soruları tartışalım. Mesela - Bir e-Öğrenim platformu oluşturmak ne kadar sürer? Web tabanlı öğrenme neye ihtiyaç duyar? Çevrimiçi öğretim uygulamalarınızı neden bizimle oluşturmalısınız?

Sıkça Sorulan Sorular



Bir e-Öğrenim platformu oluşturmak ne kadar sürer?



Bazı araştırmalara göre, orta düzeyde etkileşimli kurslar için gereken minimum süre, her 1 saatte bir çalışırsanız, programlamasında yaklaşık 180 saat sürecektir. Dolayısıyla bu hesaplamalara göre 20 dakikalık bir kursun üretilmesi yaklaşık 60 saat sürecektir. Haftada 40 saat çalışıyorsanız, kabaca bir buçuk hafta çaba harcamış olursunuz. Ancak tüm bu acıları azaltmak için hizmetlerimizi tercih edebilirsiniz. AppMaster, Mobile Apps Builder, Web Apps Designer, Data Models Designer ve çok daha fazlası gibi hizmetler sunar.

Bir e-öğrenme platformunun neye ihtiyacı var?



Sanal öğrenme için bazı temel nitelikler gereklidir. Onlardan bazıları:

Kullanımı kolay ve sezgisel bir zeka arayüzü

Duyarlı bir tasarımın kullanılması

Çok çeşitli öğretim kaynakları

Çeşitli öğretim araçlarının birlikte kullanılması

Ne tür e-öğrenme platformları oluşturabilirsiniz?



AppMater'da Mobil Uygulamalar, Web Uygulamaları, Veri Modelleri Tasarımcıları ve İş Süreci Düzenleyicisi oluşturabiliriz. Ayrıca tüm özel ticari markalarınızı istediğiniz Web veya Mobil tabanlı öğretim programına entegre edebiliriz. Tüm bu hususları ve hizmetlerimizin ücretlendirmesini AppMaster Fiyatlandırma üzerinden inceleyebilirsiniz.

Neden çevrimiçi öğrenme uygulamalarınızı bizimle oluşturmalısınız?



Sanal bir öğrenme platformu nasıl oluşturulur'u arıyorsanız, AppMater kullanıma hazır bir seçenektir. Çünkü size harika ve kullanıma hazır araçlar, web ve Mobil Uygulamalar sağlayacağız. Fikrinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak çok yetenekli geliştiricilerden oluşan bir ekibimiz var. Herhangi bir şüpheniz varsa veya bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çözüm



Çevrimiçi öğrenmeye olan talebin artması nedeniyle, sanal öğrenme platformları pazarı istikrarlı bir şekilde büyüyor. İş stratejinizin gereksinimlerini karşılamak için çok sayıda uygulama geliştirme seçeneği mevcuttur. Bazı sanal öğrenme MVP uygulama geliştirme araçları daha uygun maliyetlidir, pazara hazırdır ve çözümler oluşturmak için daha hızlıdır.

Diğer özel olarak oluşturulmuş e-öğrenme uygulamaları, daha gelişmiş uygulama özellikleri, teknoloji yığınları ve daha fazla işlevsellik sunar, ancak daha pahalıya mal olur. Oluşturduğunuz e-öğrenme uygulamasının türü, kullanıcılarınız için hangi uygulama geliştirmenin en uygun olduğuna göre belirlenir. Sanal öğrenme uygulamanız ne kadar kullanıcı dostu olursa, özelliğinden para kazanmak için o kadar çok fırsatınız olur. Programlama ekibinizin başarılı sanal öğrenme uygulamaları oluşturma yeteneği de aynı derecede önemlidir.