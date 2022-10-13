Bir uygulama fikrini çalışan bir gerçekliğe dönüştürmek, çoğu insanın inanabileceğinden daha karmaşık bir iştir. Ancak, internette bulunan zengin yazılım kaynaklarıyla, fikrinizden yola çıkarak bir uygulama oluşturmak yönetilebilir. Uygulamanızın çalışması için mobil uygulamaları nasıl geliştireceğinizi bilmenize bile gerek yok. İnternette iyi teknik yetenekler bulabileceğiniz birçok yer olduğu için üçüncü şahısları veya serbest çalışanları işe alabilirsiniz.

Bir uygulama oluşturmanın bu kolaylığı, süreci işletmeler için de kolaylaştırır. Daha fazla çekiş sağlamak için web sitenizin bir uygulama sürümünü oluşturabilirsiniz. İnsanların telefonlarında uygulamaları açma olasılığı daha yüksektir ve çalışan bir uygulama bunu kolaylaştırır. Bir kişinin telefonunda geçirdiği zamanın neredeyse %90'ı bazı mobil uygulamalarda geçiyor. Uygulamanıza başlamadan önce sahip olduğunuz uygulama fikirlerinden uygulamanızı oluşturmak için kullanacağınız teknolojiye kadar birçok şeyi göz önünde bulundurmalısınız. Sıfırdan bir uygulama oluşturmak hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bir uygulama fikri oluşturun

Bu, herhangi bir mobil uygulama oluştururken atılan ilk adımdır. İlham darbesine veya sizi etkileyen yenilikçi bir fikre dayalı olarak kendi mobil uygulamanızı oluşturabilirsiniz. Veya halihazırda çalışan bir web uygulamanız veya web siteniz olabilir ve bunun bir mobil versiyonunu yapmak isteyebilirsiniz. Peki ya bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, ancak yaratıcılığınız azalıyorsa? Merak etme! Seni koruduk.

Mevcut fikirler

Dünyadaki en yaratıcı uygulama fikirleri bile %100 yenilikçi değildir. Her şey diğer birçok fikirden türetilmiştir. Bir uygulama oluşturmak için mevcut mobil uygulamaları ve web sitelerini inceleyebilir ve bunları nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Mevcut bir uygulama fikrini önemli ölçüde değiştirebilecek özellikler veya değişiklikler bulabiliyorsanız, keşfetmeye değer olabilir.

Uzaklaştır

Bir uygulama oluşturmak için mevcut mobil uygulamaları geliştirmeye çalışmaktan başka, onları değiştirmeyi de düşünebilirsiniz. Veya mevcut uygulamalardaki özellikleri birleştirmek. Örneğin, Instagram'ın arkadaşlarınızla da oyun oynayabileceğiniz bir versiyonu olsaydı ne olurdu? Veya puanlarınızı her gün göndermenizi sağlayan bir Wordle uygulaması mı? Fikirlerinizden bazıları zaten mevcut olabilir, ancak bunun sizi durdurmasına izin vermeyin. Mevcut bir uygulama fikrine tamamen yeni bir özellik eklemenin yollarını veya bunun çok farklı bir uygulamayla birleştirilmesinin nasıl olabileceğini düşünün. Bu şekilde bazı ilginç mobil uygulama geliştirme fikirleri bulabilirsiniz.

ihtiyaçlarınızı düşünün

Çoğu yaratıcı çözüm zorunluluktan gelir. Hayatınızı düşünün ve hayatınızı kolaylaştırabilecek bir uygulama oluşturmaya çalışın. Erken uyanmak ister misin? İstediğiniz saatte uyanana kadar sizi her gün bir dakika erken uyandıran bir uygulama yaparsanız ne olur? Veya her etkinlikten bir saat önce size bildirim gönderen bir takvim uygulaması mı? İmkanlar sonsuzdur. Sorunlarınıza mevcut çözümler olsa bile, cesaretiniz kırılmasın. Mevcut bir fikri tamamen dönüştürebilecek daha yenilikçi özellikler ekleyebilirsiniz.

Rekabetçi pazar araştırması yapın

Artık keşfedebileceğiniz bir uygulama fikriniz var! Bir uygulama oluşturmaya başlamadan önce, bu belirli sorun için halihazırda birkaç mobil uygulama varsa ne olur? Bu yüzden rekabetinizin kapsamını belirlemeniz gerekiyor. Teknik becerilerinizi geliştirmek için mobil uygulama geliştirme üzerinde çalışıyorsanız bu kısım için endişelenmenize gerek yok. Ancak uygulamanızı herhangi bir noktada piyasaya sürmeyi planlıyorsanız, rekabetinizi bilmeniz gerekir.

Fikrinizin önerdiğini zaten yapan bir uygulama olabilir, ancak onu tamamen daha iyi bir uygulamaya dönüştürmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Ne de olsa, birçok popüler sosyal ağ sitesi ilk bakışta aynı şeyi yapıyor (Instagram, Facebook, Twitter ve çok daha fazlası).

Benzer şekilde, uygulama fikrinizi öne çıkarmanın yollarını bulabilirsiniz. Ancak bunun için, rakip uygulama geliştiricilerinizin halihazırda piyasaya ne getirdiğini anlamanız gerekir. Google Play Store ve Apple App Store gibi uygulamalara gidin ve benzer mobil uygulamaların olup olmadığına bakın. Onlara göz atın ve fikrinizi neyin farklı kıldığını görün.

Çoğu durumda, bir uygulama belirli bir sorunu çözdüğünü iddia etse de, kullanıcıları uygulama oluşturucuların sonuçlarından memnun olmayabilir. İnsanların bıraktığı incelemeleri gözden geçirebilir ve mevcut uygulamalarla ilgili sorunlarını görebilirsiniz. Bir uygulama oluşturduğunuzda, bu sorunları düzeltmeyi deneyebilirsiniz.

Hedef kitlenize içeriğinizi sağlamak için bir mobil uygulama kullanıyorsanız, benzer mobil uygulamalar için endişelenmenize gerek yoktur. Sağladığınız içerik onu öne çıkarabilecektir. Örneğin, bir giyim hattınız veya satmak istediğiniz herhangi bir şey olup olmadığını düşünün. Rakiplerinizden bağımsız olarak, iyi ürünleriniz varsa kullanıcılarınız uygulamanızı kullanmaya devam edecektir.

Uygulama ismi

Uygulamanızın adı önemli bir faktördür. Bu, marka kimliğinizle çok ilgili bir şeydir. Bunu mümkün olduğunca akılda kalıcı ve basit hale getirmeye çalışın. Bir uygulama oluşturduğunuzda, uygulama adınız uygulamanızın amacını da belirtmelidir. Ayrıca google play store ve apple app store'daki uygulamanıza belirli anahtar kelimeler ekleyebilirsiniz. Bunlar, hedef kitlenizin uygulamanızı aradıklarında bulmasına yardımcı oldukları için çok önemlidir. Uygulamanızın adı, uygulamanız için bir kimlik oluşturmaya yardımcı olur. Zaman ayırabilir ve birkaç seçenek bulabilir ve hangisinin uygulamanıza en uygun olduğunu görebilirsiniz.

Özellik seti

Uygulamanızın özellik seti, karşılaması gereken işlevlerdir. Bunlar, bir uygulama oluşturduğunuzda istediğiniz özelliklerdir. İhtiyacınız olan birçok fikir ve özelliğin uygulama yapma sürecinde yanlışlıkla kaybolması kolaydır. Uygulamanızın neler başardığını not ettiğinizden ve sahip olmasını istediğiniz özellikler üzerinde aynı temele dayalı olarak çalıştığınızdan emin olun.

Uygulamanızın temel özellikleri hakkında iyi bir fikriniz olmalıdır. Bunlar, uygulamanızın ana işlevi üzerinde çalışıyor olmalıdır. Odaklanmanız gereken bir sonraki özellik grubu, uygulamanıza özel olan ve bir uygulamayı öne çıkaran özelliklerdir. Bu özellikleri sunan tek kişi siz olduğunuz için bunları ürününüzü pazarlarken kullanabilirsiniz. Mevcut çözümleri de iyileştiren özellikleri not edin. Mevcut uygulamaların incelemelerini kontrol edebilir ve benzer mobil uygulamalarda kullanıcıların istediği özelliklerin olup olmadığını görebilirsiniz. Bunları dahil etmek, bir uygulama oluştururken daha geniş bir kitleye hitap etmenize olanak tanır.

Hedef kitle

Uygulamanızın özelliklerini bildiğiniz gibi, uygulamanızın kim olduğunu da bilmelisiniz. Kullanıcı tabanınızın neye ihtiyacı olduğunu anlarsanız, uygulamanız için daha iyi özellikler oluşturabilir ve bulabilirsiniz. Uygulamanız için yapacağınız pazarlamanın çoğu yüz yüze olmayacağından, doğru kitleyi belirlemek ve hedeflemek çok önemlidir.

Ancak bunu doğru yapmak iyi bir araştırmayı gerektirir. Anketlere, pazar araştırmalarına, odak gruplarına ve daha fazlasına dayalı olarak uygulamanızın hedef kitlesini bulabilirsiniz. Uygulamanızın derinliklerine dalın ve kime yardımcı olacağını görün. Bu tür kişilerin bir listesini yapın ve pazarlama yaparken onları hedefleyin. Örneğin, uygulamanız yeni ve modaya uygun içerik sağlıyorsa, daha genç bir kitleye daha çok hitap edebilir. Bunun gibi, bir uygulama oluşturduğunuzda ideal hedef kitlenizi bulmak için demografiye, yaş gruplarına ve daha fazlasına bakabilirsiniz. İnternetin tamamı size açıktır ve onu etkin bir şekilde kullanarak geniş bir kullanıcı tabanı bulabilirsiniz.

Google analytics'i kullanarak hizmetlerinizi kimlerin kullandığı hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Sosyal medya analizini kullanmak da yardımcı olur. Firmalar çeşitli platformlarda gönderilerini kimlerin beğendiğini görebilir ve ürünleriyle kimlerin ilgilendiğini görebilir. Hedef kitleniz hakkında ne kadar net olursanız, uygulamanızı doğru bir şekilde pazarlamanız o kadar kolay olur.

Fiyat/para kazanma

Bir uygulama oluşturmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken şeylerden biri, nasıl para kazanılacağıdır. Bu, bütçenize ve gelir modelinize bağlıdır. Uygulamanız, ürününüzü pazarlamanın veya sunduğunuz hizmetleri satmanın başka bir yoluysa, uygulamanın kendisi için ayrı bir fiyata ihtiyacınız olmayabilir. Ancak, kullanıcılarınızdan uygulamayı kullanmak için bir ücret talep etmek istiyorsanız, bunu nasıl yapacağınıza karar vermeniz gerekir.

Bir uygulamanın bir kerelik başlangıç ücreti veya aylık veya yıllık ödemeleri olabilir. Ayrıca kullanıcılarınıza biri ücretli diğeri ücretsiz olmak üzere iki plan sunabilirsiniz. Bu sayede ücretli kullanıcılarınıza daha fazla teşvik ve özellik sunarken geniş bir kitleye hitap edebilirsiniz. Spotify ve YouTube gibi birçok ünlü marka böyle bir modeli benimsiyor.

Gideceğiniz para kazanma planına karar vermeden önce, kullanıcılarınızın ne isteyebileceğini araştırmalısınız. Birçok kişi reklamlardan kaçınmak için bir miktar ödemeyi tercih ederken, diğerleri bir uygulama için ödeme yapıyorsa daha gelişmiş hizmetler ister. Reklam destekli bir platforma gidiyorsanız, reklamını yaptığınız yerlerden de para kazanabilirsiniz.

Senin bütçen

Bir uygulama oluşturduğunuzda kalite, ona ayırdığınız bütçeye bağlı olabilir. Uygulamanıza koyacağınız para miktarına karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. Bu miktar, uygulamanız geliştikçe de değişebilir. Belirli alanların, örneğin bakım ve dağıtım sırasında, başlangıçta tahmin ettiğinizden daha fazla para gerektirdiğini ancak daha sonra fark edebilirsiniz.

Uygulamanızın ihtiyaç duyacağı para miktarı, kullandığınız mobil platform gibi şeylere bağlıdır. Yerel, web veya karma bir uygulama platformu kullanabilirsiniz ve bunların her birinin geliştiricinize göre farklı oranları olabilir. Uygulamanızın işlevselliği arttıkça karmaşıklığı da artar. Daha karmaşık uygulamalar için daha yüksek oranlar bekleyebilirsiniz.

Şirket içi bir mobil uygulama geliştirme yaklaşımı veya dış kaynak kullanımı yaklaşımı tercih edip etmemeniz de bir fark yaratabilir. Böyle bir karar vermeden önce uygulamanızın özelliklerini ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalısınız. Bunun dışında daha sonra uygulama pazarlama stratejileri için gereken maliyetleri de göz önünde bulundurmanız gerekecektir.

Uygulama yayıncısı

Uygulamalarını kimlerin yayınladığını kontrol ederek rakip uygulama geliştiricileriniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Büyük şirketler, rekabet ettiğiniz mobil uygulamalara sahiplerse, daha fazla kaynağa ve paraya sahip olacaklardır. Böyle bir durumda, bir uygulamayı öne çıkarmak için daha benzersiz özelliklere sahip bir uygulama oluşturmaya çalışmalısınız. Daha büyük şirketler daha fazla parasal güce sahip olacak, bu nedenle benzer bir uygulamaya karşı çıkıyorsanız, pazarlama kampanyaları daha başarılı olabilir.

Öte yandan, rakipleriniz başka bireyler veya daha küçük kuruluşlarsa, onlarla aynı gemide olabilirsiniz. Benzersiz bir satış noktasına sahip olmak burada da yardımcı olur, ancak mevcut çözümleri geliştirerek de bir uygulamayı başarılı hale getirebilirsiniz. Bir uygulamanın sahibi hakkında daha fazla bilgiyi ilgili kişiye veya hakkında sayfasına giderek öğrenebilirsiniz. Ayrıca, çevrimiçi varlıklarını görmek için sosyal ağ sitelerindeki uygulama geliştirme şirketine ve marka adına da göz atabilirsiniz.

Son güncelleme

Uygulamanızın son güncelleme tarihi, karşılaştığınız rakip uygulama geliştiricilerin yeni olup olmadığını söyler. Uygulama yalnızca birkaç yıl önce güncellendiyse, bugün çok aktif olmayabilir. Ancak, uygulamanın tutarlı güncellemeleri varsa, şu anda bile kullanımdadır.

Güncelleme neden iyidir?

Son güncelleme tarihi, uygulamanız için bakımın ne kadar önemli olduğunu da gösterir. Uygun güncellemeler olmadan uygulamanızın özelliklerini iyileştiremezsiniz. Ayrıca uygulama kullanıcılarının sizin hakkınızda söylediklerini de not almalısınız. Bu şekilde, onların önerilerini ve geri bildirimlerini alabilir ve bir uygulamayı daha iyi hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Kullanıcı incelemelerini ve uygulamanızın KPI'larını - Temel performans göstergelerini takip etmek için Google Play uygulama mağazası ve Apple App Store tarafından sunulan analiz ölçümlerini kullanabilirsiniz. Hedef kitlenizin ilgisini çeken bir uygulama yapmak için rutin olarak yeni işlevler ve materyaller sağlamalısınız. Müşterileri elde tutmak ve etkin olmayan uygulamaların silinmesini önlemek için en iyi strateji, yalnızca bir uygulama oluşturduğunuzda değil, hizmetleri sürekli olarak güncellemek ve yeni içerik sağlamaktır.

Müşterilerinizin bunlardan haberdar olması için pazarlama planınıza yeni sürümler ekleyin. Uygulamanızın en çok dikkat çeken kısmı olan ana ekranda push bildirimleri ile onları bilgilendirebilir veya bu ek özellikleri vurgulayabilirsiniz.

Önemli değişiklikler yapıldıysa uygulamanın yeni bir sürümünü yüklemeniz gerekebilir, ancak uygulama mağazalarında kendi uygulamanızı istediğiniz sıklıkta yükseltebilirsiniz. Başvurunuzu ne sıklıkla güncelleyebileceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Mümkün olduğunda orijinal bir şey sağlamakta tereddüt etmeyin. Uygulamanızı yılda üç ila dört kez yeni özellikler, güvenlik yamaları ve işletim sistemi güncellemeleriyle güncellemek iyi bir fikirdir.

Oylar ve görüşler

İncelemelerini gözden geçirerek rakip uygulama geliştiricileriniz hakkında çok şey söyleyebilirsiniz. Bir rakip uygulamanın kullanıcıları ona daha düşük puanlar veriyorsa ve incelemelerinde aynı şeyden şikayet ediyorsa, bu, iyileştirme için çok fazla alan olduğu anlamına gelir. Mevcut mobil uygulamalarda ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlamalı ve uygulama oluştururken aynı hataları uygulamanızda tekrarlamamaya çalışmalısınız.

Öte yandan, iyi derecelendirmelere ve incelemelere sahip rakip uygulamalar varsa, bunları kontrol edin ve nasıl çalıştıklarını görün. Uygulama kullanıcılarının uygulamayı neden beğendiğini ve takip edebileceğiniz tasarım özellikleri olup olmadığını öğrenin. Diğer benzer mobil uygulamaların sahip olduğu incelemeler ve derecelendirmeler, ödemeniz gerekmeyen kullanıcı geri bildirimleri gibidir. Bunları sıralayabilir ve hedef kitlenizi daha iyi anlayabilirsiniz. İncelemeler ister iyi ister kötü olsun, onlardan uygulamanızı geliştirmenize yardımcı olabilecek bir şeyler alabilirsiniz.

İndirilenler

Bir uygulamanın sahip olduğu yaklaşık indirme sayısı, Play Store'da ve Apple App Store'da görüntülenir. Bu size bir uygulamayı kaç kişinin kullandığına dair bir tahmin verir. Size ne kadar popüler olduğunu söyleyebilir. Bir uygulamayı indiren kişi sayısının daha ayrıntılı bir analizini istiyorsanız, harici üçüncü taraf araçlarını kullanabilirsiniz. Bu, rakiplerinizin ne kadar popüler olduğunu görmenin iyi bir yoludur.

Peki ya rakibiniz yoksa?

Bu nadir olsa da, daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir fikre rastlamış olabilirsiniz. Büyük bir rekabetin olmaması bazı görevlerinizi kolaylaştırsa da, fikir çok yeni olduğu için hedef kitlenizi ve neye ihtiyaç duyduklarını belirlemeyi zor bulabilirsiniz. Başkalarının da fikrinizi anlamama ihtimali var. Böyle bir uygulama oluşturmak tamamen uygun veya uygun maliyetli olmayabilir.

Fikrinizi daha kolay anlaşılacak şekilde yapıbozuma uğratmaya çalışın. Çözdüğü sorunu ve önerilen çözümün ne olduğunu düşünün. Fikriniz için iyi bir adım içeren uygulamalar oluşturun ve bunu tanıdığınız kişilerin önünde sunun. Size fikrinizde boşluklar gösterebilirlerse, onları düzeltmeye çalışın.

Uygulamanızın özelliklerini yazın

Bu, uygulama oluşturma sürecinin büyük bir parçasıdır. Yukarıda bahsedildiği gibi, bir uygulama oluşturduğunuzda dahil etmek istediğiniz net bir özellik setine sahip olmalısınız. Burada uygulamanızın ideal bir versiyonunu düşünebilir ve ona göre çalışabilirsiniz. Geliştirmeye devam ettikçe istediğiniz işlevsellik değişebilir. Daha iyi fikirler edinebilir ve bazı özelliklerin uygulanabilir olmadığını fark edebilirsiniz. Ancak bu aşamada hedef kitlenizi düşünün ve nihai ürününüze istediğiniz tüm işlevselliği ekleyin.

Fikrinizi iyi belgelediğinizden emin olun. Bu, kullanıcı tabanınızın ne istediğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca size daha sonra başvurmanız için somut bir belge verecektir. Ne kadar net olursanız, uygulamanızı geliştiricinize o kadar iyi açıklayabilirsiniz. Uygulamayı oluşturmaya yönelik nihai hedefinizi ve genel stratejinizi tanımlayın. Uygulamanın temel işlevlerini sürekli olarak değiştirmek zorunda kalırsanız, çok fazla zaman ve enerji harcarsınız.

Şimdi kendi uygulamanızın tasarım yönlerine karar vermenize gerek yok. Bu nedenle, uygulamanızda sahip olduğunuz ekran veya sayfa sayısına henüz karar verilmesine gerek yoktur. Ancak bu noktada, tüm uygulama kullanıcılarınızın uygulamayı açtıklarında neler yapabileceği konusunda net olmalısınız.

Bir MVP için temel özelliklere karar verin

Bir MVP veya minimum uygulanabilir ürün, kendi uygulamanızın veya ürününüzün prototipi gibidir. Bunun arkasındaki teori, gerçek müşterilerin onu kullanmasını sağlamak için başlangıçta uygulamanızın küçültülmüş ancak yine de işlevsel bir sürümünü yayınlamanın tercih edilmesidir. Bu şekilde gerçek dünyadaki gerçek uygulama kullanıcılarından geri bildirim alarak, insanların gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi kavrayabileceksiniz.

Ardından, bu girdiye dayalı ek özelliklerle yazılımınızı yükselterek bir uygulama oluşturabilir ve uygulama kullanıcılarından bir kez daha eleştiri isteyebilirsiniz. Pazar ihtiyaçlarına tam olarak uyan bir ürün bulana kadar bu döngüyü tekrar tekrar yapabilirsiniz. Bunu, yalnızca piyasaya sürüldüğünde kimsenin istemediğini keşfetmek için bir ürün yaratmak için çok fazla zaman ve para harcamakla karşılaştırın. Listelediğiniz her öğeyi inceleyin ve daha basit olsaydı nasıl değişebileceğini hayal edin.

Uygulamanın hala hedef kitlenizin ihtiyaçlarına hizmet ettiğinden ve daha büyük sorunu ele aldığından emin olun. Büyük olasılıkla, ortaya koyduğunuz özellikler tam olarak uygulama kullanıcılarınızın istediği gibi olmayabilir. Minimum geçerli ürününüz yalnızca gerekli özelliklerden oluşacaktır. İkincil özellikler daha sonra keşfedilmek üzere bırakılabilir. MVP, yalnızca düzeltmeye çalıştığınız ana sorunu çözer. Aksi takdirde, harcanan zamana ve paraya değmeyebilir.

MVP'nin Faydaları

Bir MVP'ye sahip olmanın çeşitli faydaları vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, bir uygulama oluşturduğunuzda size çok para ve zaman kazandırabilir. Bir MVP, kitlenizin neye ihtiyacı olduğunu gerçekten anlamanıza yardımcı olabilir ve uygulamanızda ince ayar yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca yatırımcıları çekmenize yardımcı olabilir. Paydaşlar, paralarını iş fikirlerine yatırmadan önce, genellikle ürünün deneyebilecekleri fiziksel bir versiyonunu görmek isterler. Bir MVP, iyi yatırımcıları kazanmanıza yardımcı olabilir.

Bir MVP yayınladıktan sonra ürününüzün gidiş yönünü değiştirebilirsiniz. Piyasanın neye ihtiyacı olduğunu söyler. Ayrıca temel bir para kazanma stratejisi oluşturmanıza yardımcı olabilir. İlk gelir modelinizi MVP'de test edebilir ve kullanıcı tabanınızın test uygulamasına nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz. Örneğin, mevcut ücretsiz bir uygulama sürümü ile sunduğunuz hizmetler için ödeme yapmak istemiyorlarsa, ücretsiz uygulama sürümünden kurtulabilir veya ücretli sürüme daha fazla teşvik ekleyebilirsiniz.

Bir MVP ayrıca ilk uygulama tasarımınızı ve kullanıcı arayüzlerinizi test etmenize olanak tanır. Kullanıcı etkileşimi söz konusu olduğunda UI ve UX anahtardır. İyi bir UI, bir web sayfasının dönüşüm oranını %200'e kadar artırabilir ve iyi bir UX tasarımı, dönüşüm oranını %400'e kadar artırır. Tasarımlarınızı bir MVP ile test edebilir ve izleyicilerinizin onlara nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz.

Uygulamanızın tasarım maketlerini yapın

Artık kendi uygulamanızın temel işlevlerinin ne olması gerektiğini bildiğinize göre, uygulamayı tasarlamaya geçelim. Yukarıda belirtildiği gibi, bir uygulama oluşturduğunuzda uygulamanızın tasarımı çok önemli bir rol oynar. Hem kullanıcı arayüzü hem de kullanıcı deneyimi önemlidir.

Bir web sitesinin veya uygulamanın görünümü ve hissi, Kullanıcı Arayüzü olarak adlandırılır. Bu, kullanıcının web sitesiyle etkileşime girdiği ekran alanıdır ve bir UI tasarımcısının çeşitli bileşenlerin nasıl görüntülendiği, grafikler ve sitenin çeşitli cihazlarda yanıt verme hızıyla ilgilenmesi gerekir.

Kullanıcı Deneyimi terimi, bir kullanıcının genel olarak bir ürün, hizmet veya kuruluşla nasıl etkileşime girdiğini ifade eder. Bir UX tasarımcısı, tüketicinin ürünü veya hizmeti kolayca kullanabilmesini sağlamaya çalışır ve hizmetle etkileşim sürecinde kullanıcının nasıl hissettiğini düşünür. Amacı, müşteri için basit, verimli ve hoş bir deneyim sağlamaktır.

Web siteniz, tüketicileriniz ve hizmetiniz arasında bir iletişim noktasıdır. Aramalardan, reklamlardan veya diğer pazarlama kampanyalarından sayfanıza gelen trafik, potansiyel müşterilere dönüştürülebilir. Ve gördükleri ilk şey web siteniz olacak. Sayfanızdan etkilenmezlerse, onları oraya getirmek için yapılan tüm çalışmalar aslında işe yaramaz hale gelmiştir. Bu nedenle, iyi bir UI ve UX'e sahip olmak, hizmetinize veya ürününüze diğer rakiplere göre belirgin bir avantaj sağlayabilir. Web sitenizin arama sıralamalarında da daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olabilir.

Uygulamanızın tasarımı için bir tasarımcı kullanabilir veya kurum içi bir tasarımcı kullanabilirsiniz. Profesyonellere bir şeyler vermeden önce, onlara uygulamanın nasıl görünmesini istediğinizi göstermek için sahte bir uygulama tasarlayabilirsiniz. Bir kalem veya kurşun kalem kullanarak, kağıt üzerinde bu tür uygulama tasarımı maketleri yapabilirsiniz. Dijital platformlarda da uygulama tasarımı prototipi yapabilirsiniz. Dijital prototipler, çoğu arayüz bileşenini düzgün bir şekilde test edecek kadar gerçekçi oldukları için en popüler prototipleme türüdür. Ayrıca, HTML prototiplerinden çok daha kolay yapılırlar. Özellikle prototip oluşturma için tasarlanmış uygulamalar ve yazılımlar, uygulamalar ve dijital prototipler oluşturmak için kullanılabilir.

Önümüzdeki bölümlerde Kullanıcı arayüzleri ve deneyimi hakkında konuşacağız. Peki bu kelimeler tasarımınızı oluştururken neden önemlidir? İşlevselliğe odaklanan basit bir uygulama tasarımı yapamaz mısınız? Numara! Neden görelim.

UI/UX neden önemlidir?

İyi bir UI ve UX, bir web sitesine veya bir uygulamaya çeşitli şekillerde yardımcı olur.

Memnun müşteriler

Sitenizi faydalı bulan mutlu müşteriler, diğerlerine ürününüz veya hizmetiniz hakkında bilgi verecek ve bu da trafiği artırmaya yardımcı olacaktır. Başka şirketler de aynı hizmetleri sunuyor olsa bile, sizinkinin kullanımı daha kolaysa, kullanıcı tabanınız için hemen daha çekici hale gelecektir.

Zamandan ve nakitten tasarruf edin

İyi bir Kullanıcı Deneyimi sağlamak için yapılan harcamalar, gelecekte daha az yükseltme ve değişiklik ile sonuçlanarak hem paradan hem de zamandan tasarruf sağlar.

Markanızı geliştirir

İyi bir UI/UX, markanıza olan güveni ve inancı artan, etkilenmiş müşteriler bırakır. Bu, hizmetlerinizi gelecekte de kullanma olasılıklarının artmasına neden olur.

İyileştirilmiş SEO sıralamaları

İyi ve etkili bir uygulama tasarımı, kullanıcı tabanınızı artırır ve sitenizin arama sıralamalarında yükselmesine yardımcı olur. Ürününüz veya hizmetinizle ilgilenen bir kitle elde etmenize yardımcı olur. Kullanıcı Deneyimi ve SEO genellikle el ele gider.

Ana ekran

Birinin bir web uygulamasını beğenip beğenmediğine karar vermesinin ne kadar sürdüğünü düşünüyorsunuz? Ortalama bir kişi bir web sitesini bulduktan 10 veya 20 saniye sonra terk eder ve sitede kalıp kalmama kararı genellikle ilk 10 saniyede verilir. Bir web uygulamasına veya mobil uygulamaya ilk tepkileri olumlu değilse, hemen ayrılma ihtimalleri vardır.

Bu, UI/UX'in devreye girdiği kilit yerlerden biridir. Uygulama yalnızca estetik açıdan hoş görünmekle kalmamalı, aynı zamanda kullanımı da kolay olmalıdır. Uygulamanın 5 saniye içinde yüklenmesini sağlamak, insanların genellikle birkaç saniye içinde şeylere olan ilgilerini kaybettiği bir dünyada önemli bir husustur.

Ana ekranlar, mobil uygulamanızdaki ana uygulama sayfalarıdır. Uygulamanızı kullandığınızı ve açılacak olan çeşitli sayfalar üzerinde çalıştığınızı hayal edin. Görüntülenecek bir başlangıç ana sayfası olacaktır. Uygulamanız, uygulama kullanıcılarının oturum açmasına izin veriyorsa, oturum açma ve profil sayfaları olmalıdır. O zaman hakkımızda sayfası, iletişim sayfası ve daha fazlası gibi şeyler düşünebilirsiniz. Kullanıcılarınızın müşteri desteğinizle sohbet etmesine izin verirseniz, bunun için başka bir sayfa olmalıdır.

Görüntü Kaynağı - top sürme/Yazar - Nick Zaitsev

Müşterileriniz bu ana ekranlar arasında geçiş yapmak zorunda kalacak. Herhangi bir noktada, uygulama kullanıcılarınızı sıkışmış hissettirmemeye çalışın. Bu, bir önceki sayfaya geri dönmek istediklerinde veya şu anda yapmakta oldukları görevden çıkmak istediklerinde, bunu yapmalarına izin veren bir düğmenin olması gerektiği anlamına gelir. Ana sayfaların iyi görünmesi ve kolay hareket ettirilmesi gerekir. Kullanıcı arayüzü bloklu ve rahatsız edici hissediyorsa, uygulama kullanıcılarınız hüsrana uğrayacaktır.

Kullanıcı daha fazla bilgi isterse, basabilecekleri kolayca görülebilen bir düğmeye sahip olduğundan emin olun. Web sitesinin veya uygulamanın, kullanıcının sitede nasıl gezinebileceğine odaklandığını akılda tutmak son derece önemlidir. Çevremizdeki başarılı uygulamalara ve web sitelerine bir göz atın ve hepsinin gözümüze hoş göründüğünü ve bunlarda gezinmenin gereksiz yere karmaşık olmadığını fark edebiliriz.

Ana yönlendirici

Gezinme, bir kullanıcının uygulamanızın ana sayfaları arasında nasıl geçiş yapabileceğini ifade eder. Uygulamanızda gezinmek için birincil yöntemi göz önünde bulundurmalısınız. Uygulamanızın ekranın alt kısmında bir sekme çubuğu olabilir. Veya birçok bölümüne erişmek için bir sürgülü yan menü kullanabilir.

Günlük kullandığınız uygulamalara bir göz atın ve bir sayfadan diğerine nasıl gittiklerini görün. Hangisinin sizin için en rahat olduğunu anlamaya çalışın ve aynı yöntemleri uygulamanıza entegre edin. En iyi navigasyon, doğal ve sezgisel olarak gelen navigasyondur. Herhangi bir şeyi nerede arayacağınızı düşünmeniz gerekiyorsa bir sorun vardır. Kullanıcılarınız, uygulamanızda hiç düşünmeden gezinebilmelidir. Bu, ihtiyaç duydukları her şeyin ekranda olması ve anlaşılması kolay olması gerektiği anlamına gelir. Örneğin, ekranda geri düğmesi varsa, müşterileriniz buna tıkladıkları takdirde bir önceki sayfaya ulaşabileceklerini kolayca anlayabilmelidir.

Bir işletmenin etkinliği tasarımla kaybedilemez ve doğru kullanılabilirlik ve bilgi karışımı, tasarımcıların başarmaya çalıştığı bir şeydir. Bu, kullanıcıya her şeyin nerede olduğunu söyleyen basit ve net gezinmeyi içerir. Uygulama tasarımı, tüketicilerin kullandığı web uygulamasının bölümlerinin görsel olarak hoş görünmesini ve etkileşime girmesinin kolay olmasını sağlamalıdır. Ayrıca kullanılan renklerin , yazı tiplerinin , görsellerin vs. maksimum kullanıcı memnuniyetini ve konforunu artırmasını sağlamalıdırlar.

kullanılabilirlik

Bu, bir hizmet veya ürünü, tasarlandığı amaç için kullanmanın ne kadar basit olduğunu ifade eden bir kavramdır. Kullanıcının bir ürünü kullanırken nasıl hissettiğini inceleyen Kullanıcı Deneyiminin (UX) bir bileşenidir. Yazılımımızı sezgisel olacak şekilde tasarlayabiliriz, böylece kullanıcılar onu mücadele etmek zorunda kalmadan etkin bir şekilde kullanabilirler. Maxi'ye odaklanıyoruzmobil uygulama geliştirme sürecinin bu aşamasında kullanılabilirliği en aza indirgemek ve uygulamayı olabildiğince basit tutmak.

Her sayfada ne gösterileceğini ve ekranda kullanıcı arabirimi bileşenlerinin nasıl düzenleneceğini belirlemek, vermeniz gereken önemli kararlar olacaktır. Kullanıcı dostu bir uygulama oluşturma süreci birçok farklı adımı içerir. Örneğin, bir elinizde cep telefonunuzu taşırken ekranın üst kısmındaki bir düğmeye tıklamaya çalıştığınızı hayal edin. Baş parmağınız sonuna kadar gidemez! Kullanıcı arayüzünüzü oluştururken bunun gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Burada UI ve UX hakkında çok konuştuk. Sizce bu ikisi nasıl bir araya gelir?

UI ve UX birlikte nasıl çalışır?

Kullanıcı Arayüzü ve Kullanıcı Deneyimi birbirini tamamlayan nişlerdir. Harika bir kullanıcı arayüzüne sahip ancak kötü işlevselliğe sahip ve kullanımı zor olan bir uygulama, bir müşteri için hantal olabilir. Benzer şekilde, iyi çalışan ancak kullanıcı arayüzü her şeyi esasen işe yaramaz hale getiren bir web uygulaması da başarılı olmayacaktır. Fikir ne kadar iyi olursa olsun, nihai ürünün hedef kitleniz tarafından kullanılabilir olması gerekir. Ve kullanırken rahat olmaları gerekir. Bu nedenle UI ve UX, bir web uygulaması veya mobil uygulama için son derece önemlidir.

İlk Katılım

Bu, kullanıcılarınızı uygulamanıza davet etmek anlamına gelir. Canva gibi uygulamaları kullanmaya başlarsanız, beliren ve size uygulamanın çeşitli bileşenlerini söyleyen bir açılır ekran fark etmiş olabilirsiniz. Bir uygulamada yeniyseniz, bu, her sayfanın ve düğmenin ne yaptığını anlamada çok yararlı olabilir.

Görüntü Kaynağı - top sürme/Yazar - Salman Khan

Uygulamanızın kullanımı nispeten basitse, ayrıntılı bir işe alım sıranız olması gerekmez. Ancak, uygulamanızın bazı karmaşık yönleri varsa, kullanıcılarınıza bunları nasıl kullanacaklarını bildirmenin bir yolunu bulmalısınız.

Uygulamanızı nasıl kullanacakları konusunda onları eğitmek için tasarımı kullanmanın yanı sıra, uygulamanıza işlerin nasıl yapılacağına ilişkin video eğitimleri de yerleştirebilirsiniz. Bunları, kullanıcı tabanınızı eğitmek için sosyal ağ platformlarınızda da paylaşabilirsiniz.

Tasarım araçları

Arayüzlerinizi tasarlamak ve kullanıcı deneyimini test etmek için kullanabileceğiniz birkaç araç vardır. Bunlardan bazıları Sketch, Figma, InVision Studio ve daha fazlasını içerir. Bu platformlar, tasarımlarınız için uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır ve bazıları işbirliği özelliklerine izin verir. Bu, birden fazla kişiyle bir tasarım üzerinde çalışabileceğiniz anlamına gelir. Uygulamanızın UX'inde çalışmak için Photoshop, Adobe XD, Axure ve daha fazlası gibi araçları kullanabilirsiniz.

Bir uygulama oluşturmanın en iyi yolu nedir?

Genel olarak, uygulama oluşturma sürecine yönelik tek bir yaklaşım herkes için ideal değildir. Bir uygulama yaptığınızda her şey gereksinimlerinize, mali durumunuza, uygulama türüne, sektöre ve bir dizi başka değişkene bağlıdır. Bir oyun uygulaması veya benzeri bir şey oluşturuyorsanız, yerel uygulama geliştirme en iyi seçiminiz olacaktır. Yalnızca bireysel kullanım için veya hobi olarak oluşturuyorsanız, genel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Ancak yerel bir uygulamayı piyasaya sürmek ve bu uygulamadan para kazanmak istiyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken başka şeyler de var. Dışarıdan bir taraf veya bir uygulama geliştiricisi çalıştırabilirsiniz. Ekibinizde bir uygulama geliştiriciniz yoksa bunlar en çok görülen uygulamalardır.

Uygulama geliştirme stüdyoları

Bir uygulama geliştirme ajansı kiralamak, birinci sınıf bir uygulama oluşturmak için ideal bir seçenek gibi görünse de, yüksek bir ücret ödemeye de hazırlıklı olmalısınız. Bir uygulamanın ilk yerel uygulama sürümlerini hem iOS hem de Android uygulama platformlarından edinmek için 50.000 ila 100.000 ABD Doları arasında bir ödeme yapmak normaldir. Hibrit uygulamalar, yerel uygulamalardan biraz daha hızlı ve daha ucuz olabilir, ancak yine de küçük işletmelerin finansmanını zorlayacaktır.

Bir uygulama geliştirme ajansı kiralamak, birinci sınıf bir uygulama oluşturmak için ideal bir seçenek gibi görünse de, yüksek bir ücret ödemeye de hazırlıklı olmalısınız. Bir uygulamanın ilk yerel uygulama sürümlerini hem iOS hem de Android uygulama platformlarından edinmek için 50.000 ila 100.000 ABD Doları arasında bir ödeme yapmak normaldir. Hibrit uygulamalar, yerel uygulamalardan biraz daha hızlı ve daha ucuz olabilir, ancak yine de küçük işletmelerin finansmanını zorlayacaktır. serbest meslek

Upwork.com, peopleperhour.com ve LinkedIn gibi web sitelerinde serbest çalışan uygulama geliştiricileri bulabilirsiniz. iPhone/iPad ve Android uygulama programlaması için iOS SDK, Objective C, Cocoa ve Java/Android uygulamaları SDK'sı konusunda deneyimli kişileri arayın. İyi bir uygulama geliştiricisi size saatte 40 ila 80 dolar arasında mal olacak. Bundan daha az öderseniz iyi sonuçlar alamayabilirsiniz.

iOS veya Android?

Bir mobil uygulama geliştirme profesyonelini işe almadan önce, ne için işe alacağınızı düşünmeniz gerekir. Bir iOS uygulama geliştiricisi mi yoksa bir Android uygulama geliştiricisi mi istiyorsunuz? Ayrıca uygulamanızın yerel uygulama mı, web uygulaması mı yoksa karma mı olacağına karar vermeniz gerekir. Bütçeniz ve zaman çizelgeniz üzerinde önemli bir etkisi olacağından, yerel uygulamanız için kullanacağınız platformu araştırma sürecinin başlarında seçmelisiniz.

Bazı özellikler, örneğin bir iPhone uygulamasının iOS uygulamaları geliştirmesi mümkün olmayabilirken, diğerleri bir Android platformunda çalışmayabilir. Ayrıca iOS uygulamaları ve Android uygulamaları dışında mobil platformları kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, Android ve iOS'un mobil uygulamalar için pazar payının %99'undan fazlasını elinde tuttuğu düşünüldüğünde, bunlar geniş bir kullanıcı tabanına erişmek için en büyük seçeneğinizdir. Platformlar arasında veya iPhone uygulamaları ile android uygulamaları arasında geçiş olmadığı için, biri için yapılan bir uygulama diğerinde çalışmaz ve bunun tersi de geçerlidir. Hem bir iOS uygulamasına hem de bir android uygulamasına sahip olmayı planlıyorsanız, iki ayrı uygulamaya ihtiyacınız olacaktır.

Bir uygulama oluşturmak ne kadar sürer?

Çok sayıda değişken, bir uygulama oluşturmanın ne kadar süreceğini etkiler. Programınızı belirlemede en önemli faktörlerden üçü, oluşturduğunuz programın türü, işlevselliğinin karmaşıklığı ve uygulama geliştirme yaklaşımıdır. Bazı uygulamalar birkaç ay içinde oluşturulabilirken, diğerleri yıllar alabilir. Mobil uygulamaların büyük kısmı tipik olarak 6 ila 12 ay arasında oluşturulabilir.

Bir uygulama yaparken karmaşık mobil uygulama özellikleri daha fazla zaman gerektirir. Bir meşale veya elektronik tablo gibi kişisel kullanım için basit bir uygulama oluşturduysanız, tüm uygulama oluşturma süreci bir haftadan kısa sürede tamamlanabilir. Ancak, bir sonraki Twitter, Google veya Tinder olan bir uygulama oluşturmayı hedefliyorsanız, iş planınızı uygulama geliştirme sürecinin birkaç yıl sürmesini bekleyerek yapın.

Uygulamanız bittiğinde bile bakımının asla bitmediğini unutmayın. Talepte kalmak için güncellemeye devam etmeniz gerekecek. Bu, daha sonra uygulamanızın bakımını üstlenmeyecekleri için serbest çalışanları işe almanın bir dezavantajıdır. Ya onları tekrar işe almanız ya da çok uzun süre çalıştırmanız gerekecek. Yeni birini işe alırsanız, uygulamaya ve nasıl çalıştığına alışmaları biraz zaman alabilir.

Uygulama geliştirme için programlama dilleri

Bir geliştirici tutmadan önce uygulamanızı dağıtmak istediğiniz dile ve platforma karar vermeniz gerekir. Oluşturduğunuz uygulama türüne (yerel, karma veya web uygulaması) dayalı olarak bir uygulama yapmak için farklı programlama dilleri ve çerçeveler kullanılır.

Ek nesnelerle C'nin bir alt kümesi olarak geliştirilen programlama dili Objective-C, iOS uygulama işletim sistemi için uygulamalar oluşturmak için kullanılan en popüler dildir. Objective-C, işlevsel ve son derece popüler olmasına rağmen, daha önce hiç kodlama yapmamış insanlar için oldukça eski ve zorlu bir programlama dilidir. Swift , Apple'ın tüm platformları ve aygıtları için oluşturduğu yeni bir küresel programlama dilidir. Swift, Objective-C kadar kapsamlı olan daha basit bir programlama dilidir.

Şu anda çok çeşitli programlama dilleri mevcuttur ve Android uygulamaları tarafından kabul edilmektedir. En popüler ve iyi bilinen dil şüphesiz Java'dır. Google'ın geliştirme platformuyla tam entegrasyon, iyi bilinen Eclipse IDE'nin kullanımı, basit sözdizimi ve kapsamlı çerçeve, tümü Java'nın popülerliğine katkıda bulunur. Kotlin ve Java uyumlu olduğundan, Kotlin projeleri kolayca dahil edilebilir ve Java kodunu kullanabilir. Ancak, Kotlin'in Java'dan çok daha az kod referansı ve örneği vardır. Donanımla daha yakından çalışmaktan hoşlanan ve Google'ın varsayılan özelliklerini kullanmaktan kaçınmaya çalışan kişiler için C++ iyi bir seçimdir. Android uygulamaları genellikle android stüdyosunda oluşturabilirsiniz.

Bir uygulama yapmanın maliyeti nedir?

2.000 ABD Doları, 20.000 ABD Doları, 200.000 ABD Doları ve hatta 2 milyon ABD Doları'nın üzerinde bir uygulama oluşturulabilir. Bir mobil uygulama geliştirmenin fiyatı , çeşitli değişkenlere ve sahip olduğu işlevsellik düzeyine bağlıdır. Maliyet üzerinde en büyük etkiye sahip olacak faktörler, yaptığınız uygulamanın türü, dahil ettiğiniz özellikler ve uygulama geliştirme sürecidir. Basit kodlama ile karşılaştırıldığında, uygulama geliştirme platformları daha ucuzdur.

Acemi bir geliştirici saat başına 30 ABD doları ücret alabilirken, profesyonel uygulama geliştiricileri bir uygulama yapmak için saat başına 150 ABD doları faturalandırabilir. Uygulamanın yeteneklerini, performansını ve karmaşıklığını geliştirmeye devam ettikçe fiyat artacaktır. Bütçenize sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekecek. Gerektiğinde para harcarsanız, başlangıçtaki bütçenizin birçok katını harcadığınızı görebilirsiniz.

Uygulama testi

Uygulamanızı, yalnızca bittiğinde değil, geliştirilme aşamasındayken de sık sık test etmek iyi bir uygulamadır. Bunu yaparak, geliştiricinize, uygulamada yaptıkları değişiklikler hakkında bilgi verebilirsiniz. Bu sonuçta size zamandan, paradan ve çok fazla ağırlaşmadan tasarruf sağlayacaktır.

Android uygulama dosyanızı herhangi bir mobil cihaza veya bilgisayara yükleyebilir ve gerçek dünya ortamında değerlendirebilirsiniz. Bu, testi oldukça kolaylaştırır ve hemen yapmaya başlayabileceğiniz bir şeydir. Apple bu konuda her zamanki gibi biraz farklı. Uygulamanızı iOS üzerinde test etmeyi düşünüyorsanız, Invision veya TestFlight gibi bir platform kullanmanız gerekir. Daha sonra sorun yaşamamak için bu programları kurmak ve kullanmak için zaman ayırın.

Bu aşamada köşeleri kesen uygulama geliştiricileri, bunun için sıklıkla yüksek bir bedel öderler. Sorun, test edilmemiş bir program resmi olarak başlatıldığında ve hatalarla bulaştığında ve önlenebilecek birden çok kilitlenme olduğunda ortaya çıkar. Bu aşamayı atlayarak zamandan tasarruf ediyormuş gibi görünebilirsin ama bu doğru değil. Bu adımı atlamak daha sonra zamanınızı boşa harcar.

Çoğu zaman, potansiyel uygulama kullanıcıları veya özel test uzmanları, uygulama geliştiricilerinin tesislerinde alfa testi sırasında simülasyon veya bazen gerçek operasyonel testler gerçekleştirir. Uygulamanın beta sürümlerinin, programlama ekibinin üyesi olmayan belirli bir kullanıcı grubuna yayınlanması, beta testi olarak bilinir. Uygulama geliştirme yazılımınızın düzgün çalışmasını istiyorsanız beta testi çok önemlidir.

Uygulamayı kodsuz bir araçla oluşturun

Günümüzde klasik geliştirme yöntemine ek olarak kodsuz platformlar kullanılarak gerçekleştirilen görsel programlama da bulunmaktadır. Bu, ürününüzü çok daha hızlı ve çok daha ucuza piyasaya sürmenize olanak tanıyan çok ileriye dönük bir geliştirme yaklaşımıdır. Kodsuz çözümlerin yalnızca MVP projeleri veya basit bir şey için uygun olduğunu düşünmemelisiniz; aslında, artık durum böyle değil. Kurumsal düzeyde çözümler CRM, ERP sistemleri ve çok daha fazlasını geliştirmenize izin veren oldukça güçlü platformlar var. Ayrıca oyun geliştirme konusunda uzmanlaşmış platformlar var.

Ancak, uygulamaların oluşturulması mutlaka programlama bilgisi gerektirmez. Herhangi bir kod bilmeden bile herkes bir uygulama oluşturabilir. Tek yapmanız gereken, gereksinimlerinizi karşılayacak en iyi kodsuz uygulama geliştirme platformunu belirlemek. Ardından tek yapmanız gereken bu platformu nasıl kullanacağınızı öğrenmek, özelliklerinizi eklemek ve uygulamanın görünümünü ve hissini markanızı yansıtacak şekilde değiştirmek.

Kodsuz uygulama geliştirmeden önce, mobil uygulamalar oluşturmak için programlama becerileri gerekiyordu. Kodlamayı öğrenmenin uygulama geliştirme süreci çok zaman alır ve hiç de basit değildir. Ek olarak, yerel uygulamalar oluşturmak için kodu ilk kez kullandığınızda, sonuçlar kesinlikle en iyi kalitede olmayacaktır. Modern inovasyon sayesinde artık herkes bir uygulama fikrini alıp tek bir yazılım satırı yazmak zorunda kalmadan bir uygulamayı gerçeğe dönüştürebilir. Yerel uygulamalar oluşturmak için geleneksel uygulama geliştirmenin yerine bir uygulama oluşturucu kullanabilirsiniz.

Kodsuz platformların faydaları

Kodsuz uygulama oluşturucular yalnızca kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda başka birçok avantajı da vardır. Kodsuz bir uygulama oluşturucu kullanmanın başlıca avantajlarından biri, tek bir dağıtım kullanarak aynı anda iOS uygulamaları ve Android uygulamaları oluşturabilmenizdir. Ayrıca, bir uygulama geliştirme ekibi veya organizasyonu kullanmadan uygulamayı kendiniz oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz. Aynı nedenle, geleneksel geliştirmeden çok daha ucuzdur.

Kodsuz bir uygulama oluşturucu kullanarak, bir uygulamayı daha hızlı oluşturabilir ve mevcut Android ve iOS mobil cihazlarına ulaşması için gereken süreyi azaltabilirsiniz. Yazılımı bir kez başlattıktan sonra yönetmek de daha kolaydır. Uygulama geliştirme aşamasında öngörülemeyen ücretler veya ücretler olmayacaktır.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, uygulamalarınızı kolayca oluşturmanıza yardımcı olabilecek, kod gerektirmeyen bir uygulama oluşturucudur . AppMaster, kaynak kodunu oluşturduğu ve kodsuz bir platformdan daha fazlası olduğu için diğerlerinden farklıdır. Başka bir deyişle, platform yaratıcıyı taklit eder. Platforma ve geliştirme ekibine bir iş sağlamak aynı çıktıyı sağlayacaktır, ancak AppMaster bunu daha hızlı, daha iyi ve daha az parayla yapacaktır.

Bu, platformun otomatik olarak teknik dokümantasyon üretme ve Go dilinde kaynak kodu oluşturma yeteneği ile mümkün olmaktadır. Tüm bunlar, müşterinin gerekirse kaynak kodunu almasına izin verir. Bu hepsi bir arada aracı kullanarak bir uygulama, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uçlar oluşturabilirsiniz.

Uygulamanızı Apple App Store ve Google Play Store'a gönderin

Herhangi bir uygulama oluşturucunun en hevesle beklediği an, uygulamasının uygulama mağazalarında kullanıma sunulacağı zamandır. Tasarım ve geliştirme tamamlandıktan sonra, bu bir sonraki büyük adımdır. Çeşitli uygulama mağazaları için uygulamanızı başlatmanın farklı adımları vardır. Android uygulamanızı Google Play Store'da ve iOS uygulamanızı Apple App Store'da veya iOS uygulama mağazasında yayınladıktan sonra uygulama müşterileriniz kolayca oraya gidebilir ve uygulamanızı mağazadan yükleyebilir. Apple Store veya iOS uygulama mağazası, uygulamanız için oldukça talepkar olabilir, bu nedenle kabul edilmek için biraz yardıma ihtiyacınız olabilir.

Uygulamanızı herhangi bir mağazaya göndermeden önce yapmanız gereken ilk şey , App Store'lardaki kuralları kontrol etmektir. Her App Store için çeşitli gönderim yönergeleri vardır. Reddetme ve gecikmeleri önlemek için Google ve Apple'a uygulama gönderme talimatlarını inceleyerek araştırma yaptığınızdan emin olun. Bir başvurunun geri çevrilmesinin çeşitli nedenleri vardır.

Bir sonraki adım, uygulamanızın iyi bir açıklamasını yazmaktır. Bu, kullanıcılarınızın başlangıçta artacağı şeydir. Bu yüzden iyi bir ilginç açıklama onlara iyi bir ilk izlenim verecektir. İnsanları aradıkları uygulamanın bu olduğuna ikna etmek için ilk fırsatlarınızdan biri App Store'un açıklamasıdır. En alakalı anahtar kelimelerinizi oraya ekleyin. Bu, App Store Optimizasyonu sürecinde önemli bir adımdır. İnsanları cezbetmek için uygulamanızın iyi resimlerini de ekleyebilirsiniz. Herhangi bir resmin veya ekran görüntüsünün olmaması, kullanıcı tabanınızı uygulamayı gerçekten indirmekten caydırabilir.

Uygulamanızı kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirin

Başarılı yazılım, sürekli geliştirme gerektirir. Gerçek tüketiciler uygulamanızı kullandığında geri bildirim almaya başlayacaksınız. Bu hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Diğer kullanıcılar da muhtemelen aynı şekilde hissettiklerinden, ancak konuşmaya istekli olmadıklarından, aldığınız eleştirileri olumlu karşılayın. Unutmayın ki, esasen size daha iyi olabileceğiniz yolları anlatıyorlar. Müşterilere, programı her zaman yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve geliştirmelerle güncellediğinizi gösterin. Bu, rakiplerinizin önüne geçmenize yardımcı olabilecek bir şeydir.

İlk yayınınızdan önce kuşkusuz bazı araştırmalar yaptınız veya birkaç arkadaşınıza danıştınız. Bununla birlikte, bunların çoğu kendi içgüdüleriniz tarafından belirlendi. Ancak, ilk dağıtımınızı yaptıktan sonra, uygulamanın gerçek kullanıcılarına sahip olursunuz. İnsanlar bu konuda ne düşünüyor? Müşterileriniz ve kullanıcılarınız günün sonunda sayılır. Müşteriler, fikirlerinin aranmasından hoşlanırlar. Görüşlerinizi söylemek için zaman ayıran kullanıcılar, uygulamanızın başarısını önemseyecek ve size dürüst geri bildirimde bulunacaktır.

Çözüm

Uygulama oluşturma konusunda size kapsamlı bir giriş yapmaya çalıştık. Artık bunun mutlaka kodlama becerileri gerektirmeyen bir süreç olduğunu biliyorsunuz. İyi bir kodsuz platform veya kiralık bir geliştirici bulabilir ve kendi uygulamanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz! Bu süreçte birkaç adım var ve birkaç günde bitirebileceğiniz bir şey değil. Başarılı bir ticari uygulama oluşturmak çok zaman ve enerji gerektirir. Aynı zamanda iyi bir miktar para da gerektirebilir.

Ancak bir uygulamaya sahip olmanın faydaları, kesinlikle buna harcadığınız tüm çabaya değer. Marka kimliğinizi artırabilir ve kullanıcı tabanınızı artırabilir. İnsanlar web'de site açmak yerine uygulamaları kullanmayı severler ve google play store'da iyi bir uygulamaya sahip olmak şirketinize yardımcı olabilir. Ancak, kaliteli bir uygulamaya sahip olmak önemlidir. Bu nedenle uygulamanızdan ve performansından ödün vermeyin. Bu, resminize zarar verebilir ve kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Kullanıcılarınızın söyleyeceklerini dikkate alın ve bunları uygulamanızın odak noktası olarak tuttuğunuzdan emin olun.