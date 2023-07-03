Oluşturma Alternatifleri

Hızla gelişen teknoloji dünyasında işletmeler, yazılım geliştirme süreçlerini düzene sokmak ve hızlandırmak için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Geleneksel kodlama yöntemleri, teknik uzmanlığa önemli bir yatırım gerektirecek şekilde zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Bununla birlikte, kodsuz platformların ortaya çıkışı, uygulama geliştirmeye daha hızlı ve daha erişilebilir bir yaklaşım sunarak sektörde devrim yarattı.

Önemli ölçüde ilgi toplayan böyle bir no-code platform, Creatio'dur . Güçlü özellikleri ve yetenekleriyle Creatio, geleneksel kodlama olmadan web ve mobil uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler için popüler bir seçim haline geldi. drag-and-drop arayüzü, önceden oluşturulmuş şablonları ve kapsamlı iş akışı otomasyon yetenekleri, onu birçok kuruluş için vazgeçilmez bir çözüm haline getirdi.

Bununla birlikte, işletmelerin kendi özel gereksinimlerine en uygun olanı bulmalarını sağlamak için Creatio'ya alternatifleri dikkate almaları önemlidir. Creatio kapsamlı bir özellik seti sunarken, diğer platformlar tarafından daha iyi ele alınan belirli kullanım durumları veya sektöre özgü ihtiyaçlar olabilir.

No-Code?

No-code, bireylere geleneksel programlama veya kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulamalar ve yazılım çözümleri oluşturma gücü veren bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. no-code platformlarda kullanıcılar, sezgisel sürükle ve bırak arabirimlerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve çeşitli kullanıma hazır bileşenleri ve özellikleri kullanarak uygulamaları görsel olarak tasarlayabilir ve oluşturabilir. no-code hareketin birincil hedefi, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirerek profesyonel geliştiricilerin ötesinde daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirmektir.

No-code platformlar genellikle veri entegrasyonu, iş akışı otomasyonu, kullanıcı arabirimi tasarımı ve dağıtım yetenekleri dahil olmak üzere bir dizi araç ve işlevsellik sağlar. no-code, kodlama uzmanlığının önündeki engelleri kaldırarak işletmelerin, girişimcilerin ve vatandaş geliştiricilerin uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesini, yinelemesini ve başlatmasını sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırır ve yeniliği teşvik eder. No-code bireylere fikirlerini işlevsel yazılım çözümlerine dönüştürme gücü vererek yeni fırsatlar yaratır ve yazılım geliştirmeye yaklaşım şeklimizi değiştirir.

No-Code Geliştirmenin Avantajları

No-code geliştirme, yazılım çözümlerinin oluşturulma ve dağıtılma biçiminde devrim yaratarak işletmelere çok sayıda fayda sağlar. no-code ile, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişiler, karmaşık kod yazmadan işlevsel uygulamalar oluşturabilir. Bu yaklaşım çeşitli avantajlar sunar:

Artırılmış Verimlilik : No-code platformlar, sezgisel görsel arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak hızlı uygulama geliştirmeye olanak tanır. Bu, fikirleri hayata geçirmek için gereken zaman ve çabayı azaltarak geliştirme sürecini hızlandırır.

: platformlar, sezgisel görsel arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak hızlı uygulama geliştirmeye olanak tanır. Bu, fikirleri hayata geçirmek için gereken zaman ve çabayı azaltarak geliştirme sürecini hızlandırır. Maliyet Tasarrufu : Geleneksel yazılım geliştirme, yetenekli geliştiriciler ve kapsamlı kodlama gerektiren pahalı olabilir. No-code özel teknik uzmanlığa olan ihtiyacı ortadan kaldırarak geliştirme maliyetlerini düşürür ve uygulama geliştirmeyi her büyüklükteki işletme için daha erişilebilir hale getirir.

: Geleneksel yazılım geliştirme, yetenekli geliştiriciler ve kapsamlı kodlama gerektiren pahalı olabilir. özel teknik uzmanlığa olan ihtiyacı ortadan kaldırarak geliştirme maliyetlerini düşürür ve uygulama geliştirmeyi her büyüklükteki işletme için daha erişilebilir hale getirir. Vatandaş Geliştiricileri Güçlendirmek : No-code , genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılan teknik olmayan kullanıcıların uygulama geliştirme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar. Geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, ekiplerin projelerinin sahipliğini almasına ve hızla yinelemesine olanak tanır.

: , genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılan teknik olmayan kullanıcıların uygulama geliştirme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar. Geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, ekiplerin projelerinin sahipliğini almasına ve hızla yinelemesine olanak tanır. Esneklik ve Özelleştirme : No-code platformlar, uygulamaları belirli iş gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlama ve özelleştirme konusunda esneklik sunar. Kullanıcılar, gereksinimler değiştikçe uygulamaları kolayca değiştirebilir ve uyarlayabilir, bu da çevikliği ve yanıt verebilirliği artırır.

: platformlar, uygulamaları belirli iş gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlama ve özelleştirme konusunda esneklik sunar. Kullanıcılar, gereksinimler değiştikçe uygulamaları kolayca değiştirebilir ve uyarlayabilir, bu da çevikliği ve yanıt verebilirliği artırır. Daha Hızlı Pazara Ulaşma Süresi : No-code geliştirme, işletmelerin uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesini, test etmesini ve dağıtmasını sağlar. Bu daha kısa geliştirme döngüsü, kuruluşların ürün ve hizmetleri pazara daha hızlı sunarak rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

: geliştirme, işletmelerin uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesini, test etmesini ve dağıtmasını sağlar. Bu daha kısa geliştirme döngüsü, kuruluşların ürün ve hizmetleri pazara daha hızlı sunarak rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Artan İşbirliği No-code platformlar, paylaşılan görsel arayüzler ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sağlayarak işbirliğini destekler. Ekipler sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak geliştirme sürecine katkıda bulunabilir ve yeniliği teşvik edebilir.

platformlar, paylaşılan görsel arayüzler ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sağlayarak işbirliğini destekler. Ekipler sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak geliştirme sürecine katkıda bulunabilir ve yeniliği teşvik edebilir. BT Boşluğunu Kapatmak : No-code iş kullanıcılarının bağımsız olarak uygulamalar oluşturmasını sağlayarak BT departmanlarına olan bağımlılıklarını azaltır. Bu, daha karmaşık görevlere ve stratejik girişimlere odaklanmak için BT kaynaklarını serbest bırakır.

: iş kullanıcılarının bağımsız olarak uygulamalar oluşturmasını sağlayarak BT departmanlarına olan bağımlılıklarını azaltır. Bu, daha karmaşık görevlere ve stratejik girişimlere odaklanmak için BT kaynaklarını serbest bırakır. Gelişmiş İnovasyon : İşletmeler, no-code uygulama oluşturma kolaylığıyla yeni fikirleri ve prototipleri deneyebilir, yeniliği teşvik edebilir ve yaratıcı problem çözmeyi teşvik edebilir.

: İşletmeler, uygulama oluşturma kolaylığıyla yeni fikirleri ve prototipleri deneyebilir, yeniliği teşvik edebilir ve yaratıcı problem çözmeyi teşvik edebilir. Geliştirilmiş Verimlilik : No-code platformlar, tekrarlayan görevleri basitleştirip otomatikleştirerek manuel çabayı azaltır. Bu, ekiplerin daha yüksek değerli faaliyetlere ve stratejik girişimlere odaklanmasını sağlayarak üretkenliği artırır.



Neden Yaratılışa Alternatifleri Düşünmelisiniz?

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) söz konusu olduğunda, Creatio yaygın olarak tanınan ve kullanılan bir çözümdür. Ancak, işletmelerin Creatio'ya alternatifler keşfetmesi gerekebilecek durumlar vardır. Bu alternatifler, Creatio'nun tam olarak ele almayabileceği özel gereksinimler veya belirli kuruluşlar için yazılımın etkinliğini kısıtlayan sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkabilir. BPM yazılım seçeneklerini değerlendirirken ölçeklenebilirlik, entegrasyon yetenekleri, özelleştirme seçenekleri ve fiyatlandırma gibi faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir.

İşletmeler, Creatio'ya alternatifleri değerlendirerek, kendi benzersiz ihtiyaçlarına uygun olan ve iş süreçlerini etkili bir şekilde düzene sokmak için istenen özellikleri, işlevselliği ve esnekliği sunan doğru BPM çözümünü bulmalarını sağlayabilir. Alternatifleri araştırmak, kuruluşun özel gereksinimlerine ve hedeflerine daha iyi uyan çözümleri keşfetme fırsatları yaratır ve sonuç olarak BPM uygulamasında verimliliğin ve başarının artmasına yol açar.

İş İhtiyaçlarıyla Uyumun Sağlanması

no-code bir platform da dahil olmak üzere herhangi bir teknoloji çözümünü düşünürken, iş ihtiyaçlarınızla uyum sağlamak çok önemlidir. Bu, kuruluşunuzun hedeflerinin, gereksinimlerinin ve iş akışlarının kapsamlı bir değerlendirmesini içerir.

İlk olarak, no-code bir platformun uygulanması yoluyla ele almayı amaçladığınız belirli zorlukları ve sorunlu noktaları belirleyin. Bu, süreçleri kolaylaştırmayı, verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi veya müşteri deneyimlerini geliştirmeyi içerebilir. Hedeflerinizi anlamak, belirli bir no-code platformun iş gereksinimlerinizi etkili bir şekilde karşılayıp karşılamayacağını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Ardından, platformun ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini göz önünde bulundurun. İşletmeniz büyüyüp geliştikçe, seçilen no-code çözüm, değişen gereksinimlerinizi karşılayabilmelidir. Uygulamalarınızın ölçeklenebilirliğini desteklemeli ve gerektiğinde özelleştirme ve genişletme için alan sağlamalıdır.

Entegrasyon yetenekleri, dikkate alınması gereken başka bir kritik faktördür. no-code platformun mevcut sistemleriniz ve uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını değerlendirin. Birbirine bağlı ve verimli bir iş akışı sağlamak için farklı araçlar ve platformlar arasında bağlantı kurma ve veri alışverişi yapma yeteneği çok önemlidir.

Maliyet de önemli bir husustur. no-code platform sağlayıcıları tarafından sunulan fiyatlandırma modellerini ve abonelik planlarını değerlendirin. Yalnızca peşin maliyetleri değil, belirli özellikler veya kullanım için devam eden ücretleri veya ek ücretleri de göz önünde bulundurun. Platformun sağladığı değeri maliyetine karşı tartmak ve bütçe kısıtlamalarınızla uyumlu olmasını sağlamak çok önemlidir.

Son olarak, no-code platform sağlayıcısı tarafından sağlanan desteği ve kaynakları göz önünde bulundurun. Yeterli belgeler, öğreticiler ve duyarlı bir destek ekibi, öğrenme ve benimseme sürecini büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Canlı bir kullanıcı topluluğu da değerli içgörüler, en iyi uygulamalar ve işbirliği fırsatları sağlayabilir.

Bu faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirerek ve iş ihtiyaçlarınızla uyum sağladığınızdan emin olarak kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmasını, süreçleri kolaylaştırmasını ve inovasyonu yönlendirmesini sağlayan no-code bir platform seçebilirsiniz. Doğru no-code platformun yalnızca bir teknoloji çözümü değil, aynı zamanda işletmenizin başarısını ve büyümesini önemli ölçüde etkileyebilecek stratejik bir yatırım olduğunu unutmayın.

AppMaster

AppMaster.io , arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir araç paketi sunan, lider bir no-code platformdur. Pazardaki diğer araçların aksine AppMaster, müşterilere tek bir kod satırı yazmadan veri modelleri oluşturmak, iş süreçleri tasarlamak ve etkileşimli kullanıcı arabirimleri geliştirmek için görsel olarak sezgisel bir arabirim sunarak öne çıkıyor.

AppMaster başlıca avantajlarından biri çok yönlülüğüdür. Her büyüklükteki işletme için bütünsel bir çözüm sunan arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamaların oluşturulmasını destekler. İster küçük bir girişim, ister bir kuruluş olun, AppMaster kolaylıkla ölçeklenebilir yazılım çözümleri geliştirmek için gereken araçları sağlar.

AppMaster arka uç uygulama oluşturma işlemi, güçlü Veritabanı Şeması Tasarımcısını kullanarak veri modellerini görsel olarak tasarlamakla başlar. Kullanıcılar veritabanı tablolarını, alanlarını, ilişkilerini ve kısıtlamalarını sezgisel olarak tanımlayabilir. Bu, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Ek olarak platform, Swagger (açık API) belgelerini ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturarak geliştiricilerin üzerindeki yükü azaltır.

Web uygulaması geliştirme için AppMaster, kullanıcıların görsel olarak çekici ve işlevsel kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanıyan bir drag-and-drop UI tasarımcısına sahiptir. Platformun Web İş Süreci Tasarımcısı, işletmelerin her bir bileşen için karmaşık iş mantığı oluşturmasına olanak tanıyarak web uygulamasını tamamen etkileşimli hale getirir. Bu iş süreçleri doğrudan kullanıcının tarayıcısında yürütülerek performansı ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

Mobil uygulama geliştirme söz konusu olduğunda, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesiyle benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. Bu yaklaşım, işletmelerin uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden mobil uygulamalarının kullanıcı arabirimini, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Bu kesintisiz ve anlık güncelleme yeteneği, AppMaster diğer birçok no-code platformdan ayırır.

AppMaster dağıtım süreci basittir. Platform, 'Yayınla' düğmesine tek bir tıklamayla kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır ve bunları buluta yerleştirir. Ayrıca AppMaster, Business ve Business+ aboneleri için yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta Enterprise aboneleri için kaynak kodu erişimi sağlayarak işletmelerin uygulamalarını şirket içinde barındırmasına olanak tanır.

Bubble

Bubble görsel drag-and-drop arayüzü ve güçlü özellikleriyle tanınan popüler bir no-code platformdur. Kullanıcıların herhangi bir kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmalarını sağlar. Bubble ile kullanıcılar, kullanıcı arayüzünü tasarlayıp özelleştirebilir, iş akışları oluşturabilir ve harici API'leri zahmetsizce entegre edebilir. Bubble ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazar sunarak platformun yeteneklerini genişletmeyi kolaylaştırır.

OutSystems

OutSystems, hızlı uygulama geliştirmeye odaklanan kurumsal düzeyde no-code bir platformdur. Karmaşık web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir araç ve özellik seti sağlar. OutSystems, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, kullanıcı arayüzleri tasarlamasına, iş akışlarını tanımlamasına ve mevcut sistemlerle kolayca entegre olmasına olanak tanır. Görsel geliştirme ortamı ve otomatikleştirilmiş özellikleri, onu büyük ölçekli kurumsal projeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

mendix

Mendix, görsel geliştirme ve kodlama yeteneklerinin bir karışımını sunan low-code bir geliştirme platformudur. Biraz teknik uzmanlık gerektirse de, uygulama geliştirmeye geleneksel kodlamadan daha erişilebilir bir yaklaşım sağlar. Mendix, kullanıcıların arayüzler tasarlamasına, iş mantığını tanımlamasına ve çeşitli veri kaynakları ve API'lerle entegre olmasına olanak tanır. Ayrıca ekip tabanlı geliştirme projeleri için işbirliği özellikleri sunar.

Adalo

Adalo, özellikle mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış no-code bir platformdur. Kullanıcıların mobil uygulama prototipleri oluşturabilecekleri, kullanıcı arayüzleri tasarlayabilecekleri ve etkileşimli öğeler tanımlayabilecekleri sezgisel bir arayüz sunar. Adalo, veri entegrasyonu, push bildirimleri ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi çeşitli özellikleri destekler. Öncelikle mobil uygulama geliştirmeye odaklanan işletmeler için ideal bir seçimdir.

Appgyver

Appgyver, kullanıcıların web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan Composer Pro adlı no-code bir geliştirme platformu sunar. Kapsamlı bir önceden oluşturulmuş şablonlar seti, UI bileşenleri ve veri entegrasyonları sağlayarak tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Appgyver ayrıca platformun işlevselliğini genişletmek için eklentiler ve modüller için bir pazar sunar.

Doğru No-Code Çözümü Seçerken Dikkate Alınması Gereken Faktörler

İşletmeniz için doğru no-code çözümü seçmek, birkaç önemli faktörün dikkatle değerlendirilmesini gerektirir.

Kullanım Kolaylığı ve Kullanıcı Dostu : Kullanıcı arayüzünü ve tasarımı kullanım kolaylığı açısından değerlendirin. Teknik olmayan kullanıcıların no-code araçlardan nasıl yararlanabileceğini belirleyin. Platformun, kodlama uzmanlığı olmadan uygulama geliştirmeyi etkinleştirdiğinden emin olun.

: Kullanıcı arayüzünü ve tasarımı kullanım kolaylığı açısından değerlendirin. Teknik olmayan kullanıcıların araçlardan nasıl yararlanabileceğini belirleyin. Platformun, kodlama uzmanlığı olmadan uygulama geliştirmeyi etkinleştirdiğinden emin olun. Ölçeklenebilirlik : no-code çözümün ölçeklenebilirliğini değerlendirin. İşletmenizin büyümesini ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını belirleyin. Artan iş yükünü ve kullanıcı taleplerini karşılama yeteneğini göz önünde bulundurun.

: çözümün ölçeklenebilirliğini değerlendirin. İşletmenizin büyümesini ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağını belirleyin. Artan iş yükünü ve kullanıcı taleplerini karşılama yeteneğini göz önünde bulundurun. Entegrasyon Yetenekleri : no-code çözümün entegrasyon yeteneklerini değerlendirin. Mevcut sistem ve uygulamalarla uyumluluğunu belirleyin. Kesintisiz veri senkronizasyonu ve iş akışı otomasyonu sağlayın.

: çözümün entegrasyon yeteneklerini değerlendirin. Mevcut sistem ve uygulamalarla uyumluluğunu belirleyin. Kesintisiz veri senkronizasyonu ve iş akışı otomasyonu sağlayın. Özelleştirme Seçenekleri : no-code platformda mevcut olan özelleştirme düzeyini göz önünde bulundurun. Uygulamaları tasarlama ve uyarlamada platformun esnekliğini değerlendirin. Benzersiz iş gereksinimlerinizi karşılayabileceğinden emin olun.

Bu faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurarak, iş gereksinimlerinizle uyumlu, ekibinizi verimli uygulamalar oluşturma konusunda güçlendiren ve kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan kolaylaştırılmış süreçleri kolaylaştıran doğru no-code çözümü seçebilirsiniz.

Çözüm

Creatio for Business Process Management'a alternatifleri keşfetmek, kendi özel gereksinimlerine en iyi şekilde uyan özel bir çözüm arayan işletmeler için değerli bir çaba olabilir. Creatio, güçlü bir dizi özellik ve yetenek sunarken, benzersiz avantajlar sağlayabilecek diğer seçenekleri de dikkate almak önemlidir. Bu makalede, AppMaster, Bubble, Mendix, Appgyver, Adalo ve OutSystems dahil olmak üzere Creatio'nun çeşitli alternatiflerini tartıştık. Her alternatif, işlevsellik, kullanılabilirlik ve entegrasyon yetenekleri açısından kendi güçlü yanlarını ve avantajlarını getirir.

İşletmeler, Creatio'ya alternatifler düşünürken kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik, entegrasyon yetenekleri, özelleştirme seçenekleri ve maliyet gibi faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. İşletmeler, bu faktörleri değerlendirmek ve farklı alternatifleri keşfetmek için zaman ayırarak, benzersiz ihtiyaçlarına tam olarak uyan ve iş süreçlerini etkili bir şekilde düzene sokmak için gereken esnekliği ve işlevselliği sağlayan bir BPM çözümü bulabilirler.