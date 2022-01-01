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AppMaster.io is a leader in No-Code Development Platforms on G2 AppMaster.io is a leader in No-Code Development Platforms on G2
AppMaster.io - No-code app builder with code generation & export | Product Hunt

yeni bir akıllı kodsuz platform ile

Yalnızca AppMasterkullanarak benzersiz bir uygulama ekosistemi oluşturmak için kodlama becerisi gerekmez

Bedavaya deneyin
Real AI-generated Backend
Gerçek AI tarafından oluşturulan Arka Uç

Hiçbir insan dahil değil. En iyi uygulamalarla saf kod oluşturma.

Including full source code
Kaynak kodu dahil

Yapay zekamız en iyi yazılım geliştiricisidir. Teknik borç asla. Bize bir şans ver!

Only visual editing tools
Yalnızca görsel düzenleme araçları

Kod yok, güçlük yok, risk yok. AppMaster her şeyle ilgilenecek.

Developer Partner Program
Geliştirici İş Ortağı Programı

Müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak ödüller kazanın.

Özellikler

Güçlü görsel düzenleme araçları

Tek satır kod yazmak zorunda kalmadan güzel web ve mobil uygulamalar oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları bir araya getiriyoruz.

Yerel Mobil Uygulama Oluşturucu

Sadece öğeleri sürükleyip bırakın, düzenleyin ve dakikalar içinde bir mobil uygulamaya sahip olacaksınız.

Sezgisel Web Sayfası Oluşturucu

Yönetici için bir web uygulaması oluşturun veya Sürükle ve Bırak görsel oluşturucu ile mobil uygulamalarınızı kontrol edin.

Veri Modelleri Tasarımcısı

Alanlarla veri modellerinizi oluşturun, diğer her şey platform AI tarafından saniyeler içinde oluşturulacaktır.

İş Süreci Editörü

Herhangi bir karmaşıklıkta ve sorunsuz iş süreçlerini görsel olarak oluşturun.

AppMaster'ı Ücretsiz Deneyin
En kolay dağıtma ve yayınlama

Nerede olursanız olun yayınlayın

Tek tıklamayla, AppMaster Cloud'a kodlama yapılmadan yayınlanır veya mevcut herhangi bir bulut platformuyla entegre olur.

AppMaster Cloud
Tek Tıkla Yayınla

Projeniz otomatik olarak AppMaster Cloud'da yayınlanacak veya AWS, GCS, Azure veya özel bulutta yayınlanacak.

Ücretsiz deneme sürümünü başlat
AppMaster Cloud
AppMaster bulut

AppMaster Işık hızında ve sorunsuz dağıtımlar için Optimize Edilmiş Bulut. Ücretsiz bir planda bile mevcut olan AppMaster Cloud'a dağıtın.

Bedavaya deneyin
Entegrasyonları

AppMaster 'i tüm favori araçlarınızabağlayın

Anlık bildirimler, sosyal kimlik doğrulama, e-posta vb. — iş akışınızı yüzlerce uygulama ve hizmete bağlayın veya içeriğinize API ile programlı olarak erişin.

Tüm Entegrasyonları Gör
Connect AppMaster with all your favorite tools
Kaynak Kodu

Kaynak Kodu parmaklarınızın ucunda

AppMaster AI, projenin her bölümünü dikkatle inceler: veri yapıları, iş mantığı, arka uç, web ve mobil uygulamalar, API.

Ücretsiz Uygulamanızı Oluşturun
Source Code at your fingertips

Tek tıklamayla Tam Kaynak Kodu dışa aktarma

Tüm yapınızı temiz, depoya hazır bir paket olarak dışa aktarın.

Otomatik oluşturulmuş belgeler

Yapay zeka platformunu kullanarak kaynaktan dokümantasyon oluşturma.

Ortak programı

Geliştirici İş Ortağı Programı'nın avantajlarından yararlanın

Bir müşteri bulun, AppMaster ile karar vermenize yardımcı olun ve her müşterinin ödemesinden yararlanın. Büyüdükçe, ek faydalar önünüze gelir.

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Reward up to 30% %30'a kadar
ödülü
Developer rating Geliştirici derecelendirmesi
Exclusive functionality Özel işlevsellik
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Kullanıcılarımızın görüşlerine değer veriyoruz

Platformumuzu her geçen gün daha iyi yapıyoruz. Geri bildiriminiz mükemmelliği sunmamıza yardımcı oluyor. Bizi inceleyin ve bazı AppMaster kullanıcılarının incelemelerine göz atın.

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kaynaklar

Birinci sınıf müşteri desteği

Herhangi bir sorunu uzmanlarımızın yardımıyla çözün.
Zamandan tasarruf edin ve uygulamalarınızı oluşturmaya odaklanın.

Yardım desteği

Herhangi bir sorunu uzmanlarımızın yardımıyla çözün.

Destek almak

belgeleme

Başlarken ve özellikler hakkında faydalı bilgiler.

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Video Eğitimleri

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Kullanıcılar Topluluğu

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SSS

Tüm sorularınızı yanıtlamak bizim için zevktir.

Belgeleri okuyun

AppMaster , arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılımlar oluşturmanıza olanak tanır. AppMaster , uygulamanızın kaynak kodunu oluşturur, derler ve herhangi bir bulut sağlayıcısına veya özel sunucuya dağıtır.

Uygulamalarınızı Hemen Oluşturmaya Başlayın

Kod yok! Çok fazla uygulama yok! ALL-IN-ONE'a tek tıkla sahip olun.
AppMaster Platformuna katılın ve ekibiniz için uygulamalar oluşturun.

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