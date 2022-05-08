Faydalı bir QR kod tarayıcı uygulaması yapmakla ilgileniyor musunuz? Yoksa tarayıcı uygulaması barkodlarıyla başa çıkmak için doğru yeri mi keşfediyorsunuz? Bu, sorgularınızı sıralamak için mümkün olan en iyi yerdir. Bu blogda, QR kod tarayıcı uygulaması ve barkodlar QR kodu ile ilgili tüm belirsizliklerinizi çözebilecek birkaç soruyu yanıtlıyoruz.

Çalışma süresiyle birlikte, teknoloji dünyadaki her şeyi geliştirme hızını aldı ve insanlar onun yanında koşuyor. QR kod tarayıcı uygulaması, her işletme için gerekli olan modern icatlardan biridir.

QR kod tarayıcı uygulamaları, bir şey bulma veya uzun kod yazıları yazma zahmetinden kurtulmanıza yardımcı olur. QR kod tarayıcı uygulamaları veya barkodları QR kodları, Amazon gibi e-ticaret uygulamalarında veya diğer birçok cüzdan uygulamasında her yerdedir.

QR kod tarayıcı uygulamaları, kamera bulunan herhangi bir android cihazda isteğe bağlıdır. Kodu taradıktan sonra, URL'sini ücretsiz olarak açmanız veya paylaşmanız gerekir.

QR ve barkod tarayıcı ile ayırt edici bir uygulama QR kodunu nasıl yaparsınız?

Bir QR kod tarayıcı uygulaması oluşturmak, işletmeniz için bir QR kod tarayıcı geliştirmeyi içerdiğinden farklıdır. Daha sonra, tüketicilerin onu taramasını ve kullanmaya başlamasını içerir.

İPUCU: İşletmeniz için karmaşık bir QR kod tarayıcı uygulaması kullanmamaya çalışın; herkes için daha kolay ve erişilebilir olmalıdır.

İşletmeniz için bir QR kod tarayıcı oluştururken aşağıdaki özellikleri keşfedin.

Barkod okuyucu

QR kod tarayıcı uygulamanızda bir barkodu veya uygulama QR kodunu taramak için tüketicilerinizi veya müşterilerinizi tanıtın. Herhangi bir zorluk yaşamadan güvenli bir şekilde gezinmelerine yardımcı olur.

Dosya

Bir klasör, bir kullanıcının kodu taradıktan sonra kod tarayıcının ayrıntılarını saklamasını veya kaydetmesini içerdiğinden, ayırt edici özelliklerden biridir. Herkesin uygulama QR kodlarını web bağlantıları, WhatsApp, e-posta, Instagram vb. klasörlere kaydetmesi mümkündür.

QR kod oluşturucu

Müşteriniz QR tarayıcı uygulamanıza abone olduysa, bu özellik onların kolayca özel bir QR kodu oluşturmasına yardımcı olabilir.

QR kod tarayıcı uygulaması

Benzersiz bir tarayıcı uygulaması barkodu, bir ürünün veya herhangi bir içerik türünün ayrıntılarını çıkarmaya yardımcı olur; kullanıcıların ürünlerin adını, üreticinin ayrıntılarını, mağaza fiyatını, fotoğrafları vb. taramalarına olanak tanır.

Aramak

Bir QR kod tarayıcı uygulaması, bir barkodu veya QR kodunu tarayarak, avantajlı QR kod uygulaması özelliklerini veya daha fazla bilgiyi keşfetmenize yardımcı olur.

Tarama Geçmişi

Bir QR kod tarayıcı uygulamasının tarama geçmişi, daha önce ne aradıysanız, geçmişi sunmanıza olanak tanır. Bir QR kod tarayıcı aracılığıyla arama geçmişinizi keşfedebilirsiniz. Ayrıca, birden fazla isteğe göre ayrıntıları silerken veya tararken geçmişi düzenlemenize de olanak tanır.

Toplu Tarama

Toplu tarama özelliği, kullanıcılar için daha uygun hale getirmek için kullanıcıların birden fazla kodu taramasını sağlar.

Uygulama kilidi

QR kod tarayıcı uygulamanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Avantajlı QR kod tarayıcı uygulamalarınızı güvenceye almak ve herhangi bir yanlış kullanımda güvenliğini sağlamak için QR kod tarayıcı uygulama kilidi özelliğini deneyin.

Barkod tarayıcıyı nasıl oluştururum?

Bir tarayıcı uygulaması barkodu oluşturma işlemi oldukça basittir. Sizin için kolaylaştırmak için aşağıdaki adımları okuyun.

1. Adım: İçeriğinizin belirli bir türünü seçin

Farklı bir platformda yayınlanmak üzere QR kod tarayıcınızda belirli bir içerik türü seçin. Çoklu içerik türleri aşağıdaki gibidir:

URL

VCard

Metin

E-posta

SMS

Facebook

PDF

Mp3

Uygulama mağazası

resim

2. Adım: Verilerinizi girin

Bir içerik türü seçtikten sonra kampanyanıza karşılık gelen bilgileri doldurun.

Örneğin, bir tür iletişim bilgisi seçtiyseniz, adınızı, numaranızı, e-posta adresinizi, konu satırınızı vb. girerek veri ekleyebilirsiniz.

3. Adım: Dinamik bir QR kodu indirin

Statik bir QR kod tarayıcı uygulaması seçmek yerine dinamik bir QR kod tarayıcı uygulaması oluşturmaya çalışın. Verileri düzenlemeye ve tüketici için daha uygun hale getirmeye yardımcı olur.

4. Adım: QR kodunuzu özelleştirin

QR Kod tarayıcı uygulaması, web sitenizin, uygulamanızın vb. nişine göre en sevdiğiniz QR kodunu veya barkodu oluşturmanıza olanak tanır. Bunu logonuz veya web sitesi tasarım şemanızı yansıtan herhangi bir şey şeklinde isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

Adım 5: İşlevselliğinden emin olmak için son QR kodunu test edin

Bu adımı unutmamaya çalışın; Yeni bir QR kodu oluşturduktan sonra, tüketicilere yerleştirmeden önce test edilmesi esastır. Onaylanmış bir QR kod tarayıcı, müşterinize iyi bir izlenim sunmayı kolayca başarabilir.

Adım 6: QR'nizi tüketiciler arasında paylaşın

Bir QR kod tarayıcı, insanlar arasında paylaşılmazsa işe yaramaz. Belirli QR kodunuzu paylaşmak için eksiksiz bir dağıtım planı oluşturduğunuzdan emin olun.

7. Adım: Performansı izleyin ve analiz edin

QR kodlarını oluşturup insanlar arasında yaydıktan sonra istatistikleri analiz edin. Aşağıdaki sorularla kendinizi kanıtlayın:

Ne kadar trafik üretir? Belirli bir QR kod tarayıcı mı kullanıyorlar? Yoksa açılış sayfanızda verilen tekliften mi yararlanıyorlar? Verilen QR kodunu taramaya mecburlar mı, etmiyorlar mı?

Barkod tarayıcı uygulamaları nasıl çalışır?

Bir barkod tarayıcı uygulaması, akıllı Android telefonunuzu kullanarak verimli bir şekilde çalışır. Aşağıdaki basit adımları izleyin:

Google Lens gibi favori barkodunuzu veya QR kod tarayıcı uygulamanızı açın Lensi açın ve kameranızı çerçevedeki QR kod tarayıcısına doğru çevirin Taradıktan sonra bir QR kodu URL'si görünecektir Açmak için URL'ye dokunun ve mümkün kılmak için daha fazla seçeneği ortaya çıkarmaya başlayın

Barkodumu oluşturabilir miyim?

Evet, herkes farklı barkod oluşturucuların yardımıyla barkod QR kodunu oluşturabilir. Bu amaçla aşağıdaki adımları inceleyin.

Ürün kodlarınızı oluşturun

Ürün kodları, insanların mallara atadığı tek bir sayısal veya sembolik diziye atıfta bulunur. Aşağıdaki iki ürün kodunu içerir.

Evrensel Ürün Kodları (UPC'ler)

Stok Tutma Birimleri (SKU'lar)

Her ürün için bir barkod yapın

Her ürün için benzersiz ve bağımsız bir barkod veya QR kod tarayıcı oluşturmanın basit yolları vardır.

Çevrimiçi barkod oluşturucular

Perakende POS sistemleri

Taşınabilir barkod yazıcılar

Barkod etiketlerinizi yazdırın

Taşınabilir bir etiketleme makinesi, birden çok seçenekle barkod etiketlerinizi oluşturmanıza ve yazdırmanıza yardımcı olur. Belirli bir barkod veya QR kod tarayıcı uygulaması oluşturduktan sonra ürünlerinizi yapıştırmak için etiketlerinizi yazdırmanız önemlidir.

Telefonunuzu QR kod tarayıcı olarak kullanabilir misiniz?

Evet, bir Android telefon kullanıyorsanız, çoğu Android cihazında QR kod tarayıcı için temel kamera uygulamasını kullandığınızdan emin olun.

Bir QR kodunu veya barkodu taramanın birkaç basit yolu aşağıdadır:

Akıllı telefonunuzun kamera uygulamasını açın Kameranızı QR koduna taşıyın ve çerçevenin altına getirin Kodu tarayın ve çerçevenin altında bir kodun URL'si görünecektir. Ona dokunun ve o URL'yi açın

İşletmeniz için QR kodları nasıl kullanılır?

QR kod tarayıcı uygulaması işletmeniz için nasıl faydalıdır? Bir barkod QR kodunun bir URL bağlantısından çok daha fazlası olduğundan emin olun. Bir QR kod tarayıcı uygulamasının aşağıdaki modern özelliklerine göz atın:

Müşterilerinizi doğrudan web sayfanıza, LinkedIn profilinize veya web sitenize bağlar

Müşterilerinizin yeni özellikleri, promosyonları ve diğer şeyleri keşfetmesine olanak tanır

Restoranınızın yemek menüsünü ve şirketinizle ilgili diğer detayları paylaşmanıza yardımcı olur.

İndirim sağlamak için doğrudan posta parçası, kartpostal, kartvizit aracılığıyla belirli bir niş QR kodunu gönderebilirsiniz.

Herkese belirli bir QR kodunu yayarak sayfanızdaki indirme sayısını artırmanıza yardımcı olur.

Adım adım eğitici videolar veya yazdırılabilir kurulum sayfası sunmak için bir QR kod uygulaması da kullanılabilir

Haberleri müşterilerinize yaymak için bir QR kodu kullanın ve SMS yoluyla bir hatırlatma için kendilerini yönlendirin

Onları özel 'özel' YouTube videoları aracılığıyla bağlayın

Bir AR içeriği sunmak da yararlıdır

QR kodu, CTA, indirme bağlantıları vb. ayrıntılarla müşteriler arasında yayılacak markanızın veya bir şirketin yaratıcı görsel Reklamlarından oluşur.

Bir QR kod tarayıcı uygulaması, onu kişiselleştirerek modern dünyada yeni bir yaşam biçimi oluşturur.

Piyasadaki en iyi QR kod tarayıcıları veya oluşturucuları nelerdir?

Piyasada farklı özelliklere sahip birden fazla QR kod oluşturucu bulunmaktadır. En çok oy alan birkaç tanesi aşağıdaki gibidir: