Bu kılavuz, fikirden lansmana kadar tüm aşamaları kapsayan özel bir CRM oluşturma sürecini basitleştirir. İşinize uygun bir CRM oluşturmanıza yardımcı olacak pratik içgörüler, en iyi uygulamalar ve yaygın hatalar sunar. Hem teknoloji acemileri hem de deneyimli geliştiriciler için değerlidir.

CRM'imiz için neden diğer ürünler yerine AppMaster kullanmalıyız?

Tam özelleştirme imkanı



Ölçeklendirme kısıtlaması yok



Her şeyin tek bir yerde oluşturulması (veritabanı, arka uç, web ve mobil uygulamalar)



Herhangi bir harici hizmetle entegre olabilme özelliği



Özel CRM'nizi oluşturun



Aşağıda önerilen adımları izleyerek özel bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi geliştirin.

1. Adım: Veri modeli tasarımı



Prosedür, geleneksel olarak, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sisteminde kullanılacak varlıkların, bunların özniteliklerinin ve karşılıklı ilişkilerinin anlaşılmasını gerektiren veri modellerinin oluşturulmasıyla başlar.

Varlıklar olarak da bilinen bu modeller, şirketler, ilgili kişiler, müşteri adayları ve görevler gibi çok sayıda olasılığı içerebilir. Her model, benzersiz bir alan kümesiyle tanımlanır. Örnek olarak, bir şirket modeli, diğerlerinin yanı sıra şirketin adı, iş türü ve konumu gibi alanları kapsayabilir.

Her alan, içerebileceği verilerin doğasını belirleyen belirli bir türle karakterize edilir. Örneğin, bir 'Dize' veri türü, herhangi bir karakter dizisini barındırmasına olanak tanıyan bir başlık alanı için uygundur. Bir 'Metin' açıklama türü, muhtemelen paragraflara bölünmüş kapsamlı metnin eklenmesine izin verir. Bir "Tamsayı" türü çalışan sayısını temsil edebilirken, "DateTime" türü belirli etkinlikler için tarih ve saat bilgilerini tutabilir.

Modeller, ilişki türünün seçimini gerektiren, birbirleriyle ilişkilendirmeler oluşturma yeteneğine sahiptir. Örneğin, çalışanlar belirli görevlerle ilişkilendirilebilir, bu da görev organizasyonunu kavramak için öngörü gerektirir.

Her görev yalnızca belirli bir yürütücüye atanırken, her çalışan birden çok eşzamanlı göreve sahip olabilir. Bu senaryoda, aralarında bire çok ilişki kurulur. Diğer potansiyel ilişki türleri, bire bir ve çoktan çoğa içerir.

Veritabanı düzenleyicisinin kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve yardım için lütfen Appmaster University Course Library'ye bakın.

2. Adım: Veri modelleri için endpoints ayarlama



Sonraki adım, bu modeller için işlevsellik sağlamaktır. Kullanıcılara bilgisayarlarını veya cep telefonlarını kullanarak herhangi bir yerden bağlantı kurma esnekliği verildiğinde, veritabanının sunucu üzerinde belirli bir noktada konumlandırılması gerektiği mantıklı bir varsayımdır. İstek alışverişini ve veri iletimini kolaylaştırmak için yollar dağıtılır - bunlar, isteklerin gönderilebileceği ağ adresleridir.

Ayrıca, belirli bir yöntemle bir rotaya erişim noktaları olan endpoints vardır. Örneğin, bir görev rotasına, görev kimliği gönderilerek, ancak farklı yöntemler (dolayısıyla farklı endpoints) kullanılarak erişilebilir - Sil (görevi silmek için), Al (görev hakkında bilgi almak için), Düzeltme (görev üzerinde değişiklik yapmak için) örneğin durumunu değiştirme görevi).

Veri modellerinin her biri, başlatıldıklarında otomatik olarak oluşturulan temel endpoints sahip olabilir. Bu endpoints anında kullanıma sunulabilir, uyarlanabilirler (yalnızca belirli kullanıcı rollerinin yeni görevler oluşturmasına izin vermek için erişim haklarını değiştirmek gibi) veya ilişkili işleme mantığıyla birlikte özel endpoints formüle edilebilir. Bağlantıya göre uç noktalarla çalışmaya ilişkin ayrıntılı bir kılavuz bulun.

3. Adım: Kullanıcı arabirimi oluşturun

Bir sonraki adım, kullanıcının etkileşime girebileceği bir arayüz oluşturmaktır. Doğal olarak, endpoints varlığı göz önüne alındığında, gerekli istekler gönderilerek bunlardan hemen yararlanılabilir. Ancak, bunları doğrudan bir komut satırı modunda işlemek inanılmaz derecede elverişsiz olma eğilimindedir.

Operasyon amaçlı bir web uygulaması geliştirmek mantıklıdır. AppMaster, estetik ve yerleşimlerini özelleştirirken düğmeler, etiketler ve tablolar gibi temel öğeleri entegre etmenize izin vererek arayüz oluşturmada dizginleri elinize almanızı sağlar.

En basit yorumlama için, ilgili verilerle veritabanının doldurulmasını kolaylaştıran bileşenleri dahil ederek süreci başlatın. Örneğin, iletişim bilgileriyle birlikte firmaların, çalışanların bir listesini girmek.

Yalnızca bir öğeyi tanıtma eyleminin onu anında kullanılabilir hale getirmediğini unutmayın. Her öğeye, tam işlevini ve yürütme biçimini şart koşan, belirli bir operasyonel mantık aşılanmalıdır. Örnek olarak, veritabanına bir kayıt kaydetmek için uygun girdi bileşenlerinin eklenmesi gerekir (veri modeli alan türleriyle hizalanır).

İletişim bilgilerini girmek için bunlar, diğerlerinin yanı sıra ad, soyad, telefon numarası, e-posta, doğum tarihi, iş pozisyonu gibi alanları kapsayabilir. Doldurulan bilgileri derleyen ve veritabanına ileten bir düğme de bir zorunluluktur. Bu düğme, en iyi şekilde çalışması için gerekli adımları detaylandıran bir operasyonel mantıkla (iş süreci veya iş akışı) yapılandırılmalıdır.

Örneğin:

Görünümü yükleme durumuna değiştirin



Her alandan girilen verileri tutarlı bir şekilde okuyun.



Bir iletişim modeli oluşturun ve önceki adımda toplanan verileri doldurun.



Tamamlanan modeli, yeni bir kişi oluşturmanın endpoint noktasına bir POST isteğiyle gönderin



noktasına bir POST isteğiyle gönderin İndirme durumunu düğmeden kaldırın



İsteğin sonucunu işleyin ve yürütme durumunu alın.



İsteğin başarılı olup olmadığını kontrol edin.



İstek hataları olması durumunda, hatayla ilgili bilgileri içeren uygun bir bildirim görüntüleyin



İşlemlerin başarılı olması durumunda, kişilerin özet tablosundaki verileri güncelleyin.



Ek kaynaklar:

4. Adım: İş süreçleri oluşturun

Ardından, belirli verileri oluşturmanıza veya almanıza ve ek iş mantığı eklemenize izin veren daha karmaşık iş süreçleri oluşturmaya başlayabilirsiniz. Basit bir örnek - bir görev oluştururken, durumunu otomatik olarak belirtin, tamamlanması için son tarihi kontrol edin ve yapılması gereken tam zamanı hesaplayın.

Aynı zamanda, işin mantığı karmaşık olabilir ve algoritmaya bağlı olarak çeşitli eylem seçeneklerini içerebilir. Örneğin, belirli bir kullanıcı için bir görev oluştururken, böyle bir işlem yapma hakkının olup olmadığını ve ayrıca bu kullanıcıya zaten atanmış olan diğer görevlerin sayısını ve 10'dan fazla etkin görev olup olmadığını kontrol edin. , bir şirkette benzer bir pozisyondaki en az meşgul çalışana otomatik olarak yeniden atayın.İş süreçleri oluşturma kılavuzu .

5. Adım: Harici hizmetlerle bağlantı ve entegrasyon

Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) tek başına çalışamayacak olması kuvvetle muhtemeldir; harici hizmetler veya yardımcı işlevlerle etkileşimi gerektirecektir. Bu unsurları birleştirmenin en uygun yöntemi, bir modüller pazarı kullanmaktır.

Örneğin, kullanıcıya ilgili bilgileri içeren bir e-postanın gönderilmesini gerektiren görev oluşturma senaryosunu düşünün. Bu, Özel Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) modülü kullanılarak etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Alternatif olarak, Telegram modülü kullanılarak Telegram messenger aracılığıyla bir mesaj iletilebilir. Görüntü modülünü kullanarak biçimlerini ve boyutlarını otomatik olarak değiştirerek, görüntüleri içeren işleri düzene koymak da istenebilir. Her modül, kullanımlarını kolaylaştırmak için benzersiz veri modellerini, iş süreçlerini ve bloklarını artırma yeteneğine sahiptir.

Modül kullanımının gösterimi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: Modül Kullanım Örneği

Belirli bir harici hizmet için tahsis edilmiş bir modülün olmamasının kullanım potansiyelini engellemediğini belirtmekte fayda var. Herhangi bir harici hizmetle entegrasyonun oluşturulması, Harici API İsteklerine ayrılmış bölümlerin veya HTTP İsteklerine yönelik blokların kullanılmasıyla mümkündür.

Aşağıda, harici hizmetlerle entegrasyon sürecini ve Harici API İsteğinin kullanımını gösteren bağlantılar bulunmaktadır:

AppMaster CRM oluşturmak ve sahip olmak bana ne kadara mal olacak?

Tipik olarak, kapsamlı bir CRM çözümü bir Business aboneliği gerektirirken, daha basit bir sürüm bir Startup için yeterli olabilir.

Geliştirmeyi kendiniz halletmeyi seçerseniz, hiçbir ücret ödemeden yapılabilir. Alternatif olarak, Profesyonel Hizmetlerden yararlanma seçeneğiniz de vardır.

AppMaster kullanarak bir CRM geliştirmem için gereken süre nedir?



Cevap, CRM'in karmaşıklığına bağlıdır. Orada hangi varlıklar var, kaç tane var, bunların birbiriyle nasıl bir bağlantısı var ve nasıl bir çalışma mantığı gerekiyor. Genel olarak, MVP düzeyinde basit bir şey 20-30 saatte yapılabilir. Bazı temel çalışma sürümleri - yaklaşık 200 saat . Karmaşık projeler için elbette çok daha fazla zamana ihtiyaç duyulabilir.

AppMaster tarafından oluşturulan CRM ile hangi hizmetler bağlantı kurabilir ve entegre olabilir?

Telgraf



Slack



Şerit



Apple ile Giriş Yap



yakınlaştır



Google ile giriş yap



Kripto



LinkedIn



Facebook



Google E-Tablolar



Youtube Oyuncusu



Barkod okuyucu



Google Çeviri



Anlaşmazlık



Google OAuth 2.0



AI'yı aç



Posta Şempanzesi



Ve bircok digerleri

CRM uygulamamı AppMaster ölçeklendirebilir miyim?



Uygulamanın, en temel sürümde bile başlangıçta kullanıcı sayısı açısından sınırlı olmadığı hemen belirtilmelidir. Bununla birlikte, ilk abonelik seçeneklerinizde elbette performans veya veritabanı boyutu sınırlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun, AppMaster bulutunda barındırmak yerine kendi sunucularınızı kullanarak çözülür.

İş planında, uygulama veya ikili dosyalarıyla birlikte bir kapsayıcı görüntüsü elde edebilirsiniz ve Kurumsal planda, uygulamanın tam kaynak kodunu ve bir yük dengeleyici ile dağıtılmış sunucuları kullanma becerisini bile elde ederek ölçeklendirmeyle ilgili soruları tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. sınırlamalar.

CRM'imi oluşturması için birini işe alabilir miyim?



Garantili kalite performansı için Profesyonel Hizmetlerin hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı bir seçeneğe ihtiyacınız varsa, serbest çalışanların hizmetlerine dönme veya AppMaster'ın sertifikalı ortaklarıyla iletişime geçme fırsatı vardır.

AppMaster CRM'nizi teknik olarak nasıl oluşturur?

AppMaster teknik yönleri akıcı bir şekilde ele alarak CRM oluşturma sürecini basitleştiren ve hızlandıran güçlü bir araçtır. İşlem aşağıdaki aşamalara ayrılabilir:

Spesifikasyon : Kullanıcı, AppMaster Studio'ya veri şemaları, iş süreci şemaları, endpoints , değişkenler, UI öğeleri ve tetikleyiciler girerek CRM spesifikasyonları sağlar. Bu girdiler, gelecekteki CRM uygulaması için plan görevi görür ve dokümantasyon olarak saklanır.



: Kullanıcı, Studio'ya veri şemaları, iş süreci şemaları, , değişkenler, UI öğeleri ve tetikleyiciler girerek CRM spesifikasyonları sağlar. Bu girdiler, gelecekteki CRM uygulaması için plan görevi görür ve dokümantasyon olarak saklanır. Kod Oluşturma : "Yayınla" düğmesine tıkladıktan sonra, AppMaster sağlanan özellikleri işler ve standartlaştırır. Ardından, arka uç için Go, ön uç için Vue 3, iOS uygulamaları için Swift ve Android uygulamaları için Kotlin gibi çeşitli dillerde CRM uygulaması için kaynak kodu oluşturur. AppMaster saniyede 22.000 satır gibi etkileyici bir hızla kod oluşturmak için paralel işleme ve olağanüstü performans kullanır.



: "Yayınla" düğmesine tıkladıktan sonra, sağlanan özellikleri işler ve standartlaştırır. Ardından, arka uç için Go, ön uç için Vue 3, iOS uygulamaları için Swift ve Android uygulamaları için Kotlin gibi çeşitli dillerde CRM uygulaması için kaynak kodu oluşturur. saniyede 22.000 satır gibi etkileyici bir hızla kod oluşturmak için paralel işleme ve olağanüstü performans kullanır. Derleme : Kod oluşturma tamamlandıktan sonra AppMaster , arka uç derlemesine ve web uygulaması gruplamasına odaklanarak CRM uygulamasını derler. Bu adım yalnızca birkaç ekstra saniye sürer.



: Kod oluşturma tamamlandıktan sonra , arka uç derlemesine ve web uygulaması gruplamasına odaklanarak CRM uygulamasını derler. Bu adım yalnızca birkaç ekstra saniye sürer. Test : Uygulamadan önce AppMaster , CRM uygulamasının işlevselliğini sağlamak ve olası sorunları belirlemek için kapsamlı bir test aşaması yürütür.



: Uygulamadan önce , CRM uygulamasının işlevselliğini sağlamak ve olası sorunları belirlemek için kapsamlı bir test aşaması yürütür. Paketleme ve Depolama : Arka uç uygulamaları, izolasyon için Docker kapsayıcılarında paketlenir, ardından platform içindeki özel bir Docker kayıt defterine yüklenir. Bu kapsayıcılar dağıtıma kadar geçici olarak depolanır. Benzer şekilde, web uygulama paketleri zip arşivlerine sıkıştırılır ve barındırma veya dağıtım amaçları için bir yapı deposuna yüklenir.



: Arka uç uygulamaları, izolasyon için Docker kapsayıcılarında paketlenir, ardından platform içindeki özel bir Docker kayıt defterine yüklenir. Bu kapsayıcılar dağıtıma kadar geçici olarak depolanır. Benzer şekilde, web uygulama paketleri zip arşivlerine sıkıştırılır ve barındırma veya dağıtım amaçları için bir yapı deposuna yüklenir. Dağıtım : Son aşama, kendi CRM'sinin hedef sunuculara konuşlandırılmasını ve kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını içerir.



AppMaster platformundan yararlanılarak, uygulama oluşturma süreci önemli ölçüde iyileştirilerek manuel kodlama, derleme, test etme, paketleme ve dağıtım için gereken zaman ve çaba azaltılır. Tüm süreç 20 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanabilir ve bu da CRM geliştirmede daha yüksek genel verimliliğe katkıda bulunur.