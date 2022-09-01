Evcil hayvanlarını sevmek insan doğasıdır. Evcil hayvan sahipleri, evcil hayvanlarıyla ilgilenmeyi ve onlarla samimi bir bağ paylaşmayı severler. Köpekler bile istisna değildir. Sahipleri tarafından en çok sevilen evcil hayvanlar arasındadırlar. Köpeğiniz olmasa bile, onları sevmeniz ve onlarla oynamanız daha olasıdır. Köpeklere karşı insan sevgisi, birçok insanı evcil hayvan sahibi olmaya teşvik etti. Son olarak, evcil hayvan sahiplerinin büyük artışı, evcil hayvan endüstrisinin her yıl büyümesine yardımcı oldu. Bu yoğun dünyada köpek sahipleri köpek gezdirmek için yeterli zaman bulamıyor ve köpek gezdirme hizmeti arıyor. Bugün, köpek gezdirme uygulamalarının büyük ölçüde yaygınlaşması, köpek sahipleri için köpek gezdirme hizmetleri için başka bir ufuk açmıştır. Bu zenginleştirilmiş köpek yürüyüşü uygulamaları

sahiplerinin evlerinden çıkmadan köpek gezdirme hizmeti almalarına izin verildi. PetKeen tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, köpek gezdirme endüstrisi 2021'de 979,2 milyon dolar değerinde 2016-2021 arasında %17 büyüdü. Araştırmaları ayrıca köpek sahiplerinin köpek gezdirme hizmetlerine yılda 70 milyar dolar harcadıklarını iddia ediyor.

PetKeen tarafından yapılan bu ankete göre, köpek yürüyüşçülerinin talep üzerine olduğu ve köpek gezdirme endüstrisinin 2023 yılına kadar büyük olasılıkla büyüyeceği açıktır. Bu istatistikleri inceledikten sonra, köpek yürüyüşçülerinin geleceğinin parlak olduğu açıktır. bir köpek yürüyüşü için. Ayrıca, köpek sahipleri evcil hayvanlarını hastalıklardan kurtarmak için köpek gezdirmek için bir kişi kiralamayı severler. Köpek gezdirme işine girmeyi mi planlıyorsunuz? Köpek sahiplerine isteğe bağlı köpek gezdirme hizmetleri sağlamak ister misiniz? Köpek gezdirme endüstrisinde büyümek istiyorsanız, bu işe etki sağlamak için sağlam bir köpek gezdirme uygulaması oluşturmak çok önemlidir. Sıfır kodlama bilgisi ile bir köpek gezdirme uygulaması oluşturmayı zor bulabilirsiniz. Cevabınız evet ise, bu konuda size yardımcı olabiliriz ve bu makalede, köpek sahiplerini hizmetlerinizi ayırtmaya yöneltebilecek sağlam bir köpek gezdirme uygulaması oluşturmanıza yardımcı olacağız. Başlamadan önce, köpek sahiplerinin isteğe bağlı bir köpek gezdirme uygulamasına neden ihtiyaç duyduğunu açıklayalım.

Neden isteğe bağlı bir köpek gezdirme uygulamasına ihtiyacımız var?

Hiç şüphe yok ki, bir köpek evinizde tutmak için daha sevimli bir evcil hayvandır. Sevimlilikle tüylüdürler. Ancak evinizde köpek beslemek sorumluluklarınıza daha fazla katkıda bulunur. Bunun nedeni, köpeklerin sürekli bakıma, beslenmeye, egzersize ve enerjilerini yenilemek için onlarla oynayarak ve yürüyerek vakit geçirebilecek bir kişiye ihtiyaç duymalarıdır.

Ayrıca günlük hayatınızda köpeğinizle birlikte yürüyeceğiniz zamanı da belirtmeniz gerekiyor. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için, tüm görevler için bir kişiyi işe almak imkansızdır. Ancak, isteğe bağlı Köpek gezdirme hizmetlerini dışarıdan temin etmesi için bir köpek gezdirici kiralayabilirsiniz. Bir köpek gezdirici, evcil hayvanınızı yürüyüşe çıkarma sorumluluğunu üstlenecektir. İsteğe bağlı Köpek gezdirme uygulamalarının popülaritesi ile evcil hayvan sahipleri, köpeklerine sahip olacak yetkin bir köpek gezdirici kiralamayı kolay bulabilir.

Bu yoğun dünyada, köpek sahipleri iş sorumlulukları ve diğer programları nedeniyle tüylü arkadaşlarıyla vakit geçirecek kadar zaman bulamıyorlar. Bu nedenle, zaman sıkıntısı ve yoğun programlar, isteğe bağlı bir köpek gezdirme uygulamasına ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Köpek gezdirme uygulamaları pazarının son yıllarda gelişmesinin nedeni budur. Bu köpek gezdirme uygulamalarının popülaritesi nedeniyle, kodsuz bir araçla kendi köpek gezdirme uygulamanızı oluşturmak harika bir fikir. Teknik olmayan bir geçmişe sahip olsanız bile, şık bir köpek gezdirme uygulamasının nasıl oluşturulacağıyla ilgili ayrıntılara daha derinden inelim. Hadi başlayalım.

WAG gibi bir uygulamayı nasıl yapabilirim?

Köpek yürüyüşü için kendi isteğe bağlı uygulamanızı oluşturmadan önce, köpek yürüyüşü uygulamaları pazarını anlamak için rakiplerin uygulamalarını analiz etmeniz gerekir. Rakip analizi, köpek gezdirme uygulamanızı daha etkileşimli hale getirmek için gelişmiş özellikler eklemenize yardımcı olacaktır. Köpek gezdirenler ve köpek sahipleri için kullanıcı dostu uygulamalar sunan Rover, Wag ve Barkly Pets'i incelemenizi öneririz. Bu köpek gezdirme uygulamaları, bir köpek sahibinin, beslenmeden yürümeye kadar evcil hayvanıyla ilgilenebilecek doğru köpek gezdiricisini işe almasını sağlar. Bu isteğe bağlı köpek gezdirme uygulamalarının ayrıntılarını daha derinlemesine inceleyelim:

Barkley Evcil Hayvanlar

Diğer köpek gezdirme uygulamalarının aksine, Barkley Pets, evcil hayvan sahibi ve köpek gezdiricisi arasındaki toplantıların köpek yürüyüşü için en iyi yürüteci kiralamasına olanak tanıyan isteğe bağlı bir köpek gezdirme uygulamasıdır. Bu köpek gezdirme uygulaması, köpek gezdiricileri kiralamak için komisyon almaz. Ayrıca Barkly, yürüyüş hizmetleri için yürüyüşçülerden ücret almaz. Bunun yerine, bu uygulama 100$ kazandıktan sonra yeni yürüyenlerden aylık 8,50$ abonelik ücreti alıyor. Bu nedenle birçok köpek gezdirici, para kazanma politikalarıyla ilgilenmektedir.

Sallamak

Wag, çeşitli hizmetlerle evcil hayvan sahiplerini çeken popüler bir köpek gezdirme uygulamasıdır. Bu uygulamanın hizmetleri, evcil hayvan sahiplerinin yürümelerine, beslenmelerine ve diğer isteğe bağlı hizmetlere yardımcı olmalarını sağlar. Bu hizmetlerin dışında, bu evcil hayvan uygulaması köpek maması, sağlık, aktiviteler ve davranışlar hakkında bilgi sağlar. Wag'ın öne çıkan özelliği, köpek sahiplerinin mülklerini güvence altına almaları için kilitli kutular sağlamasıdır. Kilitli kutunun amacı, sahiplerinin ev anahtarlarını güvenli bir şekilde saklamaktır. Böylece, yürüyüşçüler her zaman ev tuşlarına erişebilir.

gezici

2011 yılında piyasaya sürülen Rover, popüler bir köpek gezdirme uygulamasıdır. Köpek severlerin büyük ilgisini çekti ve birçok isteğe bağlı köpek gezdirme uygulamasının yerini aldı. Rover, 10 ülkede %95 olumlu inceleme ile 300.000 köpekle ilgilenme eğilimindedir. Köpek yürüyüşü için bu popüler uygulamanın başarı formülünü merak ediyor olabilirsiniz. Bu köpek gezdirme uygulamasını diğer uygulamalar arasında öne çıkaran en iyi özellikleri açıklıyoruz.

İlk olarak, Rover köpek sahipleri ve köpek gezdirenler için şık bir kullanıcı arayüzü sağlar. Uygulama, yürüyüşçülere ve araç sahiplerine gezinmesi kolay sezgisel bir arayüz sağlar. Rover uygulamasında köpek hizmetlerinin kaydedilmesi ve sipariş edilmesi birkaç dakika sürer. İkincisi, bu popüler köpek gezdirme uygulaması, köpeğin hayatını gençleştirmek için çeşitli hizmetler sunar. Köpek sahipleri, yürüyüş dışında, gerektiğinde köpek pansiyonu ve kreş hizmetlerinden de yararlanabilirler. Ayrıca bu uygulama, köpek sahiplerine tüylü arkadaşlarını tımar etme seçeneği de sunar. Üçüncüsü, Rover, Eşsiz Değer Önerisi (UVP) ile ünlü bir yürüyüş uygulamasıdır. UVP, köpek sahiplerinin ve köpeklerin mülkü için sigorta sağlar. Bu uygulama, mülkün zarar görmesi durumunda 1 milyon dolar ve köpekle olan herhangi bir aksilik için 25.000 dolar sigorta sağlıyor. Bu köpek gezdirme uygulamalarının rakip analizinden sonra, profesyonel köpek gezdirme hizmetleri sunarak kendi işinizi kurmanın zamanı geldi.

Köpek gezdirme uygulaması nasıl oluşturulur?

Köpek yürüyüşü için bu isteğe bağlı uygulamaların derinlemesine analizinden sonra, köpek gezdirme uygulamanıza eklemeniz gereken en önemli adımları ve özellikleri açıklayalım:

İş fikrinizi tanımlayın

Köpek gezdirme işine başlamayı planlıyorsan ilk adım, isteğe bağlı köpek gezdirme uygulaman için güçlü bir iş stratejisi oluşturmaktır. İş stratejinizi belirledikten sonra, şimdiki ve gelecekteki iş hedeflerinizi belirleyebileceksiniz. Bir evcil hayvan ajansı veya bireysel girişimcilik olarak köpek gezdirme hizmetinde işinizde başarılı olmayı planlayabilirsiniz. Köpek gezdirme uygulamanızdan daha fazla gelir elde etmek için köpek sağlığı, kreş, köpek besleme ve tımar hizmetleri dahil olmak üzere daha fazla hizmet sunabilirsiniz. Ancak iş hizmetlerinizi genişletirken kapasiteniz konusunda dikkatli olmanız gerekir. Köpek gezdirme hizmetleriyle başlamanızı ve gelecekte iş ölçeğinizi genişletmenizi öneririz.

Pazar araştırması

Pazar araştırması, pazar durumunu anlamanıza yardımcı olacaktır. İsteğe bağlı köpek gezdirme işinize başlamayı planlarken, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

hedef kitleniz

Sorun ve çözmek için çözümünüz

Evcil hayvan endüstrisindeki son trendler

Evcil hayvanların hayatına nasıl değer katarsınız?

Ayrıca, evcil hayvan endüstrisindeki rakiplerinizi araştırmanız gerekir. Rakip araştırması için şunları göz önünde bulundurmanız gerekir:

Bölgenizdeki popüler köpek gezdirme uygulaması

İsteğe bağlı köpek gezdirme uygulamaları tarafından sunulan hizmetler

Rakiplerinizin performansı

Halihazırda var olan köpek gezdirme uygulamalarının özellikleri

Dikkat çeken şey, rakip araştırmasının iş uygulamanız için ilham almanıza izin vermesidir. Bu mutlaka onların iş fikirlerini kopyalamak anlamına gelmez. Köpek gezdirme uygulamanızın kalabalığın içinde yer almasını istiyorsanız, benzersiz özellikler eklemelisiniz. Bu amaçla, bir köpek yürüyüşü için uygulamanıza değer katabilecek yeni bir fikir üzerinde beyin fırtınası yapabilirsiniz. Köpek yürüyüşçüleri ve sahipleri için evcil hayvanların hayatlarını iyileştirebilecek en iyi köpek gezdirme uygulamasını geliştirmelisiniz.

Bir iş ortağıyla işbirliği yapın

Köpek gezdirme uygulamanızda başarılı olmak istiyorsanız, en iyi uygulama bir iş ortağıyla işbirliği yapmaktır. Bir iş ortaklığı için, işinizi daha da geliştirmek için aynı ilgi ve itibara sahip bir kişiye ihtiyacınız var. Evcil hayvan maması, evcil hayvan bakım merkezi, eğitim merkezleri ve evcil hayvanlar için bakım enstitüsü gibi pazarlarda farklı evcil hayvan markaları mevcuttur. İşletmenizi köpek gezdirme uygulamasında öne çıkarmak için bu tür şirketlerle işbirliği yapın. Derinlemesine rakip analizinden sonra, rakiplerle ve pazar araştırmasıyla karşılaştırarak, en iyi köpek gezdirme uygulaması için en iyi özellikleri seçin. Köpek yürüyüşçüleri ve köpek sahipleri için karlı bir köpek gezdirme uygulaması oluşturmak için, eklemek istediğiniz özelliklerin ayrıntılı bir listesini yapmak uygundur.

İsteğe bağlı köpek gezdirme uygulaması geliştirme kılavuzu

İçinde bulunduğumuz çağda köpek gezdirmek köpek sahipleri için bir moda haline geldi; Bir köpeğe sahip olmak o kadar kolay değil çünkü sosyal olarak bazı sorumluluklarınız var. Köpek sahipleri onlar için özel evcil hayvan maması, banyo, seyahat ve yürüyüş düzenlemeleri düzenler. Sahibi, köpeğiniz için cömert bir yaşam tarzı kurmalıdır.

Sahibinin sorumluluğu, köpeğini tımar etmek ve eğitmektir; sahibi bu bilgilere uygun erişime sahip değilse, gerçek rehberlik almak için köpek gezdirme uygulamaları mevcuttur. Yürüyen uygulama bilgisi yardım sahibinin bir köpeği var. Aşağıda belirtilen adım adım rehberlik, bir köpek gezdirme uygulaması geliştirmenize yardımcı olur.

Köpek gezdirme uygulaması nasıl çalışır?

Bu köpek gezdirme uygulaması, meşgul köpek ebeveynleri için daha uygundur; Bunu kullanarak köpek gezdirme konusunda endişelenmezsiniz. Bu köpek gezdirme uygulamasını kullanma yöntemi şudur: köpeğin sahibi (kullanıcı) uygulamaya bir e-posta ile giriş yapar ve ardından kendilerini kaydeder ve ayrıca köpeğin tüm ayrıntılarından bahsettikten ve bir yürüteç kiraladıktan sonra uygulamada köpek ayrıntılarından bahseder. en yakın yerden. Bu köpek gezdirme uygulaması, yürüteç kazancı için mükemmel bir kaynaktır ve sahibi için kolaydır.

Köpek gezdirme uygulaması geliştirmek daha mı karlı?

İnsanlar köpek sahibi olmayı sever ve daha fazla köpek gezdirme uygulaması geliştirmek için zamana ihtiyaç vardır; Ayrıca köpekler, ellerinden gelenin en iyisini hayatlarının merkezine alırlar. Amerikan Evcil Hayvan Ürünleri Derneği'nin (APPA) yaptığı araştırmaya göre 63,3 Milyon insanın köpeği var. Bu dernek ayrıca çalışma saatlerini ve köpeğin sahipliğini de araştırır. Bugün insanlar çok çalışıyor, sosyal toplantılar yapıyor ve ailece vakit geçiriyor ama köpek sahibi olmayı da seviyorlar. Ancak, bu köpek gezdirme uygulamaları, köpeğe bakmak için mükemmel bir seçenektir. Köpek gezdirme uygulamaları popüler hale geliyor çünkü insanlar artık yoğun bir yaşam tarzına sahip. Bu köpek gezdirme uygulamaları, para kazanmak için zaman kazandıran, verimli bir araç haline getirir ve ayrıca köpek bakıcıları için daha fazla iş seçeneği sunar.

Bilmeniz gereken uygulamanın temel özellikleri

Köpek sahipleri ve köpek gezdirenler için sağlam bir köpek gezdirme uygulaması oluşturmak için, buna eklenmesi zorunlu olan önemli özellikleri bilmeniz gerekir. Bu amaçla Wag'ın özelliklerini inceleyebilirsiniz. Hadi bir bakalım.

Oturum Açma/Profil kurulumu

Popüler köpek gezdirme uygulamaları, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Sahibi, bu köpek gezdirme uygulamalarında kaydolur ve bir profil oluşturur. Bir köpek sahibi, ihtiyaç durumunda bir yürüteç rezervasyonu yapar ve köpek gezdirme zamanını planlar. Ayrıca, bu uygulamalar, sahibi kendi başına bir köpek yürüyüşüne çıkmaya karar verirse, yürüteci kaldırma seçeneği sunar.

Köpek ayrıntılarını girin

Bu özellikte, köpeğinizin herhangi bir alerjisi veya en sevdiği yiyecek olup olmadığı ve ilaç bilgileri gibi köpeğinizin sevdiği ve sevmediği şeylerden bahsedersiniz. Bu bilgi, yürütenin köpek için iyi bir gün geçirmesine yardımcı olur.

Yürüyüş rezervasyonu

Evcil hayvanınız için isteğe bağlı bir yürüyüş hizmeti, uygulama şeklinde olduğunda verimli özelliklere sahiptir. Evcil hayvanınız için bu yürüyüş hizmetlerini her aldığınızda, yürüyüş süresinden bahsetmelisiniz çünkü bu, yürüteç ve köpek yürüyüşü için uygun olacaktır. Bir köpek sahibi olarak, ne zaman bir yürüyüş hizmeti rezervasyonu yaptırsanız, köpeklerinize kolaylık sağlamak için zamandan bahsetmeniz gerekir.

GPS takibi

Bu İzleme özelliği, evcil hayvanları hakkında daha fazla endişe duyan köpek sahipleri için çok yararlıdır. Yürütecin hangi yolu izlediğini ve bu yolun evcil hayvan için uygun olup olmadığını köpek sahibinin bilmesine yardımcı olur.

Yürüyüş planlayın

Bu özelliği kullanarak evcil hayvanınızın yürüyüşünü uzun vadeli olarak planlayabilirsiniz. Bu, çok yoğun bir programı olanlar için daha uygundur. Yürüyenler gelip köpeği alır.

Köpek gezdirme uygulamasının ödeme yöntemi

Köpek gezdiricilere hizmet ücreti ödemenin en kolay yolu uygulama içi ödeme. Ancak, nakit devralma için herhangi bir koşuşturma veya telaş yoktur. Borç veya alacak için herhangi bir uygun yöntem kullanılabilir.

İncelemeler

İnceleme, köpeğin sahibinin yürüyüş hizmetlerini iyileştirmeye yardımcı olan geri bildirim bıraktığı, yürüme uygulamasında çok faydalı bir özelliktir. Kullanıcı, memnuniyet veya memnuniyetsizlik durumlarının her ikisinde de inceleme bırakır ve bu inceleme veya derecelendirme, diğer kişilerin yürüteç kiralamasına yardımcı olur. Bu nedenle, bu geri bildirime dayanarak, yürüyüşçüler her zaman iyi yürüyüş hizmetleri sunmayı tercih ederler.

Bildirim almak

Push bildirimleri, köpeğiniz hakkında uyarı almanın en mükemmel yoludur. Push bildirimlerinin yardımıyla, köpeğinizi almaktan düşürmeye kadar her şeyi bilirsiniz. Ayrıca yaya rotalarını, ödeme işlemlerini ve rezervasyon durumunu da takip edebilirsiniz.

Köpek gezdirme uygulamasının gelişmiş isteğe bağlı özellikleri

Köpek gezdirme uygulamasının gelişmiş özelliklerini tanıtıyoruz. Bu özellikleri ekleyerek köpek gezdirme uygulamanızı daha gelişmiş hale getirebilirsiniz. Bu özellikleri uygulamanıza eklemek, uygulamanızın diğer uygulamalar arasında öne çıkmasını sağlayabilir.

Köpekler oyun tarihi

Her canlı sosyalleşmek ister, köpekler de arkadaşlarıyla buluşmak ister. Her gün köpek parklarını ziyaret edin ve evcil hayvanınızın mutlu olduğundan emin olun. Ve bir diğer önemli şey, küçüklerin mahvolmuş eğlencesi nedeniyle tüylü yavru köpeğinizi büyük köpeklerden kurtarmaktır.

Etkinlikler ve satış bildirimleri

Bu köpek gezdirme uygulaması, yakınlarda herhangi bir etkinlik veya indirim düzenlediğinde sizi gösterir. Bu etkinliklere katılın ve diğer köpekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer köpek sahipleriyle tanışın. Bu etkinlikler, sahiplerin evcil hayvanları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için köpek hizmetleri, eğitim ve köpek için yemek düzenlemek için düzenlenir.

Topluluk özelliği

Bu özellik, köpek sahipleri ve bakıcılarının bir araya gelip evcil hayvanlarını tartışmasına olanak tanır. Bir yürüteç ile köpeğiniz hakkında bilgi alışverişinde bulunun; Bu, köpek gezdiricilerinden oluşan bir topluluk oluşturmanın en iyi yoludur.

Uygulama geliştiricileri işe alma

Etkileşimli bir köpek gezdirme uygulaması oluşturmak için profesyonel bir geliştirici kiralamak çok önemlidir. Her şeyden önce, eğer işinize köpek gezdirme ile başlıyorsanız, bütçeniz kısıtlıysa AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz araç , uygulamanızı çok hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Köpek gezdirme uygulamalarınızdan nasıl para kazanılır?

E-ticaret entegrasyonu

E-ticaret , CRM ve ERP'nin satışlarınızı artırmaya yardımcı olduğu diğer yazılımlara katılarak mal satmak için en iyi ve en faydalı platformdur. İnternet üzerinden satış aynı zamanda zamandan da tasarruf sağlar; ürün detay fiyatını, stok durumunu ve para hareketini belirtebilirsiniz.

Promosyon satış ve komisyon

Komisyon, ürününüzü kazanmak ve satmak için dikkate değer bir seçenektir. Ürününüz çevrimiçi satıldığında, belirli bir miktar doğrudan satıcıya aktarılır. Promosyon satışı, köpek gezdirme uygulamanızda para kazanmanın, ücretli ortaklıklar kurmanın ve reklam yayınlamanın en iyi yoludur. Bu, köpeklerle ilgili diğer şirketlerle ortaklık kurmanıza yardımcı olur. Köpek şirketlerinden bir ortaklık aldığınızda, köpeklerin hayatına değer katmalarını sağlayın.

Çözüm

Köpek gezdirme uygulaması ve bu uygulamanın köpek sahipleri için önemi konusunda net olduğunuzu umarız. Köpek yürüyüşü için sağlam bir uygulama oluşturmak için AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz platformun güzelliği, uygulama oluşturma için sürükle ve bırak özellikleri sağlamasıdır. Ayrıca, bu kodsuz uygulama oluşturucu ayrıca bir arka uç sağlar, böylece platformu kullanmıyor olsanız bile Köpek gezdirme uygulamasının koduna erişebilirsiniz. AppMaster'ı deneyin ve köpek yürüyüşçüleri ve köpek sahipleri için işinizi sürdürün.