Les prévisions pré-pandémiques prévoient que le développement d'applications mobiles générera 935 milliards de dollars de revenus d'ici 2023. La pandémie accélère ce processus et augmente les bénéfices. Les gens ont tendance à transférer toutes leurs affaires (du travail aux tâches ménagères) littéralement dans leur poche lorsque les choses les plus importantes sont à portée de main et disponibles à tout moment. De plus, l'Internet, la technologie 5G se développe rapidement, et la vitesse de transfert des données augmente. Le monde se déplace de plus en plus en ligne.

Cela crée un champ d'opportunités et de défis pour le développement d'applications mobiles et web. Quelle est la meilleure façon de démarrer votre entreprise dans le développement ? Quelles sont les applications rentables et bénéfiques pour une startup ? Et quelles applications sont plus accessibles à un débutant pour créer ? Quelles sont les idées d'excellentes applications pour les débutants ? Lisez la suite pour rester au courant des dernières tendances en matière de développement d'applications.

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleures idées d'applications mobiles et d'applications web pour votre startup. Pour plus de commodité, nous avons divisé toutes les applications en 5 blocs en fonction de leur thème clé : routine, travail, communication, santé, loisirs. Chaque bloc met en évidence les options les plus prometteuses pour le développement d'applications en 2022.

ROUTINE

Depuis 2020, l'humanité passe beaucoup plus de temps à la maison. Par conséquent, la vie domestique, les routines quotidiennes et les tâches ont attiré beaucoup d'attention et ont besoin d'être optimisées de la même manière que les processus de travail l'exigeaient auparavant. Voici dix exemples d'applications mobiles et web que vous pouvez lancer en tant que startup dans votre région en 2022 et réussir.

Application pour commander et livrer de la nourriture / des produits ménagers à partir de magasins à proximité

Lorsque vous travaillez à domicile, vous n'avez parfois pas envie de sortir du tout, par exemple, si une ampoule a brûlé ou si le lait est épuisé. Les produits chimiques ménagers, la nourriture et d'autres petites choses se terminent au moment le plus inopportun. De plus, vous n'avez pas envie de faire les courses après une longue journée de travail.

Tous les magasins préférés du quartier ne disposent pas d'un site internet et de la livraison à domicile. Même si c'est le cas, il est très peu pratique d'aller sur chaque site séparément. De plus, tous les secteurs ne mettent pas rapidement à jour les disponibilités. Les gens veulent tout acheter en un seul endroit, immédiatement et, de préférence, avec des remises. En tant que startup et développeur d'applications pratiques, c'est ici que vous pouvez aider.

Une application permettant de commander de la nourriture et des articles ménagers dans des magasins proches est une idée à grande échelle et digne d'intérêt pour chaque quartier de la ville. Au début du service, les vendeurs saisissent les nouvelles livraisons de marchandises et leur quantité dans la base de données ; la base de données des marchandises en stock est mise à jour en temps réel à chaque achat ou réservation. De même, les promotions qu'un employé du service marketing apporte alors qu'il travaille de chez lui, par exemple dans un autre pays, sont mises à jour de façon dynamique.

L'application du magasin est synchronisée avec celle des coursiers qui vivent et travaillent dans la même zone. Et ceux-ci, à leur tour, sont synchronisés avec l'application pour le client. L'acheteur installe l'application, se connecte, et voit tous les favoris en stock.

Si vous connectez plus de marchés, d'entrepôts de légumes et de fruits à ce système, et que vous apprenez aux vendeurs et aux magasiniers à entrer dans l'application mobile combien de kilogrammes de quels produits ils ont en stock, à faire des réductions pour que les résidents achètent dans leur zone, alors des centaines de personnes chacune utiliseront votre application. Vous deviendrez un monopole de livraison de nourriture de district.

Applications de cuisine, applications alimentaires

Vous permet de surfer sur Internet, de trouver, d'enregistrer dans votre bibliothèque et de catégoriser vos recettes préférées. Apportez des modifications à celles-ci, éditez-les et partagez-les dans les réseaux sociaux et les messageries instantanées avec vos proches et vos amis. Recherchez des recettes dans votre bibliothèque ou sur Internet en utilisant des filtres tels que le temps par plat, les ingrédients, les calories, etc.

Un excellent ajout à cette application serait de sélectionner une recette à partir des produits disponibles à la maison. Par exemple, un utilisateur saisit dans l'application les produits disponibles à son domicile. L'application détermine la formule la plus adaptée à partir de la base de données des recettes enregistrées ou simplement à partir des résultats du moteur de recherche TOP pour les mots-clés. Une telle application résoudra le problème de ce qu'il faut cuisiner une fois pour toutes.

Une application pour réserver du temps dans un salon de beauté ou appeler un maître à domicile.

L'application de salon de beauté est une autre idée unique qui offre aux utilisateurs un moyen facile de changer leur maquillage et permet aux salons de rationaliser leur processus en allant seulement en ligne avec l'entreprise. L'appli de beauté automatise presque toutes les opérations du salon de beauté pour les dirigeants et fournit un service client supérieur. Donc, si vous créez également une application de salon de beauté pour votre entreprise, vous êtes assuré de prendre de l'avance sur vos concurrents.

Applications de bourse d'échange

Les gens achètent de plus en plus de choses. Mais tous les articles ne sont pas nécessaires. Il est dommage de les jeter à la poubelle. Il n'est pas toujours possible de les vendre de manière rentable. C'est pourquoi beaucoup reviennent au système d'échange traditionnel. Les applications de troc au sein d'une même ville ou d'un même pays sont de plus en plus populaires. Celles qui offrent aux utilisateurs une fonctionnalité pratique de recherche d'objets et de publication d'offres, un système de tags et d'enregistrement dans les favoris, des discussions directes avec d'autres utilisateurs tout en préservant la sécurité des données personnelles, en tirent particulièrement profit. C'est une excellente idée pour une application sur votre liste d'apps pour un développement ultérieur.

Applications de recyclage

C'est un sujet encore plus pertinent et une tendance forcée dans le monde moderne. Les déchets consomment notre planète. Mais tous les habitants des métropoles ne savent pas comment trier correctement et où mettre les déchets accumulés. Une application mobile pratique dans votre poche, avec des conseils visuels clairs pour le tri des ordures, une carte de navigation vers les points de collecte et de recyclage des déchets les plus proches de votre ville, des informations actualisées sur leurs heures de travail, décuplera la sensibilisation des citoyens aux questions environnementales. Par exemple, vous pouvez ajouter plusieurs fonctions uniques à une telle application : lecture de marques et de signes spéciaux sur les emballages à l'aide de l'appareil photo du smartphone et téléchargement instantané des informations et du type de déchets, qu'ils soient recyclables ou incinérés ; synchronisation en ligne avec tous les points de livraison et de traitement de divers types de déchets pour mettre à jour les informations sur leurs prix, leurs heures d'ouverture, leur charge de travail, etc. ; bibliothèque de courtes vidéos éducatives sur le tri des déchets, compréhensibles pour toute la famille ; service de commande d'une station de compostage et de conteneurs pratiques pour la collecte et le stockage temporaire de divers types de déchets à domicile. Vous pouvez proposer de nombreuses fonctionnalités intéressantes dans ce domaine pour une application mobile de recyclage ; il vous suffit de mener quelques entretiens avec ceux qui essaient déjà de le faire et de découvrir plusieurs difficultés et problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. De telles applications sont rentables et rendent le monde meilleur.

Planificateur de budget

Les applications de planification budgétaire sont encore populaires aujourd'hui. De telles applications vous permettent de suivre les revenus et les dépenses du mois pour différentes catégories, de fixer des limites sur des types de coûts spécifiques, de planifier des économies, etc. Il est incroyablement pratique que les planificateurs de budget soient synchronisés avec tous les comptes bancaires des utilisateurs ou avec les services bancaires mobiles, et qu'ils chargent les entrées des cartes bancaires directement dans l'application. La répartition des amortissements par catégories dans l'application se fait en mode automatique ou semi-automatique. Les applications de planification du budget familial permettent d'économiser 15 à 30 % de l'argent au cours des premiers mois d'utilisation et de mettre hors service un airbag. C'est dû à l'affichage visuel pratique des dépenses dans les graphiques et les tableaux.

Applications de maison intelligente

La maison d'une personne moderne devient plus intelligente chaque jour, en particulier pour les nouveaux bâtiments. En même temps, une personne a de moins en moins de temps pour s'occuper de sa vie et de moins en moins d'énergie qu'elle veut y consacrer. Les systèmes domestiques intelligents et les applications mobiles créent une magie domestique : le soir, après une journée de travail, les rideaux bougent tout seuls, une brève commande vocale ou un geste suffit à mettre en marche une musique agréable, un système d'alarme protège la propriété, l'arrosage goutte à goutte des pots de fleurs et même le remplissage des abreuvoirs pour les animaux domestiques sont activés. Tout cela est possible et très pratique dans une seule application, toujours à portée de main, sur un téléphone portable.

Applications de comparaison de coûts

Comment trouver et acheter quelque chose de moins cher sans passer beaucoup de temps à surfer sur Internet ? Cette tâche est facilitée par une application agrégateur permettant de rechercher et d'acheter rapidement n'importe quel article sur Internet. Des filtres permettent de classer les offres par coût, promotions, délais de livraison, etc.

Applications de promenade de chiens

Beaucoup de personnes souhaitent garder un animal de compagnie, voire plusieurs, mais tout le monde n'a pas le temps de s'en occuper. Promener les chiens est indispensable selon un horaire qui peut être très difficile à tenir pour les propriétaires d'animaux. L'application de promenade de chiens avec la sélection des candidats par résidence est la solution idéale pour sortir de cette situation. Chaque candidat peut disposer de son profil, d'une brève description de son expérience, d'une indication du coût et du lieu de résidence, de la possibilité de passer du mode "occupé" au mode "recherche active d'emploi", de rechercher et de voir les dernières demandes de promenade ouvertes. L'utilisateur de l'application active la géolocalisation sur son téléphone, saisit ses heures de marche, et reçoit une liste de candidats libres. Il peut se trouver un marcheur permanent, ainsi qu'un nouveau à chaque fois. L'appli peut également effectuer des paiements pour des retraits sécurisés et des fonds de réserve.

Applications de location de voitures

Airbnb pour les voitures. Entretenir sa voiture n'est pas rentable tant du point de vue de l'économie d'un budget personnel ou familial que du point de vue de l'écologie de notre planète. Il y a suffisamment de voitures sur la planète. Nous devons apprendre à les partager. Une application de location de voitures pour une journée, une demi-journée ou quelques jours est le choix idéal pour un développeur. Il peut s'agir d'une location entièrement payante ou d'un partage de voiture avec paiement uniquement du carburant. La chose la plus importante sur laquelle le développeur d'une telle application doit travailler est la facilité d'utilisation.

SANTÉ

La pandémie a ramené l'attention de l'humanité sur la santé. Désormais, la plupart des habitants de la planète pensent à leur état, à leur bien-être et à leur santé. Le domaine médical se développe et se réforme rapidement. C'est le moment idéal pour lancer des applications de santé et de médecine professionnelle.

Applications de suivi des règles

Tout le monde sait que les menstruations ne sont pas faciles. Même si votre cycle est régulier, il s'accompagne probablement de nombreuses choses amusantes comme des sautes d'humeur, de l'acné, des douleurs et d'autres symptômes inquiétants. Comprendre votre cycle autant que possible devient essentiel si vous êtes confrontée à des problèmes de reproduction tels que l'endométriose, les fibromes ou le syndrome des ovaires polykystiques. Et, bien sûr, si vous essayez de tomber enceinte ou d'éviter une grossesse, connaître des informations comme le moment de l'ovulation peut vous aider. Une application pour les règles vous facilite grandement la vie. Plus elle a de fonctions et plus l'interface est simple, en même temps, mieux c'est.

Applications de suivi de grossesse

Quand vous attendez un bébé, neuf mois peuvent sembler une éternité. Les applications qui vous aident à suivre et à surveiller le développement de votre bébé (ainsi que les changements corporels) vous aideront à vous sentir beaucoup plus confiant, à éliminer les peurs inutiles et à vous sentir plus connecté à votre bébé.

Applications de santé virtuelle

Une autre idée à ne pas manquer est l'application de santé. Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 a entraîné des changements importants dans la prestation des soins de santé. Elle est devenue si populaire que les dépenses de santé se sont déplacées vers les soins de santé virtuels avec une marge considérable. Le patient peut rencontrer un consultant médical externe dans sa ville ou sa région au lieu de se rendre dans une autre ville ou région. Il est également facile pour les patients de trouver un deuxième avis professionnel en ligne. C'est donc une excellente idée pour une application.

Applications de santé mentale

Les humains sont les créatures les plus agitées de la planète - les applications de méditation, d'autorégulation et d'apaisement aident à surmonter l'anxiété. Bien qu'il existe déjà des applications commerciales réussies dans ce genre, comme Headspace, Calm, Youper, vous avez encore de nombreuses opportunités et un large public pour conquérir le marché. Votre application peut conduire l'industrie de la santé à développer de nouvelles idées innovantes de logiciels de santé mentale sur Internet.

Nutritionniste virtuel

L'utilisateur entre ses paramètres initiaux et ceux qu'il veut recevoir en sortie - l'application forme son régime unique et individuel. Les repas sont planifiés, intégrés dans le calendrier, des recettes provenant d'Internet sont connectées, et chaque plat indique le nombre de calories, de protéines, de graisses et de glucides. L'utilisateur peut actualiser ses données en cours d'amaigrissement. Rendre la perte de poids ou le suivi d'un régime spécial facile, pratique et interactif est une excellente tâche pour une application mobile.

Application avec base de données de médecins pour des consultations médicales rapides

La première consultation d'un médecin est toujours à portée de main, sans file d'attente, sans déplacement, sans embouteillage, sans attente - juste un chat sur votre téléphone mobile. Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des documents, établir une communication vocale et vidéo et, bien sûr, choisir le médecin le plus approprié parmi ceux disponibles à ce moment-là. Tout cela est devenu particulièrement pertinent pendant la pandémie, mais c'était approprié et nécessaire depuis très longtemps. Une large base de médecins de toutes directions et une facilité d'utilisation peuvent rapidement amener votre application au TOP des magasins.

Réseau social pour les médecins et le personnel médical

Les médecins et le personnel médical ont besoin de partager leur expérience, leurs connaissances, de recevoir des conseils et d'être dans un environnement de développement. Un nouveau réseau social réservé aux professionnels de la médecine est un projet d'application original et moderne dont la médecine moderne a besoin.

AI Personal Trainer App

Ces applications utilisent l'intelligence artificielle pour créer des programmes d'entraînement individuels pour chaque utilisateur. En termes simples, chaque fois que l'utilisateur s'entraîne, l'application optimise les répétitions et les poids pour chaque activité, favorisant ainsi une croissance musculaire efficace. Les algorithmes de ces logiciels sont entraînés sur des millions d'exercices. Une telle application contient l'une des plus grandes bases de données d'exercices au monde et, à long terme, peut surpasser n'importe quel entraîneur personnel.

Application d'alerte d'urgence

Si vous êtes passionné par l'utilisation de la technologie, cette application est faite pour vous. La sécurité est devenue un problème partout dans le monde. La criminalité a augmenté et n'a jamais été aussi élevée. Les incendies sont également plus fréquents qu'auparavant. Une telle application alertera les personnes proches d'une urgence à l'aide d'un bouton d'alerte. De cette façon, les gens peuvent soit se sauver, soit aider les personnes en détresse, selon le type d'urgence, ou même contacter les services de secours.

Application de surveillance de la qualité des légumes et des fruits

Vous préférez manger des légumes et des fruits frais ? Mais sont-ils bien frais sur les étagères de nos magasins ? Les légumes et les fruits peuvent être gâtés, empoisonnés par les nitrates et les pesticides, et n'ont l'air frais que de l'extérieur. Il est désormais plus facile de manger sainement grâce à des applications qui permettent de vérifier la fraîcheur et la qualité des fruits et légumes. Aucun matériel externe n'est nécessaire ; un appareil photo de smartphone suffit.

TRAVAIL

Depuis 2020, l'humanité passe beaucoup plus de temps à la maison. Par conséquent, le travail de nombreuses personnes s'est déplacé vers la maison, de nombreux processus de travail ont été considérablement transformés. Voici dix exemples d'applications mobiles d'optimisation du travail et d'apprentissage professionnel que vous pouvez lancer en tant que startup en 2022.

Applications et plateformes d'auto-apprentissage

L'auto-apprentissage est devenu une nécessité vitale depuis une douzaine d'années. Les applications et plateformes éducatives qui optimisent le processus d'apprentissage et donnent accès à des informations de la plus haute qualité resteront tendance pendant de nombreuses années. La gamification de l'apprentissage dans les applications les rend encore plus attrayantes pour les utilisateurs. Que faut-il enseigner ? Vous avez le choix : il peut s'agir d'un domaine entier ou de plusieurs domaines de connaissances, ou encore de spécialisations très étroites. Quoi qu'il en soit, la plupart des habitants de la planète ont aujourd'hui besoin d'un apprentissage mobile en ligne de qualité.

Applications de groupes d'étude virtuels

Les étudiants peuvent se rencontrer dans un forum commun et étudier pour les examens avec d'autres étudiants qui étudient la même matière. L'application peut leur fournir du matériel d'apprentissage, des outils, la possibilité de discuter de la question et d'obtenir de l'aide, des conseils, etc.

Plateformes de recherche d'emploi

Trouver un emploi à distance pour de nombreuses personnes en 2020-21 est devenu vital. C'est très pratique lorsque les plateformes et applications de recherche d'emploi contiennent de nombreuses offres et sont très spécialisées dans les domaines d'activité. Vous pouvez créer une plateforme de recherche d'emploi pour les professionnels du marketing, les développeurs, les designers ou les économistes. Des filtres, la saisie de paramètres, le remplissage de haute qualité des champs de description de chaque offre, le statut correct de sa pertinence, un formulaire de commentaires rapides en quelques clics, un chat direct avec un recruteur - voilà ce qui devrait bien fonctionner dans votre application.

Applications basées sur la blockchain

Les applications basées sur la blockchain vont bien au-delà de la crypto-monnaie et du bitcoin. Avec sa capacité à maintenir un haut niveau de transparence et d'équité et à faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises, la technologie a un impact sur tout, de l'exécution des contrats à l'efficacité du gouvernement. Cela vous laisse un vaste choix quant à l'application blockchain à créer.

Applications de cartes de visite

Vous avez des piles de cartes de visite que vous voulez numériser ? Vous avez besoin d'une application pour gérer tous les contacts de votre entreprise ? Vous voulez créer des cartes personnalisées comme outil de marketing et de vente ? Les applications modernes de numérisation de cartes de visite offrent plus qu'une simple numérisation. Elles peuvent vous aider à devenir plus productif, organisé et toujours prêt à partager des informations de contact où que vous soyez, en tapant simplement deux téléphones ensemble ou en scannant un code QR, par exemple.

Applications de quiz

Les tests sont un processus nécessaire d'apprentissage, de diagnostic et de recherche. Il n'y a rien de plus pratique que d'envoyer simplement un lien vers le test à tous les répondants et de recevoir les réponses par courrier ou sous une forme pratique de statistiques générales, de graphiques et de diagrammes à l'intérieur de l'application. Le concept d'une telle application peut être différent, selon votre choix et pour vos tâches.

Applications de classes virtuelles

Applications qui permettent à de nombreux utilisateurs d'étudier simultanément, de communiquer, de s'entendre et de se voir, de montrer l'écran de l'enseignant et, bien sûr, de remplacer l'arrière-plan lorsque la caméra est allumée si l'appartement n'est pas nettoyé. Les salles de classe virtuelles sont devenues une partie intégrante de nos vies depuis 2020, et il n'y a pas de limite à la perfection de telles applications.

Applications d'investissement

Les gens aiment négocier des actions et investir. Ainsi, le développement d'applications d'investissement est un concept qui peut prendre automatiquement des décisions d'investissement basées sur les données du marché et l'évaluation et investir en votre nom. Les utilisateurs choisiront le montant qu'ils veulent emprunter dans le portefeuille et le montant qu'ils veulent emprunter. Les collections des meilleures décisions d'investissement ou les conseils personnalisés sont également excellents pour les applications d'investissement.

Share Files Apps

Transférer tous les types de fichiers sans internet et sans perte de qualité. Transfert de données multiplateforme à grande vitesse, stockage dans le cloud. Transfert optimisé de fichiers lourds sans limites : apps, jeux, photos, films, vidéos, etc. Statistiques de vos fichiers au même endroit, dans une seule application. Protection de la confidentialité et de la sécurité des données. Ce sont des caractéristiques essentielles pour une application de partage de fichiers puissante que vous pouvez commencer à construire dès maintenant.

Applications de lois frontalières

Une base unique, mise à jour en temps réel, de toutes les règles d'entrée dans n'importe quel pays du monde est une nécessité moderne qui est devenue particulièrement aiguë pendant une pandémie. L'ouverture et la fermeture des pays, les règles d'entrée et de séjour dans le pays, les documents nécessaires, les laissez-passer changent désormais presque chaque semaine. Une telle application peut décoller dans le TOP en quelques jours.

COMMUNICATION

La communication s'est déplacée en ligne. Les réseaux sociaux, la communication vocale et vidéo, les messageries instantanées sont quelque chose sans lequel nous ne pouvons pas imaginer notre vie. Chaque nouveau jour nous apporte de nouveaux défis en matière de communication, donc créer une application de communication qui les résout est le choix parfait pour une startup. Nous avons rassemblé dix idées d'applications de communication mobiles et web pertinentes à lancer en 2022.

Applications de traduction orientées voix

Nous avons tous été confrontés à des problèmes spécifiques pour traduire ou communiquer dans des langues étrangères. Et si vous créiez une application de traduction qui vous permette de prononcer une phrase dans votre smartphone dans votre langue maternelle et de la restituer par la voix de l'animateur dans la langue de votre interlocuteur ? Une communication sans frontières. Plus une telle application fonctionne, plus la base de données de mots et de phrases qu'elle contient est étendue, plus elle devient populaire.

Applications de bibliothèque humaine

Nous avons tous besoin de motivation, d'inspiration et de traiter non seulement notre propre expérience mais aussi celle de quelqu'un d'autre. De plus, nous voulons partager nos expériences. Les plateformes et les applications qui recueillent des cas réels et des histoires de personnes de différentes professions, statuts sociaux, et ainsi de suite par thème sont une tendance fraîche dans le développement d'applications que vous pouvez utiliser aujourd'hui.

Application de traduction d'images basée sur l'IA

Au fur et à mesure que l'industrie du voyage et du tourisme se développe, il existe un large éventail d'applications de traduction basées sur l'IA qui peuvent être utilisées comme un outil pratique pour les touristes dans un nouveau pays. Ces applications vous permettent de traduire le texte d'images, de tableaux d'affichage, de tableaux de bord, d'objets du monde réel et de fichiers dans n'importe quelle langue préférée.

Applications anti-faux avec des algorithmes automatisés

Les nouvelles et les informations nous entourent et affectent notre condition. Il est essentiel de créer des applications contre le spam et des applications "intelligentes" capables de distinguer les informations fiables des fausses. Cela est possible en analysant la réputation de la source d'information, d'autres sources faisant autorité et les avis des utilisateurs. Travailler sur de telles applications est un processus complexe et passionnant. Pourtant, il ne peut pas apporter de résultats puisqu'il est d'une pertinence aiguë.

Applications automatisées de médias sociaux

De 2014 à 2021, les réseaux sociaux et les messageries instantanées restent les applications les plus téléchargées sur les magasins. Il existe à la fois des mastodontes et de nouveaux réseaux sociaux qui se développent rapidement. Une personne peut avoir plusieurs comptes dans un réseau social (personnel, pour un projet professionnel, caché) et être inscrite dans 5-6 réseaux sociaux simultanément. Cela représente une charge massive de flux de messages et de mises à jour de flux. Une application qui unifie toutes les mises à jour des différents réseaux sociaux et messageries instantanées est le rêve TOP de l'internaute moderne. Et s'il est également possible de faire un post ou une histoire puis de répondre aux commentaires simultanément dans tous vos réseaux sociaux, c'est, en général, le rêve ultime.

Notifications de l'application du département de police

Comme nous l'avons mentionné plus haut, la criminalité dans les grandes villes est en hausse. Une application permettant de communiquer rapidement avec la police et d'obtenir les dernières nouvelles sur votre secteur de la ville, où vous vous trouvez tard dans la soirée, peut sauver des vies, des biens et la santé. Un excellent complément sera une carte détaillée des zones les plus dangereuses de la ville et des mises à jour des incidents en temps réel. Comme, par exemple, nous sommes habitués à voir sur Google Traffic.

Applications de détection des fraudes

Il s'agit d'un anti-spam avancé. Les escrocs vous appellent, écrivent à votre courrier et tentent par tous les moyens de vous impliquer dans des fraudes dangereuses, ou vous prennent de court ? Une telle application avec des droits d'administrateur sur votre téléphone vous protégera des appels inconnus, des numéros suspects et bloqués qui tentent d'obtenir les détails de votre carte bancaire, et du spamming aux messageries et au courrier. C'est un besoin essentiel pour tout le monde.

Applications de dons

Il existe des applications et des plateformes pratiques pour un soutien financier rapide de toute personne - un créateur, un scientifique, ou votre camarade de classe qui se trouve dans une situation difficile ou qui rassemble de l'argent pour un rêve. Nous sommes proches et pouvons aider nos proches ou simplement les personnes que nous aimons. En retour, quelqu'un nous aidera. Les applications de don peuvent devenir une plateforme de réputation entière sur laquelle les utilisateurs passeront toute leur vie. Cela ne dépend que de la profondeur de votre idée d'application mobile ou web.

Applications de charité

C'est un concept similaire, seulement pour la solution de masse de problèmes graves et mondiaux. Généralement, ces applications sont développées pour des fonds et des organisations importantes. Malgré tout, il peut aussi y avoir des solutions plus locales : par exemple, une application pour aider les retraités célibataires dans votre quartier de la ville, et ainsi de suite.

Applications communautaires basées sur les intérêts

Les applications pour construire une communauté d'intérêt sont des idées et des opportunités de développement infinies. Lorsque vous pouvez facilement trouver et télécharger une application pour les fleuristes ou les lecteurs de science-fiction dans le magasin, vous gagnez du temps pour trouver un interlocuteur, un conseiller et une personne avec laquelle vous pouvez vous rendre à un événement thématique dans votre ville. De telles plateformes peuvent également devenir des applications TOP si elles sont mises à jour à temps et développent leurs fonctionnalités et leur design.

Applications de rencontres pour animaux

Tinder pour animaux de compagnie ? Cela peut sembler étrange et ridicule pour quelqu'un, mais les partenaires sont ce dont tout le monde a besoin, tant les personnes que les animaux. Lorsque vous avez un animal de compagnie non stérilisé, il est de votre responsabilité de trouver un compagnon sain. Les applications de rencontre pour animaux sont conçues pour cela.

Find a Life Partner Apps

S'il est difficile de trouver un partenaire pour animaux de compagnie pour plusieurs rencontres, que pouvons-nous dire des personnes et de la recherche d'un partenaire pour la vie ou de nombreuses années ? La solitude est l'un des problèmes majeurs de notre époque. Selon les statistiques, les personnes seules vivent moins longtemps. Ils sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, notamment de maladies du système cardiovasculaire. La solitude réduit le niveau de bonheur et le sentiment de plénitude de la vie. Toute application de qualité et pratique pour trouver une relation sérieuse est un bon choix pour une startup. Tinder et sa mécanique sont déjà là, mais qu'en est-il des personnes qui ne cherchent pas une rencontre unique ? Vous pouvez les aider en réfléchissant à la mécanique de l'application pour trouver un partenaire permanent.

HOBBIES

Convenez qu'il est extraordinaire de ne pas avoir de hobby en 2022 alors que de nombreuses activités sont disponibles. Au minimum, regarder des émissions de télévision, des films ou des coloriages anti-stress peut devenir votre hobby. Les applications qui fonctionnent pour nos hobbies seront toujours populaires. L'essentiel est de créer une interface et des fonctionnalités pratiques. Nous avons rassemblé dix exemples d'applications mobiles et web pour développer vos passions que vous pouvez créer et lancer en 2022 pour vous.

Applications de streaming musical

Les applications de streaming musical pour votre musique ou celle que vous aimez et écoutez maintenant, la radio de vous-même est le rêve d'enfance de nombreuses personnes. La musique occupe une place de plus en plus importante dans la vie d'une personne moderne puisque vous pouvez l'écouter tout en faisant d'autres choses. Créer une application de streaming musical, de diffusion de musique avec une interface pratique et belle est toujours une bonne idée pour une startup.

Éditeurs de photos et de vidéos

Les gens utilisent activement les réseaux sociaux, ce qui signifie qu'ils publient activement leurs photos et leurs vidéos. Les applications d'édition de photos et de vidéos sont plus pertinentes que jamais. Un éditeur pratique dans votre poche avec des fonctionnalités passionnantes et de magnifiques filtres et modèles prêts à l'emploi est le choix idéal pour votre startup. Aujourd'hui, tout grand-père devrait être capable d'utiliser un éditeur de photos. Toute personne au foyer devrait éditer une vidéo, au moins pour des histoires. Faites en sorte que l'application soit à la fois simple, pratique et fonctionnelle pour réussir.

Applications d'identification de célébrités

Rencontrez un homme dans la rue qui a été vu quelque part mais ne se souvient pas où ? Essayez de télécharger la photo de cette personne sur l'application, et si elle est célèbre, vous obtiendrez une réponse instantanée quant à son identité. Il s'agit d'une idée très originale pour une application qui est mise en œuvre grâce à la technologie de reconnaissance faciale et à une vaste base de données d'IA. Les célébrités peuvent être reconnues aussi bien sur les panneaux publicitaires que sur les affiches de cinéma. Il suffit de pointer l'appareil photo pour obtenir des informations sur la personne qui vous regarde à partir de la photo.

Travel Buddy App

Trouver un compagnon de voyage ou une personne sympathique avec qui vous voulez passer un voyage, une partie de celui-ci, ou visiter les sites touristiques ensemble est un excellent choix pour le thème de l'application en 2022. Après la pandémie et avec l'avènement de la vaccination, les gens vont commencer à voyager davantage, et reprendre leurs déplacements sur la planète, y compris le tourisme. Par conséquent, les applications permettant de trouver le compagnon de voyage idéal seront de nouveau à la mode, en particulier celles qui mettent en relation des personnes en fonction de leur localisation et de leurs centres d'intérêt.

Buddy for Event App

Une application similaire, mais pour trouver un partenaire pour assister à un événement spécifique dans votre région : un film, une exposition, une soirée dansante, un concert, une conférence ou un séminaire. Cette application permet de résoudre le problème du " personne avec qui y aller " et donc de ne pas y aller du tout. De plus, à long terme, elle aidera les gens à tisser des liens plus étroits et à trouver de nouveaux amis, peut-être même à résoudre le problème de solitude de quelqu'un. C'est une excellente idée d'application. Il existe des "copains d'intérêt" payants lorsque vous payez pour qu'une entreprise participe à un événement. C'est une autre branche du développement de la même idée d'application.

Split Bill Apps

C'est une application bénéfique pour diviser la facture si vous êtes assis dans un café ou un restaurant avec un grand groupe. C'est une idée raisonnablement nécessaire mais simple pour une application mobile. Elle doit être aussi pratique que possible, simple, toujours à portée de main, et contenir différents types de paiements.

Applications de jeux

Les jeux ne sortiront jamais de la vie des gens. Pendant et après la pandémie, l'industrie du jeu a connu une croissance exponentielle. Ils sont devenus une forme idéale de divertissement à domicile et même un type de communication dans certains types de jeux individuels. Supposons que vous ayez une idée passionnante pour un jeu et une mécanique de jeu que vous aimeriez jouer vous-même. Saisissez votre chance et créez une application de jeu. Très probablement, vous ne ferez pas de bêtises.

Applications de bricolage

Applications et plateformes qui fournissent des tutoriels dans divers formats pour créer quelque chose à la main, du tricotage et de la teinture du fil à l'assemblage d'un ordinateur. Ces applications et plateformes, ainsi que les applications éducatives, ont pris un nouveau souffle et fait un bond pendant et après la pandémie. Il n'est jamais trop tard pour se tailler une place en publiant une application avec d'excellents tutoriels sur le "comment faire les choses".

Applications de critiques et de résumés de livres

Les livres et la lecture apaisent l'esprit, nous apportent de nouvelles connaissances et des capacités de concentration, mais les étudiants ou les employés n'ont pas toujours le temps de lire tout le volume de livres requis en peu de temps, c'est pourquoi les applications qui contiennent un bref récit et des critiques de livres sont très utiles dans la société moderne. Elles résolvent deux problèmes à la fois : "quoi lire" et "lire un livre avant la date limite". Elles sont précieuses pour les lecteurs de non-fiction.

Event Management App

Un calendrier étendu d'événements qui lui-même vous rappelle où aller, comment vous habiller, quel sera le programme et le timing, avec quel retard vous pouvez arriver ou de manière critique à l'heure, charge également des liens vers des photos et des vidéos qui vous sont envoyées après l'événement et les forme en galerie. En outre, une telle application peut vous proposer des options de loisirs dans votre ville en fonction de vos intérêts saisis et ajouter un événement à votre calendrier sur votre téléphone ou un autre appareil en un clic.

Conclusion

La pandémie mondiale a accéléré le besoin de nouvelles approches dans la vie de chaque personne sur la planète qui utilise la technologie moderne et Internet. Les applications mobiles dans votre poche deviennent de plus en plus nécessaires. Vous pouvez construire toutes les idées d'applications proposées dans l'article dès aujourd'hui avec notre plateforme no-code de niveau pro, AppMaster.io.