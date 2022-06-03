Pandemi ve sonuçlarıyla herkesin kendi tarzında yüzleşmemiz gerektiğinden beri birçok şey değişti. Bazı sonuçlar son derece ciddiydi; diğerleri alışkanlıklarımızla ilgiliydi: alışkanlıklarımız değişti ve bu değişimin çoğu teknolojiyle ilgili: teknoloji sosyal mesafeyi korurken hepimizi bağlı tutuyor. Alışveriş şeklimiz, çalışma şeklimiz ve iletişim şeklimiz değişti: görüntülü sohbet aramaları giderek daha yaygın hale geldi ve zamanla daha da gelişmiş hale geldi ve insanları seyahat etmeye zorlamadan video konferansa izin verdi.

Geliştiriciler veya girişimciler için ne anlama geliyor? Bu görüntülü sohbet uygulaması harika bir iş fırsatı olabilir. Bu makalede, bir görüntülü sohbet uygulamasının nasıl oluşturulacağını tartışacağız, ancak bu yeni işi neden ve nasıl başlatabileceğinizi anlamak için piyasayı da analiz ediyoruz.

Neden görüntülü sohbet uygulamalarına yatırım yapmalısınız?



Basitçe söylemek gerekirse, bu tür görüntülü arama uygulamalarına olan talep arttığından, şimdi görüntülü sohbet uygulamalarına yatırım yapma zamanı. Pandeminin ilk aylarında, video konferans uygulamaları için arama zaten %500 arttı ve küresel mobil görüntülü sohbet trafik sayıları 2020'den beri artıyor. 2028'e kadar daha da büyümesi bekleniyor! Bu, bu işe girmek için çok geç olmadığı anlamına gelir! Rekabet elbette zaten yüksek, ancak nişinizi daraltırsanız ve video konferans ve video görüşmeleri için hedef kitlenizin neye ihtiyacı olduğunu anlarsanız, pazara başarılı bir şekilde girmek için yer var!

Mevcut bir uygulamaya video konferans sohbet özelliği ekleme



Görüntülü sohbet uygulamalarına olan talep, görüntülü sohbet özelliklerine yönelik artan bir taleptir. Mevcut uygulamaların kullanımı, onlara görüntülü sohbet özellikleri eklenerek geliştirilebilir. Bir görüntülü sohbet uygulamasına yatırım yapmak, örneğin yalnızca yeni bir konferans uygulaması oluşturmanız gerektiği anlamına gelmez; bu aynı zamanda mevcut uygulamanız için bir görüntülü sohbet özelliği veya diğer geliştiricilerin uygulamalarına kolayca entegre edebilecekleri bir görüntülü sohbet özelliği oluşturabileceğiniz anlamına da gelebilir.

Görüntülü sohbet uygulamaları ve video konferans uygulamaları

Görüntülü arama teknolojisi, yalnızca kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla uzaktan konuşmalarına olanak sağladığı için önemli değildir. Aksine, görüntülü arama bir iş ortamında daha da önemlidir.

Video konferans uygulamaları son derece önemli hale geliyor: Bir konferansa seyahat ettiğimizde veya bir kursa katılmak için fiziksel olarak sınıfa gittiğimizde insanlar eski alışkanlıklarına dönmeye hazır görünmüyor. Video konferans uygulamaları, dünyanın her yerinden insanların sanal bir ortamı ve sanal bir ofiste video konferansı paylaşmasına olanak tanır. Bu, bugünlerde sohbet video konferans uygulamalarına yatırım yapmak için bir neden daha: geliştirdiğiniz teknolojinin çok sayıda uygulaması olabilir.

Görüntülü sohbet özelliği uygulamaları



Görüntülü arama: Bir görüntülü sohbet uygulaması düşündüğümüzde hepimizin aklına gelen ilk şey, yaygın görüntülü aramadır. Pandemi sırasında hepimiz ailemiz ve arkadaşlarımızla iletişim kurmak için görüntülü arama uygulamalarını kullandık ve hala kullanıyoruz.



Bir görüntülü sohbet uygulaması düşündüğümüzde hepimizin aklına gelen ilk şey, yaygın görüntülü aramadır. Pandemi sırasında hepimiz ailemiz ve arkadaşlarımızla iletişim kurmak için görüntülü arama uygulamalarını kullandık ve hala kullanıyoruz. Eğitim: Görüntülü arama teknolojisi, salgın sırasında öğrencilerin derslere devam etmelerini sağlamak için çok önemli hale geldi. Elbette, bu tür görüntülü arama uygulamaları, basit görüntülü arama uygulamalarından daha karmaşıktır: Aynı aramada daha fazla kullanıcıyı yönetmeleri gerekir. Yine de, birazdan tartışacağımız üzere, bunları yönetmek bir video konferans uygulamasından daha kolaydır.



Görüntülü arama teknolojisi, salgın sırasında öğrencilerin derslere devam etmelerini sağlamak için çok önemli hale geldi. Elbette, bu tür görüntülü arama uygulamaları, basit görüntülü arama uygulamalarından daha karmaşıktır: Aynı aramada daha fazla kullanıcıyı yönetmeleri gerekir. Yine de, birazdan tartışacağımız üzere, bunları yönetmek bir video konferans uygulamasından daha kolaydır. Konferans: Daha önce de belirtildiği gibi, görüntülü arama çalışma ve iş ortamında çok önemli hale geldi ve iş arkadaşlarının ve ortak çalışanların en verimli şekilde iletişim kurmasını sağladı. Video konferans uygulamaları, eğitim için kullanılanlardan daha da karmaşıktır, çünkü yalnızca birçok kullanıcının aynı aramada olmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda hepsinin konuşmaya verimli bir şekilde katılmasına izin vermeleri gerekir.

Görüntülü sohbet uygulamaları ve özellikleri nasıl oluşturulur?



Artık bir iş fikri olarak video ve video konferans uygulamaları oluşturmanın ne kadar karlı olabileceğini tartıştığımıza göre, bunun nasıl yapılacağını tartışmaya geçebiliriz. Görüntülü konferans ve görüntülü sohbet uygulamaları oluşturmanın iki ana yolu vardır: sıfırdan yapmak veya görüntülü sohbet uygulaması geliştirme aracı kullanmak. Video konferans uygulaması geliştirme çok zor olabilir ve nedenini keşfetmek üzereyiz; bu nedenle, görüntülü arama uygulama geliştirme aracı kullanmak süreci kolaylaştırabilir, daha verimli hale getirebilir ve maliyeti optimize edebilir.

Sıfırdan video uygulaması geliştirme: zorluklar



Kaynaklar

Sıfırdan bir görüntülü sohbet uygulaması oluşturursanız, altyapı ve bütçe açısından tonlarca kaynağa ihtiyacınız olacaktır. Uygulamanız bir video konferans uygulamasıysa, kaynak gereksinimleri daha da yüksek olacaktır. Özellikle, video konferans uygulamanızdan gelen ve giden tüm trafiği yönetebilecek bant genişliğine ve kapasiteye sahip, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan büyük ve güçlü bir sunucuya ihtiyacınız olacak. Böyle bir altyapının fiyatı çok yüksek!

Uzun geliştirme süreci

Sıfırdan bir görüntülü sohbet uygulaması oluşturmak, görüntülü arama uygulama geliştirme aracı kullanmaktan daha fazla zaman gerektirir. Sonuçta geliştirme süreci sıfırdan başladığında, her zaman bir görüntülü sohbet uygulaması geliştirme aracı kullandığınızdan daha fazla zaman, enerji ve beceri gerektirir. Ayrıca, daha uzun geliştirme süresi aynı zamanda daha yüksek maliyetler anlamına gelir.

Bir uygulama geliştirme aracıyla video uygulaması geliştirme: avantajlar



Daha düşük maliyetler

Bir görüntülü sohbet uygulaması geliştirme aracı kullanmak, bir geliştirme sürecini sıfırdan karşılamaktan daha düşük maliyetlidir. Nedenleri birkaç:

Zaman optimize edilmiştir ve daha az zaman daha düşük maliyetler anlamına gelir

Daha az geliştiriciye ihtiyacınız olacak: bu aynı zamanda daha düşük maliyetler anlamına gelir.

Daha az ortak çalışana ihtiyacınız olacak (geliştiricilerden farklı): en kaliteli görüntülü sohbet uygulaması geliştirme araçları, oluşturduğunuz görüntülü sohbet uygulamasını planlamanıza, pazarlamanıza ve bunlardan para kazanmanıza olanak tanıyan entegre özelliklere sahiptir. Bu, farklı alanlarda daha az uzman kiralamanız gerekerek her şeyi kontrol altına alabileceğiniz anlamına gelir.

Daha kolay uygulama

Bahsettiğimiz gibi, yalnızca sesli-video konferans uygulamaları oluşturmak değil, aynı zamanda mevcut uygulamalarda video konferans araçlarını uygulamak da önemlidir: bir görüntülü sohbet uygulaması geliştirme aracıyla tüm bunlar daha kolaydır.

Daha kolay pazarlama

Görüntülü sohbet uygulaması geliştirme araçlarının birçok entegre özelliği olduğundan, geliştirme dışındaki yönleri de yönetirsiniz: pazarlama bunlardan biridir.

Daha kolay para kazanma

Görüntülü sohbet uygulaması geliştirme süreci asla boşuna gerçekleşmez: bu bir iş fikridir, yani para kazanmanın zorluklarınızdan biri olduğu anlamına gelir. Video konferans uygulamanızdan veya video konferans aracınızdan gerçekte nasıl para kazanıyorsunuz? Bundan para kazanmanız yardımcı olacaktır: bir abonelik planı sunabilir veya uygulamanızı kullanırken kullanıcılara reklam gösterebilirsiniz. Her iki durumda da para kazanma modellerini uygulamanız gerekir ve bunu bir görüntülü sohbet uygulaması geliştirme aracıyla yapmak daha kolaydır.

Daha İyi Yükseltilebilirlik

Şimdiye kadar yükseltilebilirlikten bahsetmiyoruz. Bu rekabetle çok alakalı bir konu: Video konferans sohbet uygulamasındaki rekabet çok yüksek olduğu için geliştirme çalışmalarınız hiç bitmiyor. Uygulamayı verimli bir şekilde sürdürmek ve kullanıcılara yararlı bulabilecekleri yeni özellikler sağlamak için özellikleri yükseltmeye devam etmeniz gerekir. Tabii ki, bir görüntülü sohbet uygulaması geliştirme aracı kullanıyorsanız, özellikleri ve kodu yükseltmek, bir destek platformunuz olmamasından daha kolay olacaktır.

Bonus: en çok önerilen uygulama geliştirme aracı



Yukarıda bahsettiğimiz tüm avantajlardan yararlanmanızı sağlayan görüntülü sohbet uygulaması geliştirme yazılımı aracı AppMaster.io'dur. Bahsedilen tüm özelliklere sahip olmanın yanı sıra, geliştirme ve yönetim, planlama ve pazarlama sürecini daha kolay ve verimli hale getiren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Bir görüntülü sohbet uygulaması oluşturun: göz önünde bulundurmanız gereken her şey



Sıfırdan geliştirme ile bir geliştirme aracıyla geliştirme arasında karar verdikten sonra, geliştirme yolculuğunuzu planlamaya başlamanın ve iş fikrinizi gerçek bir işe dönüştürmenin zamanı geldi. Görüntülü sohbet uygulamalarında dikkate alınması gereken iki ana husus vardır: ihtiyacınız olan altyapı ve sağlamanız gereken özellikler.

Donanım



Altyapı söz konusu olduğunda, geliştirmeye başlamadan önce almanız gereken bir ana karar vardır. Şunlar arasında seçim yapmanız gerekir:

Bulut altyapısı oluşturma (hizmet olarak)



Kendi kendine barındırılan uç nokta altyapısı. Kendi kendine barındırılan altyapı daha yüksek bir maliyete sahiptir ve yalnızca onu sürdürmek için özel bir ekip gerektirir. Bulut altyapısı maliyetleri optimize edebilir ve süreci kolaylaştırabilir.

Yazılım



Bu muhtemelen geliştirme sürecinizin özüdür. Mevcut belirli özelliklere sahip bir uygulama oluşturmaya başlamanız en iyisi olacaktır. Ne tür özellikler uygulamanız gerekir?

Görüntülü konferans ve görüntülü sohbet uygulaması için olmazsa olmaz özellikler



Temel özellikler



Görüntülü sohbet uygulaması, her şeyden önce, kullanıcıların birbirleriyle görüntülü görüşme yapmalarını sağlayan bir uygulamadır. Geliştirmeniz gereken ilk şey bu; ardından video konferans uygulamanızı benzersiz kılmak için özellikler eklemeye başlayabilirsiniz. Ve bu özellikler nelerdir?

Bildirim almak



Bir görüntülü sohbet araması veya bir metin mesajı gelirse, kullanıcının bir bildirimle bilmesi gerekir: gelen görüntülü aramaları ve metinleri bildirmek için uygulamanıza ihtiyacınız vardır.

grup görüntülü sohbet



Bu, video konferans uygulamaları için gereklidir. Grup görüntülü sohbeti, birçok kullanıcının aynı görüntülü görüşmede olmasına olanak tanır. İki ana grup görüntülü sohbet araması türü vardır:

Bir ana konuşmacının olduğu ve diğer kullanıcıların ağırlıklı olarak dinleyici olduğu bir yer: bunu elde etmek daha kolaydır (özel olması dışında bir tür canlı yayındır) ve bir öğretmenin olduğu eğitim ortamlarında kullanılandır. konuşma ve öğrenci dinleme. Ancak öğrenciler gibi dinleyici kullanıcılarının da etkileşim kurmanın bir yolu olması gerekir: bu, bir görüntülü sohbet veya konuşmaya müdahale etme olasılığı aracılığıyla olabilir.

Çok sayıda kullanıcının, tüm aktif konuşmacıların ve dinleyicilerin olduğu bir görüntülü arama. İş çalışanları için bir video konferans uygulaması geliştiriyorsanız ihtiyacınız olan şey budur. Ne de olsa video konferans, herkesin sohbete katılabileceği sanal bir ortak alanı paylaşmak anlamına gelir (bu temel özellik olacaktır, ancak görmek üzere olduğumuz gibi, kullanıcılarınızın izin verebileceğiniz başka birçok şey vardır). video konferansları sırasında paylaşın).

Ekran paylaşımı



Ekran paylaşımı özelliği, video konferans aramasındaki veya basit görüntülü sohbet aramasındaki tüm katılımcıların bir ekranı paylaşmasına izin veren özelliktir: bir (veya daha fazla) ekran tüm katılımcılar tarafından görüntülenecek ve görülecektir. Bu özellik, video konferans uygulamaları için neredeyse temeldir: Bir projede işbirliği yapan kullanıcıların, ister sunum, ister belge veya başka bir içerik paylaşması gerekir. Video konferans uygulamalarının yanı sıra, ekran paylaşımı da eğitim amaçlı temeldir.

Kişi listesi



Bu, tüm görüntülü sohbet uygulamalarında bir başka önemli özelliktir. Video konferans uygulamaları, yaygın görüntülü sohbet veya e-öğrenme platformları bir kişi listesine ihtiyaç duyar. Kişi listelerini uygulamak o kadar karmaşık değildir: ancak onları verimli hale getirmeniz gerekir. Kullanıcılar kişi listelerini aşağı kaydırdıklarında, bir isme dokunmaları ve onları arayabilmeleri gerekir. Aynı şekilde, bir görüntülü sohbet görüşmesi yapılırken, kişi listesini açmak ve görüntülü sohbet görüşmesine başka bir kullanıcı eklemek de aynı derecede kolay olmalıdır.

Sanal gürültü iptali



Bu özellikle video konferans uygulamaları için önemlidir: konuşma net değilse uzaktan çalışma çok stresli hale gelebilir - Sanal gürültü iptali, kullanıcıların seslerini çevresel gürültüden ayırabilen ve konuşmanın daha net olması için ikincisini azaltan bir algoritmadır. Video konferans uygulamanızı başka bir düzeye taşımak istiyorsanız, bunu yapmanın yolu sanal gürültü iptali uygulamaktır.

Mesajlaşma



Görüntülü sohbetler birbirini görmek ve karşılıklı konuşmaktan başka; Kullanıcılar ayrıca birbirlerine mesaj gönderebilir. Ancak bu özellik, video konferans uygulamalarında ve eğitim için kullanılan görüntülü sohbet uygulamalarında, kullanıcıların bir metin mesajı ile konuşmaya müdahale edebildiği ve konuşan kişinin sözünü kesmeden bir sohbet aracılığıyla etkileşime girebildiği durumlarda daha da önemli hale geliyor.

Özel maske ve efektler



Eğlence amaçlı sesli-video uygulama geliştirme için, yani oluşturduğunuz uygulama yalnızca arkadaşlarınızla ve ailenizle konuşmak için bir kullanıcı kullanımı olduğunda, özel maskelerin veya efektlerin kullanılması sesli-görüntülü aramayı daha eğlenceli hale getirebilir. Bu, video uygulamanızı rekabette öne çıkarabilecek bir şeydir ve bu, iş açısından her zaman önemlidir.

Görüntülü aramalar için bir sesli video uygulaması oluşturun: adım adım kılavuz



Pazarı araştırın

Sesli-görüntülü sohbet pazarı hakkında zaten bazı bilgiler sağladık, ancak iş uygulaması geliştirme yolculuğunuzun bu ilk aşamasında yapmanız gereken kullanıcılarınızı aramaktır. Gördüğümüz gibi, her biri belirli insan kategorileri (öğrenciler, iş çalışanları, gençler ve aileler…) tarafından kullanılan farklı türde görüntülü sohbet uygulamaları vardır. Uygulama geliştirme sürecinizin hangi yöne gideceğini bilmek için işletmenizle kimi hedefleyeceğinizi bilmeniz gerekir.

Bütçenizi düşünün

Öncelikle maliyetleri değerlendirmeniz gerekiyor çünkü aksi takdirde işletmenizin karlılığını değerlendiremezsiniz. Ardından bütçeniz, emrinizde olan kaynakları etkileyecektir: kiralayabileceğiniz geliştiricilerin sayısı, satın alabileceğiniz altyapı vb.

Uygulama geliştirme sürecinizi planlayın

Bu makale bu amaç için çok faydalıdır: İş fikrinizle ne tür bir hedef kitleyi hedefleyeceğinizi öğrendikten sonra, görüntülü sohbet uygulamanızın hangi özelliklere ihtiyaç duyacağını da bilirsiniz.

Uygulama geliştirme aşaması

Şimdi, sohbet video uygulamanızdaki veya mevcut uygulamanızdaki video konferans araçlarınızdaki tüm özelliklerinizi uygulama zamanı. İş fikrinizin üçüncü taraflara video konferans araçları sağlamak olabileceğini unutmayın. Talep o kadar yüksek ki bu tür uygulama geliştirme karlı olabilir.

Para kazanma modelini seçin

Bu videoda birçok kez bahsettiğimiz gibi, uygulama geliştirme süreciniz iş odaklı çünkü tabii ki bundan para kazanmak istiyorsunuz.

Bu nedenle, sohbet video uygulamanızdan veya video konferans aracınızdan nasıl para kazanacağınızı anlamanız gerekir. Üç ana seçeneğiniz var:

Uygulamayı ücretsiz olarak sağlama ve arama sırasında reklam gösterme (reklamlar aramanın kendisini engellediği için bu, görüntülü arama uygulamaları için ideal değildir)

Uygulamayı veya aracı indirmek için ödeme istemek. Diğer geliştiricilere bir video konferans aracı sağlıyorsanız, bu ideal para kazanma modelidir.

Aylık abonelik gerektiren: Bu, görüntülü arama uygulamaları için idealdir. Uygulamayı kullanmak için kullanıcıların her ay küçük bir ücret ödemesini gerektirir.

Görüntülü sohbet uygulamanızı pazarlayın

Görüntülü sohbet uygulamanız hazır olduğunda, para kazanma modeliniz uygulandı ve kullanıcıları uygulamanız hakkında bilgilendirmenin zamanı geldi. Pazarlama işin özüdür: Görüntülü sohbet uygulamanızın var olduğunu bilen biri varsa, kimse indirmez. Ayrıca, herkesin nasıl daha iyi, daha eğlenceli, video konferans amaçları için daha uygun olduğunu veya - genel olarak - onu benzersiz veya rekabetten daha iyi yapan şeyin ne olduğunu bildiğini varsayalım. Bu durumda, kimse indirmeyecek.

Çözüm



Bu yazıda size sadece görüntülü sohbet uygulamalarının nasıl oluşturulacağını değil, aynı zamanda bunları nasıl karlı bir işletmeye dönüştürebileceğinizi de gösterdik. Ayrıca geliştirme sürecini ve maliyetleri optimize etme hakkında da bilgi verdik. Bu bağlamda, bir uygulama geliştirme aracı kullanmanın sürecinizi daha verimli hale getirmenin, maliyeti düşürmenin ve kısa sürede kâr etmeye başlamanın anahtarı olabileceğini tekrarlamakta fayda var.