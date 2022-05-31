E-ticaret mobil uygulama mağazası, bir temas noktası görevi gören çevrimiçi bir forum aracılığıyla ticari ürün ve mal ticareti yapmak anlamına gelir. Pandemi insanların hareketini sınırladığı için çevrimiçi pazar bugünlerde daha trend. Çoğu kişi telefonlarından online alışveriş yapmayı tercih ediyor ve bunun için e-ticaret uygulamaları gerekiyor. Bu günlerde işletmeler de müşterilerin tercihlerine bağlı olarak çevrimiçi hale geliyor. Gelişen teknoloji ve daha iyi bir deneyime sahip olmak için küreselleşme nedeniyle online alışveriş sistemi artmaktadır. Pazar, tuğla mağazalardan çevrimiçi mağazalara geçtikçe, e-ticaret uygulama mağazaları oluşturma talebi artıyor. Bu nedenle, rakipler arasında öne çıkmak için yeni trendleri ve teknolojiyi seçtiğinizden emin olun.

Neden bir e-ticaret uygulamasına ihtiyacınız var?

E-ticaret trend oluyor ve işletmeler arasında tercih ediliyor, bu nedenle çevrimiçi bir mobil deneyime geçmek rekabette lider olmak için daha iyi. Piyasadaki birçok marka yeni teknoloji ve trendleri tercih etti, bu nedenle verimli rekabet edebilmek için çevrimiçi bir sistem geliştirmek gerekiyor. Bir e-ticaret uygulaması oluşturmanız için nedenler arıyorsanız, düşüncelerinizi ikna etmek için birkaç önemli neden burada. İnsanlar akıllı telefon ekranlarına tek bir dokunuşla mal satın almayı tercih ettiğinden, akıllı telefonların artan kullanımı, bir e-Ticaret uygulamasına sahip olmanın başlıca nedenlerinden biridir.

Çevrimiçi mağaza, tüketicilerin markanızla her zaman bağlantıda kalmasını sağlar. Müşteriler hakkında bilgi toplama ve push bildirimleri nedeniyle büyüme oranı artar. Müşteri sadakati ve marka bilinirliği artar. Mobil uygulama mağazası geliştirme, tüm cihazlar arasında gelir artışını artırır. Covid-19, karantinalardaki kısıtlamaların ardından müşterilerin tercihlerini değiştirdi. E-ticaret uygulamaları kolay ve kullanışlıdır, bu da harika bir alışveriş deneyimi sunar.

Bir e-ticaret mobil uygulaması nasıl oluşturulur?

İşi geliştirmek ve bir pazarda daha iyi rekabet etmek için bir e-Ticaret uygulaması oluşturmanın gerekliliğini hepimiz biliyor ve anlıyoruz. İşletmeniz için bir e-Ticaret uygulaması oluşturmanın en kolay yolunu arıyorsanız, cevabını bu yazıda alacaksınız. İşte işletmeniz için verimli bir çevrimiçi tesis oluşturmak için izlemeniz gereken birkaç adım.

Uygun Pazar Araştırması

Uygun bir e-Ticaret uygulama mağazası oluşturmak için pazar ve son trendler hakkında uygun araştırma yapmak gereklidir. Stratejinizi en iyisi olarak belirlemek için rakiplerinizin stratejilerini daha iyi anlamanız gerekir. Rakiplerin stratejileri ve uygulamaları hakkında yeterli araştırma, işletmenizin öne çıkmasına ve daha fazla mobil trafik toplamasına ve satın alma işlemlerini tekrarlamasına yardımcı olur. Ayrıca, hedef kitlenin ilgi alanları, davranışları ve kalıpları hakkında araştırma yapılması zorunludur. Bu, tekrar satın almaları sağlamak için çevrimiçi mağazanın tüketicilerin taleplerine göre tasarlanmasına yardımcı olur. Bu da müşteri sadakati ve müşteriler ile markalar arasındaki güvenin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Uygulamanız için hedefler belirleyin

Çevrimiçi bir tesis geliştirmeye çalışırken, ne istediğinizi, müşterilerinizin kim olduğunu ve başarının size göre nasıl ölçüldüğünü anlamanız gerekir. Bu şeyler hakkındaki bilginiz, e-Ticaret uygulamasının tasarımlarında, düzenlerinde ve özelliklerinde ifade edilir. Ismarlama bir uygulama oluşturmadan önce, mevcut başarı seviyenizi ve pazardaki rakipleriniz arasındaki konumunuzu bilmek gerekir. Tek gereksinim, işletmeniz için çevrimiçi bir tesis oluşturmaksa, yalnızca mükemmel bir ısmarlama uygulama tasarlayarak çözülecektir. Ancak, halihazırda bir çevrimiçi tesisiniz varsa ve gerekli mobil trafiğe sahip değilseniz, özelliklerin geliştirme süreci üzerinde daha fazla çalışmanız gerekir.

Doğru bir platform seçimi



İşletmenize ve gelirinizin niteliğine bağlı olarak, bir e-Ticaret uygulamasını başlatmak için doğru platformu seçtiğinizden emin olun. Envanter, CMS, veritabanı ve maliyetler hakkında detaylı bilgiye sahip olarak, Android veya iOS'ta başlatmaya karar verebilirsiniz. Teknoloji yığını, parlak fikrinizi bir ürüne dönüştürmenizi sağlar. Ön uç, arka uç, geliştirme süreci ve destek dahil olmak üzere karmaşık bileşenlerden oluşur. Android için bir e-Ticaret uygulaması tasarlarken yerel bir programlama dili, Android kullanıcı arayüzü ve yerel uygulamalar olarak özel olarak tasarlanmış geliştirme araçları aramanız gerekir. Ancak, iOS için bir e-Ticaret uygulaması geliştirmek için ana dili, iOS geliştirme araçlarını ve UI çerçevelerini aramanız gerekir.

Gerekli özellikleri ve gereksinimleri tanımlayın

Rakipler hakkında geri bildirim ve bilgi alarak bilgi toplamayı ve hedefleri belirlemeyi bitirdiğinizde, e-Ticaret uygulamanız için gerekli ve yerel özellik gereksinimlerini listelemenin zamanı geldi. Çevrimiçi mağazayı daha çekici hale getirmek ve tekrar satın alımlar yapmak için fikirler ve işlevler üzerinde beyin fırtınası yapmanız gerekir. Bazı işlevler push mesajları, kolay ödemeler, arama defterleri ve çoklu ödeme seçenekleri olabilir. Müşterilerin dikkatini çeken diğer şeyler arasında özelleştirilmiş tasarımlar ve marka oluşturma, arka uç senkronizasyonu, derecelendirme veya geri bildirim sistemi ve sosyal medya işbirliği yer alıyor. Çoğu müşteri alışveriş için kolay ve çekici platformlar aradığından, bu temel özellik gereksinimleri çevrimiçi platformunuzu rakipler arasında üstün kılar.

UX/UI tasarım oluşturma

Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arabirimi tasarımları, müşterilerin dikkatini çekmek için çok önemlidir ve bunların yerleşik olması daha çekici hale gelir. Tasarım, hedeflenen müşterileri bir araya getirmek için markanızı ve işletmenizin kimliğini net bir şekilde açıklar. Temel dokunuşlarla animasyonların, renk şemalarının, yumuşak geçişlerin ve büyüleyici görsellerin kullanılması, yerel uygulamalarınıza daha fazla ilgi çekici kapasite ekler. Bu tasarımlar, e-Ticaret uygulamanızda daha fazla trafik elde etmenize ve tekrar satın alma işlemleri gerçekleştirmenize verimli bir şekilde yardımcı olabilir.

MVP oluştur

Minimum uygulanabilir ürün olan MVP'yi oluşturmak, ziyaretçilerin kesinlikle markanızın düzenli müşterileri olmasını sağlamak için gereklidir. Ziyaretçilerin ürünü satın almadan platformdan uzaklaşmasına direnen aşırı sayıda ürün özelliği içerir. Ürününüz için bir MVP oluştururken, kullanıcıların ürününüz hakkında ne düşündüklerini derinlemesine anlamak gerekir. Ayrıca riski azaltır, geliştirme süreci süresini en aza indirir ve kaynakları verimli bir şekilde dağıtır.

Geri bildirim toplama

MVP'yi yayınlamayı tamamladığınızda, tüketicilerinizden geri bildirim toplamanız gerekir. Potansiyel kullanıcıların geri bildirimlerine göre yerel uygulamalarınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Hedef kitlenin yerel uygulamalarınızdan ne kadar memnun olduğu ve bu uygulamalarda ne gibi iyileştirmeler görmek istedikleri hakkında bir fikir verir. Bu, temel özellik gereksinimlerindeki ve tüketicilerinizin gereksinimlerindeki temel değişiklikleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

özetlemek

Mobil yerel uygulamalarınız için oluşturduğunuz tasarımın sürekli aynı kalmadığından emin olun. Tüketiciler her zaman özelliklerdeki olumlu değişikliği sever. Piyasada daha uzun süre sabit kalan bir e-ticaret uygulaması yok. Bu nedenle, e-Ticaret uygulamalarının tasarımlarını değiştirmek ve güncellemek, eski tüketicilerin korunmasına ve daha fazlasının çekilmesine yol açar.

SSS

Sıfırdan bir e-Ticaret uygulamasını nasıl yaparsınız?

Gelişen teknoloji ile birlikte çevrimiçi mağazalara olan talep de artıyor, bu nedenle her işletme mobil ısmarlama bir uygulama geliştirmelidir. Bir mobil uygulama tasarlamak için sadece bir fikre ve stratejiye ihtiyacı var. Akıllı telefonunuz için ısmarlama uygulamanız için belirli bir hedef belirlemeniz ve marka türünüze göre özellik gereksinimlerini kaydetmeniz gerekir. Platformu daha çekici hale getirmek için UX/UI tasarımlarını, animasyonları ve push mesajlarını dahil edin. Ürünün yeterli temel özelliklerini detaylandırarak müşterilerin ihtiyacına göre MVP oluşturun. İzleyicilerin uygulamayı olumlu yönde geliştirmek için fikirlerini ve geri bildirimlerini verebilmeleri için geri bildirim verme seçeneği sunun.

Bir e-ticaret uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir Clutch anketi, uygulama geliştirme maliyetlerinin 30.000 ila 700.000 ABD Doları arasında değiştiğini bildirmektedir. Geliştirme için medyan maliyet 171.450 $ 'dır. Bununla birlikte, uygulama geliştirme alanındaki uzmanlar, uygulama geliştirmenin ortalama maliyetinin hem iOS hem de Android için 5.000 ila 7.000 ABD Doları arasında olduğunu söylüyor.

E-Ticaret mobil uygulaması nedir?

E-Ticaret mobil uygulaması, müşterilerin markanın mobil uygulaması aracılığıyla çevrimiçi alışveriş yapmasına yardımcı olan çevrimiçi mağaza veya temas noktalarıdır. Bugünlerde insanlar, ister alışveriş, ister araba ya da film bileti rezervasyonu için olsun, mobil deneyim nedeniyle çevrimiçi seçeneklere daha yatkın. Bu teknoloji tabanlı dünyadaki her işletmenin, daha fazla kalabalık toplamak ve rakipler arasında öne çıkmak için bir e-ticaret mobil uygulaması oluşturması gerekiyor.

Web sitemi bir e-Ticaret uygulamasına nasıl dönüştürebilirim?

Mevcut bir e-Ticaret web sitesini bir e-Ticaret mobil uygulamasına dönüştürmek, yapılması zor bir iş değildir. Bu amaçla aşağıdaki gibi birkaç adımı izlemeniz gerekir: