Son zamanlarda çekilen, düzenlenen ve farklı sosyal medya platformlarına yüklenen fotoğraf sayısında ciddi bir artış oldu. Tahminler, Instagram'ın günlük 90 milyon fotoğraf yüklediğini, Facebook'un ise her gün 300 milyon fotoğraf yüklediğini gösteriyor. Fotoğrafları yüklemeden ve dünyaya göstermeden önce düzenlemek artık bir norm: ya küçük ayarlamalar ya da sıkı fotoğraf düzenleme, herkes görüntüleri düzenler. Piyasada çok sayıda fotoğraf düzenleme uygulaması var, ancak pazar çok geniş ve diğerlerine ihtiyaç var. Bu makale, bir fotoğraf düzenleme uygulamasının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve bir fotoğraf veya fotoğraf düzenleme uygulaması oluşturmanın ne kadara mal olacağını açıklayacaktır. Kendi fotoğraf düzenleme, paylaşma veya fotoğrafçılık topluluğu uygulamanızı geliştirmek için kılavuzumuzu takip edin.

Fotoğraf düzenleme uygulaması nasıl oluşturulur?



Artık bir fotoğraf düzenleme uygulaması oluşturmaya karar verdiğinize göre, bir sonraki adım başlamaktır. Bu, bir uygulama geliştirmede ihtiyaç duyulan tüm farklı şeylere aşina olmayan herhangi bir işletme sahibi için zor bir iş gibi görünebilir. İşte atabileceğiniz bazı adımlar!

Fotoğrafçılıkta bir niş seçin



Uygulamanızı oluşturmaya başlamadan önce ne tür bir niş pazara odaklanmak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Piyasada halihazırda benzer uygulamalar yoksa, ürününüzü benzersiz ve değerli hale getirebilecek ne tür yeni özellikleri araştırmayı düşünün. Ayrıca, kendi ekipmanı olmayan müşteriler için görüntüleri barındırma veya düzenleme gibi ek hizmetler sağlamak için başka bir şirketle ortaklık kurmayı düşünebilirsiniz (örneğin, birinin baskı yapılmasını istediği durumlarda).

Bir platform seçin

Sırada, piyasaya sürülmeye hazır olduğunda insanların bu fotoğraf düzenleme yazılımını tam olarak nerede kullanabileceklerini öğrenin! Çoğu kişi çevrimiçi iş yaparken mobil cihazları kullanmayı tercih eder, bu nedenle önce iOS sürümlerine odaklanmanızı öneririz; Ancak, potansiyel müşterilerin özel gereksinimleri varsa, buradaki tavsiyemizi tamamen göz ardı etmekten çekinmeyin!

Tasarım stilini seçin



Uygulamanızı hangi platform(lar)ın desteklemesi gerektiğine dair bu kararlar verildikten sonra, görsel olarak size en uygun düzen stilini seçmeniz gerekir - ve evet, bu önemlidir, çünkü birinin telefonuyla nasıl etkileşimde bulunduğu da her şey anlamına gelir!

Her Fotoğrafçılık Uygulamasında Olması Gereken Özellikler



Her fotoğraf uygulamasının veya fotoğraf düzenleme uygulamasının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Fotoğraf Yüklemek İçin Birden Fazla Seçenek

Uygulamaya fotoğraf yükleyebilmek birincil seçenektir. Ancak, fotoğrafları içe aktarmak için birden fazla seçenek olmalıdır. Uygulama, kullanıcıların galeriden/kamera rulosundan hemen fotoğraf yüklemesine veya yenilerini çekip bunları değiştirmesine izin vermelidir.

Fotoğraf düzenleme araçları

Kullanıcılara fotoğraflarını düzenlemek için kullanımı kolay ve sezgisel bir yol sağlamayan bir uygulama, zaman ayırmaya değmez. İlk olarak, temel düzenleme seçeneklerini koymalısınız.

İster Lightroom ister PicsArt tarzı fotoğraf düzenleme uygulaması tasarlıyor olun, işinize yarayacak yaratıcı araçların bir listesini burada bulabilirsiniz. Bu seçenekler Facebook ve Instagram'da mevcuttur, ancak bunlar uzman fotoğraf düzenleme uygulamaları değildir.

Doyma

Parlaklık

Öne Çıkanlar

gölgeler

Zıtlık

ortam

Sıcaklık

Sıcaklık

Bir fotoğrafı döndürmek kadar basit ama aynı zamanda pozlamayı veya renk dengesini ayarlama ve resimlerin değişen ruh halleri gibi daha gelişmiş özelliklere sahip bir şey istiyorsunuz. Bu özellikler, fotoğraflarınızın "sahte" görünmeden daha iyi görünmesini sağlar.

Boyut ve Oranı Ayarlayın

Her fotoğrafçının bu seçeneğe ihtiyacı vardır. Yarı profesyonel fotoğrafçılar, fotoğraf çekerken genellikle orantıyı ayarlayamadıkları için buna diğerlerinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, kırpma, yeniden boyutlandırma ve döndürme seçenekleri her fotoğraf düzenleme uygulamasında çok önemlidir. Bir fotoğraf düzenleme uygulamasını daha da iyi hale getirmek için ne yapabilirsiniz? Lightroom gibi belirli uygulamalarda, büyük sosyal medya uygulamalarının özelliklerine uyması için bir resmi kırpabilirsiniz. Bugün insanlar, bir Instagram hikayesi, bir Facebook kapağı veya bir Twitter tweet'i için bir resmi kırpmanın kolay olduğu sosyal medyada birkaç saat harcıyor.

Birden Fazla Resmi Bir Araya Getirin: Kolaj

İnsanlar bağlantıları ve anıları sever. Kullanıcılar, kolaj seçeneği ile farklı duygu ve hatıralar taşıyan fotoğrafları birbirine bağlamaya ve toplamaya çalışacaklar. Bu yüzden sağlamanız gerekiyor.

Topluluk

Her fotoğraf düzenleme uygulamasının, kullanıcıların fotoğraflarını sizinle aynı şeylere ilgi duyan diğer kişilerle (ör. kuşlar) paylaşabileceği bir topluluğa ihtiyacı vardır. Bu, fotoğrafçıların birbirleriyle bağlantı kurmaları, fotoğrafları hakkında geri bildirim almaları, arkadaş edinmeleri vb. için mükemmel bir yoldur.

Renk Düzeltme, Değiştirme ve Modifikasyon

Fotoğraf düzenleme uygulamalarının en çok kullanılan özelliklerinden biri renk düzeltmedir. Neredeyse tüm fotoğrafçılık uygulamaları bu özelliği sunar. Bu nedenle, kullanıcıların rengi artırabileceği, azaltabileceği veya değiştirebileceği bir seçenek gereklidir. Ayrıca, hazır filtreler için bir seçenek ekleyebilirsiniz. Bir kullanıcının zamanı veya uzmanlığı yoksa, hazır bir filtreyi kolayca uygulayabilir ve fotoğrafları iyileştirebilir. Bu aynı zamanda fotoğraf düzenleme uygulamanız için bir para kazanma penceresidir. Diğerlerini premium kullanıcılar için ayırırken bazı ücretsiz filtreler sunabilirsiniz.

Klon

Klonlama, fotoğraf düzenleme uygulamanıza ekleyebileceğiniz başka bir önemli özelliktir. Klon, çoğaltmak demektir. Bu nedenle, iki nesneye ihtiyacınız varsa veya bir fotoğraftaki bulutları çoğaltıyorsanız, en iyi seçeneğiniz klondur. Klonlama yoluyla, kullanıcılar heyecan verici fotoğraflar oluşturabilir ve ayrıca fotoğraflardaki görsel düzensizlikleri ayarlayabilir.

İyileştirme: Rötuş

Kullanıcılar, iyileştirme veya rötuşlama yoluyla gereksiz nesneleri, sivilceleri veya lekeleri çıkarabilir. Bu seçenek, fotoğraf düzenleme uygulamanızı bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. Bu yüzden olmazsa olmazlardan.

Artırılmış Gerçeklik Filtreleri

Snapchat, Artırılmış gerçeklik filtrelerini (AR Filtreleri) tam potansiyeliyle kullanan lider sosyal medya uygulamasıdır. Kullanıcılar, AR filtreleri aracılığıyla heyecan verici fotoğraf düzenlemeleri ve harika bir deneyim yaşayabilir. AR filtreleri, yüzleri değiştirmeyi, saç, gözlük gibi ekstralar eklemeyi ve çok daha fazlasını içerebilir! Bu nedenle, bu harika özelliği kaçırmamalısınız.

Bir Fotoğraf Düzenleme Uygulaması Yapmanın Maliyeti Ne Kadardır?



Uygulama geliştirmenin maliyeti, uygulamanıza eklemek istediğiniz özelliklere bağlıdır. Ne kadar çok özellik istersen, o kadar maliyetli olur. Aynısı, uygulamanız tarafından desteklenmesi gereken kullanıcı ve cihaz sayısı için de geçerlidir. Yalnızca birkaç kullanıcının uygulamayı akıllı telefonlarında ve tabletlerinde kullanacağını varsayalım. Bu durumda, birden fazla ekip ve cihazda binlerce kullanıcıya sahip kurumsal düzeyde bir uygulama geliştirmekten daha ucuz olacaktır. Tavsiyemizi izleyerek bir fotoğraf paylaşım uygulaması veya fotoğrafçılık topluluğu uygulaması geliştirebilirsiniz.

İşte bir fotoğraf düzenleme uygulaması geliştirmek için atılması gereken ana adımlar.

Bir platform seçin



iOS, Android veya ikisi birden mi? Bu soru, uygulamanızın daha geniş bir kitleye ulaşıp ulaşamayacağını belirleyeceğinden, uygulamanızın gelecekteki başarısı için çok önemlidir. Günümüzün en popüler mobil platformları Android ve iOS'tur (Apple'ın işletim sistemi). Projeniz için hangisinin tercih edileceğini dikkatlice düşünmelisiniz. iOS kullanıcıları cihazlarına ve uygulamalarına Android kullanıcılarından daha fazla para harcama eğilimindeyken, geleneksel olarak yeni uygulamaları indirme olasılıkları Android işletim sistemi çalıştıranlara göre daha düşüktür. Uygulamanızın yaygın bir popülerlik kazanmasını ve içindeki reklamlardan kâr elde etmesini istiyorsanız (ki bu, para kazanmanın tek yolu olabilir), o zaman ikinci seçeneği kullanmanızı öneririz; Ancak, bunu yalnızca bir eğlence aracı olarak istiyorsanız, o zaman belki de Apple'ın işletim sistemini seçmek daha iyi olur?

İlgi Çekici Bir Kullanıcı Arayüzü Her Şeydir

Kullanıcı arayüzü, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunduğu şeydir. Fotoğraf düzenleme uygulamanızın ilgi çekici, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olması gerekir. İlgi çekici bir kullanıcı arayüzü sağlamak için, aşağıdakiler gibi bazı heyecan verici özellikler eklemelisiniz:

Kişiselleştirilmiş Profiller

Kişiselleştirilmiş profiller, kullanıcıların geri gelmesini sağlar. Kullanıcıların bir profil resmi, biyografisi ve beslemesi olacak. Fotoğraf yükleyebilecek ve diğer kullanıcılarla etkileşime girebilecekler. Fotoğraf düzenleme uygulaması kullanıcılarınız başkalarının fotoğraflarından ilham alacak ve kendi fotoğraflarını düzenleyip oluşturacak. Ayrıca güçlü bir topluluk oluşturacak ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayacaktır.

Sosyal Etkileşimi Artırın

Sosyal etkileşimi artırmak, geri gelen kullanıcı sayısını artırmak anlamına gelir. Kullanıcılar, yalnızca kendi fotoğraflarını geliştirmek için değil, aynı zamanda diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak için Lightroom veya VSCO gibi önde gelen fotoğraf düzenleme uygulamalarında çok zaman harcarlar.

Beğen, Yorum Yap, Takip Et ve Paylaş gibi seçenekler eklendiğinde sosyal etkileşim katlanarak artacaktır. Kullanıcılar fotoğrafları beğenecek ve yorum bölümünde düşüncelerini paylaşacaklar. Aynı zamanda platformdaki yaratıcıları da motive edecektir.

Uygulamanızdan Nasıl Para Kazanılır



Fotoğraf düzenleme uygulamalarınızdan para kazanmanın birçok yolu vardır. İşte tartışılan birkaç olası yol:

Uygulama içi satın alma işlemleri

Uygulama İçi satın almalar, ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılamayan premium özellikler anlamına gelir. Bu seçeneği kullanan birçok fotoğraf düzenleme uygulaması var. Uygulamanıza hazır filtreler ekleyebilirsiniz. Bazılarını ücretsiz olarak, bazılarını ise ücretli hale getirin. Bu nedenle, bir kullanıcının premium filtreye ihtiyacı varsa, ödeme yapacaktır. Benzer şekilde, fotoğraf düzenleme uygulamasının premium bir sürümünü yayınlayabilirsiniz. Premium sürümde, kullanıcılar iyileştirme veya klonlama gibi özelliklere erişebilecekler. Ayrıca premium sürümde belirli bir düzenleme özelliği de sağlayabilirsiniz.

Reklamlar

Başka bir model reklamlara dayanmaktadır. Fotoğraf düzenleme uygulamanızdan para kazanmak için Uygulama içi reklamlar yayınlayabilirsiniz. Dışarıdaki birçok uygulama, onları finanse etmek ve para kazanmak için bu modeli kullanıyor. Ancak, reklamların yerleşiminde dikkatli olun. Bazen kullanıcıları rahatsız ederler ve platformunuzu terk edebilirler. Bu nedenle, reklamları nereye ve ne zaman yerleştireceğiniz konusunda uygun bir stratejiniz varsa bu yardımcı olacaktır.

Fotoğraf Düzenleme Uygulamanızı Kodlamadan Geliştirin



Kodlama olmadan uygulama geliştirme Kulağa gerçek dışı mı geliyor? Öyle değil. Fotoğraf düzenleme uygulamanız için profesyonel geliştiricilerden oluşan bir ekip toplamak ve onlarla iletişim kurmak kolay değildir. Bu sadece bir güçlük değil, aynı zamanda çok paraya mal olur. O zaman veri ve veritabanlarını depolama problemini çözmelisiniz. Sonuç olarak, karmaşık ve pahalıdır. Peki, bu mücadeleyi nasıl en aza indirebilirsiniz? İşte cevabın.

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Çözüm



Gördüğünüz gibi, bir fotoğraf düzenleme uygulaması oluşturmanın birçok yolu var. Sosyal Ağ Hizmetleri, fotoğraf paylaşımı, fotoğraf düzenleme ve fotoğraf topluluğu uygulamaları önümüzdeki yıllarda çok popüler olacak. Bugün, mobil cihazlar sadece 5-10 yıl önce mümkün olandan çok daha fazlasını yapabilir. Artık sadece akıllı telefonlar ve tabletler değiller – mobil cihazlar arasında akıllı saatler, artırılmış gerçeklik gözlükleri ve yüksek kalitede fotoğraf çekebilen diğer araçlar yer alıyor. Fotoğraf düzenleme uygulamalarına olan talep her geçen gün artıyor ve bu trend gelecekte de devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle, pazar ve pazar araştırması ile değil, minimum çaba ve maliyetle ürün geliştirme konusunda endişelenmelisiniz. Ve AppMaster tam da bunu yapıyor!



