Mobil cihazlarımızı neredeyse her şey için kullandığımız zamanlarda yaşıyoruz ve onları her şey için kullanmak istiyoruz! Onlarla iletişim kurmak, satın almak, satmak ve ödeme yapmak istiyoruz ve ayrıca onlarla seyahat etmek istiyoruz! Uygulama geliştirme, şüphesiz büyüyen bir sektör ve girişimciler için mükemmel bir fırsat. Seyahatten bahsetmişken, birçok farklı mobil uygulama türü artık gezginler için harika bir kaynak haline geldi, mobil web sitelerinden bile daha fazlası: her an kaybolmadıklarından emin olabilirler, otel rezervasyonu yapabilirler, herhangi bir aktivite rezervasyonu yapabilirler (bir konser veya müze için bilet satın alın, bir restoranda masa ayırtın) veya bir taksi çağırın. Seyahat uygulamaları aynı zamanda tüm seyahat ağırlama hizmetleri ve işletmeleri için bir fırsattır. Dijital girişimciler için ne anlama geliyor? Seyahat uygulaması sektörünün büyük bir fırsat olduğunu!





Bir uygulamayla karşılanabilecek tonlarca farklı ihtiyaç vardır ve bunların hepsi, bir seyahat uygulamasıyla doldurabileceğiniz pazardaki nişlerdir. Ancak elbette uygulama geliştirme projeniz için göz önünde bulundurmanız gereken birçok parametre vardır: bütçe, özellikler, hedeflenen kullanıcılar ve daha fazlası. Bu makalede, ne tür bir fırsat olduğu ve bundan nasıl yararlanılacağı hakkında daha iyi bir fikir edinebilmeniz için seyahat uygulaması geliştirme dünyasını inceleyeceğiz.

Bir seyahat uygulamasının neye ihtiyacı var?

Bir seyahat uygulamasının ne kadara mal olabileceğini ve bunu nasıl başarılı hale getirebileceğinizi düşünmeden önce, bir seyahat uygulamasının neye ihtiyacı olduğuna odaklanmanız gerekir. Herhangi bir gezginin ihtiyaç duyduğu her şeyi seyahat ederken cep telefonu aracılığıyla avucunun içine alabilmesi için sizin ve geliştirme ekibinizin uygulamaya koyması gereken özellikler nelerdir? Geleneksel ancak daha az kullanışlı mobil web siteleri dışında bir uygulama ile hizmetinizi nasıl kullanılabilir hale getirebilirsiniz? Tek bir uygulamaya koymanız gereken tüm özellikleri netleştirdiğinizde, maliyetleri, pazarlamayı, geliştirme ekibi işe alımını ve diğer yönleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Seyahat uygulamaları, seyahat ağırlama hizmetleri ve gezginler arasında bir tür aracıdır. Bu, dikkate alınması gereken önemli bir husustur: Çoğu durumda, uygulamanız, yaygın kullanıcıların yanı sıra seyahat ağırlama hizmetlerini içermediği sürece çalışmaz. Bir seyahat uygulamasının ana özellikleri şunlardır:

Toplu taşıma

Herhangi bir yolcunun seyahat ederken yaptığı ilk şey, bir yerden başka bir yere taşınmaktır. Seyahat etmek, hareket etmek demektir; Gezmek için bir yer düşündüğünüzde, aklınıza ilk gelen şey oraya nasıl gidilir. Tüm bu nedenlerden dolayı, seyahat uygulamalarını veya mobil web sitelerini seyahat için tanımlayan ilk özellik, ulaşım rezervasyonu imkanıdır. Ulaşım, tonlarca farklı hizmeti içerebilen bir şemsiyedir:

uçak bileti satın alma,

tren ve otobüs bileti satın almak

şehir içi ulaşım biletleri satın alma (metro, şehir içi otobüsler)

taksi çağırmak

Ulaşım dünyası değişiyor ve seyahat uygulaması geliştirme çalışanları için bile yeni fırsatlar sunuyor. Elektrikli scooter ve bisikletler, dünyanın her yerinde şehir yollarında giderek daha yaygın hale geliyor: seyahat uygulamaları, kullanıcıların bu sürdürülebilir ulaşım araçlarından birini veya seyahat planlama özelliklerinden birini kiralamasına olanak tanıyan özellikler de içerebilir. Bu uygulamayı kullanılabilir hale getirmek için harita entegrasyon özellikleri gerekir: Geliştirme ekibinizin bu alanda bir uzman içerdiğinden emin olun. Ayrıca, ulaşım sektörü ile ilgili seyahat misafirperverliği ile anlaşmalar gerektirir.

Rezervasyon

Kullanıcıların seyahat ederken ihtiyaç duydukları ikinci şey, geceyi geçirecekleri bir yerdir. Kullanıcıların doğrudan cep telefonlarından otel veya herhangi bir oda rezervasyonu yapmasına olanak tanıyan seyahat uygulamaları, rekabet çok yüksek olmasına rağmen çok başarılı. Ancak konu rezervasyon olduğunda sadece otellere ve odalara odaklanmamalı; gezginler ayrıca müze ziyaretleri veya diğer etkinlikler için rezervasyon yaptırır.

Rezervasyon

Uyuyacak bir yerin yanı sıra, gezginlerin yemek yiyebilecekleri bir yere ihtiyaçları vardır. Kullanıcıların akşam yemekleri ve öğle yemekleri için masa ayırtmalarına olanak tanıyan bir uygulama geliştirmek çok başarılı olabilir: İnsanlar bu tür seyahat uygulamalarını kendi memleketlerindeki restoranlarda rezervasyon yapmak için de kullanacağından, yalnızca gezginleri hedef almaz.

incelemeler

İncelemelerle ilgilenen seyahat uygulamaları için çok fazla rekabet var. Ancak, seyahat uygulamanıza inceleme özellikleri eklemek, uygulama geliştirmenizi daha eksiksiz hale getirebilir.

Harita ve navigasyon

Yine, bir navigasyon uygulaması geliştirmek ve başarılı kılmak, Google rekabetini yenmek neredeyse imkansız olduğu için son derece zor olacaktır. Harita entegrasyonu navigasyon özelliklerinin geliştirilmesi de karmaşık olabilir. Ancak, uygulamanıza harita veya navigasyon özelliklerini dahil edebilirsiniz (hatta belki onu Google haritalarının kendisiyle entegre ederek)

Acil Servis

Daha küçük standart özelliklerden bahsetmeye başlayalım. Daha az yaygın oldukları için, herhangi bir dijital girişimci için daha önemli bir fırsat olabilir. Ülkeniz dışında bir yerde olduğunuzda, herhangi bir acil servisi nasıl arayacağınız konusunda nadiren bilgilendiriliyorsunuz. Acil durum numaralarını bilmeseniz bile cep telefonunuzdan acil servisleri aramanızı sağlayan bir uygulama, herhangi bir gezgin için değerli bir araç olacaktır. Bu tür bir uygulama, bir harita entegrasyon özelliğine ihtiyaç duyar.

Hava Durumu tahmini

Herhangi bir gezgin hava durumunu günde bir kereden fazla kontrol ederdi; bu yüzden hava tahmini uygulamaları başarılı olabilir. Bir seyahat uygulaması oluştururken bunu aklınızda bulundurun ve seyahat uygulamanıza hava tahmini özellikleri eklemeyi, hava tahmini için bir mobil web sitesini entegre etmeyi veya yalnızca bu amaç için bir uygulama oluşturmayı düşünün.

gezi planlaması

Birçok gezgin, seyahat planlamak için uygulamalara ihtiyaç duyar. Hepsi planlarını bir yere yazıyorlar, ancak bir gezi planlama uygulamasıyla cep telefonlarında yanlarında bulundurmak daha uygun olurdu. Seyahatlerini planlamalarına ve seyahat sırasında bile planlarını kontrol etmeye devam etmelerine olanak tanıyan bir seyahat uygulaması geliştirebilirsiniz.

Lütfen her seyahat uygulamasının tüm bu özelliklere sahip olmadığını unutmayın. Ünlü bir örneği ele alalım: booking.com, ulaşım veya hava tahmini özellikleri olmayan bir seyahat uygulamasıdır. Yine de, dünyada seyahat etmek için en başarılı uygulamalardan biridir. Seyahat uygulamanızı geliştirirken bir veya birkaç özelliğe odaklanabilirsiniz: ancak seçtiğiniz özelliklerin uygulamanızı yerleştireceğiniz pazar nişini ve hedeflenen kullanıcılarınızı belirleyeceğini unutmayın.

Seyahat uygulaması nasıl çalışır?

İki ana seyahat uygulaması türü vardır: kullanıcıların seyahatlerini düzenlemek için kullandıkları (evden, otellerinden, havaalanından kullandıkları) ve hareket halindeyken kullandıkları seyahatleri planlamak için kullanılan uygulamalar.

Seyahat planlama uygulamaları

Örneğin, coğrafi konum haritası entegrasyonu ve harita entegrasyonu navigasyonuna ihtiyaç duymadıkları için seyahat planlama uygulamalarının geliştirilmesi daha kolaydır. Bu tür mobil seyahat uygulamaları esas olarak seyahat planlama rezervasyon uygulamalarıdır: kullanıcıların mevcut otellere, restoranlara, müzelere ve daha fazlasına mobil cihazlarından göz atmalarına olanak tanır, ancak bundan daha gelişmiş de olabilirler. Özel geliştirme ekibiniz, seyahat planlama rezervasyon uygulamanıza, kullanıcıların yalnızca göz atmasına değil, aynı zamanda doğrudan mobil seyahat uygulamasından rezervasyon yapmasına da olanak tanıyan bir özellik ekleyebilir. Bu tür bir gezi planlama uygulamasını yükseltmenin bir başka yolu da planlama özelliklerini entegre etmektir: kullanıcıların ziyaret etmek istedikleri yerleri, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını kaydetmelerine olanak tanıyan özellikler.

Bunun gibi bir seyahat uygulaması oluşturduğunuzda, uygulama geliştirmeden başka bir zorluk daha vardır: çoğu durumda seyahat ağırlama endüstrisi ile anlaşmalar bulmanız gerekir. Başka bir deyişle, hizmetinize kaydolmak için konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ihtiyacınız var. Bu pasajı otomatik hale getirebilirsiniz (seyahat ağırlama endüstrisi işletmeleri doğrudan uygulamanızdan kaydolabilir), ancak uygulamanın var olduğunu onlara bildirmeniz gerekir. Bu, pazarlama kampanyalarınız için ilk hedefin seyahat ağırlama endüstrisinin kendisi olacağı anlamına gelir.

Hareket halindeyken uygulamalar

Bu tür uygulamalar için kullanıcılar ile seyahat konaklama sektörü arasında da aracı olmanız gerekebilir ancak bu durumda en önemli özellik coğrafi konum haritası entegrasyonu olacaktır. Uygulama geliştirme süreci daha karmaşık hale gelebilir, çünkü uygulama sayesinde, kullanıcının mobil cihazlarının coğrafi konumunu belirleyebilmesi ve harita entegrasyonu aracılığıyla, seyahat konaklama hizmetleri, acil servisler, ulaşım kullanılabilirliği gibi hizmetleri nerede olduklarını görebilmesi gerekir. . Maliyetler söz konusu olduğunda, bu son mobil seyahat uygulamaları türleri, özellikle harita entegrasyonu gerektiriyorsa, uygulama geliştirme süreci daha karmaşık olduğundan ve daha büyük bir özel geliştirme ekibi kiralamanız gerekebileceğinden, ilkinden çok daha pahalıya mal olur.

Bir seyahat uygulamasını başarılı yapan nedir?





Bahsettiğimiz gibi, uygulama geliştirme sektörü çok doymuş durumda ve seyahat uygulaması geliştirme de bir istisna teşkil etmiyor. Bu, bir seyahat uygulaması oluşturmaya karar verdiğinizde rekabetinizin son derece yüksek olduğu anlamına gelir. Çeşitli mobil uygulama türleri dışında aynı hizmetleri sunan çok sayıda mobil web sitesi olduğunu unutmamalıyız, peki mobil uygulamanızı rekabette nasıl öne çıkarabilirsiniz? Her zaman olduğu gibi, her sektörde ve mobil seyahat uygulamalarında da kalite anahtardır. Peki en önemli soru "kaliteli bir mobil seyahat uygulaması nasıl yapılır"? Seyahat uygulamalarının başarısı için en önemli faktör kullanılabilirlik olacaktır. Kullanıcıların, teknoloji uzmanı olmasalar ve genellikle bu tür şeyler için uygulama kullanmasalar bile uygulamanızı kolayca kullanabilmeleri gerekir.

İkincisi, seyahat uygulamanızın bir ihtiyaca cevap vermesi gerekiyor. Bir seyahat uygulaması oluşturmaya geçmeden önce bile, gezginler segmentinde bir ihtiyacı belirlemeniz ve bir uygulamayla yanıt vermeye çalışmanız önemlidir. Bir seyahat uygulaması geliştirmeye geçmeden önce kendinize, gezginlerin evlerinden çıkmadan önce neye ihtiyaçları olduğunu, indiklerinde havaalanlarında olduklarında, yabancı bir ülkede olduklarında ihtiyaç duyduklarında acil servis çağırmaları gerektiğinde kendinize sorun. yemek ya da uyumak için bir yer bulmak için? Geliştirme ekibiniz sizin veya onların beğendiği uygulamayı değil, hedef kitlenizin ihtiyaç duyduğu uygulamayı geliştirmelidir.

Üçüncü unsur pazarlamadır. Çoğu zaman, en başarılı uygulama en gelişmiş uygulama değildir; en iyi pazarlama stratejisine sahip olandır. Başarılı bir pazarlama stratejisi, seyahat konaklama endüstrisinin ve kullanıcılarının dikkatini çekecektir. Uygulamanızı kullanan seyahat konaklama sektörü işletmelerinin ve kullanıcıların sayısı, başarınızı belirleyen en önemli faktördür. Son olarak, mobil uygulamanızı başarılı bir şekilde seyahat ettirmek ve uzun vadede karlı bir iş haline getirmek için geliştirmeye devam etmek istiyorsanız, kullanıcılarınızın geri bildirimlerini dinlemeniz gerekir. Seyahat uygulamanızı mobil cihazlarında kullanmaya başlar başlamaz, bazı özellikleri takdir edecek ve diğerlerinden şikayet edeceklerdir. Seyahat uygulamanızı kullanıcılarınızın ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine göre güncelleyin.

Seyahat uygulamanızla nasıl kar elde edersiniz?

Biri seyahat başvurunuzu başarılı kılmak, diğeri de ondan bir gelir akışı yaratmak. İlk başta, evet, önceliğiniz insanların ve konaklama endüstrisi işletmelerinin bunları kullanmasını sağlamaktır, ancak daha sonra bundan para kazanmanın bir yolunu bulmanız gerekir. Bununla birlikte, para kazanma yönü, seyahat uygulaması geliştirme sürecinizin bir parçası olmalıdır: uygulamanızı geliştirmekten kaçının ve para kazanmayı en sonunda düşünün. Bu bölümde, seyahat uygulamanızdan para kazanmanın yollarını keşfedeceğiz.

Rezervasyon ve rezervasyonlardan alınan komisyonlar



Seyahat uygulamanızdan para kazanmanın en kolay yollarından biri, uygulamanızla yapılan herhangi bir rezervasyon veya rezervasyondan komisyon kazanmak olacaktır. Örneğin, birisi mobil cihazlarından uygulamanızla bir otel odası rezervasyonu yaptığında, otele bir miktar ödeme yapacaktır. Bu miktardan küçük bir yüzde tutarsınız. Bu yüzdeyi, uygulamanıza abone olan otellere ve diğer işletmelere açıkça bildirdiğinizden emin olun.

Reklamcılık



Mobil uygulamanız için tamamen ücretsiz bir hizmet sunabilir (kullanıcılar için ücretsiz ve işletmeler için ücretsiz) ve kullanıcı uygulamada gezinirken görüntülenen dijital reklamlarla para kazanabilirsiniz. Bu, seyahat uygulamalarından para kazanmanın basit bir yoludur; ancak, çok fazla reklam görüntülemek, kullanılabilirliği tehlikeye atar ve yukarıda belirtildiği gibi, kullanılabilirlik bir numaralı önceliğinizdir.

abonelik



Kullanıcıların küçük bir aylık ücret ödedikleri takdirde mobil seyahat uygulamanızdan reklamları kaldırmalarına olanak tanıyan bir abonelik planı oluşturabilirsiniz. Çok seyahat edenler, daha kolay ve rahat seyahat edebilmek için bir mobil uygulama için küçük bir ücret ödeyebilirler. Lütfen bu para kazanma seçeneklerinden birini seçmeniz gerekmediğini unutmayın: Birden fazla kullanabilirsiniz, ancak para kazanma seçeneklerinin kullanıcıların kullanılabilirliğini tehlikeye atmamasına her zaman dikkat edin.

Bir seyahat uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?







Sıfırdan bir seyahat uygulaması oluşturmak için gereken bütçe, seyahat uygulaması geliştirme sürecinin karmaşıklığına ve ayrıca yeteneklerinize bağlı olabilir. Örneğin, tüm geliştirme ekibini işe almanız gerekiyorsa, kendiniz bir geliştirici olmanızdan daha fazlasını harcarsınız ve yalnızca bazı ortak çalışanları işe almanız gerekir. Ayrıca, harita entegrasyonu gibi özelliklerin geliştirilmesi daha karmaşıktır ve daha fazla zaman ve daha yüksek maliyetler gerektirecektir. Bir seyahat uygulaması geliştirme için kesin bir maliyet belirleyemiyoruz, ancak kesinlikle bir aralık tanımlayabiliriz: bir seyahat uygulaması oluşturmak, pazarlama maliyetleri de dahil olmak üzere 12.000 ila 50.000 ABD Doları arasında olabilir. Gördüğünüz gibi, bir seyahat uygulaması oluşturmak, projelerin en uygun fiyatlısı değil; ancak mesafelerin giderek kısaldığı bir dünyada seyahat uygulamaları insanlar için çok önemlidir. Uygulama geliştirme süreciniz sırasında bu listenin hiçbir yönünü gözden kaçırmayın, başarı şansınızı artıracaksınız!